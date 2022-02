La Trova Rosarina celebra sus 40 años

DESCARGAR

Durante el programa Muchas Gracias dialogamos con el músico Rubén Goldín quien reflexionó sobre el nacimiento de la Trova Rosarina. “Hace poco en una presentación se me acercó un ex combatiente de Malvinas y me dijo, yo escuchaba tu música en la isla. Muy fuerte”.

Goldín relató que el 18 de marzo en Rosario harán una presentación de los artistas de la Trova Rosarina, al cumplirse los 40 años de su nacimiento. “Hoy en día es muy querido el primer disco. También queremos dar charlas gratis para el público para contar cómo nació la Trova y la vinculación con la Guerra de Malvinas. El diputado Del Frade que sabe mucho de esto va a coordinar esta actividad” precisó.

Goldín expresó: “Es muy fuerte para nosotros, la gente nos quiere. Lo bueno es que nosotros no sabíamos lo que iba a pasar”.

La presentación también se hará durante abril en Buenos Aires y en otras provincias, lo cual podría incluir a Mendoza.

Respecto de su actualidad artística, Goldín comentó que le ha "puesto música a las letras de Fandermole y de otros grandes artistas". Además relató que le ha escrito a Juan Manuel Serrat para hacer lo mismo.

