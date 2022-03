"Fue muy doloroso dejar 'Los Carabajal', me tomaron como un traidor"

En una nueva emisión de La canción verdadera, Víctor Heredia dialoga con uno de los cantautores más importantes del folklore argentino. En una extensa entrevista, Peteco Carabajal habla sobre sus primeros pasos en la composición musical y cuenta, emocionado, cómo fue dejar 'Los Carabajal'.

"Fue muy fuerte, muy doloroso, triste, dejar 'Los Carabajal'. Mucha gente, incluso de la familia, me tomaban casi como un traidor por abandonar eso que estaba floreciendo", relata. Es que el último disco del grupo estaba repleto de éxitos como Las manos de mi madre o El bailarín de los montes

"Dejar la familia, dejar los hermanos, sin saber por qué, era los más duro, me moría, lloraba. No sabía cómo decirles que yo no sabía adónde quería ir. Era duro, pero después, por suerte, cada uno tomó el camino que debía tomar y lo hizo correctamente. Todos, con el tiempo, han agradecido esa inconsciencia mía de abrirme así y hoy en día cada uno tiene su lugar", expresa, entre lágrimas.