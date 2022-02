Diario de Radio Nacional 9/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GASTON FIORDA: La cuestión Malvinas se globaliza

LRA 27 Catamarca - TRISTAN BAUER: “La inversión de Cultura de la Nación fue de unos 200 millones de pesos”

LRA 28 La Rioja - Inversión nacional de 70 millones de pesos: Tristán Bauer verificó las obras en el Teatro Provincial

LRA 27 Catamarca - LUCRECIA CARDOSO: “La cultura genera más de 300.000 puestos de trabajo al año”

LRA 1 Buenos Aires - OFICINA ANTICORRUPCION: Patricia Bullrich fue denunciada por irregularidades en la compra de armas

LRA 1 Buenos Aires - CANICOBA CORRAL: “Lo que pasó en la Justicia, en los 4 años de Macri, no lo vi nunca”

LRA 1 Buenos Aires - RODOLFO TAILHADE: "En el armado de causas participaron Vidal y Macri de manera simultánea”

LRA 13 Bahía Blanca - AUGUSTO COSTA: “Esta temporada nos permite reactivar la actividad de la provincia"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO SILEONI: "Estamos vacunando y yendo a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela"

LRA 1 Buenos Aires - Sequía histórica: En Corrientes se agravan los incendios

LRA 1 Buenos Aires - NATALIA SARACHO: “Los que se llenan de plata no están en los barrios populares”

LRA 13 Bahía Blanca - ENIO GARCIA: “La campaña de vacunación es la salida de la pandemia”

LT 14 Paraná - GUSTAVO BORDET: Gestionará para que Salto Grande sea de los entrerrianos

LRA 1 Buenos Aires - PEDRO PERETTI: "Preocupación del Gobierno, por tener un control estratégico de precios"

LRA 1 Buenos Aires - EL MAS GRANDE DEL PAIS: YPF inició la construcción del Parque Solar Zonda en San Juan

LT 14 Paraná - Preocupación por la sequía: El campo aguarda nueva reunión con el Gobierno provincial

LRA 1 Buenos Aires - JOSE TROILO: “Si los colectivos se quedan sin subsidios no pueden funcionar"

LRA 1 Buenos Aires

Guillermo Carmona, secretario de Estado de las Islas Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, denunció la actitud belicista del Gobierno británico y reiteró el compromiso de Argentina con la multipolaridad.

El 40 aniversario de la Guerra de las Malvinas, que se conmemora este año, ha recrudecido la retórica del Gobierno del Reino Unido sobre este archipiélago del Atlántico Sur, cuya soberanía reclama Argentina desde hace casi 200 años.

LRA 27 Catamarca

En su visita a la provincia, el ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, expresó: "Este tiempo duro de la pandemia nos permitió trabajar en armonía con el Gobierno de Catamarca".

En cuanto a las inversiones realizadas en la provincia, Bauer comentó: “La inversión del Ministerio de Cultura de la Nación fue de unos 200 millones de pesos, los que nos permitió llegar a más de 1.650 artistas y a más de 100 espacios. Con la tarjeta ´Mas Cultura´ tenemos 6.550 jóvenes beneficiarios de entre 18 y 24 años".

LRA 28 La Rioja

El ministro de Cultura de la Nación, Tristán Bauer, verificó el avance de los trabajos en el Teatro Provincial “Víctor María Cáceres” de la ciudad capital de la provincia, acompañado por su par riojano, Gustavo Luna.

En la ocasión, Bauer manifestó: “La obra del teatro es muy importante para la defensa y el cuidado del patrimonio”, recordando que la inversión ronda los 70 millones de pesos, los cuales provienen del Programa Nacional de Recuperación de Espacios Culturales.

LRA 27 Catamarca

Cardoso, secretaria de Desarrollo Cultural de la Nación, durante su visita a Catamarca expresó: “La cultura genera más de 300.000 puestos de trabajo al año de forma directa, y tenemos que potenciar esa dimensión económica de la cultura pensando en la producción y en el trabajo”.

LRA 1 Buenos Aires

La presentación de la Oficina Anticorrupción contra la presidenta del PRO y exministra de Seguridad responde a las irregularidades detectadas en la compra de materiales para utilizar en la cumbre internacional del G-20 realizada en noviembre de 2018, que llegaron al país hasta 5 meses después y, en algunos casos, con supuestos sobreprecios de más del 300 por ciento.

Ambulancias, furgones, scanner, chalecos antibalas y equipos antiexplosivos son algunos de los elementos que se compraron por orden del ministerio de Seguridad para aquella cumbre del G-20, pero que llegaron al país varios meses después de que concluyera el encuentro internacional.

La denuncia apunta también a otros exfuncionarios de la cartera de Seguridad y es el resultado de una investigación que llevó adelante la OA que conduce Félix Crous, a partir de una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que detectó las supuestas irregularidades en las 9 licitaciones analizadas.

LRA 26 Resistencia

“Hay muchas investigaciones vinculadas a las elecciones presidenciales de 2015 y a las de Buenos Aires en 2017, cuando Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández. Esa es la que se investiga, porque en 2017 se detectaron aportes económicos a la campaña de Cambiemos en la que figuraban personas que se comprobó luego que no habían aportado o directamente no existían”, dijo el secretario general del Frente Grande, Daniel San Cristóbal.

LRA 1 Buenos Aires

“No estoy feliz con las cosas que están pasando, lo vemos todos los días que quieren llevar las causas a Comodoro Py. Macri fue la cabeza de la organización”, recordó Rodolfo Canicoba Corral. Sobre cuando Lorenzetti le pidió la renuncia, el exjuez agregó: “El hablaba por el Presidente. Es un disparate”. Sobre los agentes de Inteligencia, que operan por su cuenta, dijo que “el cuentapropismo, que en alguna medida puede existir, está vinculado con intereses económicos. Acá no era así. Es inexplicable la actividad sino es dentro de una operación política organizada”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Comisión de Justicia de la cámara baja se refirió al rol y la función de los espías que participaron de la reunión de la Gestapo antisindical en el Banco Provincia. “Hubo un doble comando. En la organización para combatir a los sindicatos a través del armado de causas judiciales participaron María Eugenia Vidal y Mauricio Macri de manera simultánea”.

Tras señalar que se investigó qué hacían los servicios de inteligencia, Rodolfo Tailhade expresó: “Hubo informes y distintos testimonios. Estamos cerca de aclarar lo que ha ocurrido”.

“Avanzamos lo suficiente como para que de acá a quince días poder emitir un dictamen y establecer cuáles fueron las responsabilidades”, dijo.

En ese sentido, manifestó que “los testimonios y la documentación demuestran que la gobernación pidió que reservaran esa sala” del Banco Provincia.

LRA 7 Córdoba

El reclamo de la Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua provocó la reacción de los “gauchos” del magnate Joe Lewis, quienes amenazaron a la caravana. "Nos los vamos a comer en un asado", les dijeron exhibiendo armas, tras la marcha por la soberanía de Lago Escondido.

En tanto, Leandro Rachid declaró sobre la situación de su padre, el médico sanitarista Jorge Rachid, manifestando: “A mi papá lo buscaron en un helicóptero porque se había descompuesto, y ahora está en un hospital en Bariloche”.

Luego, Leandro señaló: “Esto pone de relieve lo que creíamos que no existía. Hay un enclave de un inglés que nos quiere dictar las leyes”.

LRA 7 Córdoba

Lumello, titular de la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), delegación Córdoba, señaló que el aumento del 30,8 % en la actividad durante 2022 "es una cifra más que excelente”.

“Hay un poco de efecto rebote y de crecimiento. La obra pública fue el gran motor, y el sector privado particular también aportó, sobre todo en la pandemia. Los grandes desarrollistas vienen un poco rezagados en virtud de la inestabilidad económica, pero creo que este año van a repuntar, ya que el acuerdo con el FMI ha llevado tranquilidad al sector”, indicó finalmente Lumello.

LRA 13 Bahía Blanca

"Enero fue excepcional, pero febrero está siendo todavía mejor", aseguró esta tarde el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, durante una conferencia de prensa llevada a cabo en Pehuen-Có, municipio de Coronel Rosales, junto a la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, Estela Díaz; el jefe de asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y el intendente local Mariano Uset.

En ese sentido, Costa explicó que “llegamos a febrero con niveles de ocupación que se sostienen, y con la tranquilidad de que con políticas públicas como Pre Viaje, probablemente vamos a tener el mejor febrero de la historia”, al tiempo que señaló: “Estamos teniendo una temporada que realmente nos permite reactivar nuestra actividad económica, recuperando puestos de trabajo e ingresos que se habían perdido por la pandemia y la situación de crisis recibida de los años anteriores”.

LRA 1 Buenos Aires

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires confirmó que el 2 de marzo comenzarán las clases en ese distrito y destacó: "Todos hemos decidido que este sea un año con presencialidad".

Tras señalar que "la pandemia se lleva mal con la educación", Alberto Sileoni sostuvo que "en todo el país los chicos tuvieron una relación distante con la escuela".

En ese sentido, explicó que en el caso de la provincia de Buenos Aires la cifra había ascendido a 270 mil, pero dijo que a partir del trabajo desarrollado por la gestión del gobernador Axel Kicillof ese número "ahora bajó a 60 mil chicos y chicas que tienen una relación discontinua con la escuela". De todos modos, remarcó que "sigue siendo un número preocupante".

"Nuestra obligación es vacunar e ir a buscar a los chicos para que vuelvan a la escuela", expresó el ministro, al tiempo que subrayó que "hay que intensificar la vacunación en niños y niñas de 3 a 11 años".

LRA 1 Buenos Aires

El fuego azota la provincia de Corrientes donde ya afectó alrededor de 335 mil hectáreas. Desde hace 45 días una sequía histórica provoca focos de incendios y destruye a la producción agrícola y ganadera.

“Hay muchos focos de fuego activos que se desarrollan desde el este al oeste de la provincia. Es una sequía histórica hace más de 45 días que no llueve y hace dos años que venimos con pocas precipitaciones”, destacó Orlando Bertoni, Jefe de operaciones de defensa civil de Corrientes.

LT 12 Paso de los Libres

El Gobierno nacional asiste ante la difícil situación que atraviesa la provincia por la sequía y los incendios. En tanto, en el marco de la reciente declaración de la emergencia agropecuaria, el viceministro de la cartera de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky, dijo: "Hay que entender la acción que compete a cada una de las partes en esta historia. Por eso aclaré que la provincia tiene el rol de la acción inicial, porque le corresponde en su condición de ser quien ejerce el dominio de los recursos naturales, según la constitución de 1994".

LRA 1 Buenos Aires

Luego del episodio de la cocaína adulterada, continuó el debate por el narcotráfico y la incidencia en los barrios populares. En ese sentido, la diputada Natalia Saracho declaró: “Hay complicidad con la policía y va más arriba con la Justicia, por eso no se ve a nadie de traje y corbata detenido”.

Adelantó que presentará dos proyectos: Emergencia en Adicciones, con cambios ya que se había enviado previamente, y la modificación de la Ley de Drogas con el objetivo de despenalizar.

“Sabemos que este es un negocio millonario, los que se llenan de plata con esta situación no viven en los barrios populares”, dijo la funcionaria y agregó: “Las cárceles están pobladas con los pibes de barrios, este es un problema estructural de políticas integrales”.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

218 personas fallecieron y 27.252 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 123.444 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional 8.675.327 los contagiados totales y 8.282.532 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 2.428 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 47.5% en el país y del 44.6% en la Area Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

Con referencia a la vacunación, ya se han aplicado en todo el país 89.760.751dosis, de las cuales 39.914.847 de personas han recibido la primera dosis, 35.497.095 han completa el esquema de vacunación; 3.040.362 de ciudadanos recibieron una dosis adicional y 11,308,703 han recibido un refuerzo.

LRA 29 San Luis

El médico pediatra se refirió a la vacunación infanto juvenil. “La presencialidad escolar es necesaria y tanto la vacunación de los chicos, como de los docentes y trabajadores escolares hace que sea un lugar mucho más seguro”, señaló Tabacco.

LRA 13 Bahía Blanca

El jefe de asesores del ministerio de Salud bonaerense, Enio García, dijo que La Noche de las Vacunas “fue una iniciativa muy interesante. Sabemos que la campaña de vacunación es la salida de la pandemia (de coronavirus)”.

El funcionario provincial también manifestó que “a pesar de que en la última ola hubo más contagios no vimos ese correlato que vimos en las otras olas en la que había más internaciones y más muertes. Por eso vamos a seguir ampliando la vacunación... y La Noche de las Vacunas fue en esa línea”.

La Noche de las Vacunas fue una iniciativa de la Provincia de Buenos Aires en la que se vacunaron 26.702 personas en la noche del viernes pasado de 20 a 24.

Además dijo que “ni bien empiecen las clases vamos a seguir vacunando en los colegios. Queremos que las clases sean presenciales y eso va de la mano de la vacunación. Tenemos una muy buena cobertura en los docentes, pero hay una cobertura baja en los chicos y es un desafió para poder tener la presencialidad”.

LRA 7 Córdoba

Monserrat, secretario General de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC), afirmó: “Hay una necesidad social de volver a la presencialidad”.

Después, tras la confirmación del ministro de Educación de la Nación, Jaime Percyzk, correspondiente a una presencialidad escolar normal durante 2022, Monserrat expresó: “Todos queremos tener una escuela de prepandemia, tanto los docentes como los alumnos y los padres”.

Política | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Bordet participó en un encuentro de trabajo en la sede de la delegación argentina de Salto Grande con el secretario de Energía, Darío Martínez, mediante una videoconferencia, y en forma presencial con el subsecretario de Energía de la Nación, Federico Basualdo, con quien además recorrió el Complejo Hidroeléctrico.

Luego, el mandatario provincial aseguró que seguirá “impulsando la iniciativa de que Salto Grande sea de los entrerrianos”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los gobiernos de Uruguay y Argentina trabajan para avanzar en la construcción del nuevo puente binacional Bella-Unión Monte Caseros, y esperan a una nueva reunión con el CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) para lograr el financiamiento de la obra, que está estimada en 133 millones de dólares.

Si bien todavía quedan algunos pasos por dar, ambos gobiernos se mostraron dispuestos a avanzar y estiman que las obras podrán empezar en 2023.

Mario Ayala, presidente de la delegación uruguaya de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU) dijo que en los próximos días habrá una nueva reunión con CAF. En ese encuentro los técnicos del banco darán su devolución sobre los estudios entregados por CARU.

Desde la comisión prevén que algunos de los informes deban ser actualizados y corregidos por su antigüedad, lo que podría alterar el costo de la obra, aunque todavía no se ha tenido adelantos del análisis técnico del banco.

LRA 1 Buenos Aires

Pedro Peretti, ex Director de Federación Agraria Argentina, productor agropecuario e integrante del movimiento Arraigo analizó el impacto del alza contenida de precios internacionales de los commodities y detalló que esa “inflación repercute en la mesa de los argentinos”.

Explicó que, “como Argentina exporta todo lo que comemos”, esa suba de precios internacionales tiene su impacto en el valor de los alimentos locales.

Atribuyó esa situación a que el país carece de una “barrera proteccionista que administre los precios” y señaló que “en los 90`se desmontó todo el andamiaje protectivo”.

Peretti consideró necesario “recrear un instrumento que administre ese conflicto de precios internacionales y nacionales”; destacó que el Estado “está haciendo un esfuerzo” a partir de los acuerdos de precios que demuestra “la preocupación del Gobierno para tener un control estratégico de precios”.

LRA 1 Buenos Aires

De acuerdo al informe mensual elaborado por la Dirección General de Estadísticas y Censos de la ciudad de Buenos Aires (Dgeyc), durante el mes de enero una familia tipo de 4 integrantes requirió 79.988 pesos para no ser pobre, reflejando un aumento del costo de vida del 5% respecto al mes anterior, y 42.747 pesos para no caer bajo la línea de indigencia, siendo el aumento en este rubro del 6%.

Estos números fueros reflejados por las autoridades de la ciudad previamente a la publicación del INDEC a nivel nacional, la cual oficializará números similares para la canasta básica.

LRA 4 Salta

El robot diseñado permite duplicar la capacidad de los estacionamientos de vehículos, ya que puede moverlos usando un mínimo espacio. “La idea es que este robot se aplique en los estacionamientos disuasorios, que se usan en toda Europa y es lo que se viene”, señaló Iriarte.

LRA 21 Santiago del Estero

Se realizó una reunión de la Red de Información del Patrimonio de la Mesopotamia Santiagueña. El objetivo fue dar inicio al turismo educativo con destino a Villa Robles y Brea Pozo y se dispuso preparar a los y las guías de turismo para viajes por la región.

LRA 27 Catamarca

Alcira Brizuela, secretaria de Transporte y Movilidad de La Rioja, se refirió al acuerdo firmado por el gobernador provincial, Ricardo Quintela, y el titular de American Jet, Jorge Rodríguez, para sumar vuelos hacia Buenos Aires.

“Tenemos mucha expectativa, venimos trabajando con nuestro gobernador con muchas demandas que tenemos hacia Buenos Aires. A raíz de esto, a través de una gran decisión política que tomó Quintela, se contrató una empresa para que podamos hacer estos vuelos, los cuales van a ser dos semanales”, expresó Brizuela.

LRA 1 Buenos Aires

La hidrocarburífera nacional YPF, a través de su subsidiaria YPF Luz, inició la construcción del Parque Solar Zonda, emplazado en la localidad de Bella Vista, que tendrá una potencia de 300 MW, equivalente al consumo de 140 mil hogares y contempla una inversión de US$ 93 millones. Desde LRA22 San Juan, la periodista Bianca Piacentini dio más precisiones de esta obra que, se estima, estará finalizada en marzo de 2023.

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Juan Manzur, junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac, y el presidente de YPF, Pablo González, pusieron en marcha esta semana las obras y, en ese marco, González destacó “el sol privilegiado de la provincia de San Juan”.

El Parque Solar Zonda se desarrollará en un terreno de 300 hectáreas; generará empleo y un incremento en la actividad económica local a través de la demanda de servicios indirectos y proveedores locales.

La periodista señaló que, además, San Juan cuenta con el 40 por ciento de los parques solares que existen en el país.

LT 14 Paraná

Elvio Guía, titular de la Federación Agraria Argentina (FAA), delegación Entre Ríos, y vicepresidente de la entidad a nivel nacional, anticipó que el encuentro entre las entidades agrarias y el Gobierno provincial se podría realizar la semana próxima. “Estamos esperando”, afirmó el dirigente agropecuario, y agregó: “Las pérdidas por la sequía son grandes”.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros habló sobre la posibilidad del traspaso de colectivos a la Ciudad.

“Nosotros no recibimos ningún comunicado, es una decisión política. Queremos que se mantengan los recursos para que podamos funcionar y como no son suficientes no se realizaron las inversiones necesarias", expresó José Troilo.

“Si los transportes se quedan sin subsidios no pueden funcionar. El 85% es de aportes del Estado”, aseguró.

El gobierno nacional convocó al de la Ciudad de Buenos Aires a una mesa de diálogo donde se discutirá el costo de los subsidios a 32 líneas de colectivos que el año pasado fue de alrededor de 14.600 millones de pesos.

Laborales | Volver al inicio

LRA 2 Viedma

El secretario gremial de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) se refirió al pedido y señaló que el objetivo principal es discutir recomposición salarial para los trabajadores del Estado Provincial. Solicitan que el encuentro sea antes del 20 de febrero.

LRA 1 Buenos Aires

Mario habló sobre los convenios entre los sindicatos y los patronales. "En el país hay mucha diferencia ente los gremios de diversas actividades", resaltó el conductor de Gente de a pie.

"Si hay dirigentes sindicales a la altura puede ser que se consigan más cosas", aseguró.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno de la Provincia Buenos Aires creó el primer Banco de Prótesis y Ortesis para garantizar el stock hospitalario para que pacientes puedan acceder de manera ágil y gratuita a través de la cobertura pública sanitaria en hospitales públicos bonaerenses.

Al respecto, la subsecretaria Técnica, Administrativa y Legal, Victoria Anadón, dijo que el flamante Banco de Prótesis y Órtesis “evita que cada paciente o familia que necesite una prótesis tenga que hacer la gestión desde el hospital o la Región Sanitaria, cuando son hospitales municipales”.

De este modo afirmó: “Se evitan demoras innecesarias y que los pacientes tengan que costearlo”.

Asimismo, destacó que de este modo “se logra comprar más rápido y ordenado, y de contar, con bancos físicos en los hospitales más grandes con las prótesis que más se usan y necesitan en el sistema de salud”.

LRA 25 Tartagal

El 9 de febrero del 2009 se produjo la peor catástrofe natural de Tartagal. El alud tuvo como saldo 3 víctimas fatales: Rosa Alfaro, Modesta Rivero y un hombre cuya identidad no se pudo establecer. La diputada recordó el suceso y destacó la intervención de Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 43 Neuquén

Los barcos con cabeza de dragón llegaron a la región y se los usa para una especialidad deportiva que ayuda en la recuperación de mujeres que tuvieron cáncer de mama. La Asociación Civil “Rosa Fénix” hizo conocida la actividad desde sus “Regatas Rosas” en el río Limay de Neuquén. Un estudio científico demostró que el movimiento repetitivo de remo es beneficioso para recuperar los músculos del torso superior.

LRA 53 San Martín de los Andes

Debido a los bajos niveles que registran los cursos de agua de San Martín de los Andes, se realizarán tareas en el lecho del río Quilquihue para mejorar el trabajo de la toma de la Cooperativa de Agua Potable de la región. “Hay que extremar el cuidado del agua”, señaló Echaniz.

LRA 1 Buenos Aires

Este miercoles 9 de febrero se festeja el dia de uno de los platos más emblematicos a nivel mundial! El origen se encuentra en Nápoles, Italia y de allí viajó a diversas partes del mundo, adapatándose siempre a los gustos locales.

LRA 1 Buenos Aires

El director de la escuela profesional de la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (Appyce) nos develó los secretos para cocinar la mejor pizza.

“Hay que tener tiempo y buenos ingredientes, lo idea es que la masa tenga dos o tres días. La pizza a la piedra debe ser crocante. Las más vendidas son las de muzzarela, jamón y morrón y napolitana”, sostuvo Javier Labaké.

Géneros | Volver al inicio

LV Libertador

La periodista Ana María Vega abordó la situación actual del juicio a Juan Darthés, el cual se llevaba adelante en Brasil. La noticia de que la justicia brasileña no tiene jurisdicción para seguir con el caso fue confirmada por la actriz Thelma Fardin a través de un video que publicó en su cuenta de Instagram, donde dice: “El mensaje de hoy es la impunidad”.

Según explicó Fardin, la justicia de Brasil determinó que el país no tiene jurisdicción, a pesar de que el juicio estaba a dos audiencias de finalizar. “Un Tribunal dice que no hay jurisdicción y que no se puede juzgar ahí, en Brasil”, señaló la actriz y luego expresó: “Es injusto que una víctima tenga que saber de tantos tecnicismos”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

En el marco de la inauguración del ciclo 2022 de Entrevista Federal, periodistas de Radio Nacional en todo el país conversaron con el cantautor Víctor Heredia acerca de su extensa carrera musical, sus inicios como artista y su faceta de lucha política y compromiso social.

Recordó su juventud en la localidad de Paso del Rey, su primer contacto con la guitarra y el impulso que significó la obtención del premio a la revelación juvenil del festival de Cosquín en el año 1967 a los 19 años.

Respecto a algunos de sus temas más celebrados se refirió a “Bar de los fracasos”, uno de los más solicitados de su repertorio, inspirado en un bar de San Telmo, el cual lleva un mensaje esperanzador a pesar de su tono melancólico, y al tema “Sobreviviendo” el cual vuelve a cobrar notoriedad frente a la pandemia y reflexiona que cuando estas canciones siguen expresándose es como una planta que florece.

LV 8 Libertador

El músico Rubén Goldín reflexionó sobre el nacimiento de la Trova Rosarina, señalando: “Hace poco, en una presentación, se me acercó un ex combatiente de Malvinas y me dijo: ´Yo escuchaba tu música en la isla´. Y eso fue muy fuerte”.

Goldín relató que el 18 de marzo en Rosario harán una presentación de los artistas de la Trova Rosarina al cumplirse los 40 años de su nacimiento. “Hoy en día es muy querido el primer disco. También queremos dar charlas gratis para el público y poder contar cómo nació la Trova y la vinculación que tuvo con la Guerra de Malvinas”, informó el músico.

LRA 57 El Bolsón

Hasta el 13 de febrero se realiza la 17° edición del Festival de Clown de El Bolsón. Se trata de un evento de espectáculos, formación y encuentro.

LRA 1 Buenos Aires

“Es una obra que habla del reencuentro de una ex pareja que después de 10 años de un hecho trágico que les sucede, se vuelven a reencontrar para hacer un trámite. En la espera del mismo, aparecen las cosas no resueltas de eso vínculo”, expresó la actriz acerca de la obra que protagoniza junto a Marcelo Subiotto y que es dirigida por Pablo Di Paolo.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Después de un martes lleno de emociones ante un Buenos Aires Lawn Tennis Club repleto, Juan Martín Del Potro dejó la puerta abierta a que el partido del martes pasado (perdió con Delbonis por 6-1 y 6-3) no sea el último de su carrera.

No es que dejó la puerta totalmente abierta, pero si la dejó sin llave para entran cuando quiera…

“Venía haciendo mucho esfuerzo para estar acá. Tenía que decidir si jugaba o no. Ahora que jugué, ya le puse punto y voy a tratar de solucionar mi rodilla para la vida. Pero dejaré la ventana abierta si ocurre el milagro y puedo jugar", dijo Del Potro en conferencia de prensa.

LRA 1 Buenos Aires

La cesión del volante ofensivo colombiano será hasta junio y a cambio de 300.000 euros. Si está presente con el plantel en una cierta cantidad de encuentros (sería el 50 por ciento), se activará de manera automática una opción de compra que el club ruso ejecutará en dos partes

A mitad de año deberá abonar tres millones de euros por el 50 por ciento del pase de Carrascal y meses más tarde pagará la misma cantidad por otros 30 de la ficha. Por su parte, el Millonario se quedará con el 20 por ciento para recibir dinero en caso de una futura venta.