“Tenemos que recuperar la soberanía fluvial en nuestros ríos”

El secretario general de ATE, Vías Navegables, se refirió a la creación de una Flota Nacional Naval Federal en la hidrovía Paraná-Paraguay a través de la ley sancionada en el 2017 que fue vetada por el gobierno nacional y que ahora es retomada por los gobernadores del Norte Grande: “es un reclamo que viene de larga data porque hoy no hay buques que naveguen con bandera argentina en el Paraná-Paraguay, eso sucedió por la acción de ;patriotas empresarios argentinos; que se fueron a otro países para tener ganancias siderales. Es imprescindible recuperar la soberanía fluvial y eso que tenemos astilleros como el Gutnisky que existe en Corrientes, es necesario crear empleo y poder vivir dignamente. Este gobierno debe ponerse los pantalones largos y posibilitar la creación de barcos argentinos que formen nuestra flota. Los cinco mil barcos que navegan actualmente significan la pérdida de 5 mil millones de dólares para nuestro país, y seguimos haciendo lo mismo. Tenemos ríos maravillosos pero no tenemos salida al mar, nuestro comercio de riquezas naturales terminan en el puerto de Montevideo y es por eso que insistimos con la utilización del Canal Magdalena, esa es una decisión de política soberana, creíamos que después del gobierno de derecha de Macri eso cambiaría, pero no sucede, este gobierno de Alberto Fernández no lo hizo y entonces conformamos una Mesa Coordinadora en defensa del río Paraná además de una Mesa de Soberanía

Federal”, indicó el integrante del Frente Soberanía Nacional.

