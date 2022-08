Puerto Quequén llegó a 4,8 millones de toneladas movilizadas en julio

El presidente del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén destacó que durante el mes de julio "prácticamente estamos en 5 millones de toneladas, con muy poca importación".

Jorge Álvaro señaló que "la retención de productos no le conviene a la exportación" y manifestó que "hay sectores del empresariado argentino que piden subsidios cuando las coordenadas no acompañan, pero cuando ganan no comparten con nadie".

En ese marco, abogó por "estatizar el comercio internacional, tanto la importación como la exportación".

Por otro lado, resaltó las reuniones que se mantienen con intendentes para mejorar la logística.

