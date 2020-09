Diario de Radio Nacional 05/09/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

SANTIAGO CAFIERO: Hay que cumplir los protocolos en los bares porteños.

JORGE CAPITANICH: “No hay que relajarse, este virus no da tregua”.

GUSTAVO BORDET: “La circulación del virus se trasladó a las provincias”.

DANIEL OROZCO: “Estamos muy preocupados por la saturación hospitalaria”.

ALEJANDRO SAN JOSE: “Tenemos un crecimiento elevado”.

SERGIO CHODOS: “Hay que defender los intereses de la Argentina”.

200 DOLARES: Guzmán confirmó la vigencia del dólar ahorro.

SANTIAGO IGON: “Lo del bloque Juntos por el Cambio fue lamentable”.

FEDERICO FAGIOLI: “La oposición tiene actitudes antidemocráticas”

DIA DE LA MUJER INDIGENA: Homenaje a Bartolina Sisa.

ALEJANDRO DOLINA: Uno de los más grandes bichos de la radiofonía argentina.

QUIQUE PESOA: “Estudio país”: Recorrimos Mendoza, San Luis y Entre Ríos.

LITO VITALE con VICTOR HEREDIA: Segunda parte del mano a mano.

INSTITUCIONES DEPORTIVAS: Claves para una salida ordenada.

LRA 1 Buenos Aires

Cafiero le pidió a las autoridades del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que “haga cumplir los protocolos con los que se comprometió” en relación a las aperturas que se fueron dando en el distrito porteño y consideró que “hay imágenes que muestran” que esos procedimientos “no se cumplen”.

“Necesitamos que la ciudad cumpla con los protocolos a los que se comprometió. Hay imágenes que muestran que los protocolos no se cumplen”, dijo el funcionario, en referencia a las aglomeraciones de personas que se registraron anoche en las veredas de varios bares y restaurantes de la ciudad, actividad que fue permitida desde esta semana.

LRA 26 Resistencia

En el marco del plan de desescalada que viene implementándose hasta el próximo viernes 25 de septiembre, Capitanich anunció la continuidad de la fase III. A su vez, indicó que se tomarán nuevas medidas que restringirán la circulación en lugares donde exista la posibilidad de nuevos brotes de COVID-19.

LT 11 Concepción del Uruguay

El Gobernador de Entre Ríos Gustavo Border, quien dio positivo de Covid- 19, habló sobre la situación que atraviesa la provincia por el coronavirus. “Hoy estamos viviendo en el interior del país, lo que hace dos meses atrás veíamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy la circulación del virus se trasladó a las provincias. Tuvimos casos de circulación comunitaria en Entre Ríos”, aseguró Bordet. “Aumentamos al doble las camas de terapia intensiva , también invertimos mucho en recursos humanos”, destacó. “Es necesario tomar medidas para que no colapse el sistema”, remarcó.

LRA 6 Mendoza

Orozco también dijo que “como médico e intendente, pido focalizar en la concientización. En segundo lugar, tener en cuenta que la disposición es muy elástica con respecto a la capacidad”.

LRA 26 Resistencia

San José, integrante del Comité Técnico de la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria del Chaco, dijo que “luego un período de amesetamiento de ocho semanas, a partir del 24, 25 y 26 de agosto la trayectoria cambió drásticamente, y hoy tenemos un crecimiento elevado de casos en los últimos diez días, que aumentan continuamente”.

LRA 23 San Juan

El representante de la Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, habló sobre el tramo de deuda externa queda negociar, con el FMI.

LT 14 Paraná

El ministro de Economía, Martín Guzmán, aseguró que se mantendrá vigente el dólar ahorro, es decir el cupo de compra U$S 200 por persona y por mes, que incluye un 30% del impuesto solidario.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Sobre lo sucedido en la última reunión de la Cámara baja con la oposición, Igon agregó que “la reestructuración de la deuda que dejo el macrismo se pudo hacer por zoom en el 99% de su integridad, y no podemos hacer una ley sobre la pesca ilegal, o Turismo”.

LRA 1 Buenos Aires

El legislador por el Frente de Todos (Patria Grande), señaló: “Siguen mostrando la irresponsabilidad como oposición, fueron un gobierno que nos endeudó y destruyeron la Argentina. No quieren que el Congreso funcione. Tienen actitudes antidemocráticas”.

LRA 20 Las Lomitas

La fecha conmemora a Bartoliana Sisa, mujer dirigente indígena aymara que fue asesinada el 5 de septiembre del 1782, tras liderar una sublevación indígena contra la corona española.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Claudia Huircán dialogó acerca de los procesos de recuperación y reconocimiento de la identidad en el marco del Día de la mujer originaria. La ñaña hizo un repaso por su infancia, momentos en los que el silenciamiento de la propia cultura y tradición significaban un mecanismo de defensa ante las agresiones que históricamente sufrió el pueblo mapuche. Y se detuvo especialmente en los acontecimientos que la ayudaron a reconocerse mapuche y ponerle palabras a eso que “sentía y no podía explicar”. Nombró a sus mayores referentes en ese sentido y consideró que las generaciones más jóvenes tienen una capacidad de “decir sin vergüenza” y reconocerse.

LRA 54 Ing. Jacobacci

Agripina Nahuelcheo es encargada de la Casa de Justicia de Ingeniero Jacobacci y mujer originaria mapuche. Se refirió al Día de la mujer originaria en Aire de Pueblo. Contó partes de su historia y reflexionó sobre la importancia de la fecha. Hizo un análisis desde la perspectiva de género y desde la originaria. Consideró que si bien, ella tuvo la posibilidad de hacer una elaboración de su historia personal, muchas personas, sobre todos mujeres, no cuentan con esa herramienta. Hizo referencia a la necesidad de reparación histórica para el pueblo mapuche por parte del Estado.

LRA 1 Buenos Aires

En “Bichos de radio”, una entrevista muy especial: Alejandro Dolina: “La radio estaba sobre la mesa, contra la pared y ahí estábamos todos alrededor, escuchábamos música nos divertíamos y nos informábamos”. Anécdotas de su carrera, la evolución de la radio, la adaptación a esos cambios y otras reflexiones de un gran orador radial.

LRA 1 Buenos Aires

Viajamos a través de LV19 AM970 y FM88.1 Nacional Malargüe, Mendoza con Cecilia Di Cesare; LRA29 AM1170 y FM96.7 Nacional San Luis con Alejandro Heredia y Riel FM 93.1 desde Basavilbaso, Entre Ríos junto a Silvio Gorge.

Hoy Cocina Buenos Aires con Juan Gustavo Vázquez y una corvina a la parrilla pescada en Valeria del Mar. Desde la Comunidad Lof Lafken Winkul Mapu, en Villa Mascardi, Bariloche, charlamos con María Nahuel sobre el conflicto por las tierras en Patagonia.

LRA 1 Buenos Aires

Segunda parte de un especial entre dos grandes amigos referentes de la música popular, Victor Heredia entrevista a Lito Vitale para La Canción Verdadera. Después de conversar sobre sus inicios en la primera parte, Vitale bucea entre sus gustos musicales, la gratitud y admiración hacia sus colegas; un ida y vuelta con las influencias y estímulos que recibió desde su crianza en un “ambiente sin perjuicios” que lo llevaron a desenvolverse como solista y trabajar en conjunto con otros artistas para componer, acompañar y producir.

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente 2° de Argentinos Juniors, Javier Pederzoli, expresó su preocupación por la situación sanitaria ante el aumento de contagios de coronavirus y resaltó el rol de las instituciones deportivas para avanzar en una salida ordenada del aislamiento.

LV8 Libertador

LRA 26 Resistencia

El licenciado en Economía e integrante del Comité Técnico dentro de la Comisión de Seguimiento por Emergencia Sanitaria del Chaco, Alejandro San José, explicó la situación actual del coronavirus en la provincia del Chaco.

LRA 25 Tartagal

Los profesionales médicos llegan en un momento crítico para la localidad cabecera del Departamento de Orán. Los mismos fueron enviados por el Ministerio De Salud de la Nación encabezados por el Dr. Alejandro Salvador Costa de la Subsecretaría de Estrategias Sanitarias de la Nación. El Diputado Mizzau destacó: “El Presidente escuchó los pedidos permanentes que venimos realizando, gracias a Dios llega el refuerzo sanitario”.

LRA 18 Río Turbio

1500 casos activos, 780 pacientes recibieron el alta y 19 fallecieron (17 Río Gallegos, 1 San Julián, 1 El Calafate).

LRA 6 Mendoza

Saracco , director del Observatorio de Salud Pública y Problemáticas de Consumo de la Universidad Nacional de Cuyo, expresó que “el comportamiento del virus en Mendoza es similar a lo que viene ocurriendo en el resto del mundo. Hay que lograr que los infectados sean progresivos, permitiendo que el Sistema de Salud no se ahogue”.

LU 23 Lago Argentino

Horacio profundizó sobre los cuidados colectivos que no tenemos que olvidar para enfrentar a la pandemia y dijo que por encima de los cambios que traerá el futuro, hay que seguir luchando por la esperanza de vivir en comunidad.

LRA 30 Bariloche

Aún en medio del enorme reconocimiento y repercusión que generó días pasados el lanzamiento del SAOCOM-1B, los científicos argentinos no descansan para afrontar nuevos desafíos. El ingeniero nuclear Hernán Socolovsky reveló en el programa “El Balseiro en Nacional”, que se emite por LRA 30, algunos detalles del proyecto SABIA-Mar (Satélites Argentino-Brasileños para Información Ambiental del Mar), una futura constelación de satélites binacional, que también diseña y construye INVAP S.E. (Investigación Aplicada. Sociedad de Estado). En su condición de Jefe del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), comentó aspectos del proyecto.

LRA 1 Buenos Aires

La comisión de Acuerdos negó los traslados que habían sido dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri y adelantó que evaluará los pases de otros siete magistrados, durante una audiencia pública en la que la oposición no participó por considerar que estaba “viciada de nulidad”. Los senadores del Frente de Todos se pronunciaron a favor de suspender los traslados de Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli y no descartaron pedir una sanción al Consejo de la Magistratura para esos magistrados por no haberse presentado a la audiencia a la que habían sido convocados.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba, abogó por fuerzas de seguridad “democráticas pero efectivas” y sostuvo que “no debería existir una contradicción en efectuar políticas que garanticen los derechos de las personas con hacer efectiva la Justicia y la seguridad”.

El funcionario destacó el Programa de Fortalecimiento de Seguridad anunciado este viernes por el presidente Alberto Fernández y señaló que estas políticas deben ser articuladas con otras medidas, trabajando de manera interministerial y que se deben sostener en el tiempo.

LT 14 Paraná

La medida incluiría a grandes supermercados, y la idea es que tampoco abran los sábados por la tarde, a excepción de aquellos que expenden alimentos o artículos de primera necesidad.

En la actualidad, los comercios abren entre las 9 y las 18 horas, mientras que los supermercados lo hacen hasta las 20.

LT 14 Paraná

El jefe del Distrito Entre Ríos de Vialidad Nacional, Daniel Koch, celebró la decisión del organismo de aprobar un aumento y la actualización del monto para que la obra, paralizada durante la gestión de Mauricio Macri, pueda retomarse en su tramo entre Colonia Avellaneda y Villaguay.

LV 4 San Rafael

El ingeniero Osvaldo Romagnoli, titular de la Dirección Provincial de Vialidad, explicó que “han avanzado en una serie de convenios con la Municipalidad de San Rafael, con el objetivo de trabajar en la mejora de caminos ganaderos y rurales”.

LT 14 Paraná

Tras una conferencia sobre la potencial inversión china en el rubro porcino, el secretario de Agricultura y Ganadería de Entre Ríos, Lucio Amavet, dijo que “el sector ve con beneplácito que vengan inversiones”, y destacó el impacto económico que tendría la participación china en la cadena agroalimentaria nacional.

LV 4 San Rafael

El secretario de Prensa de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas, Juan Pablo Mazzieri, manifestó su preocupación por la situación laboral de los pilotos del sistema de lucha anti granizo. Mazzieri aseguró que no hay posibilidades de que inicien el programa de prevención del granizo a mediados de este mes.

LRA 9 Esquel

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut, solicitaría un préstamo por 300 millones de pesos al Banco Chubut para afrontar la deuda salarial con el Poder Judicial, el gobernador Arcioni convocó al organismo a una reunión el lunes para evaluar la situación. Vivas aclaró que “si bien no soluciona el tema salarial, puede paliar la lamentable situación”.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general del sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma, expuso los reclamos que los trabajadores vienen haciendo al directorio de la empresa a raíz de la pandemia.

LRA 1 Buenos Aires

Tayta Carmelo Sardinas Ullpu, originario de la Nación Wisiksa del Estado Plurinacional de Bolivia, que llegó a la Argentina en la década del ‘60 y se fue formando hasta entrelazarse en movimientos políticos, convirtiéndose en un referente de su comunidad. Contó cómo se fueron dando los acontecimientos que lo llevaron a vincularse con el Padre Mujica, la planificación de construir viviendas en Retiro para los sectores populares y llevarle el proyecto en persona a Perón. Recordó los Congresos Nacionales del Movimiento Villero, Rodolfo Walsh en el Luna Park hablando sobre la CGT y una serie de eventos que lo encaminaron junto con sus valores ancestrales, a bregar incansablemente por la lucha y conquista de los derechos de los pueblos originarios.

LT 14 Paraná

Juan Hultgren, presidente de Federación de Colectividades de Oberá, informó que del 12 al 15 de noviembre se realizará la celebración. Serán menos días de fiesta, número reducido de público y artistas locales, además de un estricto protocolo sanitario debido a la pandemia de coronavirus. La 41º edición de este tradicional festejo se realizará el Parque de las Naciones.

LRA 30 Bariloche

Las primeras reinas de la avispa, conocida también como Vespula Germánica, hacen su aparición a finales del invierno y ya asomaron los primeros ejemplares en la precordillera andina. Un depredador carnívoro cuya dieta se compone principalmente de insectos. No obstante, también son agresivas y pueden atacar a humanos adultos y niños, con grave peligro para personas alérgicas. La doctora en Biología, Maite Masciochi (INTA-CoNICET), dio detalles en el programa “El INTA en la Patagonia” que se emite por Nacional Bariloche.

LRA 18 Río Turbio

Así lo dio a conocer el decano de la Universidad Tecnológica Nacional-Facultad Regional Santa Cruz, Sebastián Puig, quien anticipó que esta nueva alternativa de formación se dictará en esa Casa de Altos Estudios. Subrayó que la propuesta se originó por expreso pedido del Gobierno de Santa Cruz que apunta a capacitar recurso humano y posibilitar la reconversión.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, celebró el decreto nacional que establece que al menos el 1% de los cargos del ámbito público nacional deberán ser ocupados “por personas travestis, transexuales y transgénero que reúnan las condiciones de idoneidad necesarias” y aseguró que es una población “a la que hay que favorecer” porque “han sido excluida en muchos ámbitos”.

LT 14 Paraná