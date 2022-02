Caso Malatto: “Juicios de Lesa Humanidad desde las dos orillas”

Este lunes 7 de febrero la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) llevó a cabo un conversatorio sobre los juicios de lesa humanidad, específicamente la causa Malatto. Carlos Luis Malatto fue uno de los líderes del grupo de tareas en San Juan, responsable de numerosas violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, que luego se fugó a Italia.

Del conversatorio participaron Francisco Maldonado, Fiscal Federal de San Juan y quienes representan la querella en el caso Malatto en Italia: Arturo Salerni, presidente de la Coalición Italiana por las Libertades y los Derechos Civiles y Mario Agnelelli, integrante del Proyecto Derecho Onlus.

“Ya se ha determinado en la provincia de San Juan que los crímenes por los que se lo está juzgando a Malatto han sido declarados por sentencias judiciales como crímenes de lesa humanidad (…) Sus compañeros del grupo de tareas ya gozan de prisión perpetua, firmes en algunos casos, en otros casos no”, aclaró el Fiscal Federal de la provincia.

La actividad se desarrolló en el edificio del Rectorado, el mismo lugar en el que se llevaron a cabo las audiencias de los Juicios de Lesa Humanidad desde 2011. La Secretaria de Extensión de la UNSJ, Dra. Laura Garcés, charló con LRA 23 Radio Nacional San Juan sobre el compromiso de la Universidad con las causas que aún no se han cerrado. Según Garcés, este conversatorio es “una forma de visibilizar la causa de un represor que actuó en San Juan y que está prófugo en Italia desde el año 2011. Es una forma de mantener activa la memoria entendiendo que el proceso de justicia no ha culminado en tanto hay represores que no están condenados aún o que están prófugos”.