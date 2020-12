Diario de Radio Nacional 01/12/2020

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – ALBERTO FERNANDEZ: Anunciaron inversiones por 580 millones de dólares

Buenos Aires – DANIEL GOLLAN: Buenos Aires espera vacunar a 2 millones de personas por mes

San Juan – NICOLAS TROTTA: “El 1 de marzo la mayoría de los alumnos regresará a las aulas”

Santa Rosa – TRISTAN BAUER: “La radio sigue teniendo un peso y un valor extraordinario”

Buenos Aires – JORGE FERRARESI: “Vinimos a poner la vivienda como un derecho”

Bahía Blanca – MARTIN MARINUCCI: “Una enorme alegría haber vuelto con el tren a Bahía Blanca”

Buenos Aires – MARTA DILLON: El aborto “equilibra desigualdades, es justicia social”

Resistencia – Antes del blindaje: Hace 19 años Cavallo imponía el “corralito”

Paraná – Según los fiscales intervinientes: Maradona tenía un control totalmente deficiente

Libertador – ALEJANDRO SCHVARTZMAN: “En Argentina el rugby no es un deporte popular”

Río Senguer – FABIAN PURATICH: “Muy alta la ocupación de camas en Terapias Intensivas”

Bariloche – LEONARDO GIL: “Estamos en el peor momento desde que comenzó la pandemia”

Córdoba – Empresa fabricante de helados: Grido ofreció su logística para conservar las vacunas

San Rafael – Contra el COVID-19: Mendoza prepara la logística para vacunar

Esquel – Controles preventivos: ONGARATO pidió definiciones para la apertura turística

Zapala – NATALIA MANAVELLA: Villa Pehuenia tiene buen nivel de consultas y reservas

San Martín de Los Andes – ALEJANDRO APAOLAZA: Requisitos para ingresar a Neuquén

Paraná – Mar del Plata y el turismo: Los protocolos para la temporada de verano

Córdoba – Ciclo lectivo 2021: Las clases comenzarán el 1° de marzo

Concepción del Uruguay – ANA MARIA DIAZ: “El año próximo vamos a tener un sistema bimodal”

Santa Rosa – FERNANDA MIÑO: “Integración de más de 4.400 barrios populares”

Río Senguer – GUILLERMO VELAZQUEZ: “La minería es algo negativo para la calidad de vida”

Esquel – Contra la zonificación minera: Piden pronunciamiento del CIEMEP

Mendoza – GABRIELA BLANCO: Egresó como diseñadora gráfica y juró por la “matria”

Paraná – En Santiago del Estero: Rescataron 27 trabajadores que estaban esclavizados

Jujuy – Para Mano de Obra en la cosecha 2020: Lanzaron el Plan de Asistencia Financiera

Buenos Aires – Día de la lucha contra el Sida: Menor realización del test de VIH por la pandemia

San Luis – JUAN MILLAN: Se conmemora el Día Mundial contra el VIH

Concepción del Uruguay – CARLOS PEPE: “Es clave eliminar el estigma y la discriminación”

La Rioja – Referentes sociales: Creación del Observatorio de la Víctima

Libertador – Periodista secuestrado en Bolivia: Intentan el retorno de Facundo Molares

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 02:00 a 05:00.

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El Presidente mantuvo un encuentro con el titular de Ford Argentina, Martín Galdeano, quien le anunció que la empresa automotriz invertirá 580 millones de dólares en el país para la fabricación de la próxima generación del modelo Ranger en su planta de General Pacheco, en el partido bonaerense de Tigre.

Durante el encuentro, el mandatario agradeció a la empresa por “pensar en Argentina y por su confianza” porque “si las industrias crecen crece nuestro país”, y definió: “Estamos empeñados en que las automotrices vuelvan a ser la nave insignia de la industria nacional, con mayor incorporación de insumos nacionales y en alianza con los trabajadores para generar mayor empleo”.

LRA 1 Buenos Aires

“Ni bien nos entreguen las dosis de forma masiva, podremos vacunar en el territorio bonaerense a un promedio de dos millones de personas por mes”, aseguró el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, en Rezo por vos y agregó: “En dos meses y medio llegaremos al objetivo de tener vacunadas a seis millones que constituye al grupo de riesgo y esenciales”.

Al respecto de la campaña de inmunización, sostuvo que será un movimiento “gigante” pero que se están preparando hace tiempo. El funcionario explicó que tendrán el doble de personal y que habrá asistentes que colaborarán en la realización. “Habrá centros de aplicación en las escuelas, las personas no estarán apelotonadas, habrá asignaciones de turnos y un certificado digital”, adelantó.

LRA 23 San Juan

Trotta analizó el impacto de la pandemia en el cumplimiento de los objetivos curriculares del Ciclo lectivo 2020 Y afirmó que Argentina es “el único país del Cono Sur que fue impactado por la pandemia en una marcada agenda de desinversión educativa”.

LRA 3 Santa Rosa

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, visitó la capital pampeana para encabeza el acto del Día Nacional Del Teatro, donde se realizó el lanzamiento de la plataforma Interactuar.

Previamente, Bauer recorrió el edificio de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa y se refirió a diferentes temas del ámbito de la cultura.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, destacó que se está preparando una batería de medidas y anticipó que la semana próxima el presidente Alberto Fernández “va a anunciar una política de viviendas que tendrá certezas en el tiempo”. En Rezo por vos, resaltó el “trabajo extraordinario” que hizo la exministra María Eugenia Bielsa y cuestionó a la gestión del gobierno de Mauricio Macri: “Hay más de 55 mil viviendas paralizadas desde 2015”, precisó. En esa línea, manifestó: “Vinimos a poner la vivienda como un derecho”.

LRA 13 Bahía Blanca

“Hubo mucha demanda por parte de muchos bonaerenses y gente de otras provincias, pidiendo que vuelva este servicio”, señaló Marinucci.

“Era muy necesario por la comodidad y el confort que tienen los trenes y porque permiten que se viaje a un costo muy inferior. Es una alegría poder estar de vuelta con los trenes. Los protocolos son muy estrictos, elaborados con el ministerio de salud, de transporte y la CNRT. Tenemos solamente el 60% de la capacidad. Hay que mantener el distanciamiento de asiento de por medio e incentivar la compra de los pasajes por la web, con un 10% de descuento”, señaló el responsable del transporte ferroviario en nuestro país.

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón y el equipo de Embón en Nacional dialogaron con la periodista y activista, Marta Dillon, en el marco del tratamiento del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Congreso de la Nación.

En ese sentido, Dillon consideró que el envío del proyecto por parte del Ejecutivo Nacional es “la expresión de la voluntad política de un gobierno que tiene en su norte a la justicia social”, y señaló su importancia por tratarse de una cuestión de salud pública, que ocurre en nuestro país pero en diferentes condiciones sociales.

LRA 26 Resistencia

El secretario Adjunto de la CTA de los Trabajadores, Rubén Serruya, recordó un nuevo aniversario del inicio del denominado ‘corralito’, que fuera anunciado en diciembre de 2001 por el ministro de Economía Domingo Cavallo.

“Fue consecuencia del Plan de Convertibilidad que también fue impuesto por Cavallo, y que fuera financiado con deuda. Se agudizaron los ajustes, se produjo el recordado recorte a los salarios y el pedido de ayuda al FMI a través del megacanje, todos elementos que condujeron a la explosión del 2001”, señaló el secretario de la CTA.

LT 14 Paraná

Los fiscales que investigan la muerte de Diego Maradona creen que el control médico del ex futbolista en el country de Tigre era “totalmente deficiente” y consideraron la situación como “de un descontrol total y absoluto”, por lo que analizarán la prueba incorporada en el expediente para decidir si llaman a indagatoria al doctor Leopoldo Luque.

“Tras los primeros cinco días de investigación, por lo que vemos, la conducta era absolutamente negligente. Era una internación domiciliaria totalmente deficiente. Era un descontrol total y absoluto”, señaló uno de los investigadores judiciales, citado por la agencia Télam.

LV 8 Libertador

Respecto de la actitud del capitán de Los Pumas, Pablo Matera, ante la muerte de Diego Maradona, Schvartzman aseguró que “no puede ser capitán por sus expresiones”.

Luego, el ex rugbier aseguró que “espero que esto que ha sucedido con Los Pumas sirva para que haya reflexiones respecto del hecho de que el rugby es un deporte para pocos, ya que gobiernan sólo quienes integran la high society argentina”.

LRA 55 Río Senguer

El ministro de Salud de Chubut, Fabian Puratich, evaluó la situación epidemiológica y remarcó que “se toman tres parámetros para salir del ASPO y pasar al distanciamiento, y uno que se ha mantenido muy alto es el de la ocupación de camas en Terapias Intensivas, que durante noviembre no ha disminuido y siempre está cercano al 95%”.

LRA 30 Bariloche

El médico que también es el Jefe de la IV Zona Sanitaria se refirió a la situación en la ciudad de Bariloche, que junto a Puerto Deseado, quedó en fase de aislamiento. Acerca del estado de las unidades de terapia intensiva, aseguró que están al límite, “no hay camas físicas, venimos así desde hace 3 semanas, con un back up muy chico.

LRA 7 Córdoba

Francisco Achával, gerente de la empresa fabricante de helados Grido, señaló que la firma le ofreció al gobierno de Córdoba su cámara de frío para almacenar las dosis de la vacuna Sputnik V. “Ofrecimos nuestra cámara de frío para almacenarlas, y tenemos presencia en todo el país”, indicó Achával, quien sostuvo que el ofrecimiento fue realizado por intermedio del Ministerio de Industria, el cual quedó en responder.

LV 4 San Rafael

La Jefa del Departamento de Inmunizaciones de Mendoza, la doctora Iris Aguilar, explicó cómo prepara la provincia la logística necesaria para iniciar la campaña de vacunación contra el COVID-19. La funcionaria mencionó que por el momento no hay certezas respecto de la fecha de llegada de las vacunas, no obstante todo el sistema comienza a prepararse teniendo en cuenta que algunas de las vacunas requieren ser conservadas a una temperatura muy baja, por lo que trabajan en los ajustes necesarios de la cadena de frio.

LRA 9 Esquel

El intendente Sergio Ongarato envió una nota al gobernador Mariano Arcioni solicitando que se defina la situación de la cordillera, para saber cómo se habilitará la llegada de turistas a la región. “Pido que algo de movimiento haya en la región, porque de lo contrario el sector turístico desaparece”, dijo.

LRA 17 Zapala

La funcionaria, que también preside el Ente Turístico de Villa Pehuenia-Moquehue, se refirió a las expectativas que tiene la ciudad en el inicio formal de la temporada de verano. “Se estuvo esperando, que sea con mucha responsabilidad”, expresó.

LRA 53 San Martín de Los Andes

El Gobierno de Neuquén divulgó el protocolo para el ingreso de turistas de todo el país para la temporada de verano. Quienes arriben a San Martín de Los Andes deben solicitar el Certificado de Circulación.

LT 14 Paraná

Balnearios de Mar del Plata advirtieron que lo primordial será el uso de barbijo en lugares comunes y el distanciamiento de dos metros, además del uso de alcohol y otras medidas de higiene y prevención para disfrutar del verano en medio de la pandemia.

Federico Scremin, secretario de Turismo de Mar del Plata, explicó que las carpas se ubicarán con 2,5 metros de distancia entre cada una, con el objetivo de respetar el distanciamiento social correspondiente.

LRA 7 Córdoba

El Ministerio de Educación de Córdoba estableció el calendario escolar para el ciclo 2021. El inicio de clases en los distintos niveles y modalidades será el 1° de marzo, mientras que quienes finalizan la primaria o secundaria y no completaron sus aprendizajes deberán retomar el 19 de febrero.

“La idea es cumplir con un mínimo de 180 días en las aulas”, expresó Delia Provinciali, secretaria de Educación de Córdoba.

LT 11 Concepción del Uruguay

Díaz, directora de Educación Departamental Uruguay, informó que dicho sistema consiste en el dictado de clases de forma presencial y virtual.

Luego, la funcionaria indicó que aún no hay calendario escolar para el año próximo, precisando que se prevé el inicio del ciclo lectivo en marzo.

LRA 3 Santa Rosa

La secretaria de Integración Socio Urbana del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, Fernanda Miño, explicó los lineamientos de los distintos Programas que llevan adelante desde el área. “Tenemos como objetivo saldar una deuda estructural de nuestro país”, dijo la funcionaria gubernamental.

LRA 55 Río Senguer

Velázquez, investigador del Instituto de Geografía y Ciencias Sociales, se refirió a la difusión de una carta abierta que desmiente los documentos denominados ´Desarrollo Minero y el índice de Calidad de Vida´, que hizo circular el gobierno del Chubut como supuesto aval científico al proyecto de la zonificación minera en la provincia.

LRA 9 Esquel

Trabajadores del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), pidieron un pronunciamiento institucional contra el proyecto de zonificación minera presentado por el gobernador Mariano Arcioni.

“Si bien todos firmamos el documento de manera personal, mañana habrá una reunión del Concejo Directivo y pretendemos que se haga de manera oficial”, expresó Susana Rizzuto, una de las integrantes del Centro, quien además recordó que “la comunidad científica de Chubut no fue consultada sobre el proyecto presentado por el Ejecutivo”.

LRA 6 Mendoza

Gabriela Blanco egresó de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), y en el acto de colación juró por la ´matria´.

“Al momento del juramento se me presentó una dicotomía, ninguna de las creencias correspondía con mis sentimientos”, señaló Blanco, diciendo luego que “el concepto de ´matria´ tiene como trasfondo resaltar el protagonismo de las mujeres en la historia que siempre se ocultó. Es fundamental hacerlo hoy en día”.

LT 14 Paraná

Gustavo Vera, director del Comité Ejecutivo de Lucha en contra de la Trata y Explotación de Personas, explicó que el domingo anterior se rescató en Santiago del Estero a 27 personas que estaban “en situación de total esclavitud, todos oriundos de otras localidades de la provincia, que vivían en carpas de nailon, sin baño, ni agua potable, ni energía eléctrica, ni elementos de higiene. Les cobraban la comida, y por eso nunca percibieron su salario”, relató el funcionario.

LRA 22 Jujuy

Se lanzó el Plan de Asistencia Financiera para Mano de Obra de Cosecha 2020, el cual se sustenta en una operatoria de crédito destinada a productores tabacaleros que cuenten con hasta 50 hectáreas cultivadas. El monto global de la operatoria es de 50 millones de pesos.

El ministro de Desarrollo Económico y Producción, Exequiel Lello Ivacevich, explicó que “los interesados en acceder a esta operatoria, deben concurrir al Ministerio de Desarrollo Económico y Producción o al Consejo de la Microempresa”.

LRA 1 Buenos Aires

Cada 1° de diciembre se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra el Sida para concientizar sobre los cuidados y la detección temprana de la enfermedad para llegar a controlarla en toda la sociedad. Leandro Cahn, director ejecutivo de Fundación Huésped, dijo que se observó una “reducción” al acceso de las pruebas de VIH en medio de la pandemia.

“Previo al COVID estábamos con un horizonte de posibilidad de cortar las transmisiones nuevas y para el 2030 podríamos dejar de hablar de una pandemia”, aseguró el especialista.

LRA 29 San Luis

Cada 1° de diciembre se celebra el Día Mundial contra el VIH. En la ciudad de San Luis se desarrollan acciones de consejería, prevención y testeos en el predio del Hospital San Luis y en Plaza Independencia.

LT 11 Concepción del Uruguay

En el Día Mundial de Lucha contra el HIV SIDA, Pepe informó que desde 2017 hasta la actualidad hubo un incremento promedio de 37 pacientes de la enfermedad por año en Concepción del Uruguay, y que la tasa de mortalidad ronda el 10%.

LRA 28 LA Rioja

El Cuerpo Colegiado está conformado por representantes del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, la Universidad de La Rioja, el Colegio de Abogados y el Obispado.

En este sentido, el abogado Emilio Rodríguez precisó el objetivo que desarrollará el Observatorio de la Víctima.

LV 8 Libertador

El periodista argentino Facundo Molares, que fue detenido en Bolivia durante el golpe de Estado a Evo Morales, está con prisión domiciliaria y buscan su repatriación.

Su padre, Hugo Molares, detalló cómo sucedió el secuestro y la detención del joven, diciendo que “lo tuvieron detenido sin colchón en el piso, con 9 grados bajo cero y también fue torturado. Yo lo vi 15 minutos en estado de coma inducido, con respirador artificial y con diagnósticos médicos bastante pesimistas. No me aseguraban que sobreviviera, pero después se recuperó”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 16 Radio Nacional La Quiaca, Darío Jurado, en diálogo con Mario Giorgi, dio un panorama de las últimas noticias respecto de la pandemia en dicha localidad y provincia. “El domingo pasado hubo sólo 2 casos registrados en Jujuy, y ayer han sido 6. La mayoría son en la capital provincial pero están muy lejos de los 400 que tuvimos en algún momento. Es una situación muy aliviada la que tenemos en lo sanitario. Los hospitales de campaña no se han desarmado todavía pero sí se ha desconcentrado el personal de salud, a cuyos trabajadores se los ha derivado a otros sectores”, informó.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, entregó diez viviendas en Racedo del Programa provincial “Primero tu Casa”, “y programamos diez viviendas más para el año que viene”. dijo el mandatario.

Luego, Bordet Informó que “se está terminando un núcleo habitacional de 20 viviendas por un Programa que la gestión anterior había abandonado y que lo tomó a su cargo la provincia, con lo cual se están terminando para marzo otras 20 viviendas. Es nuestra decisión de gobierno pensar la provincia como un todo, y no sólo en las grandes ciudades”.

LRA 18 Río Turbio

Una opinión sobre el trato en la Legislatura Provincial de la Ley al Impuesto de las Grandes Fortunas durante la pandemia de coronavirus.

LRA 1 Buenos Aires

Giorgi habló sobre la vuelta del debate que se hará nuevamente en el Congreso por la legalidad de la interrupción voluntaria del embarazo en la Argentina. Además el conductor también apuntó en su reflexión a los discursos de la derecha, aquellos que se llaman a sí mismos “los argentinos de bien”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El director del Indec Marco Lavagna dio detalles del Censo Nacional Económico y de la inflación en los próximos meses. En diálogo con Horacio Embón aseguró que “estamos atravesando una situación compleja producto de la pandemia” y “se agravó la situación que se venía dando en la Argentina”. Sostuvo que “hay sectores como el industrial que recuperó los niveles previos a la pandemia” y consideró que “el foco tiene que estar en cómo reactivar los focos de trabajo”.

LV 8 Libertador

Gispert explicó en qué consiste la Ley de Abastecimiento que fue planteada por el presidente Alberto Fernández, anticipando que “permite muchas formas de intervenir por parte del Estado, ante situaciones diversas como el desabastecimiento”.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, referente de la organización Arraigo y ex director de Federación Agraria, habló en su columna sobre su nuevo libro “Olvido y falsificación en la historia del Grito de Alcorta” en Llega el día. “Es un buceo en la historia agraria argentina, para tratar de entender lo que nos pasa en el tema agropecuario. La invisibilización del latifundio como problema. En fin, el posicionamiento de los partidos políticos de aquellos tiempos que tuvieron actuación en esa época: el radical, el socialista y los anarquistas”, resumió.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

La ministra de Desarrollo Social del Chaco, María Pía Chiacchio Cavana, informó sobre las acciones que realizará el gobierno provincial para atender a los sectores más vulnerables con motivo de las fiestas de fin de año.

“Firmamos un acuerdo con 30 municipios que recibirán fondos con los que deberán comprar productos de la canasta navideña a proveedores locales y de la economía popular, con una inversión de 7 millones y medio de pesos, y también está previsto que las 39 municipalidades restantes reciban módulos navideños”, señaló finalmente la ministra.

LRA 26 Resistencia

El ministro de Infraestructura, Logística y Servicios Públicos del Chaco, Juan Manuel Carreras, detalló los trabajos que se efectúan en distintas localidades y específicamente en los hospitales de Charata y General Pinedo, diciendo que “los pudimos terminar a pesar de las enormes dificultades impuestas por la pandemia. Hay que significar la tremenda importancia que tienen para toda las comunidades urbanas y rurales, que desde hace muchísimo tiempo no tenían ningún tipo de intervención y ahora podemos hablar de obras nuevas”, explicó Carreras.

LRA 14 Santa Fe

Se podrán en funciones a partir del 5 de diciembre, según el último decreto.

LRA 21 Santiago del Estero

La importancia de acceder al diagnóstico con rapidez. En qué se avanzó y qué falta para mejorar la prevención y la salud de los pacientes.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Detalles del plan integral que apunta a impulsar la producción de gas natural a partir de un nuevo esquema de oferta y demanda por los próximos cuatro años.

LRA 24 Río Grande

Lo recaudado será destinado a la adquisición de maniquíes de entrenamiento de enfermería y otros importantes elementos.

LRA 26 Resistencia

El 26 de noviembre Anne´k Iawho Zamora rindió en forma virtual la última materia en la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), y se recibió de Profesora en Educación Inicial.

“Soy la menor de seis hermanos y tengo un hijo, Lecko, de 5 años que se llama igual que mi papá. Nací en Venezuela, en la comunidad indígena Kariña a la que pertenece mi madre y a los 4 años nos instalamos acá en el Chaco, en Puerto Tirol, donde hice la escuela primaria y secundaria, y después ingresé al Profesorado en Educación Inicial”, recordó Zamora.

LRA 42 Gualeguaychú

Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación, nueve de diez alumnos de escuelas privadas tienen servicio de internet, mientras que quienes asisten a escuelas públicas son solo seis. El periodista Julián Saavedra, especialista en temas digitales, informó sobre cómo se puede mejorar la educación en la conectividad.

LRA 54 Ingeniero Jacobacci

La directora del Registro Único de Guarda con Fines Adoptivos de la Provincia de Río Negro explicó detalladamente el funcionamiento del organismo y despejó dudas en torno a la solicitud de inscripción al registro.

LRA 57 El Bolsón

Oviedo presentó su tesis para la Maestría en Ciencia, Tecnología y Divulgación, trabajo que propone preguntas dirigidas hacia la ciudadanía acerca de cuánto se conoce del cambio climático y sus consecuencias.

Laborales | Volver al inicio

LRA 43 Neuquén

La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) realiza una medida gremial frente el edificio provincial. El sindicalista afirmó que “el gobierno tiene que dar una respuesta”. “No podemos seguir con la incertidumbre sobre el sueldo del gobierno, sobre el aguinaldo que debe pagarse completo”.

LU 4 Patagonia

El ministro de Economía de Chubut, Oscar Antonena, se refirió al pago de salarios a los trabajadores estatales, sosteniendo que “estamos ajustados a la planificación que nos solicitó el gobernador el 6 de noviembre pasado. Estamos dentro de lo planificado para poder afrontar, y se va a estar anunciando en los próximos días la fecha en la cual que se efectúen los pagos de los haberes adeudados”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 4 Salta

El funcionario judicial se refirió al caso de María Liz Elizabeth Flores, la joven de 15 años cuyo cuerpo fue encontrado ayer en Salvador Mazza y afirmó que la principal hipótesis es que fue víctima de femicidio. En lo que va del año, se contabilizaron 10 femicidios en Salta.

LRA 42 Gualeguaychú

El proyecto ´Juguemos por la equidad de Género´ se desarrolla anualmente en Gualeguaychú con un enfoque dirigido a los clubes y escuelas deportivas municipales de la ciudad.

“La propuesta tiene como propósito el fortalecimiento de las acciones para la equidad de Género y la promoción de los derechos de las mujeres e identidades disidentes en el deporte y la recreación”, sostuvo Irina, una de las integrantes del Programa en la comuna local.

LT 14 Paraná

Ileana Fernández, directora de Mujeres, Géneros y Diversidad de Concepción del Uruguay, informó que el Concejo Deliberante aprobó el cupo laboral trans.

Luego, Fernández dijo que la normativa prevé un cupo laboral no inferior al 1,5%, y que será aplicable al sector público municipal y a los organismos descentralizados. “Desde los diferentes organismo del Estado, estamos ampliando derechos, en este caso laborales, para un sector vulnerado hace mucho tiempo”, expresó Ileana.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

Los Hermanos Rodríguez, conjunto folclórico catamarqueño, integra el listado de artistas incluidos en el Ranking Argentinos de Canciones (RAC), que se emite en las 50 emisoras de Radio Nacional. Emilio Rodríguez, uno de los componentes del grupo, dijo que “el RAC es una posibilidad para compartir nuestra música con todo el país y de llegar a públicos que no nos conocen”.

LRA 12 Santo Tomé

En conmemoración del nacimiento del General Andrés Guacurarí, Camilo Gómez Montero, cineasta correntino y director del documental “Buscando al comandante Andresito”, contó que tuvieron el privilegio de estrenarlo en Santo Tomé, “porque es muy probable que Andresito haya nacido en Santo Tomé”, afirmó.

“Hacer el documental fue una experiencia inolvidable. Trabajamos con muchos historiadores que no se han quedado con la historia oficial y que han buceado para averiguar quién fue este personaje”, agregó el cineasta.

Deportes | Volver al inicio

LRA 6 Mendoza

Mara Gómez es la primera jugadora trans autorizada a ser parte de un equipo de Primera División de Fútbol Femenino en nuestro país.

Mara mostró su felicidad y dijo que “todavía no caigo, porque no sólo es una conquista personal, sino que tiene que ver con una sociedad, con un grupo, con un colectivo. Fue duro el camino, pero el resultado es valioso, algo que yo creía indispensable y que no iba a pasar nunca para mí”.

LRA 25 Tartagal

Una entrevista generada a raíz de los dichos xenófobos de integrantes del seleccionado argentino de rugby, Los Pumas.

Humor | Volver al inicio

DESINFORMACION

Un viajante se encontraba en el hotel, después de varios días de una tormenta terrible. Estaba en el hall y para hablar con alguien, le dijo al conserje: “Qué lluvia… Parece el diluvio universal”.

El conserje no sabe de qué se trata. “Cuando Noé salvó a los animalitos, poniendo dentro de un arca, a dos de cada especie. ¿No leyó nada al respecto?”, sostuvo el visitante. Respuesta final:

“No… Sabe qué pasa, con esta tormenta hace tres días que no llegan los diarios”.

CHOCOLATE