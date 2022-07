Dr. Luis Paz "Como abogado defensor no tengo acceso a documentación"

El Dr. Luis Paz, explresó que "Estamos preocupados como abogados defensores de las Organizaciones Sociales porque no tenemos acceso al expediente, ni orden de allanamiento, y es preocupante porque es una irregularidad, hay abuso de poder por parte del fiscal Vaccari, si bien circulo la orden, a mi como defensor no se me entregó, y yo creo que esto es consecuencia de la visita del Señor Presidente a Milagro Sala, y por eso se desplegó esta situación que entiendo se va a amplificar lamentablemente con más persecución judicial".

