Diario de Radio Nacional 6/3/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: "La mejor sociedad que podemos construir es la que amplía derechos"

lra 15 tucuman mercedes sosa - SERGIO MASSA: "Gracias a cada empresario y productor tucumano por la exportación al mundo"

LT 14 Paraná - TRISTAN BAUER: “La cultura como generadora de trabajo es indispensable”

LRA 1 Buenos Aires - TOLOSA PAZ: Destacó "la unidad" del FdT y "responsabilidad" del gobierno

LRA 28 La Rioja - FLORENCIA LOPEZ: "Vamos a tener viviendas, trabajo y producción"

LRA 20 Las Lomitas - ATILIO BASUALDO: Financiación para obras de infraestructura

lra 15 tucuman mercedes sosa - MARTiN MARINUCCI: "Es necesario llevar un tren de cercanía entre Tucumán y La Banda"

LRA 1 Buenos Aires - ALICIA BARRIOS: Rodolfo Nadra analizó la Crisis de Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - CLAUDIO INGERFLOM: La situación interna de Rusia y el conflicto con Ucrania

LRA 1 Buenos Aires - CHRISTIAN FUENTES: "Es un Gobierno que va a cambiar muchas cosas por primera vez en Chile”

lra 10 ushuaia e islas malvinas - CONSEJO DE LA MAGISTRATURA: Löffler volvió a cuestionar la figura del Fiscal de Estado

LRA 5 Rosario - AUMENTO DE LA HARINA: Panaderos rosarinos advirtieron sobre una fuerte suba del precio del pan

LT 14 Paraná - San Nicolás: Expectativas por la Expoagro 2022 edición YPF

LRA 18 rio turbio - cecilia velazquez: “Estamos en plena negociación”

LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS - REUNION CON SUTEF: Régimen jubilatorio docente en análisis

LRA 1 Buenos Aires - ENRIQUE ESTOLA: “Es un indicador de la impunidad que sienten muchos varones"

LT 12 Paso de los Libres - ADRIANA FARALDO: Para ayudar a un niño libreño internado en el Garrahan

LT 14 Paraná - Período 2022-2026: Mammarella y Carrera asumieron la conducción del rectorado de la UNL

LRA 27 Catamarca - MARIA ESPECHE: “La lentitud del tribunal no ayuda en nada a la lucha contra este flagelo”

lra 21 santiago del estero - MUNICIPALIDAD DE LA BANDA: Ultiman detalles para el IV festival de la mujer

lra 18 rio turbio - Municipalidad de Río Turbio: Convoca a participar del Festival Nosotras

lra 29 san luis - MARCELA MORERA: ONG Atravesados por el Femicidio

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente Alberto Fernández dijo hoy que "la mejor sociedad que podemos construir es la sociedad que amplía derechos" y aseguró que "nadie debe ser discriminado en función de su género" al cerrar el Encuentro Federal de Concejalas e Intendentas organizado por la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se realizó en el Centro Cultural Kirchner (CCK) en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo.

Ante el auditorio predominantemente femenino que colmó la Sala Argentina del Centro Cultural Kirchner (CCK) el mandatario habló de educación, federalismo e igualdad de género, además de defender sus políticas sanitarias durante la pandemia de coronavirus y su reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En su visita a Tucumán, el diputado nacional Sergio Massa destacó de qué manera el país sale poco a poco adelante luego de la crisis que se generó a causa de la pandemia de Covid-19, que en la actualidad experimenta una baja de contagios. “Poner capital humano y agregar valor es hacer patria. Poner de alguna manera desarrollo económico con mirada federal, hoy es hacer patria. Vender al mundo inteligencia, servicios, trabajo tucumano y argentino, es hacer patria. Por eso, a cada empresario y productor tucumano que hoy nos está ayudando a recorrer el camino de generación de empleo, pero sobre todo de exportación de trabajo argentino al mundo, decirle gracias porque es el camino que Tucumán y la Argentina tienen que recorrer”, destacó el diputado nacional.

LT 14 Paraná

El ministro de Cultura, Tristán Bauer, recorrió el predio del Centro Cultural y de Convenciones “La Vieja Usina”, de Paraná, donde se desarrolla el encuentro regional del Mercado de las Industrias Culturales Argentinas (MICA).

Luego, el ministro destacó el valor simbólico que tiene la cultura, y agregó: “Como generadora de trabajo y recursos, la cultura es indispensable”. Tras esto, Bauer informó que en la actualidad se invierten 2.400 millones de pesos en la producción de más de 70 series y documentales.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional del Frente de Todos Victoria Tolosa Paz consideró que "la unidad" de ese espacio "es un valor superior al de todas las diferencias", al participar en el encuentro de la Red Federal de Concejalas de la Federación Argentina de Municipios (FAM), que se desarrolló en Tecnópolis.

"La unidad del FdT es un valor superior que deja de lado todas las diferencias. Ese valor es custodiado por nosotras. Tenemos una enorme de responsabilidad política", apuntó la legisladora nacional.

Además, valoró como "un ejemplo de responsabilidad política y compromiso con Argentina" la postura con la cual el Gobierno nacional negoció el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que será discutido en el Congreso a partir del próximo lunes.

"En este encuentro federal vinimos a demostrar no solo la construcción de la mujer y la participación política sumamente activa que tenemos en cada rincón de la patria. Acá se expresó la voluntad de todas las concejalas e intendentas que adhieren el proyecto político del presidente Alberto Fernández", sostuvo Tolosa Paz.

LRA 28 La Rioja

López, vicegobernadora de La Rioja, inauguró una nueva perforación de agua que mejorará el servicio de distribución en numerosos barrios de Aimogasta, la cual resuelve el 80 % de los problemas de presión.

“Quería compartir con todos ustedes este video que demuestra la felicidad que nos genera a mí y al gobernador Ricardo Quintela resolver los problemas de la gente", escribió López en sus redes sociales.

LRA 20 Las Lomitas

"Habrá una inversión de más de 100 millones de pesos en infraestructura eléctrica para Las Lomitas", anunció el intendente municipal, Atilio Basualdo, en la apertura de las sesiones legislativas. Luego, el mandatario destacó que para la comunidad de Campo del Cielo está prevista una planta potabilizadora de agua, junto a 100 cuadras de ripio para los barrios, dándole así acceso seguro a los vecinos de la zona en los días de lluvia.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Marinucci confirmó las obras que se realizarán en la provincia, las que permitirán que llegue el tren de larga distancia. “Esta obra, no solamente va a permitir que llegue el tren de larga distancia de Trenes Argentinos, sino que también dentro del plan federal de transporte ferroviario, en nuestro desarrollo de trenes de cercanía, tenemos la firme convicción que es necesario llevar a Tucumán un tren de cercanía entre San Miguel de Tucumán y Cevil Pozo, con la posibilidad de extenderlo hasta La Banda”, anunció el funcionario.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el periodista especializado en la Unión Sovietica y corresponsal en diversas guerras, Rodolfo Nabra, quien analizó el actual conflicto entre Rusia y Ucrania.

Nabra se refirió a la multiplicidad de falsas noticias que se difunden respecto a este conflicto, reseñó la carrera hacia la presidencia de Volodimir Selenski, destacó la ausencia de imágenes reales de la actividad bélica y dio una reseña histórica de la escalada hasta este punto, como así también de la tradición nazi en Ucrania.

Finalmente dio su mirada sobre la incidencia estadounidense y la censura sobre los medios de comunicación rusos.

LRA 1 Buenos Aires

El especialista se refirió a los problemas internos en Rusia y la actualidad del conflicto con Ucrania. “Es un momento importante, Ucrania tiene una larga historia de antisemitismo, las peores campañas contra las poblaciones judías fueron ahí. Evidentemente hay un cambio histórico en las mentalidades populares porque este presidente no es un golpista, ha sido elegido por el 73% de los votos y nunca oculto sus orígenes judíos” expresó al respecto del país.

LRA 1 Buenos Aires

Fuentes explicó los desafíos y cambios que traerá el gobierno de Gabriel Boric quien asumirá la presidencia el 11 de marzo.

“Asume con una cantidad de desafíos enorme, hay entusiasmo, pero también cierta preocupación por lo que está pasando en el mundo, por lo que pasa en la región” expresó.

“Hay oposición, pero como es tan pequeña entonces lo que hace la derecha chilena es presionar sobre todo por los medios de comunicación y son los más grandes los que obedecen” destacó.

Al respecto de si Boric va a darle más derechos al pueblo mapuche: “Es coincidente con lo que está haciendo la convención constitucional, donde tiene la plurinacionalidad en uno de sus artículos. Esto reconoce que existe una nación mapuche y es un cambio de paradigma histórico en Chile”.

Política | Volver al inicio

LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS

El presidente del Superior Tribunal de Justicia Ernesto “Nene” Löffler aseguró que la integración del Fiscal de Estado en el Consejo de la Magistratura interfiere en la independencia del órgano de selección y remoción de jueces. El magistrado reiteró que se trata de una figura que en el resto de los Consejos de la Magistratura del país “no está”.

El flamante presidente del Consejo de la Magistratura fueguina volvió a plantear sus reparos en contra de la composición del órgano que selecciona jueces en Tierra del Fuego.

El juez aclaró que no se trata de una cuestión personal contra el Fiscal de Estado Virgilio Martínez de Sucre. “Yo lo respeto muchísimo, más allá que no me haya votado en las dos oportunidades que tuve que concursar en el Consejo de la Magistratura.

Economía | Volver al inicio

LRA 5 Rosario

El presidente de la Asociación de Industriales Panaderos de Rosario, Jorge Vitantonio, se refirió al aumento del precio de la harina de trigo, que incidirá en el valor del pan. “Los títulos dicen que es según la guerra en Ucrania, pero en realidad es la desvergüenza que tienen los grandes acaparadores de trigo de la Argentina”, afirmó en Nacional Rosario.

“Estamos pagando un 50% más cara la harina que la semana pasada”, aseguró el dirigente panadero y denunció que “existe una dosificación en la entrega de la materia prima y que los precios de la misma, rigen por el término de 24 horas”. Además, adelantó que el pan aumentará 30 pesos en promedio.

LT 14 Paraná

La organización de Expoagro 2022 edición YPF compartió las actividades que se llevarán a cabo desde el 8 al 11 de marzo próximo en el predio del Autódromo de San Nicolás. En tal sentido, Eliana Esnaola, jefa de Prensa de Exponenciar, brindó detalles sobre el evento y remarcó la importancia de volver a la presencialidad, con la participación de alrededor de 600 expositores.

“Hay mucha expectativa y todas las empresas se está preparando para mostrar lo último”, indicó Esnaola.

Laborales | Volver al inicio

LRA 18 rio turbio

La presidenta del Consejo Provincial de Educación detalló sobre los acuerdos con gremios docentes en la provincia: “Llegamos a una propuesta en junio de un 24% acumulativo, con sueldo inicial a junio de 68mil pesos”.

Anunció, además, que se espera establecer nuevas mesas de negociación en el mes de agosto a fin de mantener acuerdos con los distintos entes gremiales de toda la provincia para preservar la continuidad de este nuevo ciclo lectivo.

LRA 10 USHUAIA E ISLAS MALVINAS

El presidente del bloque de FORJA en la Legislatura Federico Greve aseguró que en la reunión de este jueves con el SUTEF se evaluarán los tiempos que demandará la actualización del estudio actuarial de la Caja de jubilaciones necesario para determinar la reforma del sistema previsional docente.

En declaraciones a Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas, el legislador Federico Greve recordó que el estudio actuarial realizado el año pasado determinó que no “sería viable” para su sanción el proyecto del SUTEF que pretende reformar el sistema previsional docente.

“Ya tenemos la opinión de la Caja Previsional. Para de esa opinión surge de un estudio actuarial en donde ellos entienden que tal como está planteado el proyecto no sería viable de avanzar al 100%. Habría que trabajarlo artículo por artículo para ver qué se puede avanzar para ver qué podría sancionarse y lo que no”, afirmó.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El médico psiquiatra se refirió a la violación grupal de Palermo e hizo hincapié en que “no son ningunos monstruos” sino que “es un indicador de la impunidad que sienten muchos varones”.

En este sentido: “Es una violación grupal que se hizo evidente, pero es una de las tantas que ocurren en nuestro país y en el mundo, es una práctica muy frecuente”.

“Es un indicador de la impunidad que sienten muchos varones en cuanto a agredir los cuerpos de mujeres” resaltó. “Algunos de ellos eran universitarios, con posicionamiento político, esto atraviesa a todas las clases sociales”.

“Tiene que ver con la forma con la que hace siglos viene estructurada la sociedad, donde hay diferentes dimensiones de la dominación” explicó.

LT 12 Paso de los Libres

Adriana se refirió a la venta del bono contribución que están realizando, con el objetivo de solventar gastos del niño libreño de 12 años que es paciente oncológico pediátrico y está internado en el Hospital Garrahan.

El sorteo se realizará el próximo martes 8 de marzo, y aquellas personas que quieran adquirir el bono se pueden comunicar al teléfono celular 155 053 59 o ingresar la red social Facebook de Adriana Faraldo.

LT 14 Paraná

Enrique Mammarella y Larisa Carrera asumieron como rector y vicerrectora, respectivamente, de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para el período 2022-2026, en un acto que se desarrolló en el Paraninfo de la Manzana Histórica.

“Asumimos un nuevo periodo de gobierno con humildad, con vocación de diálogo, con respeto por la democracia, las instituciones y por esta universidad, la Universidad Nacional del Litoral, que es reformista, democrática y transparente”, enfatizó Mammarella durante la asunción.

Géneros | Volver al inicio

LRA 27 Catamarca

Al cumplirse dos años del femicidio de Brenda Gordillo, sus familiares y amigos, acompañados de la sociedad catamarqueña, marcharon pidiendo que la sentencia contra el femicida Naim Vera Menem quede firme.

María Espeche, madre de la víctima, se expresó en contra de los jueces, diciendo: “La lentitud de este tribunal no ayuda en nada a la lucha contra este flagelo criminal, el cual no para. Por el contrario, mientras esta Corte sigue pensando si Naim Vera Menem es un femicida, nos siguen matando”.

LRA 21 SANTIAGO DEL ESTERO

Belén Benac titular de la oficina de género de la municipalidad de la banda, brindó detalles del IV festival de la mujer, que se realizará el día 12 de marzo a las 20 hs en la plaza Mauricio Rojas de la ciudad de poetas y cantores.

A la vez expresó que el objetivo principal es que la mujer sea la protagonista, razón por la cual convocan a mujeres artistas y emprendedoras.

Por último, manifestó que la oficina brinda contención psicológica y asesoramiento legal a mujeres víctimas de violencia, siendo la finalidad primordial la prevención mediante los talleres y la capacitación con perspectiva de género a diversas instituciones locales.

LRA 18 RIO TURBIO

La Municipalidad de Río Turbio invita a participar a todas las mujeres de la Cuenca Carbonífera al Festival Nosotras, que se desarrollará del 7 al 13 de marzo, en el marco del Día Internacional de la Mujer.

Soledad Agüero, directora de Políticas de Género de la M.R.T, informó para Radio Nacional la grilla de actividades, que contará con la participación de artesanas, gastronómicas, artistas, show de Stand Up, grupos de bailarinas, cantantes, fotógrafas y pintoras. Además, se realizará el torneo de fútbol femenino Copa Challenger, para el cual continúan abiertas las inscripciones.

LRA 29 SAN LUIS

En “Verano Nacional” hablamos con Marcela Morera de la ONG Atravesados por el Femicidio en el marco de la conmemoración del día internacional de la mujer.

“En 2016 fuimos convocados a una mesa de trabajo por el Instituto Nacional de las Mujeres y hablábamos sobre la historia de familias que habían perdido a mujeres y encontrábamos muchas falencias. En 2018 veníamos viendo irregularidades y no encontrábamos el espacio para poder hacer algo más productivo, después de una reunión en la que se nos maltrató la mesa se disolvió y muchos quedamos en contacto y pensamos en seguir adelante como grupo de familiares que brinda contención”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Víctor Hugo dedico esta edición de “Estación Piazzolla” a la memoria del fallecido guitarrista, Oscar López Ruiz, quien desde comienzos de la década del ‘70 acompañó a Astor durante más de veinticinco años y cuyo libro “Piazzolla loco, loco, loco” es material de cita constante en este ciclo. Se recordaron algunos de los grandes momentos de este músico y sus más destacadas ejecuciones.

Asimismo realizó una reseña del espectáculo ofrecido por el sexteto femenino “Astor por Nosotras”, dirigido por la violinista Erica Di Salvo, en el que junto a cantantes invitadas se ejecutan los tangos para voz compuestos por Piazzolla y Ferrer.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de “Mundo Disperso” contó la historia de la muerte Mariano Moreno, uno de los principales ideólogos e impulsores de la Revolución de Mayo.

La misma, ocurrida un 4 de marzo de 1811 cuando tenía tan sólo 32 años, sucedió durante un viaje en alta mar a bordo de la fragata británica “Fame” cerca de las costas brasileñas; pero hay otras versiones que dicen que fue asesinado y arrojado al mar para ocultar las pruebas en esa misma travesía.

Además, Saborido y Miguez abordaron las historias de los posibles orígenes de la expresión “Pipí Cucú”.

LRA 5 ROSARIO

El artista argentino recibió el mayor reconocimiento de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), que lo declaró Doctor Honoris Causa. En una entrevista con Nacional Rosario, el músico destacó el premio y se refirió al show que realizará este sábado en la Sala Lavardén (Sarmiento y Mendoza), antes de su regreso a Francia.

LRA 7 Córdoba

"Soy una tonta por quererte", es el título del nuevo libro de Camila Sosa Villada. Su presentación oficial será el próximo martes 9 de marzo en el Teatro Real, y será compartida con Dolores Reyes.

Tras esto, Camila señaló: "Trabajé mucho para este libro de cuentos. Fue difícil para mí publicar después de ´Las Malas´, porque la gente también se enamora de algo que hacés, y lo único que quiere es pedirte eso".

LV 8 Libertador

Alma Holovatuck y Catalina Maradona son las directoras del documental “La Reina Rebelde”, que están filmando en referencia al conflicto con la elección de la reina de la Vendimia en Guaymallén. Las directoras recordaron cómo se inició la idea y cómo evoluciona el guion documental, según suceden los acontecimientos.

LRA 1 Buenos Aires

En una nueva emisión de La canción verdadera, Víctor Heredia dialoga con uno de los cantautores más importantes del folklore argentino. En una extensa entrevista, Peteco Carabajal habla sobre sus primeros pasos en la composición musical y cuenta, emocionado, cómo fue dejar “Los Carabajal”.

LRA 1 Buenos Aires

La cantante y pionera percusionista en el país con 30 años de trayectoria, Viviana Pozzebón, y la música gallega, María Xosé Silvar, mejor conocida como Sés, charlaron con Sandra Mihanovich acerca de su más reciente producción Bombo y Pandeiro, el tercer single del EP Tamboreras por el mundo, vol.1.

"El proyecto nació de la necesidad de compartir con otras mujeres percusionistas y músicas en general una manera de sentir y ver esta profesión, basada en el respeto, el trabajo, el compromiso y el amor a los tambores, al ritmo y a la energía que de ellos se genera, saludable y regenerativa para quienes la tocan y quienes la escuchan", destacó Pozzebón.

Además, conversaron acerca de la relación entre la música y las distintas culturas y las cuestiones de género con la percusión.

LRA 1 Buenos Aires

En el inicio al nuevo ciclo 2022, Anabella Zoch propuso un homenaje a nuestro patrimonio cultural de la humanidad: El Chamamé, una expresión genuina de toda una región.

Presentes en esa edición, algunas de las artistas de la generación emergente identificadas con la música del litoral: Gianella Niwoyda, Lorena Larrea, Belén Majul, Carolina Rojas, Verónica Noguera y las acordeonistas Vicky Sánchez y La Pilarcita.

Además Anabella presentó a las emblemáticas voces desde Corrientes: Teresa Parodi, Ofelia Leiva y Ramona Galarza; desde nuestra tierra Cuyana recibimos a Mónica Abraham, intérprete del rasguido doble “Pan del Agua” de Ramón Ayala.

Mercedes, la voz de América y madre de todas las cantoras, abrió la mañana con “Río de Camalotes”.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá el gol del triunfo de Racing en el Relato de Eladio Arregui por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

River Plate superó de visitante en el clásico a San Lorenzo, 1 a 0 por la quinta fecha, y alcanzó a Unión de Santa Fe en la punta de la zona 1 de la Copa de la LPF.

El único gol del partido fue del defensor chileno Paulo Díaz (ex San Lorenzo) a los 36m del primer segmento.

El equipo de Pedro Troglio, que sigue sin ganar en el certamen (2 puntos), había tenido una chance inmejorable para abrir el marcador cuatro minutos antes, un penal ejecutado por Nicolás "Uvita" Fernández que despejó Franco Armani.