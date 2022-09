Diario de Radio Nacional 9/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CASA ROSADA: Alberto Fernández mantuvo un encuentro con el embajador Daniel Scioli

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL MENENDEZ: “El mensaje debe ser unánime de repudio al atentado”

LRA 1 Buenos Aires - CLARA VEGA: "La oposición no dimensiona que el ataque a CFK es a la institucionalidad"

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL FILMUS: “Néstor Kirchner ubicó a la educación en un lugar central”

LRA 7 Córdoba - JUAN RAMOS PADILLA: "No hay que subestimar al pueblo"

LRA 26 Resistencia - JORGE CAPITANICH: “Queremos apuntalar la conectividad del Norte Grande”

LRA 26 Resistencia - GERARDO MORALES: Expo del Norte Grande y 13° reunión de gobernadores en Chaco

LRA 1 Buenos Aires - PAULA PENACCA: "El PRO debe demostrar que es democrático"

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO: "Quien no quiera admitir que hay discursos antidemocráticos es negacionista"

LRA 28 LA Rioja - DELFOR BRIZUELA: "Nos preocupa la interrupción de los juicios por crímenes de lesa humanidad"

LRA 1 Buenos Aires - Vacuna contra el coronavirus: ¿A quiénes está dirigida la quinta dosis?

LRA 1 Buenos Aires - EVA PERON: 75 años de la sanción de la Ley de Sufragio Femenino

LRA 1 Buenos Aires - ENRIQUE "PEPE" ALBISTUR: El PJ realizará un homenaje por los 100 años del nacimiento de Cafiero

LRA 19 Puerto Iguazú - OSCAR HERRERA AHUAD: El Norte Grande pidió aumento en el cupo de consumo energético

LRA 17 Zapala - PATRICIA MELINAO: Zapala pide celeridad para contar con un centro Oncológico

LRA 26 Resistencia - SEBASTIAN BENITEZ MOLAS: “Al odio se lo debe combatir con construcción de convivencia”

LRA 28 La Rioja - LARA VEGA: "El Senado debió ser la primera institución en repudiar el atentado a CFK"

LRA 26 Resistencia - HUGO SAGER: “Muchos toman el odio como una herramienta política”

LRA 26 Resistencia - GUILLERMINA CAPITANICH: "No debemos caer en los marcos mentales de la derecha"

LRA 27 Catamarca - RUBEN DUSSO: Avanza la Mesa del Litio en la región

LT 14 Paraná - Sanción definitiva: Entre Ríos ya cuenta con la reforma del Consejo de la Magistratura

LV 8 Libertador - Publicidad oficial: “El soporte económico del gobierno es ausente de toda transparencia”

LRA 6 Mendoza Quino - Escasez del recurso: Especialistas sobre agua señalaron la mala gestión de Mendoza

LRA 6 Mendoza Quino - Legislatura provincial: El oficialismo rechazó el pedido de informe sobre la actividad de la tesorería

LRA 1 Buenos Aires - AGUSTIN DATTELLIS: Dólar soja: ya se liquidaron US$ 1.500 millones y "el resultado es positivo"

LT 14 Paraná - Motores para el desarrollo económico: Entre Ríos recibió 1.100 millones de pesos para invertir en ciencia y tecnología

LRA 30 Bariloche - ANDRES NIEMBRO: Se realizará en Bariloche la Reunión Anual de la Red PyMEs Mercosur

LRA 1 Buenos Aires - LEONARDO GROSSO: "El Estado está siendo capaz de ordenar la macroeconomía"

LRA 52 Chos Malal - SANDRO BADILLA: Avanza la obra para la apertura del paso fronterizo Minas-Ñuble

LRA 1 Buenos Aires

Tras reunirse con el Presidente, el embajador argentino en Brasil sostuvo que el "gran desafío" del Gobierno nacional es "sostener el crecimiento y los puestos de trabajo, y alentar inversiones".

Scioli destacó "varias cosas positivas" con el ingreso del ministro de Economía, Sergio Massa, al Gabinete nacional, poco más de un mes atrás.

"Destaco varias cosas positivas porque se ha logrado estabilizar, regenerar expectativas y fundamentalmente orientando su esfuerzo a algo central que es conseguir dólares para la economía para que se vuelque al aparato productivo", dijo y apuntó que el "gran desafío es sostener el crecimiento, sostener los puestos de trabajo y alentar inversiones".

"Es un momento de emergencia y Argentina tiene con qué. Confío en la energía, en la fuerza emprendedora del país, en lo que es el sector de minería. Hablamos esto con el Presidente: la demanda de litio, de cobre, de integrarnos con Brasil, lo que es el tema del agro y fundamentalmente la obra estratégica que es el gasoducto", explicó el embajador.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco de su gira por Estados Unidos, el ministro de Economía Sergio Massa anunció la segunda parte del Plan Gas 4 y la intención de elaborar un Plan Gas 5.

Según detalló el propio funcionario la presentación formal se realizará el próximo miércoles 14, cuando se va a estar presentando el segundo tramo del Plan Gas 4 extendido por 5 años y el Plan Gas 5, este último apuntando a la utilización del gasoducto Néstor Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

Mañana se realizará una misa “por la Paz y la Fraternidad de los Argentinos" en la Basílica Nuestra Señora de Luján. el subsecretario de Política de Integración y Formación señaló el objetivo de la iniciativa: “Tenemos la aspiración de que sea una señal de pluralidad y que tenga como horizonte una muestra de que el universo de dirigencia política y social repudie el atentado contra Cristina Kirchner”.

“Tiene que ver con retomar la conmoción inicial, que sucedió en el conjunto de la sociedad tras el atentado. Eso se fue diluyendo hasta caer en la naturalización de lo sucedido”, reflexionó Daniel Menéndez.

LRA 25 Tartagal

El legislador presentó un proyecto de ley para incorporar la figura de magnicidio como delito al Código penal, lo cual implica la reforma del artículo 80°. “Presentamos un proyecto para subsanar estas cuestiones que otros países ya las tienen resueltas”, señaló Gutiérrez.

LRA 1 Buenos Aires

La senadora por La Rioja destacó que la Cámara alta aprobó ayer un proyecto de declaración en el que repudia de manera enérgica el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Clara Vega cuestionó que no se contó con la presencia de la oposición y lamentó que "no estuvieron a la altura de las circunstancias".

Tras señalar que le pareció "extraño" que no se sumara ese sector a repudiar el intento de magnicidio a la expresidenta, la senadora manifestó: "No dimensionan que el ataque no fu a una persona, sino a la institucionalidad de un país".

LRA 1 Buenos Aires

En la previa del Día del Maestro, el ministro de Ciencia (y ex Educación) reivindicó la figura de Néstor Kirchner en la educación del país: “Su idea de era ubicarla en un lugar central. Asumió un domingo y el martes ya estaba planificando un viaje a Paraná, donde no le estaban pagando los sueldos a los docentes”.

Daniel Filmus destacó las medidas que se tomaron durante dicho gobierno: “Arrancó con la ley que garantizaba el salario de los profesores, pero también la medida de financiamiento colectivo; de escuela técnica; de educación sexual y la Ley Nacional de Educación que reformó todo el sistema”.

A su vez, se diferenció de las iniciativas que se toman en la Ciudad: “Con Alberto Fernández y Cristina Kirchner se han recuperado todos los programas que se tiraron abajo en la gestión anterior. Se colocaron a las universidades en el centro de la escena y vemos ese impacto en la mejora científico-tecnológica del país”.

LRA 7 Córdoba

Luego, Ramos Padilla hizo mención al atentado que sufrió Cristina Fernández de Kirchner, agregando: "La gente percibe que siempre ha estado lejos de la justicia, y no sólo está lejos, sino que la justicia también tiene impunidad por un lado y persecución por otro. Pero no hay que subestimar al pueblo".

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Capitanich sostuvo: “Queremos apuntalar el aspecto de la conectividad, porque unir las localidades del Norte Grande entre sí implica grandes pérdidas de tiempo, pero para hacerlo sí o sí hay que ir a Buenos Aires”.

LRA 26 Resistencia

En el marco de la Primera Expo del Norte Grande, los gobernadores de la región realizaron la 13° Asamblea de mandatarios del espacio, la cual que tuvo importantes avances en materia de energía, conectividad y logística regional.

Al respecto, Gerardo Morales, quien también es presidente del Consejo Regional del Norte Grande, dijo: "Es muy valioso esto que hizo el gobernador Capitanich de comenzar a mostrar toda nuestra oferta exportable y nuestra capacidad productiva e industrial al país y al mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por Neuquén del PRO, Francisco Sánchez, reiteró su pedido de pena de muerte para Cristina Kirchner por la causa vialidad, y el bloque del Frente de Todos realizó un pedido formal para que se retracte y se repudie el hecho.

En ese sentido, la diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos consideró necesario que el presidente del bloque PRO, Cristian Ritondo y la presidente del partido, Patricia Bullrich, se pronuncien en contra el hecho, debido a que se presentan como partido político democrático.

LRA 1 Buenos Aires

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA) celebró que anoche recibió el premio Azucena Villaflor por "su compromiso con una comunicación libre", durante una ceremonia realizada en la Ciudad de Buenos Aires.

Por otro, Rosario Lufrano reiteró su repudio al intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fernández y manifestó que "existen discursos violentos que intoxican y gente intoxicada puede terminar de esta manera", en referencia al atacante.

Tras señalar que "grupo organizados pueden terminar ejecutando aquello que se pretende eliminar", advirtió que "hay discursos antidemocráticos y fascistas". "Quien no quiera admitir eso es porque es un negacionista, y lamentablemente hay muchos de ellos y ellas", subrayó.

LRA 1 Buenos Aires

El hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, advirtió que el cierre de la investigación y los sobreseimientos en la causa que investiga el espionaje ilegal por parte de gendarmes a familiares del joven artesano y otros activistas de derechos humanos es "una manera de habilitar a que te puedan espiar legalmente" y denunció que se llegó a este fallo "sin haber investigado".

LRA 28 LA Rioja

Brizuela lamentó la suspensión "intempestiva" de la audiencia prevista para este viernes por parte del Tribunal Oral Federal de La Rioja, el cual debía dictar un nuevo fallo de la Megacausa I. En este sentido, Brizuela añadió: "Estamos preocupados porque vemos que hay una interrupción de los juicios por crímenes de lesa humanidad en La Rioja”.

LRA 1 Buenos Aires

El subsecretario de Estrategias Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación Juan Manuel Castelli informó que se convoca a las personas de más de 50 años que hayan recibido las dos primeras dosis de la vacuna de sinopharm y los inmunodeprimidos, que comprende a quienes estén bajo tratamiento oncológico, receptoras de trasplante de órganos, personas viviendo con VIH, o con insuficiencia renal crónica, entre otras.

Política

LRA 1 Buenos Aires

Mario ahondó en las consecuencias sociales que trajo el intento de magnicidio a la vicepresidenta Kirchner: "Ocurrió algo terrible en la Argentina y puede ocurrir algo infinitamente peor, lo sabemos y lo vivimos", expresó y aseguró que el país vive una escalada de violencia y de los discursos de odio.

El atentado "era predecible", dijo, debido a los crímenes desde el Estado, como el espionaje ilegal, y la persecución del Poder Judicial al kirchnerismo.

Asimismo, remarcó la importancia de atender la marcha de la economía, y refirió al descreimiento de las instituciones y del sistema político.

LRA 1 Buenos Aires

El 9 de septiembre de 1947 se sancionó la Ley 13.010 que establece la igualdad de derechos políticos entre hombres y mujeres en la Argentina, y Eva Perón lo anunciaba a la multitud de mujeres que se manifestaban frente al Congreso de la Nación para exigir a los legisladores su aprobación.

Recién en las elecciones legislativas de 1951, las mujeres pudieron ejercer su derecho al voto y a ser elegidas, ocupando más del 30% de los escaños parlamentarios. Se trató de un acontecimiento muy importante para la región, ya que ningún país de América Latina contaba con esa cantidad de legisladoras mujeres.

La Ley del Sufragio Femenino fue la victoria de una lucha que materializó el peronismo, pero que el movimiento de mujeres y, especialmente, sufragistas como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau, habían iniciado luego de la sanción de la Ley Sáenz Peña en 1912, que establecía el voto secreto, obligatorio y "universal" aunque regía sólo para los hombres mayores de 18 años.

LRA 1 Buenos Aires

El Partido Justicialista (PJ) nacional realizará el próximo lunes un homenaje al exgobernador bonaerense y exsenador Antonio Cafiero, con motivo de los 100 años de su nacimiento. El evento se realizará desde las 18 en el ND Teatro, Paraguay 918 de esta capital.

"Fue un amigo y un dirigente del peronismo muy importante. Hay mucho recuerdos y grandes anécdotas. Será un homenaje muy lindo", destacó Enrique "Pepe" Albistur, ex secretario de Medios.

LRA 19 Puerto Iguazú

Los gobernadores del Norte Grande se reunieron en Resistencia, Chaco, donde avanzaron en una agenda en conjunto y plantearon una serie de pedidos al Gobierno nacional. Entre ellos, la segmentación de tarifas y la elevación del tope de consumo para el subsidio.

LRA 17 Zapala

En Zapala aprobaron por unanimidad el proyecto de Comunicación que pide con urgencia una unidad de Detección, Diagnóstico y Tratamiento para atender a pacientes oncológicos de la Zona II. El cuerpo legislativo acompañó la solicitud de la vecina Verónica Quijada.

LRA 26 Resistencia

En relación al tema, Benítez Molas expresó: “El atentado contra Cristina Fernández fue el gatillar dos veces contra las necesidades del pueblo, y nos da un diagnóstico que excede el entramado de los y las compañeras. Esta dinámica odiadora se debe combatir con la construcción de convivencia”.

LRA 28 La Rioja

Vega acompañó a los interbloques del Frente de Todos y de Unidad Ciudadana en la declaratoria del Senado, la cual repudio al atentado contra la vicepresidenta de la Nación.

En este sentido, la legisladora consideró que "la Cámara Alta debió ser la primera institución en repudiar el hecho, ya que la víctima del atentado fue la mismísima presidenta del Senado”.

LRA 26 Resistencia

Tras lo dicho, Sager agregó: “El bárbaro atentado contra la vicepresidenta tuvo una respuesta de la gente en sintonía con la de la dirigencia, y allí se tomó conciencia del odio concentrado de los odiadores”.

LRA 26 Resistencia

Capitanich habló de la extrema derecha y de la instalación de los marcos mentales en la creación de los discursos de odio, y luego agregó: "Esta oleada de la extrema derecha tiene como diferencial las nuevas herramientas digitales, y ganan la batalla con su uso".

LRA 27 Catamarca

Dusso, vicegobernador de Catamarca, se refirió al avance regional de la Mesa del Litio, a su actualidad y a sus objetivos inmediatos.

LT 14 Paraná

Horacio Amavet, senador provincial del Frente CREER, habló de la aprobación de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura en Entre Ríos, expresando: “Se necesita ser honesto, capaz y tener sentido común, el cual a veces falta en los jueces”.

Para la aprobación se contó con los votos del oficialismo, mientras que la oposición no acompañó la iniciativa, al igual que sucedió en Diputados,

LV 8 Libertador

Así lo expresó Ariel Robert durante la conferencia que tuvo lugar en la Universidad de Mendoza, donde se trató el tema “Transparencia en compras y licitaciones públicas”, organizada por la Fundación Nuestra Mendoza.

Robert, uno de los conductores del programa “Muchas Gracias”, el cual se emite por LV 8, habló en respuesta a la disertación de Víctor Fayad, ministro de Hacienda mendocino, refriéndose a la transparencia en la publicidad oficial.

LRA 6 Mendoza Quino

José Pozzoli, director del Instituto Nacional del Agua, analizó los diagnósticos de los especialistas israelíes que realizaron críticas a la gestión de irrigación de la provincia, al considerarla "más responsable por la escasez del insumo en Mendoza que el problema ambiental".

LRA 6 Mendoza Quino

El pedido de informe sobre el movimiento de la tesorería en Mendoza fue rechazado por la Legislatura. Luego de esto, Mercedes Derrache, senadora del Frente de Todos y autora de la letra del reclamo, dijo: “El pedido se hizo en respetando el orden constitucional que establece que el Gobierno de Mendoza debe dar respuesta sobre su actividad económica".

LRA 23 San Juan

El funcionario confirmó los datos difundidos por la portavoz oficial, Gabriela Cerruti, sobre el incremento del empleo y la industria. “Hubo un fuerte impulso a la industria y marca un positivo incremento en la actividad, aunque podría ser mejor", señaló Palacios.

LRA 5 Rosario

La comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación se reunió en el Concejo Municipal de Rosario con concejales, legisladores provinciales y representantes de la sociedad civil, para iniciar el tratamiento de los distintos proyectos de Ley de Humedales.

LRA 24 Río Grande

La Legislatura de Tierra del Fuego sancionó de manera unánime la ley que crea el Programa de protección integral a pacientes oncológicos infanto juveniles. "Estamos contentos. Ahora viene la parte de la reglamentación de la ley y después seguiría la aplicación", señaló Pérez.

LRA 29 San Luis

La instalación comenzará la semana que viene en Beazley, Villa de la Quebrada y Estancia grande. "Es un momento histórico para San Luis porque hay 33 localidades que desde ahora contarán con cajero automático", manifestó Horcajo.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

Como resultado de las tareas de fiscalización de las áreas especializadas en actividad agropecuaria, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) detectó inconsistencias en más de 3.600 explotaciones rurales por existencias de granos mal informadas.

A partir del cruce de información llevado adelante por el organismo que conduce Carlos Castagneto, se aplicaron ajustes impositivos por $27.700 millones en concepto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio 2021.

La investigación de la AFIP permitió advertir numerosos casos de subvaluación de stocks granarios en manos de operadores agrícolas. Los inspectores del organismo verificaron de esta manera maniobras de evasión impositiva por montos millonarios.

LRA 1 Buenos Aires

A través del denominado dólar soja, un cambio diferencial de $ 200 por dólar sólo por septiembre para el complejo sojero que entró en vigencia el último lunes, ya se liquidaron alrededor de US$ 1.500 millones y “el resultado es positivo” ya que el objetivo es alcanzar los US$ 5.000 millones, afirmó el director del Banco Central (BCRA), Agustín DAttellis.

LT 14 Paraná

Juan Pablo Paz, secretario de Articulación Científico Tecnológica de la Nación, contó que se destinó un presupuesto que asciende a 1.100 millones de pesos para Entre Ríos, con el objetivo de crear un centro de investigación y desarrollo en salud, finalizar el Planetario de Paraná y adquirir equipamiento para diversas instituciones.

LRA 30 Bariloche

Del 21 al 23 de septiembre se realizará en Bariloche la 27ª Reunión Anual de la Red PyMEs Mercosur. El lema será “El desarrollo territorial en debate: la digitalización y la sustentabilidad ambiental como desafíos y oportunidades para la transformación productiva”.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional por el Frente de Todos (FdT) destacó que el Ministerio de Desarrollo Social haya oficializado hoy la compatibilidad entre las becas Progresar y el programa Potenciar Trabajo con una resolución publicada en el Boletín Oficial.

Leonardo Grosso negó que existiera un ajuste por parte del Gobierno y subrayó que "el Estado está siendo capaz de ordenar la macroeconomía incorporando una serie de medidas".

"Las políticas que estamos aplicando en la Argentina en términos económicos están empezando a dar resultados", resaltó.

En tanto, advirtió que "hay una presión muy fuerte del mercado para devaluar la moneda".

LRA 52 Chos Malal

Se realizó la XXXVIII reunión del Comité de Integración de la Región de Los Lagos en Chillán, capital de la Región de Ñuble, Chile. "Del lado argentino falta consolidar 5 kilómetros de camino y finalizar el trámite de habilitación legal del paso. El objetivo es que esté abierto para el 2023", señaló Badilla.

Sociedad

LRA 43 Neuquén

Desde el Ministerio aseguraron que no hay atraso generalizado en los pagos de prestaciones por discapacidad en lo que refiere al Programa Federal Incluir Salud. "Las prestaciones no se pagan como a un trabajador asalariado, sino que hay convenios con plazos de 60 días", señaló Fernández.

LRA 4 Salta

En San Antonio de los Cobres se reunieron los promesantes provenientes de Tolar Grande y los peregrinos mineros que participan de la Peregrinación de la Virgen de Salta. “Peregrinas y peregrinos de la puna pernoctarán en la localidad y partirán rumbo a la capital salteña el domingo 11 a la madrugada”, señaló Arias.

LRA 2 Viedma

La titular del laboratorio PROFARSE destacó el programa para la prevención integral de la anemia infantil como parte del Plan 1000 días. “Se realizaron dos entregas de sobrecitos que irán llegando a las distintas regiones del país”, dijo Livigni.

LRA 22 Jujuy

Relacionado con la celebración, Vélez, referente de la Asociación de Educadores Provinciales (ADEP), sostuvo: "La pandemia ha hecho que se valorice mucho nuestra tarea y se logró un trabajo permanente, donde vimos el bienestar del niño tratando de solucionar problemas de aprendizaje”.

LT 14 Paraná

Jorge Benítez, director municipal de Veteranos de Guerra de Malvinas, cuestionó el “colonialismo activo” que mantuvo la recientemente fallecida reina de Inglaterra, y luego avizoró como “difícil el futuro diálogo por el tema Malvinas”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En Concepción hay una grave problemática por la contaminación ambiental que genera el Ingenio Aguilares y que complica la salud de la gente de la zona. “Te lastima ver cómo viven los vecinos y vecinas del Barrio 1 de Mayo e Independencia”, dijo el ambientalista.

LRA 22 Jujuy

Dramática situación se vive debido a los incendios forestales que comprometen la zona de las yungas jujeñas. El foco sigue activo y consumió más de dos mil hectáreas de bosque degradado y pastizales.

Sobre el tema, el periodista Aldo Sánchez, sostuvo: "Lamentablemente el fuego avanzó rápido y en algunos sectores lo sigue haciendo, en especial en la ruta nacional 34, entre Yuto y Caimancito, sumando que ya accedió al Parque Nacional Calilegua".

LRA 7 Córdoba

Las zonas donde los focos son recurrentes corresponden al triángulo comprendido entre La Falda, La Calera y Córdoba, el norte provincial, las altas cumbres y las sierras del sur.

En tanto, Juan Pablo Argañaraz, investigador de CONICET en el Instituto Gulich, el cual monitorea la actividad de los siniestros, advirtió que la consecuencia del fuego es la alteración del hábitat, lo que tiene impacto en la flora y la fauna.

LRA 22 La Rioja

Al respecto, Juan Baigorria, vecino de Libertador, declaró: "Estamos recibiendo elementos primordiales y necesarios para asistir a los bomberos que están trabajando en los incendios como, por ejemplo, hielo, agua mineral, frutas, chocolates y alimentos dulces. Lamentablemente creemos que como esta situación va para largo vamos a recibir donaciones para ellos, que van a tener un arduo trabajo en los diferentes focos de los siniestros".

LRA 1 Buenos Aires

En relación a esto, Zigarán expresó: "Había una cantidad importante de vegetación, pero los vientos y la temperatura hicieron que la propagación fuera rapidísima. Así, llegamos casi a las mil hectáreas afectadas, mientras están llegando más brigadistas enviados por Nación para reforzar el personal que tenemos”.

LRA 6 Mendoza Quino

Mendoza realizará controles en hospitales para conocer el estado del equipamiento frente al brote bacteriano en una clínica tucumana que, hasta el momento, se cobró la vida de ocho personas.

Tras esto, Andrea Falaschi, directora de Epidemiología, habló sobre el comportamiento de la bacteria legionella, la cual afecta a distintos pacientes de Tucumán.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Roko, referente de la Meli Witral Mapu Kimun, perteneciente a una comunidad de pueblos originarios de Comodoro Rivadavia, contó la situación que vivieron en la reunión con representantes de la municipalidad local y los propietarios de Refugio de Lobos, diciendo: “No vamos a dejar que nos digan cómo realizar el traslado de los restos, y sentimos que no nos respetan”.

LT 12 Paso de los Libres

Vanina Borgas, directora de Comunidad del Rotaract Paso de los Libres, se refirió al proyecto para recolectar aceite usado de cocina con el objetivo de convertirlo en combustible biodiésel.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

El actor habló de la película “Más respecto que soy tu madre” de Hernán Casciari y la dirección de Marcos Carnevale. Además, adelantó que está “encaminado” el proyecto para el film de Los Simuladores.

“La referencia que teníamos era Esperando la carroza: el grotesco, el humor desmedido, cómico, de carcajada y que proviene de la familia italiana del sur”, reveló Diego Peretti y agregó: “Por eso, teníamos una vara muy alta y lo hicimos, me encanta cómo quedó”.

“La película hace referencia a la crisis del 2001, que pareciera que el cambalache cada vez se acentúa y confirma más entonces una forma desmedida y exagerada de pintar la realidad coincide, metafóricamente, con la realidad que tenemos”, continuó.

LRA 1 Buenos Aires

Nueve películas integran la selección de filmes tucumanos que durante septiembre se proyectan en el porteño Centro Cultural Kirchner (CCK), en el marco de la muestra Deliciosos Márgenes que organiza esa entidad.

Se trata de trabajos realizados desde la Escuela de Cine, Video y Televisión de la UNT y para la apertura se proyectó el documental “Camino a Mailín”, de Ana Basualdo.

"Tucumán es una población con mucha cultura. Hoy contamos con casi 500 alumnos. destacó el director de la Escuela Universitaria, Juan Carlos Veiga.

LRA 6 Mendoza Quino

Vicario dio detalles de la despedida del líder de Los Enanitos Verdes, la cual se llevó a cabo en el edificio de su cartera, y luego profundizó sobre el legado que deja Cantero en la historia provincial.

LRA 6 Mendoza Quino

Laura Lescano, a cargo del móvil de Aire Nacional, visitó el edificio del Ministerio de Cultura de Mendoza donde se velan los restos del afamado bajista mendocino Marciano Cantero.

Cientos de mendocinos ya visitan las inmediaciones del funeral público y entre abrazos y lágrimas corean los éxitos de Enanitos Verdes.

Nora Vicario, ministra de Cultura, dio detalles de cómo se desarrollará la despedida y profundizó sobre el legado que deja Cantero en la historia mendocina.

LRA 1 Buenos Aires

La profesora de la maestría en Historia Contemporánea de la UNGS (Universidad Nacional de General Sarmiento), Paula Bontempo, habló de “Familias e infancias en la historia contemporánea. Jerarquías de clase, género y edad en Argentina”, un libro realizado por un equipo de trabajo colectivo que se propuso pensar las dinámicas familiares atravesadas por diferentes dimensiones, entre ellas las jerarquías de clase, género y edad en la Argentina”, destacó Bontempo.

Un capítulo del libro está dedicado a la revista infantil Billiken, la cual estuvo 100 años a la venta, publicada por primera vez en 1919 por Constancio C. Vigil. La misma, en un principio, “no estaba pensada para la escuela a pesar de ser una revista infantil con éxito para un mercado de consumo inexplorado en las primeras décadas del siglo XX”, manifestó la autora del mismo.

Géneros

LT 12 Paso de los Libres

Del Valle Aguilar destacó que el nuevo Plan de Acción contra las Violencias 2022/2024 “es una muestra cabal del firme compromiso del Estado nacional para transformar las condiciones estructurales de desigualdad que reproducen las violencias por motivos de género, y de la certeza y el convencimiento de que solo con más políticas públicas se construye una sociedad más justa”.

LRA 14 Santa Fe

La familia de la víctima de abuso sexual en el Colegio San José de Rafaela y el equipo legal que la representa fueron recibidos por las comisiones de Género y de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados de Santa Fe para conocer las irregularidades y omisiones en la investigación.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Marcelo Gallardo hablo en conferencia de prensa y no confirmo el equipo: "Más allá de los jugadores tocados que tuvimos en el último partido, no tenemos el equipo confirmado. Me gusta esconder el equipo, muy pocas veces lo di. No quiero darle muchas presiones al rival. Tratamos de respetar durante todos los años una postura futbolística, después entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro".

Su análisis de jugar ante Boca: “No es fácil jugar un partido así, son especiales. Por eso cuando haces algo bueno quedas marcado. Todo lo que trabajes en la previa va a permitir sacar las presiones a la hora del partido”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Atlético Tucumán tiene un duro desafío ante San Lorenzo, por la fecha 18 de la Liga Profesional, torneo en el que es puntero junto a Gimnasia y Esgrima de La Plata con 33 unidades. “No hay descanso y ahora tenemos una seguidilla de partidos contra San Lorenzo, Talleres, luego Argentinos. Después vendrán unas semanas un poco más largas donde podremos darle mayor descanso a los jugadores y mayor calidad al trabajo, pero estamos inmersos todos los equipos del fútbol argentino en este calendario. Tenemos que tratar de aprovechar que cada vez falta menos para que finalice el torneo y nosotros estamos bien, con la mente en alto. Ellos (San Lorenzo) también son un equipo aguerrido y ojalá que podamos hacer un partido inteligente y que deposite a Atlético con una victoria como para poder seguir estando en el lugar de privilegio que hoy está el equipo. La idea es hacer rotaciones por suspensiones y demás cosas que son obligatorias”, dijo el director técnico del Decano, Lucas Pusineri.

LT 12 Paso de los Libres

En diálogo con el Capitán del Equipo de Curuzú Cuatiá de Newcom (UZURUC), comentó en Polideportivo, como se está desarrollando el campeonato y adelantó que la última fecha del Campeón de la Costa del Río Uruguay se disputará en Curuzú Cuatiá.