Investigan el origen de aportes truchos en campaña de Cambiemos

“Hay muchas investigaciones vinculadas a las elecciones presidenciales del 2015 y las de Bs. As en el 2017 cuando Esteban Bullrich le ganó a Cristina Fernández, esa es la que se investiga. El financiamiento de los partidos políticos es una deuda muy grande en todo el mundo especialmente por la transparencia hacia la ciudadanía y eso es muy notorio en nuestro país en el que existe una ley al respecto que determina límites al financiamiento. En el 2017 se detectaron aportes económicos a la campaña de Cambiemos en la que figuraban personas que se comprobó no habían aportado o directamente no existían, en aquel momento se podían hacer contribuciones en efectivo, aspecto que hoy ya no existe pues todo se debe hacer a través de transferencias bancarias”, dijo el secretario general del Frente Grande.

RADIO NACIONAL RESISTENCIA

VERANO NACIONAL

NOELIA MOREYRA - DIEGO RODRÍGUEZ – RAMON MORE

LUNES A VIERNES DE 7 12