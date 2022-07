Cristina Kirchner llamó a "autoconvocarnos para una Argentina en paz"

La vicepresidenta expresó que "es muy importante que los argentinos acordemos en determinadas cuestiones", y llamó a "autoconvocarnos para la construcción de una argentina en paz, que presupone también la paz social".

Durante la inauguración del Cine Teatro Municipal de la ciudad de El Calafate, en Santa Cruz, afirmó que "es indispensable que dejemos de discutir a las personas y empecemos a discutir las políticas".

Además, sostuvo que cuando "no hay devaluación" el mercado "provoca una brecha cambiaria"; y consideró que "no puede ser que el sector privado, que es ayudado por el Estado, no contribuya al sostenimiento de la macroeconomía".

Cristina Fernández de Kirchner consideró también que la renuncia de Guzmán fue "un inmenso acto de irresponsabilidad política, y de e ingratitud hacia el propio Presidente", y señaló que la Ciudad de Buenos Aires es el distrito que más dolares gasta, en relación a los que produce.

Junto a la gobernadora de esa provincia, Alicia Kirchner; el ministro de Educación de la Nación, Jaime Perczyk; y el intendente local, Javier Belloni, la vicepresidenta inauguró el primer cine de la ciudad con 350 butacas. Además, se firmaron convenios con universidades nacionales para dictar carreras y tecnicaturas en el Centro de Universidades Nacionales de El Calafate.