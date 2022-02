Diario de Radio Nacional 8/2/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires

El Embajador argentino en China destacó la importancia de la cumbre entre Alberto Fernández y Xi Jinping y resaltó que Argentina haya firmado su adhesión a la Franja y la Ruta de la Seda.

“Lo que se busca con las inversiones de China es potenciar nuestro comercio y oferta exportable, y también favorecer a las economías regionales”, sostuvo Sabino Vaca Narvaja.

Con la adhesión de Argentina se espera que el país acceda a un financiamiento chino por 23.700 dólares para desarrollar proyectos, entre ellos el del Paso San Francisco, como parte del Corredor Bioceánico.

Al respecto, el embajador expresó: “Para las economías del norte argentino este proyecto implica un ahorro de flete marítimo de 22 días e incrementar la cantidad de carga por ser un puerto de aguas profundas. Son obras de infraestructura que tienen impacto en la producción y el empleo argentino”.

LU 4 Patagonia

Domínguez, ministro de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, aseguró en Comodoro Rivadavia que desde su cartera, como desde cada lugar del Gobierno nacional, se busca “el crecimiento y desarrollo de la Patagonia y de cada una de las regiones”.

Luego, el ministro recordó que la ley de Ganadería Ovina forma parte “de un proyecto muy ambicioso para el desarrollo de la actividad en la Patagonia. Tenemos la vocación de concretar un nuevo plan estratégico de desarrollo en toda la región por el valor diferencial de su producción y porque es una exigencia que el país tendrá en la denominación de origen y en su trazabilidad”.

LRA 7 Córdoba

“El Acuerdo con el FMI, es heterodoxo, es posible, no incluye temas que para nosotros son contraproducentes, tenemos cuatro años y medio de gracia para pagar la deuda y es posible de cumplir, permitiendo el crecimiento con inclusión social”, expresó Rossi, quien también se refirió a la renuncia de Máximo Kirchner como presidente del bloque de diputados del Frente de Todos, señalando: “Entiendo que en un gesto de honestidad intelectual, y que Máximo tomó una decisión que generó libertades. Para él y, al mismo tiempo, para que el presidente pueda elegir, en este caso a Germán Martínez, que es más próximo a su pensamiento”.

LRA 1 Buenos Aires

El economista y columnista de Ahí Vamos analizó la posibilidad de que el acuerdo con el FMI sea aprobado en el Congreso, y las tensiones que dicha negociación genera en la política nacional. “Se le da una relevancia que excede al tema en sí. En los años de relación de la Argentina con el Fondo hubo 21 acuerdos. ¿Cuántos se cumplieron fielmente? Ninguno. Este es un escenario nuevo, de un endeudamiento totalmente desproporcionado. Lo que hay que hacer es despejar el panorama en un corto plazo”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional y secretario de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, (Frente de Todos, Entre Ríos), analizó el acuerdo con el FMI.

"Hay una deuda contraída por el gobierno de Macri, era imposible de pagar en las condiciones pactadas por eso hay que negociar con el FMI porque es una necesidad de la Argentina. Tenemos que respaldar al Presidente y es lo mejor que se pudo obtener tras dos años de negociación", sostuvo Marcelo Casaretto.

"En el Frente de Todos vamos a acompañar el acuerdo con el FMI, seguramente habrá voces disidentes pero tiene que ser ley antes de marzo", aseguró. "Respeto la decisión de Máximo Kirchner pero no la comporto".

LRA 1 Buenos Aires

"Los puntos que se tratan son los menos malos de lo que se podía llegar. En general estoy de acuerdo en tanto los objetivos y los números lleguen con un cambio de políticas domésticas", expresó el conductor de Gente de a pie. "La Argentina no es un país poderoso. El acuerdo sólo tiene sentido si Argentina incrementa sus gasto sociales".

LV 8 Libertador

Así lo expresó el ministro de economía mendocino, Enrique Vaquié, quien agregó sobre el cuestionado decreto: “El gobierno mendocino autorizó a la empresa a que haga los estudios necesarios para establecer el centro de esquí”.

LRA 1 Buenos Aires

Tras las declaraciones de Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, quien expresó que “el lawfare no existe”, el abogado José Manuel Ubeira dijo que “no se puede sostener lo insostenible”.

“No se puede mantener que en Argentina que no hubo lawfare cuando había un aparato montado entre los medios, la justicia y los poderes fácticos nacionales para perseguir opositores”, remarcó y destacó que la AFI “no mueve un papel sin la autorización de un presidente”.

LRA 1 Buenos Aires

Rodolfo Aguiar, Secretario General de la CTA Autónoma Rio Negro y adjunto de ATE Nacional, analizó la situación en torno al Lago Escondido; la calificó de “máxima tensión por el dispositivo policial exagerado en el lugar” y cuestionó la presencia de "jinetes armados" que amenazan a quienes participan de la 6ta Marcha por la recuperación de la soberanía de esas tierras, propiedad del británico Joe Lewis.

En ese sentido, denunció la existencia de un “ejército paramilitar solventado por Lewis para impedir el acceso de manifestantes por una vía que es de acceso público”.

“Es evidente que en el sur del país, los leyes están para que las cumplan sólo los pobres y débiles”, sentenció Aguiar mientras que afirmó que “los ricos y poderosos en la Patagonia tienen sus propias leyes”.

LRA 30 Bariloche

El integrante de la columna de montaña, que estuvo en la marcha hacia Lago Escondido, brindó detalles de la situación en la zona. “Estamos buscando que la gente esté en un lugar seguro y no vuelva a pasar una noche como la de ayer”, señaló Cuestas sobre el grupo que quedó en la montaña.

LRA 2 Viedma

La presidenta del bloque de legisladores del FdT, María Eugenia Martini, afirmó que el gobierno de Río Negro debe garantizar el libre tránsito hasta Lago Escondido, tal como lo establece el fallo judicial vigente desde 2009. También se refirió al inicio del año legislativo y los temas que propondrán desde el bloque.

LRA 2 Viedma

El ex funcionario provincial Omar Lehner recordó el violento accionar de Van Ditmar en Viedma años atrás, cuando se presentó el proyecto de expropiación de tierras del magnate Joe Lewis en la zona de Sierra Grande y lo comparó con lo ocurrido en la zona andina rionegrina el último fin de semana.

LRA 30 Bariloche

Juan Carlos Martínez, integrante de la Mesa Consenso Comarca Andina del Paralelo 42, en diálogo con Radio Nacional Bariloche dio su opinión respecto a la situación en Lago Escondido.

“Creemos en la defensa de la propiedad privada y del derecho al otro”, indicó Martínez.

LU 4 Patagonia

Hermida indicó que la situación en Lago Escondido se ha calmado, y agregó: "El grupo de matones a sueldo de Lewis habían impedido el paso de la posta de sanidad para atender al doctor Rachid".

Sobre la situación de Lewis, afirmó: "No puede ser que un magnate inglés tenga como pileta un lago argentino. Tiene un aeropuerto en Sierra Grande, frente a las Islas Malvinas, y por eso es inconcebible al pensar en soberanía que se permita esto. Han estigmatizado a los pueblos originarios por un pedazo de tierra que les pertenece, y por otro lado tenemos a este ocupa, que tiene la propiedad de esa tierra por connivencia con los gobiernos de turno, sin ir más lejos el de Macri".

LV 8 Libertador

Siguen retenidas las personas que hicieron una marcha pacífica por la soberanía del Lago Escondido. Así lo expresó Leandro Rachid, hijo del doctor Jorge Rachid, quien está entre las personas agredidas por el personal civil enviado por Joe Lewis, propietario de esos territorios. El joven comentó cómo se han sucedido los hechos y cuál es el estado de salud de su padre.

LU 4 Patagonia

Corzo, coordinadora del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y dirigente del PJ, señaló que el conflicto en Lago Escondido ocurrió en un momento justo para "visibilizar uno de los grandes problemas que tenemos en la Patagonia, que es la extranjerización del suelo.

Luego, Corzo agregó: “Lewis, y en nuestra provincia Benetton, junto al grupo de inversores de sus amigos, los cuales avanzaron sobre miles de hectáreas de tierra, se aprovechan del desconocimiento y con poder compran voluntades y acomodan la ley argentina para su uso".

LV 8 Libertador

Siguen retenidas las personas que hicieron una marcha pacífica por la soberanía del Lago Escondido. Así lo expresó Leandro Rachid, hijo del doctor Jorge Rachid que está entre las personas agredidas por personal civil enviado por Joe Lewis, propietario de esos territorios. El joven comentó al programa Muchas Gracias cómo se han dado los hechos y cuál es el estado de salud de su padre.

Por otra parte, Rachid desmintió que el gobernador Axel Kicilloff se haya puesto en contacto con él o su padre porque está viajando con la comitiva del Presidente Alberto Fernández.

Finalmente, criticó al juez que actúa en la causa por rechazar el pedido de habeas corpus solicitado para la liberación de las 21 personas que integran la expedición. “Si esto no es un reclamos del pueblo movilizado y consciente, no tenemos futuro una nación soberana”.

LRA 3 Santa Rosa

Pablo Waisberg, integrante del equipo de investigación de la película “En cumplimiento del deber”, de Jorge Gaggero, habló sobre el trabajo que narra la historia del incendio de un depósito de documentos en el barrio de Barracas, el cual ocurrió en 2014. Allí se le otorgó voz a los familiares de los ocho bomberos y de los dos agentes de Defensa Civil muertos en el operativo.

“Intentamos rendir un homenaje y después hacer un estreno cercano al aniversario. El documental recién irá a las salas de cines en marzo o en abril, y el estreno se decidió hacerlo en la calle donde ocurrió el hecho”, señaló Waisberg.

LRA 13 Bahía Blanca

El padre de Alejandro Tagliapietra, uno de los submarinistas que murieron en el ARA San Juan, dijo: “Nos negaron la declaración de rebeldía de Mauricio Macri en tres oportunidades cuando no fue a las indagatorias. Y tampoco nos dieron la prisión preventiva por no presentarse a declarar. Nos negaron el comparendo compulsivo que es lo que vayan a buscar un patrullero".

Luis Tagliapietra se refirió al pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa de espionaje a familiares de las víctimas del submarino por la que fue procesado el expresidente.

"El paso a (Juzgado) Comodoro Py es insólito porque para cualquier abogado es prácticamente imposible lograr la migración de una causa de estas características después de poco más de un año de investigación", expresó el abogado.

Y aclaró que la causa principal que investiga por qué se hundió el submarino "también está parada, por lo que toda la Justicia está mal".

LRA 29 San Luis

La abogada Valeria Carreras, representante legal de un grupo de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, apeló el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal. Además, solicitó que este proceso tramite "en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia".

LRA 23 San Juan

La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) realizó un conversatorio sobre los juicios de lesa humanidad con eje en la Causa Malatto, que fue uno de los líderes del grupo de tareas en San Juan y responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos en la última dictadura.

LRA 1 Buenos Aires

Tras la declaración de Emergencia Agropecuaria en Corrientes, Alberto Seufferheld, director nacional del Servicio de Manejo del Fuego, destacó que las condiciones meteorológicas en la zona “no están ayudando” para el control de los incendios.

Ya se realizaron los desplazamientos de los medios aéreos, brigadas y asesoramiento técnico para mejorar las estrategias. Además de señalar que los productores resultan afectados por el fuego, dijo que la contención “se está haciendo muy difícil” por el viento que no era habitual en la región.

LRA 1 Buenos Aires

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario por seis meses debido a la sequía y los incendios rurales, que ya alcanzaron 335 mil hectáreas.

La periodista Milena Avdeichuck, de Radio Nacional LT12 Paso de los Libres, destacó la relevancia que tomó el oficialismo para que los productores puedan recibir ayuda: “Desde diciembre que venimos con muchísimos incendios”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA5 Rosario, el periodista Claudio Berón aportó detalles de la investigación que busca determinar si hay relación entre este caso, que generó la internación de estas personas por intoxicación, y el que causó 24 muertes y más de 80 intoxicaciones en el conurbano bonaerense, la semana pasada.

El periodista planteó distintas dudas que surgen de la investigación, indicó que se está manejando con mucha cautela, y dio cuenta del estado de salud de las personas internadas.

Ayer, efectivos de la Policía Federal hicieron allanamientos en puestos de venta de drogas en España y Lirio, Flor de Nácar y Lirio y Ulises al 7000, en el barrio Las Flores, el territorio de "Los Monos".

Allí fueron secuestradas ocho bolsitas con cocaína, que fueron enviadas a un laboratorio de la ciudad de Buenos Aires, donde serán analizadas para determinar si se trata del mismo lote vendido en el asentamiento Puerto 8.

Por otro lado, fue detenido un hombre apellidado Cantero y la investigación judicial está a cargo de la fiscal federal Adriana Saccone y el juez federal Carlos Vera Barros de Rosario.

LRA 3 Santa Rosa

El subsecretario de Salud Mental y Adicciones, Martín Malgá, y el director de Prevención, Promoción y Capacitación, Lautaro García, dieron detalles del informe sobre consumo de sustancias psicoactivas en La Pampa que presentó el Observatorio Provincial de Drogas.

LRA 28 LA Rioja

Este miércoles 9 de febrero a las 9 horas despegará desde Aeroparque hacia La Rioja el primer vuelo de la empresa estatal Alas Riojanas.

En este sentido, la secretaria de Transporte y Movilidad de la provincia, Alcira Brizuela, se mostró expectante por el vuelo inaugural, como así también por conectar a más cantidad de riojanos con la Capital Federal.

LV 8 Libertador

Milena Pozo, la psicóloga cordobesa que es juzgada por indicar aceite medicinal de cannabis en Córdoba, relató la situación que enfrenta desde hace cuatro años, informando que la semana que viene irá a juicio.

En este sentido, Pozo comentó que su abogada “no quiso un juicio abreviado, porque asegura que este no es un debate jurídico, sino un debate médico, social y es la oportunidad de una legitimación social. Tiene que servir para la reflexión y, obviamente, para la sentencia”.

Coronavirus

LRA 1 Buenos Aires

El Doctor Oscar Atienza, médico cirujano, docente de la Universidad Nacional de Córdoba y Magíster en Salud Pública, reflexionó sobre la situación sanitaria general a dos años del inicio de la pandemia, en un contexto diferente marcado por la campaña de vacunación contra el coronavirus, mientras resta “un 20 por ciento de la población mundial por vacunar”.

Pronosticó que “entre septiembre y octubre” se lograría “controlar la cantidad de casos y bajar la letalidad” y advirtió que la pandemia “rompió cualquier pronóstico” e, incluso, la variante Ómicron “fue más contagiosa que el sarampión”.

Al mismo tiempo, el especialista evaluó como “apresurada” la decisión del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de eliminar los protocolos para el inicio del ciclo lectivo 2022 y sentenció que “eliminar una palabra no va a terminar con la pandemia”.

LT 11 Concepción del Uruguay

Victorio afirmó: "La cepa Delta no llegó a impactar en el país e ingresó con mucha fuerza la variante Ómicron, la cual tiene una muy alta contagiosidad y síntomas leves, de los cuales el dolor garganta es uno de los rasgos más característicos".

LRA 4 Salta

La Cámara de Propietarios de Farmacias informó que las personas mayores de tres años pueden vacunarse en los locales en forma gratuita, siempre que se saque turno. La presidenta de la institución.

LV 8 Libertador

Sobre el tema, la periodista Ana María Vega dijo: "El Ministerio de Salud de la Nación, UNICEF, la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, junto a la Sociedad Argentina de Pediatría, relanzaron la campaña #VacunAcción con el objetivo de reforzar la importancia de cumplir con el Calendario Nacional de Vacunación en las chicas y los chicos en su vuelta a las clases presenciales, y fomentar las vacunas como la mejor estrategia sanitaria de prevención y control de enfermedades prevenibles".

LRA 18 Río Turbio

En comunicación con el Intendente de Río Turbio, Darío Menna, hizo un recorrido de obras que se están llevando adelante y las que se reactivarán en la localidad como así también, sobre la planificación de trabajo para este periodo 2022.

Las obras comprenden a la repavimentación, Plan de bacheo, asfalto, cordón en el barrio comercial, cordón cuneta en Julia Dufour, y la recuperación de espacios recreativos en distintos barrios. Como así también, el programa Casa Propia con la construcción de 47 viviendas, entre otros.

Por otra parte, hizo mención al Festival Regional de La Lenga que se llevará a cabo los días 11 y 12 de febrero, y la importancia de generar diferentes actividades para poder apreciar los grandes atractivos que tiene Rio Turbio, además de los números artísticos, emprendedores, artesanos y gastronómicos que serán parte de esta segunda edición del festival.

LRA 1 Buenos Aires

El doctor en Química y profesor de la Universidad de Colorado (EEUU) brindó una serie de consejos útiles para evitar contagiarse, teniendo en cuenta la alta transmisibilidad de Ómicron.

En ese sentido, José Luis Jiménez subrayó que el mayor riesgo se corre al “compartir el aire en una habitación” y recordó que “lo que infecta es respirar cuando se está cerca de la persona infectada”.

“Así como en cada sitio hay un reloj, tiene que haber un medidor de CO2. Eso debería ser ley”, manifestó, al tiempo que reiteró la importancia de utilizar correctamente el barbijo.

Tras expresar que “son variantes muy contagiosas”, sostuvo que “es un virus que habría que tomarse más en serio”. “Muchos gobiernos siguen haciendo cosas que no sirven para nada”, agregó.

LRA 1 Buenos Aires

A pocos días de que comience el ciclo lectivo 2022, Ademys cuestionó la decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de poner fin a los protocolos escolares para covid-19 y, en ese sentido, Mariana Scayola, Secretaria General del gremio advirtió que los anuncios efectuados “son una medida unilateral que nos enteramos por los medios” y pasa a considerar el coronavirus “como una enfermedad común”.

Advirtió que, si bien la situación sanitaria es distinta gracias a la campaña de vacunación, “hay una doble mentira” por parte del gobierno porteño: por un lado, establecer “el fin de la pandemia” y, desde lo pedagógico, “pensar que todos los chicos estarán en las aulas”.

Scayola explicó que, de acuerdo a lo dispuesto por CABA, se “elimina el uso de barbijos, la distancia, no hay aislamiento, no hay testeos, no hay medidores de dióxido de carbono”, es decir, todas las medidas de cuidado.

Por esta situación, la Asociación que reúne a docentes de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, denuncia la ausencia de “criterio científico ni epidemiológico para guiar esta nueva etapa”.

LRA 1 Buenos Aires

La referente del colectivo Familias por un retorno Seguro a las Escuelas cuestionó la eliminación de los protocolos anticovid en las escuelas porteñas anunciada por el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y expresó: “La situación es sumamente alarmante. En este último mes y medio se incrementaron en un 600% los fallecimientos por Covid”.

Patricia Pines criticó a la ministra de Educación porteña por la decisión y manifestó: “Parece que Soledad Acuña no valora la salud ni la vida de sus propios hijos, porque ella tiene hijos en edad escolar”.

Tras describir “la problemática de la falta de escuelas que se agrava todos los años”, expresó que el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “apunta a seguir desgastando a las familias de las escuelas públicas”.

Política

LRA 2 Viedma

El ex funcionario provincial recordó el violento accionar de Van Ditmar en Viedma años atrás, cuando se presentó el proyecto de expropiación de tierras del magnate Joe Lewis en la zona de Sierra Grande. Lo comparó con lo ocurrido en Lago Escondido, El Bolsón.

LRA 1 Buenos Aires

La licenciada en ciencias de la comunicación y doctora en ciencia política de la universidad de Georgetown analizó el acuerdo con el FMI y las consecuencias.

“Aprecio a las personas que están frente a la negociación frente al Fondo porque es muy difícil, el acuerdo es razonable. Esta deuda nunca debería haber sido tomada por el macrismo", expresó María Esperanza Casullo.

“La renuncia de Máximo Kirchner es la crisis más aguda que tuvo la coalición de Gobierno”, aseguró. En tanto, sostuvo que “este es un gobierno muy porteño y venimos de periodos en donde la mayoría de los gabinetes vienen del AMBA y hay problemas que no se visibilizan”.

LRA 54 Ing. Jacobacci

La directora del proyecto de desarrollo de levaduras autóctonas para la industria vitivinícola habló de sus alcances económicos. La Universidad Nacional del Comahue (UNCO), el CONICET y una empresa privada llevaron adelante un proyecto de investigación que permitió dar con el producto.

LRA 57 El Bolsón

El juez de Garantías de Bariloche rechazó la revocatoria de las medidas cautelares a los acusados del asesinato de Elías Garay, Martín Feilberg y Diego Ravasio, quienes seguirán con prisión preventiva en el penal de Viedma. Consideró que hay riesgo de entorpecimiento de la investigación e intento de fuga.

Economía

LRA 1 Buenos Aires

La actividad industrial cerró 2021 con un incremento acumulado del 15,8% respecto al año anterior, mientras que la construcción en el mismo período tuvo un alza de 30,8%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Así se desprende de los indicadores de diciembre difundidos esta tarde de producción industrial manufacturero y de coyuntura de la actividad de la construcción, que permitieron además el cierre estadístico del año pasado.

LRA 14 Santa Fe

El programa Billetera Santa Fe funciona de lunes a miércoles en librerías y locales de indumentaria, otorgando un 30% de reintegro con un tope de 5 mil pesos. “La idea es extenderlo durante toda la semana para amortiguar el impacto en el bolsillo", indicó el diputado.

LRA 26 Resistencia

Voloj, subsecretaria de Comercio Exterior y Defensa de la Competencia del Chaco, se refirió a la visita del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, diciendo: “Feletti se reunió con todos los sectores para conocer cómo se pueden articular el programa chaqueño de Precios Acordados con el de Precios Cuidados que se aplica en los grandes comercios, y luego resaltó las características de la iniciativa del Gobierno provincial, especialmente en lo referido a la producción de alimentos locales, tras destacar los precios competitivos que ofrecen”.

LRA 26 Resistencia

Ríos, integrante de la Federación de Pequeños Productores del Chaco, explicó la difícil situación por la que atraviesan las familias productoras, señalando: “Tenemos diez organizaciones nucleadas, y antes de la pandemia teníamos cinco mil familias asociadas en diferentes lugares del Chaco. Ahora, analizamos juntarnos nuevamente y reclamarle soluciones al Estado para nuestra problemática, que es muy complicada. Queremos elaborar programas y políticas con el gobernador, porque nuestra situación se agrava todos los años”.

LV 8 Libertador

Gabriel Jofré, werken de la organización malalweche del pueblo mapuche en Mendoza, aseguró que el gobierno sabe que debe consultarlos por cualquier intervención en la zona, pero no lo han hecho.

"Dentro de los procesos administrativos que hicimos, le enviamos a la fiscalía de Estado una nota y no nos contestaron. Vamos a realizar una nueva presentación pidiendo la nulidad del decreto del gobernador", aseguró la autoridad mapuche.

LT 14 Paraná

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, enfatizó al visitar Aranguren: "Tenemos una provincia ordenada, con cuentas que son saludables. No tenemos déficit, hecho que nos permite poder hacer esfuerzos en la obra pública, generar empleo y mejorar los salarios de nuestros trabajadores".

Laborales

LRA 9 Esquel

Carlos Catrinao, delegado de los brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego (SPMF), se manifestó sobre la situación salarial de los trabajadores y las medidas de fuerza que realizan para visibilizar el reclamo, diciendo: “La última negociación salarial con el Gobierno provincial fue en abril de 2019, es decir que estamos por cumplir tres años sin aumentos".

LRA 25 Tartagal

El gremialista envió pedidos al Municipio de Tartagal y espera respuestas en los próximos días. En este marco, precisó que solicitan un incremento salarial del 50%, el pase a planta permanente de 120 trabajadores y la regularización de 100 contratos.

LRA 43 Neuquén

El intendente de Neuquén se refirió a la Fiesta de la Confluencia y garantizó que habrá más espacios cumpliendo las recomendaciones sanitarias. Gaido destacó el trabajo que genera el evento para proveedores, hotelería, feriantes y puestos gastronómicos.

Sociedad

LT 12 Paso de los Libres

El senador provincial del Frente de Todos, José Ruíz Aragón, expresó: "En estos momentos hay cuatro aviones hidrantes que responden a Nación, y también se prestó y se puso a disposición a 30 brigadistas para luchar contra el fuego".

Los brigadistas, equipados y con logística, llegarán al territorio correntino y se sumarán al trabajo de los aviones hidrantes que combaten los focos del siniestro desde hace semanas, tarea en la cual también participan los bomberos voluntarios de las localidades afectadas por el fuego.

LRA 21 Santiago del Estero

El secretario de extensión universitaria de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) se refirió al trabajo de afianzamiento con municipios y comisionados mediante convenios para que todas las personas residentes en la provincia puedan acceder a la oferta académica.

LRA 18 Río Turbio

En la Cuenca Carbonífera se realizará a la 2° Edición del Festival Regional de la Lenga, que será el próximo fin de semana en Valdelén, Santa Cruz. El Festival cuenta con múltiples actividades culturales, musicales, números artísticos, paseos gastronómicos y artesanales.

LRA 53 San Martín de los Andes

La incorporación de nuevas hectáreas de tierra en San Martín de los Andes permitirá avanzar en la gestión de viviendas con el Estado Nacional y de Neuquén. "Comenzaremos a delimitar el terreno con el alambrado olímpico, mientras instituciones municipales y provinciales trabajan en el proyecto urbanístico", señaló Saloniti.

LRA 27 Catamarca

Bepre se refirió a la crítica situación que atraviesa la institución a su cargo, afirmando: “La donación de sangre es una actividad que se debe tratar de sostener todo el año, y más que nunca en estos momentos que estamos con muchos requerimientos de transfusiones en el Hospital Malbrán y en otros centros de salud públicos. Sumado a eso, tenemos poco ingreso de donantes voluntarios, estamos con un stock crítico de sangre y muy pocas unidades, las cuales nos permiten solamente asistir a las situaciones más urgentes”.

D´Álessandro, especialista integrante de la Administración Provincial del Agua, expresó: “Estamos trabajando junto a SAMEEP y a Vialidad provincial y nacional en la colocación a la vera del río de bolsas con piedras de una tonelada cada una para controlar la erosión y el socavamiento. También se pudo redireccionar la corriente, que ya no está golpeando la costa chaqueña, en tanto la situación de la creciente está controlada”. ",