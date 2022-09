“La construcción del odio no arrancó ahora viene de otros tiempos"

Raquel Barabaschi, víctima de la última dictadura militar, reflexionó sobre el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández y repudió los discursos de odio. “Esta es la crónica de un relato anunciado, no fue un loquito, fue una construcción que se genera desde hace mucho tiempo”, analizó.

DESCARGAR

“La construcción del odio que se viene generalizando en el país no arrancó en este momento viene desde el fondo de los tiempos y siempre se genera desde el mismo lugar y siempre atacando colectivos que piensan distinto, al diferente, porque se atacó al colectivo de las disidencias, a los mapuches, por ejemplo”, contextualizó.

La militante consideró que este es un momento para “recapacitar y retomar la lucha para que estas cosas no vuelvan a pasar”.

Sobre la causa del ataque a Cristina Fernández dijo: “Yo tengo esperanza de que esto no vuelva a suceder. No tengo esperanzas de que esclarezca”.

“El peronismo no busca un muerto; el muerto lo están buscando del lago que siguen construyendo esta sociedad que cada vez está más infectada por el odio”, sostuvo.

“Si no condenamos la violencia estamos condenados a vivir en una sociedad violenta, que es lo que no queremos”, completó al referirse a los espacios políticos que no repudiaron el atentado.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar, Mariana Cornejo, Matías Sapegno, Juan Ignacio de Pian y Tamara Rohdmann.

Operación Técnica: Rubén Pereyra y Lucas Santos

Redes y página web: Ana Romano

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM 95.9).