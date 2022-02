Familiares apelan el pase de la causa por espionaje a Comodoro Py

En "Verano Nacional" hablamos con Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Ramón Rodríguez Suboficial Primero tripulante del ARA San Juan.

La abogada Valeria Carreras, representante legal de un grupo de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, apeló el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal y solicitó que este proceso tramite "en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia".

Rodríguez señaló "nosotros mientras acampábamos en Plaza de Mayo para que los busquen ya les decíamos a los diferentes medios que nos estaban espiando, incluso cuando nos decían que estábamos locos. Esa es una de nuestras causas, pero la causa principal está en Comodoro y es la de saber qué pasó con nuestros pibes en el hundimiento.

Estamos preocupados por la jueza de Caleta Olivia porque al menos la causa de espionaje va avanzando.”

Y sentenció "la jueza Yáñez tenía que citar a Macri, al ex ministro de defensa Aguad y no los citó. Ella tiene todo el material de espionaje pero no se mueve, no busca peritos capacitados"