Pide que se extienda el beneficio de la Billetera Santa Fe

Sergio Basile, Diputado Provincial, en diálogo con Radio Nacional Santa Fe, contó los motivos por los cuales pide que el programa Billetera Santa Fe se extienda en librerías toda la semana.

Actualmente dicho programa funciona de lunes a miércoles en librerías y locales de indumentaria, otorgando un 30% de reintegro con un tope de 5 mil pesos. La idea, según nos cuenta el diputado, es: "Extenderlo para amortiguar el impacto en el bolsillo".

A lo que agregó: "Para las familias que planifican y que establecen prioridades también en su economía familiar es importante tener esta previsibilidad y puedan contar con esta herramienta que creemos es positiva, lograr que se extienda por lo menos en los meses de febrero y marzo que son los de mayor intensidad para la compra de útiles pueda ser de todos los días".

Además, consultado sobre el retorno a la actividad legislativa y el tratamiento del presupuesto 2022 que quedó pendiente en la cámara de diputados, Basile dijo: "Esta semana se va a empezar a discutir y estamos dispuestos al diálogo, no hay una interlocución todavía por parte del gobierno provincial, esperamos que esto así sea. No porque uno no entienda que el presupuesto sea una herramienta importante, por el contrario, es una oportunidad para saber de qué manera traza una mirada el gobierno sobre los recursos de la provincia y para dónde orienta su política".