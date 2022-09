Diario de Radio Nacional 6/9/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - GERMAN MARTINEZ: “No se habló en ningún momento”

LRA 1 Buenos Aires - Discursos de odio: Valdés presentará un proyecto "similar a la ley Micaela"

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA CRISTINA: Hallan ADN de Sabag Montiel en el arma utilizada

Nacional Rock - ARIEL GARBARZ: “De lo que estamos seguros es que lo del celular no fue accidente”

LRA 2 Viedma - GASTON SEMPRINI: “Las pericias a celulares no son infalibles”

LRA 17 Zapala - LORENA PARRILLI: Piden que salud incorpore cargos de psicopedagogo

LRA 1 Buenos Aires - PATRICIA FERNANDEZ: "Hay sensación de indefensión"

LRA 1 Buenos Aires\xa0- PABLO SEMAN: "Hay muchos políticos pensando que la democracia es insuficiente”

LRA 1 Buenos Aires - LUCIA WEGELIN: "Los discursos del odio corren el límite de lo legítimo en una democracia"

LRA 25 Tartagal - TATY ALMEIDA: Pidió defender la democracia

LRA 7 Córdoba - RICARDO FORSTER: ¿Se quebró el pacto democrático en Argentina?

LRA 26 Resistencia - MEMPO GIARDINELLI: "Hay sectores políticos que odian"

LRA 26 Resistencia - BRIAN PELLEGRINI: “Se estigmatiza a Cristina y a sus seguidores”

LRA 7 Córdoba - FABIANA LOPEZ: "El reseteo de fábrica limpia el teléfono celular, pero no la memoria"

LT 14 Paraná - ENACOM: Preocupación por los discursos de odio en los medios de comunicación

LRA 3 Santa Rosa - RAQUEL BARABASCHI: “La construcción del odio no arrancó ahora, porque viene de otros tiempos"

LRA 6 Mendoza Quino - Piden por la paz social: Acuerdo en el Senado mendocino para repudiar el atentado

LRA 6 Mendoza Quino - HECTOR RECALDE: "Tiemblo cuando ciertos sectores hablan de reforma laboral"

LRA 26 Resistencia - OSCAR VERON: “Tenemos que recuperar la soberanía fluvial en nuestros ríos”

LRA 11 Comodoro Rivadavia - SEBASTIAN BARROS: "Se odia al otro por pensar distinto"

LRA 21 Santiago del Estero - GERARDO ZAMORA: Anunciaron una recomposición salarial para la administración

LRA 23 San Juan: SERGIO UÑAC - San Juan será el primero en usar sensores de temperatura

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa - OSVALDO JALDO: Los simoqueños cuentan con un Centro de Documentación Rápido

LRA 1 Buenos Aires - MARINA YUSZCUK: “Siento que escribir terror es un trabajo de poeta”

LRA 57 El Bolsón - LOF CAMPO MARIPE: La Justicia Federal tomó indagatoria a Bullrich y Nocetti

LRA 30 Bariloche - AGUSTIN DOMINGO: Proyecto de Ley para reconocimiento jurídico de la tierra

LRA 1 Buenos Aires - ESPACIO PARA LA MEMORIA: El golpe de 1930, inicio de la Década Infame

Nacional Rock - LUCIANO BUGALLO: “Es una especie de Hot Sale sojero”

LRA 1 Buenos Aires - Auditoría en la sede del Senasa: Serbia busca importar carne bovina desde Argentina

LRA 11 Comodoro Rivadavia - JAVIER ZULATO: “Argentina tiene la oportunidad de desarrollarse en energía nuclear”

LRA 1 Buenos Aires - LISANDRO PEREZ LOSINNO: Todo lo que hay que saber sobre la nueva edición

LRA 1 Buenos Aires - Argentina encara nueva campaña agrícola: Con proyección de exportación récord

LRA 1 Buenos Aires - IMPLEMENTACION DEL DOLAR SOJA: Axel Kicillof pidió el compromiso de los productores y exportadores

LRA 1 Buenos Aires - DONACION DE ALIMENTOS: La Mesa Agroalimentaria realizó otro verdurazo frente al Congreso

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados destacó que "se logró un consenso prácticamente unánime" para repudiar el atentado conta la vicepresidenta Cristina Fernández y "expresar la solidaridad, pedir un rápido esclarecimiento de los hechos y una condena a los responsables".

Por otro lado, Germán Martínez desmintió al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien más temprano expresó: "El kirchnerismo solo nos intenta distraer ahora con esto de proponer una ley mordaza".

Al respecto, el diputado aseguró que en la reunión mantenida ayer con el presidente Alberto Fernández "no se habló sobre ninguna legislación específica que avance en ese sentido".

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional se refirió al proyecto de ley que presentará para la capacitación sobre discursos del odio en distintos ámbitos, una normativa que, dijo, será "similar a la Ley Micaela", y que, espera, sea acompañada por todo el arco político.

Eduardo Valdés además se mostró preocupado debido a que sectores de la oposición no se solidarizaron con la vicepresidenta Kirchner, tras el intento de magnicidio que sufrió el jueves pasado, así como los mensajes vertidos desde los medios de comunicación al respecto.

LRA 1 Buenos Aires

La justicia federal recibió los resultados de un informe pericial que determinó el hallazgo de material genético de Fernando André Sabag Montiel en la pistola Bersa calibre 32 que se secuestró en el mismo lugar donde se lo detuvo la semana pasada, después de que intentara dispararle a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

La confirmación aleja de modo definitivo las versiones que ponían en duda la reconstrucción del hecho y que afirmaban que el arma secuestrada no era la que se veía en los videos en manos del atacante.

Según fuentes de la investigación, los rastros aparecen en el gatillo, el cargador y la empuñadura, por lo que el peritaje se convirtió en un elemento más (independientemente de las fotos y los videos) que ratifica que fue Sabag Montiel quien empuñó el arma.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con el perito judicial, Ariel Garbarz, quien aseguró que lo ocurrido con el celular del imputado por el intento de magnicidio a la vicepresidenta no fue un accidente y explicó: “La primera regla, el ABC antes de hacer una pericia, es no probar códigos porque si lo ponés mal el celular se puede auto bloquear”.

Garbarz criticó el operativo y continuó: “Se intentó poner el código a propósito. Fueron los peritos o una mano negra. Acá hubo intencionalidad de borrar los datos”. Además, contó que la policía federal le entregó el celular a la jueza en un sobre cerrado, pero a la PSA llegó el sobre abierto, y expresó: “Se violó la cadena de custodia”.

LRA 2 Viedma

El funcionario se refirió a los procedimientos y las cadenas de custodia cuando se secuestran dispositivos. “Si bien no es lo más común, los procedimientos pueden fallar y dejar los teléfonos inutilizables”, dijo Semprini.

LRA 17 Zapala

Presentaron un proyecto de Resolución para que se incorpore al menos un cargo de psicopedagogo en el sistema de salud pública de la provincia de Neuquén. “Luego del diagnóstico es importante garantizar un tratamiento adecuado”, dijo Parrilli.

LRA 1 Buenos Aires

La activista de Justicia o Poder Judicial convocó para hoy a la movilización que realizan el primer y tercer martes de cada mes a las 10 en Plaza Lavalle para repudiar el accionar del Poder Judicial.

Patricia Fernández afirmó que "el Poder Judicial preocupa desde hace rato, pero esto detonó antes del fiscal Luciani", cuando "tuvimos una sensación de indefensión", dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Analizó la coyuntura política del país, tras el atentado en contra de la vicepresidenta Kirchner. En ese sentido, sostuvo que "hay mucha gente está tratando de instalar que no es un hecho horroroso" y consideró que la intención es "terminar por naturalizar" el magnicidio.

Asimismo, señaló que existe una "radicalización de las derechas", una "tendencia común en occidente". "Hay muchos políticos pensando que la democracia es insuficiente", advirtió Pablo Semán, al tiempo que recordó los recientes "golpes de Estado en toda América Latina".

LRA 1 Buenos Aires

Wegelin reflexionó sobre los discursos de odio y afirmó que "no existe ninguna regulación de lo que se postea en redes sociales" por lo que se "genera un clima que favorece la circulación de un tipo de discurso que se traduce en mayor violencia en la esfera pública", según explicó.

Lucía Wegelin señaló que "los discursos de odio son violentos y deshumanizadores" y manifestó que "legitiman violencia por la pertenencia a un grupo que puede ser político, religioso, de género o racial".

"Con los discursos del odio se corre el límite de lo que es legítimo en una democracia", subrayó la licenciada en Sociología, al tiempo que agregó que son expresiones que "afectan a todos".

LRA 25 Tartagal

Taty Almeida instó a los argentinos a proteger la democracia argentina y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. “Tienen que pensar, ´si las madres y abuelas pudieron, ¿por qué no nosotros?´”, reflexionó la referente de Derechos Humanos.

LRA 7 Córdoba

Forster hizo referencia al pacto democrático que se instaló desde la vuelta a la democracia y a la comparación de lo que ha sufrido la vicepresidenta con un hecho de gran violencia como el copamiento de La Tablada y el asesinato de Kosteki y Santillán, señalando: "Si bien no es lo mismo, la comparación con el intento de magnicidio a Cristina Fernández marca que la Argentina no ha resuelto el tema de violencia que subyace después de 40 años de democracia”.

LRA 26 Resistencia

Mempo se refirió a los discursos de odio, señalando: "El odio es un sentimiento completamente inferior, una degradación de los sentimientos. Lamentablemente, en nuestro país esto se ha venido naturalizando e instalando. Hay sectores políticos que odian, que su práctica política es el odio y, francamente, no solo son pobre gente, sino que además son peligrosos”.

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Pellegrini comentó: “El intento de asesinato a Cristina Fernández no me sorprendió porque todo el tiempo se trata de instalar la estigmatización sobre ella y contra sus seguidores, en definitiva contra quienes consideran que es la que tiene que conducir a este país”.

LRA 7 Córdoba

En relación al tema, López, ingeniera en sistemas y perito informática, expresó: “El reseteo de fábrica de un celular limpia el teléfono, pero no la memoria externa del aparato. Para recuperar información es necesario librar pedidos a las empresas de las aplicaciones, porque si el respaldo de whatsapp está en la nube es posible recuperar la información".

LT 14 Paraná

Gustavo López, vicepresidente del ENACOM, expresó al respecto: “El discurso discriminatorio del artículo 70 de la ley de medios está vigente, lo cual significa que los medios tienen una obligación, que es respetar el sistema democrático, la Constitución Nacional y los tratados internacionales”, y luego agregó: “Además están prohibidos los discursos discriminatorios, y si alguien los emite hay que aplicar una sanción”.

LRA 3 Santa Rosa

Raquel reflexionó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández y repudió los discursos de odio, señalando: “Esta es la crónica de un relato anunciado porque no fue un loquito, sino una construcción que se genera desde hace mucho tiempo”.

LRA 6 Mendoza Quino

El Senado provincial aprobó la declaración conjunta en repudio al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, en tanto el documento obtuvo la vista buena de todos los bloques que constituyen la Cámara alta.

Luego, Martín Kerchner, presidente del bloque radical, dijo: "Las disidencias no pueden transformarse en palabras de odio".

LRA 6 Mendoza Quino

Recalde habló de los riesgos que existen para los trabajadores frente a la posibilidad de que haya una reforma laboral.

LRA 26 Resistencia

Verón se refirió a la creación de una Flota Nacional Naval Federal en la Hidrovía Paraná-Paraguay a través de la ley sancionada en 2017, la cual fue vetada por el Gobierno nacional y ahora ha sido retomada por los gobernadores del Norte Grande, expresando: “Es un reclamo que viene de larga data, porque hoy no hay buques que naveguen con bandera argentina en el Paraná-Paraguay. Eso sucedió por la acción de patriotas empresarios argentinos que se fueron a otro países para tener ganancias siderales”.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Sobre esto, Barros agregó: "Hay un valor central y se tiene que ganar una discusión. Ese es el eje: no anular al otro. Hay que politizar el amor y la ética del cuidado para que prenda y se distribuya en la sociedad".

LRA 21 Santiago del Estero

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció una recomposición salarial para empleados y empleadas de la administración pública provincial. En el anuncio participaron integrantes de la CGT con quienes elaboraron un aumento para las asignaciones familiares.

LRA 23 San Juan

La provincia de San Juan se convirtió en la primera del país en la que las mujeres pueden acceder a un rápido diagnóstico de anomalías relacionadas con el cáncer de mama a través de tecnología de última generación: el Dispositivo Complementario de Estudio Mamario.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Osvaldo Jaldo inauguró un Centro de Documentación Rápida en Simoca, Tucumán, dependiente del Registro Civil. “Esto es producto del esfuerzo del Gobierno provincial que decide descentralizar el organismo que conduce Carolina Bidegorri”, señaló Jaldo.

LRA 1 Buenos Aires

Marina Yuszcuk nació en Buenos Aires, en 1979. Es poeta, narradora y editora del sello Rosa Iceberg. Entre sus libros se encuentran Madre soltera, Los arreglos, La inocencia, La ola de frío polar y La sed, novela en la que la autora incursiona en el género gótico, con la que ganó el Premio Sara Gallardo en 2021.

La editorial Blatt & Ríos acaba de publicar la nueva novela de Marina, Para que sepan que vinimos, que cuenta la historia de una pareja, de un duelo y un viaje. Fernanda, cuya madre murió meses atrás, viaja con su marido y su hijita Rosa a Nueva York. La pareja está en crisis, las ganas de seguir juntos cada vez pesan menos ante la agresividad y la falta de comprensión del otro. Lo real de ese vínculo, el realismo de ciertas escenas, se cruzan con el cuento de hadas en el que las hadas también pueden ser brujas y las brujas, fantasmas.

LRA 57 El Bolsón

El 31 de agosto pasado la presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, declaró en la causa que está imputada por un allanamiento realizado en 2017 en la Comunidad Mapuche de Campo Maripe. Un día antes lo había hecho Pablo Noceti, ex jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad.

El procedimiento por el cual se los acusa fue durante una protesta de integrantes de la Lof Campo Maripe en un yacimiento de YPF. Tras lo ocurrido hubo una denuncia realizada por la comunidad y por la Confederación Mapuche de Neuquén, quienes señalaron que los efectivos de Gendarmería Nacional lo llevaron a cabo sin orden judicial.

LRA 30 Bariloche

El funcionario habló del proyecto de ley de reconocimiento jurídico de la propiedad comunitaria de la tierra para pueblos originarios. "Nuestra propuesta apunta a que exista un procedimiento transparente y que tenga la participación de todas las partes involucradas", explicó Domingo.

LRA 1 Buenos Aires

En aquellos años, el mundo atravesaba las consecuencias económicas y sociales de la Gran Depresión de 1929.

Argentina, que no resultaba ajena a esa situación, iniciaba un período histórico marcado por el fraude electoral, la ausencia de la participación popular, la persecución a la oposición, la tortura a los detenidos políticos, la creciente dependencia de nuestro país y la proliferación de los negociados.

Identificada como la Década Infame por el periodista José Luis Torres, aquella etapa comenzó con el golpe cívico militar del 6 de septiembre de 1930, encabezado por el general José Félix Uriburu, que derrocó al presidente Hipólito Yrigoyen.

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con el diputado bonaerense, Luciano Bugallo, sobre las últimas medidas impulsadas por Sergio Massa para el sector agropecuario con un dólar diferencial. La definió como un “Hot Sale sojero” y denunció: “El campo es mucho más que la soja”. Sin embargo, valoró que se le devuelva una parte a los productores, pero advirtió: “Se va a generar más ventas, pero no es justa”.

Por último, condenó el atentado contra la vicepresidenta, y opinó que las sospechas se generaron por el accionar de la custodia. Y aclaró que condena de la misma manera, la utilización política que hizo el gobierno.

LRA 5 Rosario

El referente de panaderos en Rosario se refirió a la reunión que mantuvieron con el secretario de Comercio de la Nación, Matías Tombolini y señaló que el funcionario nacional les manifestó que "el subsidio va a seguir".

LRA 1 Buenos Aires

Con una reunión final en la sede central del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa), concluyó una visita de auditoría presencial del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Gestión del Agua (Mabga) de Serbia a la cadena de producción de carne, con vistas a la apertura de ese mercado a la exportación desde la Argentina.

La delegación serbia, compuesta por cuatro agentes, inició su auditoría acompañados por agentes del Senasa, el Laboratorio del Organismo, la sede del Centro Regional Buenos Aires Norte y establecimientos ganaderos y frigoríficos, ubicados en la provincia de Buenos Aires, en los que verificó la sanidad animal y los procesos de inocuidad y calidad en la producción y elaboración de productos cárnicos.

LRA 11 Comodoro Rivadavia

El Instituto Nacional de Energía trabaja en un proyecto en el Congreso de la Nación para llevar a cabo una sociedad con intereses privados, con el fin de desarrollar la energía atómica en el país como una política pública, la cual permita un plan para el futuro.

Dado que a nivel internacional existe un consenso acerca de que se debe trabajar con urgencia para detener el calentamiento global, la energía nuclear es una alternativa porque es una realidad que la energía eólica y la solar son insuficientes para cubrir las demandas de los países desarrollados. “Es justamente lo que promueve el proyecto: un interés general para apostar por la energía nuclear, y allí aparece nuestro país con una postura más que auspiciosa” describió Zulato.

LRA 1 Buenos Aires

La tercera edición del Plan Previaje comenzó este martes con el objetivo de estimular la temporada baja, entre el 10 de octubre y el 5 de diciembre próximos.

Las compras de productos y servicios turísticos se podrán efectuar entre el 6 y el 18 de este mes y los montos se deberán cargar en la tarjeta precargada que los compradores recibirán del Banco Nación o en la billetera virtual de esa entidad, entre el 6 y el 21 venideros.

El programa le devuelve el 50% de los gastos turísticos en créditos para ser usados en nuevas compras en el sector. “Hay un tope máximo de 70 mil pesos por persona”, aclaró el subsecretario de Promoción en el Ministerio de Turismo de la Nación.

LRA 1 Buenos Aires

Se apresta a iniciar su campaña agrícola 2022-2023 con una proyección de exportaciones que podría llegar a un récord de 42.300 millones de dólares.

De acuerdo a un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario difundido, las primeras proyecciones de producción podrían permitir a Argentina sostener el año que viene un ingreso récord de divisas por sus exportaciones agropecuarias, algo que el país suramericano necesita para incrementar sus alicaídas reservas monetarias.

Según el informe, los cinco principales complejos del agro argentino podrían lograr en esta campaña exportaciones por 42.300 millones de dólares, sumando los principales granos (trigo, maíz, soja, girasol y cebada) y derivados.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia se refirió al apoyo manifestado por el gobernador bonaerense y sus ministros al nuevo esquema de liquidación de soja anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, que establece un dólar de $ 200 para las exportaciones del complejo sojero durante septiembre.

Señaló que Kicillof pidió que productores y exportadores acompañen ese esfuerzo que busca fortalecer las reservas, además de tener un componente social, e hizo referencia al respaldo de la medida expresado también por intendentes bonaerenses como Mayra Mendoza.

LRA 1 Buenos Aires

Las organizaciones de trabajadores y de las familias campesinas, nucleadas en la Mesa Agroalimentaria Argentina, iniciaron este mediodía del martes un nuevo "verdurazo" frente al Congreso Nacional, como una forma de visibilizar los reclamos por una pronta sanción a distintas propuestas legislativas, con un conjunto de iniciativas contempladas en el "paquete el campo que alimenta", informaron voceros gremiales.

Escuchá la entrevista al dirigente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra, Diego Montón, desde el móvil de la Radio.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del brote de neumonía bilateral que afectó a 22 pacientes, de los cuales seis murieron, producida por, según determinó el Instituto Malbrán, la bacteria Legionella; el fiscal Pedro Gallo y un equipo científico realizaron una inspección ocular en la clínica de la ciudad de San Miguel.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Río Negro y en el Golfo San Matías están en alerta por la posible modificación de la Ley 3308 que impide la actividad hidrocarburifera en el lugar. “Esta modificación que pretende el Gobierno provincial viola diversas legislaciones previas y es inconstitucional”, señaló Di Giacomo.

LRA 29 San Luis

El próximo miércoles la Secretaría de Ambiente de San Luis comenzará a aplicar esta normativa nacional que tiene por objetivo garantizar la formación integral en ambiente de todas las personas que cumplen una función pública en cualquiera de los tres poderes del Estado.

LRA 19 Puerto Iguazú

En Encarnación, Misiones, celebraron la vuelta del tren de cargas internacionales después de siete años de inactividad. “La carga inaugural lleva arroz hasta Zárate para exportarlo a Estados Unidos”, dijo Arellano.

LRA 52 Chos Malal

Los solicitó la fiscal del caso Natalia Rivera en una audiencia."Tras recibir la denuncia se procedió a realizar un allanamiento en el domicilio y se logró el secuestro de 8 canes", expresó Rivera.

LRA 53 San Martín de los Andes

Del 8 al 10 de septiembre, en San Martín de los Andes se llevará adelante el evento que organiza la Secretaría de Cultura. La programación del Congreso incluye ponencias de destacados profesionales provinciales y municipales.

LRA 1 Buenos Aires

En el marco del evento solidario realizado a 56 años de su creación, la directora de Comunicación y Prensa del CILSA, Valeria Garay se refirió al trabajo que lleva adelante la ONG para la inclusión, que lleva entregadas 54 mil elementos ortopédicos a personas que no cuentan con una obra social, entre los que se encuentran sillas de ruedas, que tienen un costo de alrededor de 70 mil pesos.

LRA 1 Buenos Aires

Tenía 87 años. Fue una figura de la radio argentina y participó de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), que en 1984 se encargó de recibir y recopilar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar.

La periodista y escritora Magdalena Ruiz Guiñazú, figura de la radio argentina y partícipe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) que en 1984 se encargó de recibir y recopilar las denuncias por las violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura cívico militar, falleció hoy a los 87 años, confirmaron las redes de Radio Mitre, donde desarrolló gran parte de su actividad profesional en el éter en las últimas décadas.

LRA 29 San Luis

En "Espléndida Siesta" hablamos con Ana da Costa, la periodista es conductora junto a Gastón Francese de "Apalabradas" que esta noche estrena su 2º temporada en Canal Encuentro.

Canal Encuentro, la señal educativa y cultural del Estado argentino, estrena, este martes 6 de septiembre a las 22:00, la segunda temporada de Apalabradas, el ciclo de entrevistas producido por la Biblioteca Nacional “Mariano Moreno”.

En esta temporada, entre las entrevistadas, tendremos el lujo de contar con escritoras consagradas como Tununa Mercado, Esther Cross, Gabriela Cabezón Cámara, María Sonia Cristoff e Irene Chikiar Bauer hasta exponentes de las nuevas generaciones como Ariana Harwicz, Mercedes Halfon y Agustina Bazterrica.

Nacional Folklórica

“Estamos trabajando pero está difícil la situación económica, pero recuerdo que cuando me fui de Los Abrodos, recién formando la familia, mi esposa era maestra y yo andaba por las noches por los boliches y los bodegones, después la cosa fue mejorando, fui unas 20 o 24 veces a Estados Unidos y a Colombia desde el ´75 hasta el ´89, allí tienen muy presente a Gardel, es muy venerado, tiene un gran arraigo popular”.

LRA 1 Buenos Aires

El Ballet Internacional de Santa Cruz obtuvo resultados muy positivos con varios primeros premios en las competencias internacionales en Bulgaria, Turquía y Kosovo. Esta delegación estuvo conformada por 32 artistas representando a las localidades de Rio Turbio, 28 de noviembre, Rio gallegos, Gobernador Gregores, Caleta Olivia, Pico Truncado, Las Heras, Perito Moreno y Los Antiguos.

LRA 42 Gualeguaychú

La responsable del Area de Pueblos Indígenas de Radio Nacional, Sandra Ceballos, expresó que "a la mujer le duele" el atropello sobre los derechos de sus comunidades.

En una reflexión sobre el día de la Mujer Indígena, Ceballos resaltó que "la lucha siempre se basa en la defensa de lo colectivo en base a los principios de complementariedad y cuanto más se los arrebatan, más sufren".

LRA 4 Salta

ABEL MENDOZA LUSTAJ, presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo

Vecinos y vecinas de Santa Victoria Este se pronunciaron en contra de la absolución del responsable de un albergue estudiantil que fue denunciado por abusar de una alumna wichí. “La jueza Andrea Magadán argumentó falta de testigos y no brindó asistencia a la denunciante”, dijo Mendoza.

LRA 14 Santa Fe

El Observatorio de Violencia Patriarcal Lucía Pérez presentó un informe acerca de funcionarios denunciados por violencia de género. “Hay una continuidad de las prácticas machistas dentro de los poderes del Estado y una resistencia a las políticas de género”, dijo Arrascaeta.

LRA 24 Río Grande

La Sala Penal de la Cámara de Apelaciones declaró la nulidad del sobreseimiento de Carlos Mallo, que fue denunciado por abuso sexual a un menor de edad. "La idea es llegar a juicio, que esta familia tenga paz y puedan rehacer su vida", dijo Zamora.

LRA 43 Neuquén

Se trata del traspaso de Rocío Bueno, de Racing al Sassuolo de Italia. “Los movimientos de mujeres empezaron a hacer olas como para que estas cosas llegaran al estado en que estamos hoy", dijo Ponzetti.