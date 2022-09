"La oposición no dimensiona que el ataque a CFK es a la institucionalidad del país"

La senadora por La Rioja destacó que la Cámara alta aprobó ayer un proyecto de declaración en el que repudia de manera enérgica el ataque a la vicepresidenta Cristina Fernández ocurrido el 1 de septiembre pasado cuando un hombre le apuntó con un arma de fuego cuando saludaba a seguidores en la puerta de su domicilio del barrio porteño de Recoleta.

Clara Vega cuestionó que no se contó con la presencia de la oposición y lamentó que "no estuvieron a la altura de la circunstancias".

Tras señalar que le pareció "extraño" que no se sumara ese sector a repudiar el intento de magnicidio a la expresidenta, la senadora manifestó: "No dimensionan que el ataque no fu a una persona, sino a la institucionalidad de un país"

En ese sentido, subrayó que "es un hecho que no puede volver a suceder" y advertir que "le puede pasar a cualquiera", Vega enfatizó: "Estábamos obligados a repudiar este hecho, que implica una conmoción".

Pase lo que pase, lunes a viernes de 7.00 a 9.00

Con Darío Villarruel, Sofía Muschetto y Jorge Vaccaro.