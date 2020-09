La historia de las hamacas de Firmat

En un nuevo programa de La Muralla y los Libros dialogamos con Ivana Romero, periodista, poeta y docente. Autora de Caja de costura, Las hamacas de Firmat y Ese animal tierno y voraz.

DESCARGAR

“En Las hamacas de Firmat confluye los personal y lo político de un modo que no advertí hasta que la gente me empezó a devolver lo que yo decía. No tomé la dimensión de lo que ocurría”, aseguró Romero.

El libro, publicado por la Editorial Municipal de Rosario, también transmite la sorpresa de alguien que regresa a su ciudad o a su pueblo y no encuentra exactamente lo que pensaba.

“ Cuando me mudé a Buenos Aires, decía que era de un pueblo del sur de Santa Fe cerca de Rosario, luego pude decir que era de Firmat, el pueblo de las hamacas, donde se mueven solas en una plaza”, expresó.

“El relato de la “Las hamacas de Firmat” no es ficción, uno no puede inventar. El mismo lugar me dio las respuestas. Viví allí hasta los 18 años”, expresó la periodista. “Vivo de contar historias”, destacó

En “Lecturas Intervenidas”, Rafa Hernández leyó “Porchia está loco” de Osvaldo Lamborghini.

Patricia González López autora de Maldad: cantidad necesaria, Doliente y Otro caso de inseguridad, recitó parte de su producción.