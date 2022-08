Diario de Radio Nacional 5/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - EL PRESIDENTE EN CAÑADA DE GOMEZ: "El tren hace falta para terminar con la desintegración del país"

LRA 5 Rosario - OMAR PEROTTI: "Ramal que abre, ramal que da progreso a la región"

LRA 1 Buenos Aires - TREN DE PASAJEROS: Tras 45 años se recuperó el ramal Rosario-Cañada de Gómez

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARCELO CASARETTO: “Fuera de Alberto y Cristina, Massa es la carta más importante”

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A DANIEL MENENDEZ: "Etchevehere piensa que la Argentina termina en los límites de su estancia”

LT 14 Paraná - Corte Suprema: Piden juicio político contra sus integrantes

LT 14 Paraná - Agua, luz y gas: El próximo martes anunciarán el nuevo esquema tarifario por regiones

LRA 7 Córdoba - ISMAEL BERMUDEZ: "La crisis económica es tan intensa como la crisis política"

LV 8 Libertador - Anuncios del nuevo ministro: Primeras reacciones positivas

LT 14 Paraná - MARCELO CASARETTO: “Fuera de Alberto y Cristina, Massa es la carta más importante”

LRA 26 Resistencia - ERNESTO MATTOS: Análisis de las medidas anunciadas por Sergio Massa

LRA 22 La Rioja - ROBERTO ROJO: "Angelelli recuperó esa tradición heroica de La Rioja de los caudillos"

LRA 9 Esquel - KALOIAN SANTOS CABRERA: "Una de las conquistas de la revolución cubana fue apostar a la cultura"

LRA 7 Córdoba - MIRYAM GORBAN: "La comensalidad nos hace seres humanos"

LT 12 Paso de los Libres - CESAR BARES: Las raciones de alimento al interior disminuyeron un 25 %

LRA 28 La Rioja - MIGUEL PONCE: "Massa hizo un giro hacia la ortodoxia económica"

LV 8 Libertador - SERGIO JOB: El Estado jujeño ha cometido al menos 58 delitos contra la población

LT 12 Paso de los Libres - El próximo domingo 7 de agosto: Radio de Bandera realiza programa especial sobre Santiago Maldonado

LRA 25 Tartagal - SERGIO JOB: Denuncian criminalización de las protestas en Jujuy

LRA 14 Santa Fe - MARITA y HUGO: “Estamos seguros que Santiago Maldonado fue asesinado”

LRA 53 San Martín de los Andes - ALEJANDRO VILCA: El legislador visitó Neuquén

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A JORGE ALVARO: Puerto Quequén llegó a 4,8 millones de toneladas movilizadas a julio

LRA 17 Zapala - MARTIN BURGOS: “Massa se caracteriza por comunicar y por gritar los goles”

LRA 4 Salta - CARLOS SARAVIA: "En Salta, el promedio de consumo es de 150 kilovatios"

LRA 23 San Juan - VICTOR BAZAN: "Los inquilinos necesitamos saber cómo se aplicará la segmentación"

LRA 2 Viedma - NICOLAS PERTIERRA: Vaca Muerta y el sector energético “son centrales”

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Al participar, junto al gobernador Omar Perotti y los ministros Sergio Massa (Economía) y Alexis Guerrera (Transporte), de la reactivación del servicio ferroviario que conecta Cañada de Gómez con Rosario después de 45 años, en la provincia de Santa Fe, el Primer Mandatario abogó por la unidad de los argentinos.

"Como pensaba Perón, Evita, Néstor y Cristina, creo que el tren hace falta a lo largo y ancho para que siga conectando a la Argentina y se termine con la desintegración del país", sostuvo y destacó el punto de encuentro que genera la reactivación del tren con dirigentes opositores, como el intendente de Rosario, Pablo Javkin, también presente en el acto.

"Creo que estoy viendo un momento de privilegio, de cómo conectamos al país", expresó y recordó que dicho transporte "hizo grande a la Argentina". Una herramienta necesaria "para poder estudiar y trabajar", y también "para la producción, que necesita de esa fuerza motriz".

LRA 5 Rosario

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, participó junto a autoridades nacionales y provinciales, del viaje reinaugural del tren Rosario - Cañada de Gómez. En declaraciones al móvil de Radio Nacional, Perotti resaltó: "Queremos que el ferrocarril vuelva a tener utilidad en el transporte. Combinar pasajeros con carga para la provincia es fundamental".

"Las vías más modernas que hoy se están desarrollando en la Argentina las tiene el ferrocarril Belgrado y están en gran parte del territorio de la provincia de Santa Fe", afirmó Perotti en la mañana de Buen Día Nacional (de 8 a 12 hs.) y resaltó: "Ramal que abre, ramal que da a la región progreso".

LRA 1 Buenos Aires

Luis Bremer dialogó con Ivana Myszkowki, periodista de Radio Nacional Rosario por la recuperación del ramal ferroviario que une Rosario con Cañada de Gómez.

Finalmente partió el primer tren local rosarino que fue desmantelado hace 45 años, en 1977 por la dictadura cívico militar. Durante años se realizó un intenso trabajo de preservación del sistema ferroviario junto a un trabajo de concientización a distintos sectores gubernamentales sobre la importancia social y económica que supone la recuperación de esta vía de comunicación.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional (Frente de Todos-Entre Ríos) se refirió a las recientes designaciones en el Gabinete Nacional y la nueva presidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau tras la renuncia de Sergio Massa, quien pasó a ser titular del Ministerio de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

“Massa es la mejor figura que podíamos sumar para integrar el Poder Ejecutivo”, señaló Marcelo Casaretto. Además, destacó el rol que ocupará el entrerriano Juan José Bahillo, en el Gabinete. Sobre su futuro político, aseguró: “Mi aspiración es ser gobernador de Entre Ríos”.

El legislador habló con LT14 sobre las nuevas designaciones que sucedieron durante la semana. Sobre Cecilia Moreau reconoció como “hecho histórico” que una mujer por primera vez en la historia en Argentina ocupe la presidencia de la Cámara de Diputados.

LRA 1 Buenos Aires

Roll hablamos con Daniel Menéndez, subsecretario de Políticas de Integración y Formación en Ministerio Desarrollo Social de la Nación y coordinador nacional de Barrios De Pie. Manifestó su expectativas con la llegada de Massa al Ministerio de Economía y agregó: “Hay una necesidad de cohesionar el Frente de Todos que permita la unidad”.

LT 14 Paraná

La Multisectorial por la Democratización de la Justicia, conformada por organizaciones y referentes del ámbito judicial y de los derechos humanos, pidió el juicio político de los cuatro integrantes de la Corte Suprema de la Nación por mal desempeño, en base a una lista de diez hechos concretos.

En tanto, Carolina Gaillard, diputada nacional del Frente de Todos por Entre Ríos, afirmó: “Hoy ingresó en la Comisión de Juicio Político un pedido de juicio político a los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por diversos fundamentos”.

LT 14 Paraná

Sergio Massa anunciará los niveles de aumentos en las tarifas de gas, energía eléctrica y agua que regirán en las distintas zonas del país, "ya que se buscará respetar las particularidades de cada región, porque no es lo mismo utilizar 400 kilowatts en Capital Federal y el Gran Buenos Aires que en el noreste del país, donde se cocina con electricidad", dijeron fuentes del Palacio de Hacienda.

LRA 7 Córdoba

Sobre el tema, Bermúdez agregó: “Tenemos un compromiso con el FMI que firmó Martin Guzmán, el cual terminó legitimando el crédito que financió la fuga de capitales, y también tenemos una inflación muy elevada con una enorme pérdida del poder adquisitivo".

LV 8 Libertador

El economista Raúl Mercau analizó la situación que se avizora a raíz de la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía, y luego señaló: “Todas las medidas apuntan a dos aspectos para tratar de cumplir con la meta del 2,5 % en relación al Producto Bruto Interno de déficit, que fue acordado con el Fondo. Entonces, ahí se han tomado algunas medidas como el congelamiento de la planta, algo que había sido anunciado por Batakis y, sobre todo, lo que sería la segmentación respecto a los subsidios de la energía y el gas”.

LT 14 Paraná

En relación a esto, el legislador del Frente de Todos aseveró: “Massa es la mejor figura que podíamos sumar para integrar el Poder Ejecutivo”, y luego destacó el rol que ocupará el entrerriano Juan José Bahillo en el gabinete.

LRA 26 Resistencia

En referencia al tema, Matos declaró: “Las expresiones negativas de J.P.Morgan y Goldman Sachs son porque quieren algo más que las medidas que anunció el ministro Massa, que están en el marco de lo convenido con el FMI. Hay que entender que las metas son cumplibles siempre que la realidad social acompañe”.

LRA 22 La Rioja

Rojo reflexionó sobre el 46° aniversario del asesinato de Enrique Angelelli, destacando su coherencia en la prédica y en la práctica, manteniendo los principios del Concilio Vaticano II.

En función de esto, el historiador afirmó: "Con su prédica, Angelelli instó a los riojanos a armar cooperativas y organizar grupos juveniles para que recuperen su autoestima y generen fuentes de trabajo, con el objetivo de tomar el destino en sus manos ante la ausencia del Estado. Se podría decir que el obispo recuperó esa tradición heroica de La Rioja de los caudillos ".

LRA 9 Esquel

El foto periodista cubano Kaloian Santos Cabrera estuvo de visita en Esquel, donde reflexionó sobre su país natal señalando: "Una de las conquistas de la revolución cubana fue apostar a la cultura, y eso actualmente nos permite tener una mirada crítica sobre el contexto de ese mismo proceso y su romantización. Para salvar cuestiones de esa revolución tenemos que mantenernos en el mismo proceso crítico".

LRA 7 Córdoba

A partir del próximo 20 de agosto, los alimentos y las bebidas exhibidos en los supermercados deberán contar con un etiquetado frontal que advierta al consumidor sobre el exceso de azúcares, grasas totales, grasas saturadas, calorías y sodio, tal como establece la ley sancionada en octubre de 2021.

Al respecto, Miryam Gorban, licenciada en Nutrición, declaró: "Es una ley de advertencia, la cual señala el exceso de aquellos nutrientes que consideramos responsables, al ser consumidos en exceso, de las enfermedades que llamamos crónicas no transmisibles".

LT 12 Paso de los Libres

Sobre el tema, Bares dijo: “En el Concejo Deliberante nos centramos en la problemática de los comedores y centros comunitarios debido a la situación de crisis en materia de alimentos, ya que nos preocupa la disminución de la ración de alimentos que reenvía el Gobierno correntino a través del Ministerio de Desarrollo Social, las cuales disminuyeron en un 25 % en los últimos años”.

LRA 28 La Rioja

Ponce observó las primeras medidas anunciadas por Massa, y luego manifestó su postura sobre la inflación, las reservas, la posible devaluación, el crédito tomado por Silvina Batakis y los conflictos geopolíticos actuales.

LV 8 Libertador

El abogado Sergio Job, quien participó de la producción del informe denominado ´Jujuy es Argentina´, el cual se presentó en el Congreso de la Nación, expresó: “Viajamos a esa provincia y tuvimos primero siete denuncias, pero luego nos llegaron 51 más con pruebas, todas ellas relevadas, lo que terminó siendo un informe que presentamos en el Congreso. Hay 58 delitos que está cometiendo el Estado jujeño, y este es un problema que importa a todo el pueblo argentino”.

LT 12 Paso de los Libres

Fabián Galarraga, locutor de LT 11 Radio General Ramírez de Concepción del Uruguay, informó que Radio de Bandera, con aportes y participación de las 49 emisoras de Radio Nacional, emitirá este domingo 7 de agosto de 10 a 11 horas un programa especial a cinco años de la desaparición forzada seguida de muerte de Santiago Maldonado.

LRA 25 Tartagal

El abogado habló del informe "Jujuy es Argentina" que fue presentado en el Congreso y trata sobre las violaciones a los Derechos Humanos y Garantías Constitucionales en la provincia. “Son múltiples las denuncias al gobierno de Gerardo Morales y se habla de 58 allanamientos a organizaciones sociales", dijo Job.

LRA 14 Santa Fe

Tras cumplirse 5 años de la desaparición de Santiago Maldonado, la Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por razones Políticas de Santa Fe expresaron su apoyo a la familia del joven desaparecido en Chubut y solicitan la reapertura de la causa para esclarecer lo sucedido.

Política | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

En su visita a Neuquén, el legislador recorrió la Planta de Agua Pesada (PIAP), las localidades de Añelo y Sauzal Bonito,\\ y tiene previsto un encuentro con las comunidades mapuches. “Uno de sus objetivos de este viaje es el encuentro con los trabajadores y la militancia”, dijo Vilca.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén destacó que hasta el mes de julio "prácticamente estamos en 5 millones de toneladas, con muy poca importación".

Jorge Alvaro señaló que "la retención de productos no le conviene a la exportación" y manifestó que "hay sectores del empresariado argentino que piden subsidios cuando las coordenadas no acompañan, pero cuando ganan no comparten con nadie".

LRA 17 Zapala

El economista se refirió a los cambios en el Gabinete de Economía y Producción y a las nuevas medidas. “Hay mucho de continuidad de los ministerios de Guzmán y Kulfas pero Massa tiene mejor coordinación, comunicación y cuenta las buenas noticias”, analizó Burgos.

LRA 4 Salta

A raíz de los dichos del ministro de Economía, Sergio Massa, el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos (EnReSP) de Salta señaló que una familia de cuatro integrantes consume aproximadamente 150 kilovatios de energía eléctrica por mes en la provincia.

LRA 23 San Juan

El referente de inquilinos en San Juan manifestó que se hizo un pedido para que en el formulario de Segmentación de Tarifas se incorpore un ítem que contemple la situación de alquiler. "Se solicitó que el formulario quede abierto a modificaciones permanente", dijo Bazán.

LRA 2 Viedma

El integrante del Centro de Estudios Económicos Scalabrini Ortiz (CESO) analizó los desafíos del ministro de Economía, Sergio Massa. “El consumo energético domiciliario del país se lleva 3 puntos del PBI. Algo hay que mirar ahí”, señaló Pertierra.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 12 Santo Tomé

"Han llegado las vacunas para niños de 6 meses a 2 años y 11 meses, y tenemos todas las demás vacunas", contó Karina Pimenta, quien es la encargada del vacunatorio del Hospital San Juan Bautista.

Laborales | Volver al inicio

LRA 9 Esquel

La justicia de Chubut declaró culpable al ex dirigente y docente Santiago Goodman por “incendio gravoso” a la Legislatura durante las jornadas de protesta sucedidas en septiembre de 2019 y, por tal motivo, la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH) declaró un paro de actividades llevado a cabo este viernes.

Tras esto, Martín Pena, secretario General de ATECH seccional noroeste, manifestó: "Cuando uno toca ciertos sectores del poder viene la revancha, y lo que entendemos nosotros es que esto es la revancha”.

LU 4 Patagonia

Docentes de toda la provincia se movilizaron en Rawson, en tanto la marcha tuvo una parada frente al Superior Tribunal de Justicia.

Al respecto, Carlos Magno, dirigente de la Asociación Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECH), indicó: “En contra del fallo que enfrenta Santiago Goodman, condenado por el incendio a la Legislatura provincial de 2019, se solicitó de parte de la conducción provincial que CTERA declare un paro nacional”.

LRA 6 Mendoza Quino

Bustamante destacó la situación que atraviesa el sector, observando el trato despectivo que han recibido los maestros, hecho que involucra a estudiantes, padres y madres, señalando: "Esto empezó con la pandemia, cuando desde la DGE querían imponer la idea de que eran días perdidos. Sin embargo, la comunidad educativa estuvo expuesta al virus entregando cartillas, garantizando el vínculo pedagógico, repartiendo alimentos y, en definitiva, conteniendo".

LV 4 San Rafael

Lo confirmó Fabricio Abaurre, secretario general del SUTE en San Rafael, afirmando: “Todos los plenarios departamentales fueron al provincial con el mandato del paro. Los trabajadores están enojados, y vamos a seguir en la lucha hasta que nuestros reclamos se escuchen”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 42 Gualeguaychú

Las bibliotecas populares de Gualeguaychú y Pueblo General Belgrano se reunieron para reclamar que se paguen los subsidios destinados a las entidades.

Sobre el tema, Inés Heller, presidenta de la Comisión de la Biblioteca del Instituto Magnasco, sostuvo: "No tenemos noticias de los pagos de Nación y provincia, y solo nos llega el del municipio".

LRA 29 San Juan

El Concejo Deliberante de San Luis aprobó por mayoría el proyecto que repudia el accionar de integrantes de la policía contra un grupo de jóvenes.

LU 23 Lago Argentino Calafate

El presidente de la Asociación de Pilotos de Turismo y Rally (APITUR) confirmó que la edición 2022 del Rally de los Glaciares se realizará del 7 al 9 de octubre. La organización evaluará los caminos y no descartan sumar nuevos circuitos en esta edición.

LRA 19 Puerto Iguazú

Referentes de las cámaras empresariales de Misiones se reunieron con el jefe de Gabinete, Juan Manzur, y el ministro de Turismo, Matias Lammens. “Uno de los pedidos en común, además del Pre Viaje, fue una mayor inversión en promoción a nivel internacional”, dijo Durán Vaca.

LRA 30 Bariloche

Hasta el 31 de agosto permanece abierta la inscripción para las Becas Progresar en todas sus líneas: Progresar 16 y 17 años; Progresar Obligatorio; Progresar Superior; y Progresar Trabajo. El gerente de la Unidad de Atención Integral (UDAI) Bariloche de ANSES dio detalles.

LRA 57 El Bolsón

Con el objetivo de contar historias que representen y sostengan la identidad de los pueblos, el Área de Contenidos de la Secretaría de Cultura de la Lago Puelo compartió la cuarta entrega del ciclo cortometrajes documentales. En esta oportunidad se presentó “El Pero de Motoco”.

LRA 43 Neuquén

El próximo domingo se realizará una charla sobre cannabis medicinal en el Centro Cultural de Cipolletti. La especialista habló del evento.

LRA 54 Ing. Jacobacci

En Jacobacci, se realizará la XVIII Jornada de Atención Primaria de Salud (APS) y Equipos de Salud. Se realizará los días 9 y 10 de septiembre y la propuesta contará con la presencia de disertantes nacionales, provinciales y locales.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Horacio Embón, conversó con el actor de cine, teatro y televisión, Rolando “Roly” Serrano, quien contó respecto a la decisión de convertirse en actor al finalizar el servicio militar obligatorio y abandonar la carrera de abogacía al descubrir el mundo de la actuación.

Roly recorrió algunos de sus personajes más significativos, se refirió a aquellos que aún tiene pendiente interpretar y repasó sus inicios en el teatro independiente de características políticas hasta el paso a las grandes producciones. Asimismo recordó como fue inducido a actuar en televisión, la actividad en el cine independiente y dejó anécdotas sobre las personalidades internacionales con las que ha trabajado.

LV 8 Libertador

La muestra está organizada por Radio Nacional Mendoza Quino y abrirá a partir del próximo lunes nuevamente su salón de arte. Así lo explicó Murillo, quien agregó que es descendiente de familia boliviana, tras lo cual expresó: “Soy un experimentador de la materia, entonces estuve recolectando los desechos de la sociedad mendocina como plásticos y cartones, y con eso he hecho una obra que me parece importante”.

Géneros | Volver al inicio

LRA 21 Santiago del Estero

El proyecto de Diversidad Valiente Santiago del Estero (Di.Va.S) estará dirigido al sector turístico desde una perspectiva de género y diversidad, donde se fomentará la formación y el trabajo genuino para la población LGBTIQ+ en Santiago del Estero.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

En el marco de la Semana de la Lactancia Materna, profesionales de la salud remarcan que la leche humana es esencial hasta los 6 meses de vida, por lo menos. “Las y los pediatras somos defensores de que los bebés estén alimentados con la leche de mamá”, puntualizó el médico.