Diario de Radio Nacional 8/7/2022

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - EL PRESIDENTE PUBLICO EN TWITTER: Repudio por el asesinato del ex primer ministro de Japón

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - JUAN MANZUR: "Buscamos una Argentina que fluya y genere oportunidades"

LRA 26 Resistencia - Forman parte de un complejo habitacional de 60: Capitanich entregó 40 viviendas en La Tigra

LRA 54 Ing. Jacobacci - ELOY TRONCOSO: "El Congreso de Tucumán puso fin a los procesos revolucionarios populares"

LRA 22 Jujuy - LUIS PAZ: "Como abogado defensor no tengo acceso a la documentación"

LRA 42 Gualeguaychú - JUAN ESQUIVEL: Alertan sobre un "festival de detenciones" en Jujuy

LRA 42 Gualeguaychú - Asamblea participativa: Wado De Pedro y Juan Grabois disertaron en Gualeguaychú

LRA 1 Buenos Aires ARIEL SUJARCHUK: "Emociona que la militancia en momentos de crisis está ahí para bancar"

LRA 42 Gualeguaychú - DARIO BERTONI, subsecretario de Poder Popular

"Para crecer como sociedad es fundamental el sentido de pertenencia"

LRA 7 Córdoba - GONZALO FIORDA VIANI: "La renuncia de Boris Johnson no va a profundizar su crisis"

LRA 1 Buenos Aires - MARTA VALLE: "Milagro Sala está presa por las cosas buenas que hizo"

LRA 1 Buenos Aires - HORACIO EMBON: Dora Barrancos, sociologa y pionera del feminismo argentino

LT 14 Paraná - ALEJANDRO PONT LEZICA: “La radio es el lugar donde cada oyente debe encontrar su espacio”

LRA 22 Jujuy - Medidas de prevención: Comenzó la temporada alta de incendios forestales

LRA 9 Esquel - SERGIO GERMILLAC: "No damos abasto con el tiempo para despejar los caminos"

LRA 3 Santa Rosa - FERNANDO TEBELE: “Los vuelos de la muerte fueron la metodología más utilizada"

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIA NEIRA: "La oposición confunde a la gente y es necesario el esfuerzo colectivo"

LRA 13 Buenos Aires - ENTREVISTA A VICTORIA DONDA: “Esto es resultado de los discursos de odio”

LRA 13 Buenos Aires - PABLO YEDLIN: “Se va a morir de hambre si no atiende a peronistas”

LRA 1 Buenos Aires - ACTO DEL PJ BONAERENSE: Máximo Kirchner llamó a recomponer el poder adquisitivo

LRA 6 Mendoza Quino - EMIR FELIX: "Necesito estar trabajando y hay cosas que tenemos que terminar"

LRA 7 Córdoba - VANESA RUIZ: "Hay que desacoplar este mercado dolarizado de los alimentos"

LV 8 Libertador - RAUL MERCAU: La producción industrial sigue creciendo en Argentina

LRA 1 Buenos Aires - ALEJANDRO GARFAGNINI: “Si sos oposición en Jujuy te meten preso”

LRA 1 Buenos Aires - ANTE EMPRESARIOS: De Pedro exhortó a la oposición a discutir el perfil productivo del país

LRA 1 Buenos Aires - HECTOR GONZALEZ PAVAN: "Al mercado interno lo dominan diez grupos y hacen maniobras rarísimas"

LRA 1 Buenos Aires - CANASTA FRUTAS Y VERDURAS: El Gobierno Nacional renovó Precios Cuidados hasta el 7 de octubre

LRA 1 Buenos Aires - OFERTA "RECORD": Aseguran que el abastecimiento de gasoil "va mejorando"

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta calificó a la renuncia de Guzmán como un acto de “irresponsabilidad política”, que llegó de la mano de una “ingratitud personal” y que generó un clima de “desestabilización institucional”. Reconoció las virtudes del Previaje, recordó el “Ellas hacen” de Alicia Kirchner y recordó que el máximo de producción industrial de la historia argentina, se produjo en 2011.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández manifestó su "mayor repudio" al asesinato del ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, y envió sus condolencias a los seres queridos de la víctima.

"Con absoluta conmoción supe del asesinato de Shinzo Abe, ex primer ministro de Japón. Mis condolencias a sus seres queridos y el mayor repudio a este impactante y doloroso atentado contra la democracia y la paz", señaló el Jefe de Estado a través de su cuenta en la red social Twitter.

Abe, de 67 años, murió como consecuencia del disparo de arma de fuego que recibió durante un acto de campaña en la ciudad de Nara. Fue primer ministro de Japón desde diciembre de 2012 hasta septiembre de 2020.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, visitó Tucumán y participó de un acto junto al gobernador interino, Osvaldo Jaldo, en el que destacó las obras que se realizan en el país. “Buscamos generar oportunidades y un futuro mucho mejor”, comentó Manzur.

LRA 26 Resistencia

El gobernador Jorge Capitanich entregó unas 40 viviendas en la localidad de La Tigra. Con una inversión de 203.921,129 millones de pesos, las nuevas unidades habitacionales forman parte de un paquete de 60, construidas por el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda, con aportes del Gobierno nacional. Tras esto, el gobernador dijo: "Manifiesto mi inmensa alegría por estar entregando las llaves de estas 40 viviendas, que forman parte de un complejo habitacional de 60, de un total de 120, con el objeto de garantizar la dignidad para nuestras familias”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El docente se refirió a los sucesos del 9 de julio de 1816 en el Congreso de Tucumán. También hizo una reflexión sobre la deuda de la historiografía con el rol de los pueblos originarios en el momento de los proceso revolucionario.

LRA 22 Jujuy

En relación al tema, Paz expresó: "Estamos preocupados, porque no tenemos acceso al expediente. Hay abuso de poder por parte del fiscal Vaccari, y yo creo que esto es consecuencia de la visita del señor presidente a Milagro Sala".

LRA 42 Gualeguaychú

Al respecto, Esquivel hizo referencia al accionar de la policía jujeña contra las organizaciones sociales, sosteniendo: “A través de su brazo en la justicia, Morales dio la orden de hacer allanamientos en distintas organizaciones sociales. Allanamientos a partir de una orden del fiscal Diego Funes, quien decidió abrir una investigación de oficio, justo después de la visita de Alberto Fernández a Milagro Sala".

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio; el dirigente social Juan Grabois y el ministro del interior, Wado De Pedro, participaron en la ciudad de la Asamblea por un Desarrollo Integral para una Argentina Humana y Federal.

En el encuentro, Grabois trazó una planificación del poder institucional e hizo un análisis de la importancia del ejercicio del poder popular para la construcción de una comunidad organizada.

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable e intendente de Escobar se refirió al acto que encabezó Máximo Kirchner ayer con la militancia peronista en esa localidad.

Sujarchuk expresó adónde debe apuntar el peronismo: "Al partido lo tiene que unir el proyecto, y la claridad conceptual de qué es lo tenemos que hacer y a quiénes nos debemos, cuáles son nuestros principales objetivos en torno a la economía. Una mejor distribución de la riqueza, buscar la recomposición del salario. Y para el sector industrial, mostrarles que hay una recuperación, porque hay una política que defiende el trabajo de los argentinos. Y finalmente, una política de justicia social", sostuvo.

LRA 42 Gualeguaychú

Bertoni explicó las políticas públicas que se implementan desde el área, las cuales tienen como función principal la participación vecinal, diciendo: "El sentido de pertenencia de los vecinos es lo que nos hace crecer como comunidad".

LRA 7 Córdoba

Fiorda Viani habló de la renuncia de Johnson, expresando: "Hoy, Gran Bretaña viene sufriendo los embates económicos del Brexit, por la cuestión de la guerra en Ucrania. Lo de Boris Johnson no va a profundizar esta crisis necesariamente, porque es una crisis política más y no es tan significativo como podría ser una crisis de esa magnitud acá, ya que no impacta en la diaria de Gran Bretaña".

LRA 1 Buenos Aires

La directora destacó el trabajo realizado por la organización Tupac Amaru, liderada por Milagro Sala, que realizó una imponente obra edilicia, cultural, educativa, sanitaria y de dignificación de sectores vulnerados de la provincia de Jujuy.

Marta Valle explicó que su documental da cuenta que la referente social jujeña es víctima de una persecución política y judicial que recayó sobre su figura ni bien comenzado el primer gobierno provincial de Gerardo Morales, en diciembre de 2015. "Milagro Sala está presa por las cosas buenas que hizo", afirmó.

Además, se refirió a la marcha que realizaron ayer las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos que conforman el Frente Milagro Sala al Congreso Nacional, para reclamar la libertad de la líder de la agrupación Tupac Amaru y la intervención del Poder Judicial de Jujuy ante las presiones que ejerce el gobernador Gerardo Morales de Juntos por el Cambio (JxC).

LRA 1 Buenos Aires

La socióloga, historiadora y educadora feminista argentina, Dora Barrancos, conversó con Horacio Embón haciendo un recorrido a través de su juventud y formación, el exilio durante la dictadura y su trayectoria académica.

Dora también analizó los ciclos de crisis en la argentina, se refirió al riguroso trabajo intelectual en la actividad académica, las distintas formas de estudiar e incorporar la información, como así también a la velocidad de las transformaciones sociales de los últimos tiempos.

Asimismo, destacó los logros en materia de derechos conquistados por las mujeres, las sensaciones al revivir la militancia feminista a través del pañuelo verde y recordó sus primeros años de lucha.

LT 14 Paraná

Pont Lezica, director de Radio Nacional, saludó a en el marco de los 77 años de la emisora expresando: “La radio es el lugar donde cada oyente debe encontrar su espacio. LT 14 es una radio escuela que marca los altísimos niveles de estándares de producción, de capacidad y del compromiso de su gente”.

LRA 22 Jujuy

Al respecto, Alejandro Cooke, director de la Brigada de Incendios Forestales, dijo: "Estamos haciendo charlas de prevención en diferentes sectores con el objetivo de explicar las actividades que no se deben hacer y la prevención temprana, mientras están funcionando al 100 % los vehículos hidrantes y las camionetas, más un helicóptero de la provincia para el transporte de brigadistas a las zonas complicadas".

LRA 9 Esquel

Germillac se refirió al arduo trabajo que realizan ante las intensas heladas y la acumulación de nieve en las rutas de la región, tras lo cual destacó: "El camino se despeja, se tira sal, llueve y luego vuelve a helar. Entonces no damos abasto con los tiempos".

LRA 3 Santa Rosa

Tebele llevó adelante una cobertura de los recientes juicios por lesa humanidad y, especialmente, del veredicto de la megacausa de Campo de Mayo, donde hubo condena perpetua para varios de los represores acusados.

Al respecto, el periodista indicó: “Los vuelos de la muerte fueron la metodología más utilizada para el exterminio y para deshacerse de los cuerpos en Campo de Mayo, mucho más que los enterramientos y la quema de cuerpos”.

LRA 1 Buenos Aires

La legisladora porteña del Frente de Todos, Claudia Neira, evaluó la situación económica y el rol de la oposición política que “en un contexto mundial tan complejo” demuestra “falta de honestidad intelectual” porque “banaliza la discusión” aunque “sabe fehacientemente el problema que tiene nuestro país con las divisas”.

En ese sentido, y tras las críticas surgidas a la restricción del financiamiento en cuotas con tarjetas de créditos de los consumos realizados en las tiendas libres de impuestos o free shop, consideró que ciertos dirigentes “sólo quieren confundir a la gente” pero, en esta momento, “es necesario el esfuerzo colectivo como sociedad.

“Hay que entender que en los momentos en donde falta un recurso, en este caso las divisas, hay que tomar decisiones que son de prioridad”, señaló, “necesitamos que la economía crezca para salir adelante y generar trabajo”.

LRA 13 Buenos Aires

La titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) se refirió al médico bahiense Juan Petrini, quien en sus redes sociales manifestó que “no se atenderá a pacientes que simpaticen con el peronismo” y agregó que “por dolencias con esa ideología, acercarse a un hospital público”. “Esto es resultado de los discursos de odio”, afirmó Victoria Donda.

LRA 13 Buenos Aires

El senador nacional Pablo Yedlin dijo que “se va a morir de hambre si no atiende a peronistas” al referirse al médico bahiense Juan Petrini que hizo manifestaciones antiperonistas.

Petrini publicó en sus redes: “No se atenderá a pacientes que simpaticen con el peronismo” y agregó que “por dolencias con esa ideología, acercarse a un hospital público”.

“Son declaraciones ilegales, este señor va a tener una causa penal. La discriminación está penada en la Argentina”, agregó el médico Yedlin.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos (FdT) y presidente del PJ Bonaerense afirmó que Argentina entró en un "tobogán" a partir de la presidencia de Mauricio Macri y llamó a "trabajar" para "recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores formales, informales y la economía popular".

Máximo Kirchner consideró, además, que "no basta" con que al peronismo "lo una el espanto", en referencia a la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), sino que la cohesión debe estar dada por "los sueños, ilusiones y entender que nuestra sociedad necesita vivir mejor todos los días".

"No alcanza que Macri esté del otro lado", advirtió el referente de La Cámpora, al encabezar un plenario del PJ provincial en la ciudad de Escobar.

El dirigente sostuvo que el "daño que generó la presidencia de Macri no sólo a quienes no lo votaron, sino también a quienes lo votaron, es muy profundo y de una gran extensión en el tiempo", aunque "a veces quieren minimizarlo desde muchos medios".

LRA 6 Mendoza Quino

Félix se refirió a su recuperación, luego de cinco meses de licencia en su cargo debido a problemas de salud, señalando: "Me voy a ir recuperando mientras trabajo, y creo que no se notó mi ausencia porque se continuó el trabajo gracias a un equipo consolidado. Necesito estar trabajando, me queda un año y medio de gestión y hay cosas que tenemos que terminar".

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Ruiz expresó: "La mercadería está, y estamos aguardando a los formadores de precios, por eso somos siempre cautelosos al utilizar la palabra desabastecimiento. Hay que desacoplar este mercado dolarizado de los alimentos".

LV 8 Libertador

Al referirse al tema, Mercau comentó: “Se han podido conocer los datos del índice de producción industrial, el cual reafirma que en estos primeros cinco meses estamos teniendo un proceso de crecimiento bastante importante. Desde el punto de vista real, es decir desde la producción de los bienes, la economía durante este primer semestre ha tendido un desempeño bastante favorable”.

LRA 1 Buenos Aires

El dirigente de la Tupac Amaru, Alejandro “Coco” Garfagnini, denunció los actos de “violencia institucional” que sufrieron varias organizaciones sociales en la provincia jujeña luego de que fueran allanadas por la fuerza policial del Gobierno provincial.

En ese sentido, expresó que “lo de Jujuy no resiste más, hay una situación muy compleja. Es algo que nosotros venimos sufriendo hace más de 7 años; lo que pasa es que es una cuestión habitual acá”.

Asimismo, expresó que “si sos oposición (en Jujuy) te meten preso”, y que “es muy difícil hacer política acá”.

LRA 1 Buenos Aires

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, pidió "sacar las discusiones de una campaña política permanente", llamó a construir "consensos" sobre un modelo de país, incluso con las fuerzas opositoras, y convocó especialmente al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a discutir el "perfil productivo del país".

"Tenemos que sincerar las discusiones y los prejuicios porque tenemos una necesidad de planificar el desarrollo, pero para ello hay que sacar las discusiones de una campaña política permanente", dijo De Pedro, al disertar esta tarde en un foro empresarial organizado por el capítulo argentino del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) con la temática del "desarrollo federal".

LRA 1 Buenos Aires

El presidente de la Confederación General de Almaceneros de la Argentina se refirió a la situación económica y cuestionó que "son diez grupos los que dominan el mercado interno argentino y hacen aumentos de entre un 30 y 40% los precios como si nada, sin que suba tanto el dólar".

Héctor González Paván sostuvo que "las multinacionales están haciendo lo que quieren con nosotros".

En ese sentido, criticó los incrementos que se registraron en los últimos días en varios productos de consumo cotidiano y denunció que "hay maniobras rarísimas, un juego raro, horrible".

LRA 1 Buenos Aires

El programa fue renovado con una pauta de aumento promedio trimestral de 9,3%, que será de 3,3% en julio; 3,2% en agosto y 2,5% en septiembre, entre en vigencia hoy y abarca a 949 productos representativos de la canasta del consumo promedio en diversos rubros y categorías.

Forman parte de Precios Cuidados productos de los rubros almacén, limpieza, perfumería, cuidado e higiene personal, artículos para bebés, productos frescos (fiambres, pastas frescas, tapas de empanadas y de tartas), congelados y bebidas.

Además de Precios Cuidados, el Gobierno nacional actualizó también la canasta de frutas y verduras: los productos seleccionados y los precios acordados para este mes hasta el 7 de agosto son (por kilo): papa ($63), cebolla ($105), tomate ($210), lechuga ($170), y manzana ($190).

La canasta de frutas y verduras a valores de referencia estará disponible en supermercados del Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), entre los que se destacan Día, Walmart, Changomas, Jumbo, Vea, Disco, Coto, Carrefour y Makro.

LRA 4 Salta

El referente de panaderos en Salta lamentó la especulación en materia de precios que existe en el país, donde se registraron aumentos de insumos sin justificativo durante la semana. "Espero que nos tomemos unos días para ver si estos precios se acomodan", señaló Romano.

LRA 5 Rosario

El docente analizó la situación económica nacional. "La emergencia cambiaría da prioridad al Banco Central de cumplir su misión y función que es preservar el valor de la moneda. Para preservar el valor de la moneda hay que hacer reservas suficientes", analizó Rovelli.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines (Cecha), Carlos Gold, aseguró que el problema de abastecimiento de gasoil "va mejorando" con una oferta "récord" del combustible, por lo que pidió a los usuarios "tener paciencia".

"Se está generando una psicosis que no está buena, se confunden las cosas, la realidad es que el abastecimiento mejoró un poco", dijo Gold, luego de afirmar que "el problema no terminó, pero va mejorando paulatinamente".

Gold destacó que mayo pasado, "de los últimos diez años, fue el mes en el que más oferta hubo de gasoil en el mercado" y que los datos preliminares de junio dan cuenta de una situación similar para ese mes.

"Las refinerías están trabajando al 100%, la elevación del corte de biodiésel al 7,5% ya está, sólo falta la reglamentación de los certificados de compensación fiscal para la importación", detalló.

En ese marco, rescató que "se están haciendo esfuerzos desde todos lados para mejorar la situación", por lo que reclamó "tener paciencia y no calentar la pava".

LRA 24 Río Grande

El Ministerio del Interior habilitó el nuevo sistema de autorización al instante para el viaje de niños y adolescentes al exterior, que se podrá realizar directamente en los más de 100 pasos fronterizos y aeropuertos internacionales del país.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Museo Histórico Nacional, Gabriel Di Meglio, habló de la nueva exposición que está presentando el museo, un guion general de la historia argentina conmemorando la Revolución y la Independencia, "un periodo descomunal donde sucedieron muchísimas cosas", entre 1888 a 1924. La misma estará disponible a partir del 20 de julio.

Asimismo, Di Meglio habló de “1816. La trama de la independencia”, su libro para entender qué pasó el Día de la Independencia.

LRA 26 Resistencia

Sobre su obra, Guillot declaró: “La dictadura de este país me interesó mucho y trabajé con testimonios de franceses que fueron perseguidos por los militares, los cuales son 53 en total. En el libro, la historia no para en 1983, sino que los testigos cuentan cómo vivieron después, los juicios y la lucha para que no se olvide lo que sucedió”.

LRA 23 San Juan

En junio, el Programa Conectar Igualdad entregó 4794 notebooks para estudiantes secundarios de San Juan. "Los equipos cuentan con el sistema operativo Huayra con el que pueden realizar diversas actividades", dijo Mondre.

LRA 1 Buenos Aires

Se celebra el Día Internacional de la Alergia con el fin de crear conciencia sobre la prevención de enfermedades alérgicas, así como de la búsqueda de tratamientos que mejoren la calidad de vida de quienes las padecen. Se calcula que el 20% de la población mundial sufre algún tipo de alergia.

"Hay muchos tipos de alergia, un 40% de la población tuvo en algún momento. La más común es al polen. Hay algunas que son más frecuentes en los adultos como a los fármacos", expresó Ramiro Heredia, médico clínico.

"También hay alergias a algunos alimentos. Con tratamientos y consultando al médico se puede mejorar la calidad de vida", remarcó.

LT 14 Paraná

Francisco Cuesta fue uno de los artistas que participó del cumpleaños 77 de LT 14. El músico, que a los 7 años se subió por primera vez al escenario junto a su padre Néstor y su tío Rubén, iconos indiscutibles de la música de la región, aseguró: “¡Que hubiera sido de la cultura entrerriana sin LT 14!”, mientras que Roberto Romani, asesor cultural del Gobierno de Entre Ríos, presente en la emisora, afirmó: “Es imposible llegar a los 77 años sin hacerlo con pasión”.

LRA 1 Buenos Aires

El titular de la Federación de Organizaciones no Gubernamentales de la Argentina para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas (FONGA), señaló que ingreso a las sustancias se da cada vez en pernas “más jóvenes” y remarcó que no se debe subestimar el efecto del consumo.

“La prevención y el trabajo ilícito son caminos diferentes. Desde las organizaciones vemos que recurren personas más complicadas por las drogas”, aseguró Fabián Tonda y destacó la importancia del trabajo en conjunto “y complementario” con el Estado.

“En la última estadística del 2018 se habla de la baja en la edad del consumo y pone en relevancia el aumento de la marihuana, pero sigue siendo el alcohol la droga de inicio de las personas”, sostuvo.

LRA 52 Chos Malal

El especialista en energías renovables se refirió a la segmentación de tarifas. También habló de la escasez de gasoil y los conflictos que generan. "Se trata de un registro para reducir subsidios a los ingresos más altos", señaló Navazzo.

LRA 53 San Martín de los Andes

Los municipios de Senillosa y San Martín de los Andes recibieron los fondos del programa para la compra de maquinarias. Uno de los objetivos es atender a las personas en situación de alta vulnerabilidad social y económica.

LRA 2 Viedma

La fomentista de Patagones habló del avance de la obra pública con fondos nacionales. También habló de la seguridad del barrio.

LRA 30 Bariloche

Se reanudó la ruta Salta -Bariloche que conecta con San Pablo. “Esta temporada promete ser muy buena y por eso pusimos vuelos directos a Brasil. Lo importante es trabajar en conjunto con los municipios, la provincia y Nación para asegurar los recursos”, expresó Ceriani.

LRA 57 El Bolsón

En El Bolsón se ejecuta de manera normal el Plan Calor 2022 que alcanza a 1500 familias que utilizan gas o leña. La funcionaria amplió detalles sobre el operativo de distribución que se realiza en conjunto con distintos organismos como Defensa Civil y el SPLIF.

LRA 19 Puerto Iguazú

En 2002 pequeños y medianos productores rurales reclamaron un precio justo de la hoja verde y la reglamentación de la ley que creó al Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM). A 20 años de esa gesta histórica convocan a repensar un modelo productivo en Misiones.

LRA 9 Esquel

Cavaco se refirió a las gestiones para extender la concesión de Chubut en relación a ´La Trochita´, señalando: "Tuvimos una reunión con la presidenta de Trenes y Ferrocarriles Argentinos porque en 2023 vence la concesión de 30 años de ´La Trochita´. Estamos empezando las gestiones para generar una prórroga o buscar el mejor esquema para la administración del tren".

LRA 1 Buenos Aires

Hasta el 13 de agosto está abierto el Registro Único de Aspirantes (RUA) para el ingreso de personas trans a la planta municipal, en cumplimiento de la Ordenanza 9543/16 de cupo laboral trans de la Municipalidad de Rosario.

El principal objetivo de esta medida es reparar desigualdades y favorecer el acceso a los derechos de esta población que todavía enfrenta grandes barreras para acceder al empleo formal.

El link de inscripción ya se encuentra en línea en la página web de la Municipalidad de Rosario (rosario.gob.ar), y el proceso permanecerá abierto hasta el 13 de agosto.

Los requisitos para esta nueva edición consisten en residir en la ciudad de Rosario, tener más de 18 años y pertenecer a la comunidad travesti trans.

LRA 25 Tartagal

Un hombre de 25 años fue detenido tras hallarse el cuerpo sin vida de una mujer de entre 30 y 35 años con signos de violencia en Tartagal. Será imputado en las próximas horas por femicidio. La víctima todavía no fue identificada.

LRA 14 Santa Fe

La ex funcionaria participó de la sesión informativa en la Comisión de Legislación del Trabajo sobre el proyecto de ley que crea la figura del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo, que promueve discutir las condiciones laborales.

LRA 1 Buenos Aires

¿Qué sería de los Mundiales sin las canciones de los Mundiales? Sólo un campeonato de fútbol y nada más. Bueno, no tanto. Pero es cierto que, de un tiempo a esta parte, los Mundiales apelan a nuestra emoción también desde las canciones.

Las canciones oficiales y las que, por alguna u otra razón, nos remiten a recuerdos de goles, victorias, derrotas e injusticias en el marco del evento deportivo más importante del mundo.

Pedro Saborido nos lleva por un recorrido desde Chile 62, el primer Mundial en tener una canción oficial, hasta nuestros días, deteniéndose especialmente en “Una Estata Italiana”, la mejor canción de todos los mundiales.

LRA 1 Buenos Aires

El fútbol y la literatura van de la mano en el último libro de Ricardo Gotta presenta su nuevo libro: “Los 7 locos del fútbol”. Allí recorre la historia de siete punteros.

Se trata de los legendarios Garrincha; René Houseman; Orestes Corbatta; Narciso Doval; Ariel Ortega; George Best y Tomás Carlovich.

“Es una cosa del pasado, esto que menciono en el libro, son todos jugadores geniales con de una gran destreza con la pelota”, señaló Gotta quien también advirtió que recolectó imágenes y antecedentes para completar el texto.