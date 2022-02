“Si los colectivos se quedan sin subsidios no pueden funcionar"

El presidente de la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros habló sobre la posibilidad del traspaso de colectivos a la Ciudad.

“Nosotros no recibimos ningún comunicado, es una decisión política. Queremos que se mantengan los recursos para que podamos funcionar y como no son suficientes no se realizaron las inversiones necesarias", expresó José Troilo.

“Si los transportes se quedan sin subsidios no pueden funcionar. El 85% es de aportes del Estado”, aseguró.

El gobierno nacional convocó al de la Ciudad de Buenos Aires a una mesa de diálogo donde se discutirá el costo de los subsidios a 32 líneas de colectivos que el año pasado fue de alrededor de 14.600 millones de pesos.