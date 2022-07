"La renuncia de Boris Johnson no va a profundizar su crisis"

En Bajo el mismo sol hablamos con Gonzalo Fiorda Viani, Analista internacional. Boris Johnson presentó su renuncia. El primer ministro británico, Boris Johnson, anunció su renuncia como líder del Partido Conservador y aseguró que se mantendrá al frente del gobierno hasta que se elija un nuevo sucesor, en septiembre u octubre. Entre los posibles candidatos para reemplazarlo figuran los exministros de Finanzas y Salud, Rishi Sunak y Sajid Javid, o la canciller Liz Truss.

"Hoy Gran Bretaña viene sufriendo los embates económicos del Brex It, por la cuestión de la guerra en Ucrania, entre otras. Lo de Boris Johnson no va a profundizar esta crisis necesariamente, es una crisis política más, no es tan significativo como podría ser una crisis de esas magnitud acá, no impacta en la diaria de Gran Bretaña", expresó Gonzalo Fiorda Viani.

Escucha la entrevista completa acá:

