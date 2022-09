En La Vuelta a Casa continuamos analizando las consecuencias e implicancias del intento de asesinato a Cristina Fernández de Kirchner. En esta ocasión mantuvimos diálogo con el Dr. Ramos Padilla, que desde su experiencia nos ofreció una perspectiva muy peculiar.

Comenzó definiendo: "Es muy preocupante, los primeros días parecía que íbamos a encontrar el camino para terminar con la grieta y los discursos de odio, parece que duró poco. Me preocupó un poco cuando se hizo la reunión el sábado en la Cámara de Diputados, y ver cómo se retiro Ritondo y el resto de la oposición, como si no quisieran escuchar, en Senadores hoy pasó lo mismo, que ni siquiera concurrieron. Eso sumado al Poder Judicial que tenemos, que pasó todos los limites imaginables, uno de los miembro de la corte suprema dice que donde hay una necesidad no necesariamente existe un derecho".

También se le preguntó su opinión sobre la participación de la jueza Dra. Capuchetti y el fiscal Rívolo en la causa a lo que respondió: "preocupa, inmediatamente perdieron una prueba, fundamental, es un delito, la perdida o la sustracción de una prueba si es por dolo, es un delito grave, pero como delito culposo también está tipificado". a lo que agregó: "la gente percibe que siempre a estado lejos de la justicia, no sólo está lejos, sino que la justicia también tiene impunidad por un lado y persecución por otro, no hay que subestimar al pueblo".

Escuchá la nota completa:

