Gallardo:"El que gana despega para el campeonato"

Por Agustín Domper

Marcelo Gallardo hablo en conferencia de prensa y no confirmo el equipo: "Más allá de los jugadores tocados que tuvimos en el último partido, no tenemos el equipo confirmado. Me gusta esconder el equipo, muy pocas veces lo di. No quiero darle muchas presiones al rival. Tratamos de respetar durante todos los años una postura futbolística, después entiendo que puede ser un juego más de afuera que de adentro".

Su análisis de jugar ante Boca: “No es fácil jugar un partido así, son especiales. Por eso cuando haces algo bueno quedas marcado. Todo lo que trabajes en la previa va a permitir sacar las presiones a la hora del partido”.

Gallardo sobre Darío Herrera quien será árbitro del Superclásico: "Esperemos que el árbitro tenga el mejor partido posible porque es lo que queremos”.

Sobre la posibilidad de que juegue Solari ante Boca: "Le tocó salir del último partido por una molestia, ayer hizo un buen entrenamiento y veremos cómo evoluciona, pero creo que voy a poder contar con él". Sí, los cinco cambios generan una ventana a favor, pero no lo pienso desde ese lugar. Si Solari no estuviera en condiciones, no jugaría".

El entrenador se confesó: "Nosotros nos sentimos cómodos en la cancha de Boca, nos estimula jugar ante su público. La última vez que jugamos con público fue hace bastante, estamos con ganas de jugar el partido y de imponernos”. Marcelo Gallardo sobre la paridad entre Boca y River para el Superclásico: “Nos encontramos en igualdad de condiciones con respecto a los puntos que tenemos (29), a cuatro del puntero, y dentro de lo que fue la irregularidad de los equipos en el campeonato es bueno. El que gane el domingo, despegará anímicamente”.

Marcelo Gallardo sobre el partido que espera en La Bombonera: “Imagino un partido de mucha disputa en la mitad de la cancha. Los dos equipos van a querer tomar el protagonismo, trataremos de hacernos cargo e imponernos en la cancha”.