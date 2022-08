Declaran culpable a Santiago Goodman por “incendio gravoso” a la Legislatura

La justicia de Chubut declaró culpable al ex dirigente y docente, Santiago Goodman por “incendio gravoso” a la Legislatura durante las jornadas de protesta en septiembre de 2019, y el gremio ATECH declaró Paro en el día de hoy. La jueza María Tolomei absolvió a Mariana Castro y Marcela Ancaleo que también estaban imputadas por el mismo delito. La acusación se refiere a la crisis provincial de septiembre del 2019 cuando trabajadores de distintos sectores encabezaron una protesta. El secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación (ATECH) de la seccional noroeste, Martín Pena, en diálogo con Radio Nacional Esquel manifestó "Cuando uno toca ciertos sectores del poder, viene la revancha, y lo que entendemos nosotros es que esto es la revancha; o sea, un incendio que no es incendio, el coautor de algo que no tiene autor; es muy complejo esto... y lo que muestra es la caída de las instituciones y sus valores". Pena adelantó que el paro o la acción más fuerte se implementará la próxima semana.

