Jorge Capitanich: “no hay que relajarse, este virus no da tregua”

Este mediodía, en conferencia de prensa, el gobernador de la provincia, Jorge Capitanich anunció la continuidad de la fase 3 en el marco del plan de desescalada que viene implementándose, al menos, hasta el 25 de septiembre. A su vez, indicó que se tomarán nuevas medidas que restringirán la circulación en lugares donde exista la posibilidad de nuevos brotes de COVID-19.

Capitanich sostuvo que se conformará un grupo especializado entre fuerzas de seguridad ( provinciales y nacionales) con la Justicia Provincial , los Juzgados de Faltas, inspectores municipales e intendentes para efectuar la fiscalización diurna y nocturna sobre lo que constituyen factores de riesgo y propagación de contagios.

El gobernador insistió en que no hay que relajarse ya que la situación, particularmente en el interior provincial, evidenció un incremento de casos. “Nosotros hoy no visualizamos un brote especifico en Resistencia sino una dispersión de casos. Tenemos un equipo entrenado para detectar tendencias. Ojalá que podamos resolverlo y volver a la tendencia estable anterior, porque este virus no da tregua”, dijo.

Aunque la situación se halla en una meseta de crecimiento progresivo, el mandatario aseguró que “en la provincia solo está ocupado el 9% del total de camas de las Unidades de Terapia Intensiva y el 25% de las camas en unidades COVID del Hospital Perrando“.

El funcionario agradeció el trabajo de médicos, enfermeros, kinesiólogos, mucamas y trabajadores de la salud en general y a todo el equipo que trabajo de manera extraordinaria en toda la provincia desde hace más de cinco meses y dijo que esto “tendrá una recompensa en materia pecuniaria“.