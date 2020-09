No habría posibilidades de que inicien el programa a mediados de este mes

El Secretario de Prensa de APLA (Asociación de pilotos de líneas aéreas), Juan Pablo Mazzieri manifestó su preocupación por la situación laboral de los pilotos del sistema de lucha antigranizo. En diálogo con LV4 Nacional San Rafael aseguró que no hay posibilidades de que inicien el programa a mediados de este mes.

“Estamos sumamente sorprendidos por lo que ha sido un corte abrupto en la relación entre los funcionarios del Ministerio de Economía, a cargo de la empresa AEMSA (Aeronáutica de Mendoza Sociedad Anónima) , plenamente estatal. No se abonan los salarios de los trabajadores desde junio, tampoco se pagó el aguinaldo, con todo o que eso implica. No hubo ningún tipo de comunicación, no se ha explicado cuál es la situación. Hemos hecho presentaciones administrativas ante la Subsecretaría de trabajo, pero tampoco hubo respuesta, por lo que la preocupación va más allá de lo laboral –manifestó Macieri- porque no hemos tenido posibilidades de ningún tipo de asistencia como IFE, durante todo el período de pandemia, etapa en la que hemos trabajado en el traslado de insumos. Están también las consecuencias en el sector productivo, porque la campaña se va a demorar”.

Manzzieri mencionó que la situación ha impedido que los pilotos accedan a instrucciones. Incluso no se han respetado los protocolos de mantenimiento en los aviones.

“Es personal comprometido con la comunidad, por lo que esperamos que se revea la situación a corto plazo, pero no hay posibilidades técnicas de que la lucha se inicie el 15 de setiembre”.

Mazzieri aseguró finalmente que los pilotos son empleados estatales, en relación de dependencia con un vínculo laboral establecido desde hace aproximadamente dos años.