"Angelelli recuperó esa tradición heroica de La Rioja de los caudillos"

El historiador y escritor riojano, Roberto Rojo reflexionó sobre el 46° aniversario de Enrique Angelelli, destacando su coherencia en la prédica y en la práctica, manteniendo los principios del Concilio Vaticano II: "Cuando monseñor llega a La Rioja, en 1968, era una provincia con mucha desesperanza, la mayoría de los ciudadanos se iban, no había fuentes de trabajo, ni centros educativos. Había muchos problemas de salud, con enfermedades endémicas. Así que era un panorama desolador, y Angelelli no se despegó de su encíclica, que consideraba la Iglesia al lado del pueblo y a ser la opción de los mas humildes. No se aparta de ello, y le costó la vida, por supuesto."

Y en este sentido, Rojo consideró que la figura de Angelelli se asemeja a los caudillos riojanos: "Con su prédica, Angelelli instó a los riojanos, a armar cooperativas y organizar grupos juveniles, para que recuperen su autoestima y generen fuentes de trabajo. Para tomar el destino en sus manos, ante la ausencia del Estado. Se podría decir, que el obispo recuperó esa tradición heroica de La Rioja de los caudillos" sintetizó el autor del libro "Angelelli. La Vida Por Los Pobres"

