Diario de Radio Nacional 30/1/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - FERNANDO NAVARRO: “Estoy convencido de que es un acuerdo muy necesario"

LRA 1 Buenos Aires - SITUACION DEL MUNDO: La política de las potencias mundiales y los viajes de Fernández al exterior

LRA 1 Buenos Aires - Parlamento italiano: Sergio Mattarella presidente

LRA 1 Buenos Aires - ACUERDO EN DOS ETAPAS: La resolución del conflicto por los camioneros varados

LRA 1 Buenos Aires - CAMPEONAS DE LA COPA PANAMERICANA: Las Leonas rugieron en Chile

LRA 42 Gualeguaychú - JULIETA DIAZ: “Hay que traspasar la propia sombra para llegar a la luz”

LT 14 Santa Fe - RESULTADOS PRELIMINARES EN POBLACION SANTAFESINA: Informe del Conicet indica que “la tercera dosis triplica los anticuerpos”

LRA 1 Buenos Aires - JUAN RIERA: "La demanda se está dando fundamentalmente en las consultas hospitalarias"

LRA 26 Resistencia - MARTINA FORNS: “La marcha del 1 de febrero marcará un antes y después en la Justicia”

LRA 12 Santo Tomé - FABIAN BORDA: “Se tiene que poner a trabajar y dejar de hacer chiquilinadas”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO D’ARPINO: "Estamos esperando el mejor mayo de la historia"

LRA 1 Buenos Aires - RODRIGO TORRES: "Previaje, un motor importante para el turismo en el Partido de La Costa”

LRA 42 Gualeguaychú - Para insertarse en la región: Larroque intentará crear un circuito turístico

LT 14 Paraná - Comienza el próximo martes: Pago de haberes de enero a estatales

LT 14 Paraná - Contenidos sin perspectiva de género: Defensoría del Público recibe reclamos

LRA 23 San Juan - Fondo de Bikini presenta su nuevo tema: "El límite" con videoclip propio

LRA 17 Zapala - Arte más Arte: Desde el 21 al 27 de marzo

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El secretario de Relaciones Parlamentarias de la Jefatura de Gabinete, Fernando Navarro, se refirió al acuerdo con el FMI y destacó la importancia de hablar con la oposición, ya que de esta manera el acuerdo “va a tener más potencia”.

Respecto a dar la cara tras el acuerdo: “Me parece que es natural y razonable para quienes hacemos política con cierta exposición pública. Creo que tengo la obligación de aportar mi mirada”.

En tanto al acuerdo con el FMI: “Estoy convencido de que es un acuerdo muy necesario, no creo que haya ganadores ni perdedores. Nos da una certeza, no profundiza el ajuste, sino que nos permite realizar una política para salir de ese ajuste”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista Hernando Kleiman se refirió a las problemáticas mundiales y su relación con los viajes del Presidente al exterior.

“No podemos analizar el viaje de Alberto Fernández a Rusia y a China sin analizar la política exterior argentina y no podemos hacer esto sin analizar los grandes problemas del mundo” expresó.

“Tuvimos hasta hace pocos años la impresión de que vivíamos en un mundo unipolar. Actualmente tenemos un mundo que tiene distintos polos, distintos centros, donde grupos de países se alían en función de una comunidad de intereses” resaltó.

Además, se refirió a las distintas problemáticas que están teniendo lugar en Asia y Europa, resaltando que “la política de los grandes centros internacionales es tratar de expandirse y de minar las asociaciones para poder seguir manejando el mundo”.

LRA 1 Buenos Aires

El Parlamento italiano reeligió al actual mandatario Sergio Mattarella, de 80 años, como presidente del país luego de casi una semana de votaciones sin acuerdos entre las fuerzas políticas.

Mattarella, que terminaba su primer mandato de siete años el próximo 3 de febrero, había rechazado la posibilidad de ser reelecto pero aceptó la candidatura que le hicieron llegar casi todas las fuerzas con representación parlamentaria y que logró la mayoría simple de los 1.009 grandes electores del Parlamento en la votación de esta tarde, la octava desde que se inició el proceso de elección el lunes pasado.

La continuidad de Mattarella, que había sido rechazada por el mandatario durante 2021, recibió el apoyo de todas las fuerzas que sostienen a Mario Draghi como Primer Ministro y es vista como la máxima garantía de continuidad del Ejecutivo italiano.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista de LRA 6 Nacional Mendoza Quino, Sebastián Avella, se refirió al conflicto que fue resuelto con un acuerdo de dos etapas y que está permitiendo el ascenso de 4500 camiones a Paso de Los Libertadores.

En este sentido explicó la resolución del conflicto: “Desde Valle de Uspallata, el conflicto con camioneros en la provincia de Mendoza, que ya estaba llegando a San Luis, se resolvió ayer a la tarde en un acuerdo con ambas cancillerías”

“Se está viendo en todo el corredor internacional, desde el ingreso a Mendoza por La Paz, 4200 camiones que comienzan su ascenso a Paso de Los Libertadores para los controles” explicó.

“Estos 4200 camiones van a tener plazo hasta el 12 de febrero para cruzar desde Chile hacia Argentina y viceversa, a partir del 2 de febrero se va a empezar a realizar un test PCR previo al ascenso de Paso de Los Libertadores” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El seleccionado femenino argentino de hockey sobre césped, Las Leonas, se llevó en la noche del sábado el título de la Copa Panamericana de la disciplina, al doblegar en la final a su par de Chile, por 4-2, en el encuentro decisivo desarrollado en la capital Santiago.

LRA 1 Buenos Aires

El músico y compositor se refirió a lo que busca transmitir con sus canciones, su forma de componerlas y su constante búsqueda de conocimientos y miradas nuevas.

Al respecto de las composiciones resaltó: “Nunca se termina de buscar y cada uno busca como puede, algunos buscan solamente en sus instrumentos, otros orquestando, creando ideas alrededor de la composición”.

“Yo uso todo lo que conozco y lo que tengo para construir y hacer ese desarrollo estético y es algo que uno nunca da por sentado, nuevas miradas” expresó.

"Soy una persona muy curiosa, me gusta mirar y volver a mirar y no dar por sentado que lo que uno vio ya lo conoce, siempre hay algo nuevo" afirmó.

LRA 42 Gualeguaychú

Julieta Díaz presentó “El revés de la sombra”, su primer disco, junto al músico Diego Presa. “El revés de la sombra simboliza algo que hace un tiempo estoy empezando a sentir en mi vida, en lo cotidiano y como artista, y es que no se puede encontrar la luz de una, ya que la parte luminosa, la parte sana, la parte que intuye bien y está conectada, no aparece si no se le da espacio a la sombra”, expresó Julieta.

Coronavirus | Volver al inicio

LT 14 Santa Fe

Pablo Beldomenico, investigador del CONICET, se refirió a los primeros resultados de estudio sobre los niveles de anticuerpos en la población santafesina, donde se analizó específicamente la del Departamento La Capital, considerándose variables tales como edad, dosis y tipos de vacunas recibidas. Dialogó con Nacional Santa Fe.

“Estuvimos tratando de trabajar en los últimos meses, el volumen de los datos es muy grande. Comparamos los resultados que obtuvimos entre las edades para saber dónde estamos parados en un contexto de tercera ola”, afirmó.

Agregó que “la gente que está vacunada en su gran mayoría, incluso con los que tienen una sola vacuna, tiene anticuerpos”.

LRA 1 Buenos Aires

El médico, director de Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Juan Sebastián Riera, se refirió a la actualidad sanitaria con relación a la variante Ómicron y el efecto del turismo en el aumento de casos.

En este sentido explicó: “En este nuevo contexto epidemiológico, a punto de partida de la variante Ómicron, la demanda se está dando fundamentalmente en las consultas hospitalarias. En los puestos de diagnósticos y consultorios externos”.

Al respecto del turismo resaltó: “Esto te cambia el perfil epidemiológico de una localidad y hay que reforzar los dispositivos de atención”.

En tanto a los casos: “La situación es que hoy por hoy tenemos un 57% de ocupación de camas de terapia de intensiva en el AMBA, con un 30% por COVID. Estamos viendo una tendencia a la baja, pero todavía no la podemos confirmar”.

Política | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

La integrante de Justicia Legítima analizó la marcha: “Están preocupados porque la convocatoria será multitudinaria, hay un gran entusiasmo por parte de organismos, asociaciones y espacios de DD HH, por fin se puso en agenda este tema para reformular este sistema judicial que es elitista, patriarcal, plagado de operaciones y persecuciones contra quienes no comulgan con la opinión del gobierno anterior que dejó causas judiciales que hoy se ve fueron injustas, fueron parte del lawfare del que participaron los medios hegemónicos que aún perduran y quieren invisibilizar o tergiversar esta marcha, que surge desde las bases, desde abajo, porque están preocupados por lo que sucede, y ahora quieren hacer parecer que está organizado por el gobierno nacional. Nos sorprende mucho la permanente adhesión desde todas las provincias por organizaciones vinculadas con la Justicia que padecieron y padecen un sistema que no responde a sus demandas, que no da la cara, que no responde a la sociedad. Justicia Legítima es una asociación civil, integrada por quienes están comprometidos en cambiar esta justicia que tenemos, por fin hay una sociedad que sale a la calle, dando la cara, pidiendo, expresando y será multitudinario y eso es lo que molesta, que el pueblo esté en la calle, hablamos de una Justicia democrática, con perspectiva de género”.

LRA 12 Santo Tomé

El legislador recordó su paso por el gobierno municipal de Santo Tomé como secretario de gobierno, su inicio de actividades en su actual cargo y la situación política en Santo Tomé.

Con relación a la gestión actual en el municipio en comparación a la anterior dijo, “nos dimos el lujo en pandemia tener cuatro sueldos guardados por si pasaba algo, pero, es cuestión de ponerse las pilas y dejar de hacer chiquilinadas, es momento de gestionar. Si no sabe gestionar va a pedir dinero, se tiene que poner a trabajar y no pedir plata prestada”.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

D’Arpino se refirió al movimiento turístico en la provincia y la situación epidemiológica.

Expresó su preocupación ante los casos de coronavirus en Misiones: “El coronavirus, como en todo el resto del país, está mostrando números récords en contagios. Hemos tenido durante esta semana fallecidos pediátricos, de muy corta edad.

“En la provincia de Misiones el 33% de la población no tiene ni una dosis, hay mucha resistencia sobre todo de ciertos sectores religiosos” explicó.

En tanto al turismo destacó: "El Previaje es la herramienta de distribución y de promoción económica más poderosa que ha tomado nuestro Gobierno. A veces mucha gente no lo valora o no lo entiende”. "Estamos esperando el mejor mayo de la historia".

LRA 1 Buenos Aires

El asesor municipal de Turismo del Partido de La Costa, se refirió al movimiento turístico durante esta temporada de verano, el aumento de casos de coronavirus y las cifras récord.

Al respecto de los casos de coronavirus: “Es una situación que no escapa a la realidad nacional. Estamos viviendo una temporada récord en la que se proyecta un cierre de dos millones de arribos, esto no escapa a los cuidados sanitarios”.

“El movimiento se ve en todas las localidades, desde las más pequeñas hasta las más importantes. El programa Previaje sin lugar a duda ha sido un motor importante para el turismo en el partido de la costa” destacó.

LRA 42 Gualeguaychú

Con el balneario "Paso Corralito" como emblema, Larroque intentará generar un recorrido turístico en la zona, junto a Talitas, para atraer a visitantes mediante el turismo.

En tanto, el intendente Leonardo Hassell describió las tareas de mejoramiento que se están llevando a cabo en la zona.

LRA 26 Resistencia

En las últimas semanas se conocieron diferentes propuestas para que las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica y de agua potable en el Chaco le entreguen un resarcimiento a quienes sufrieron cortes en los suministros.

“Esto se da frente a la problemática existente en el suministro de agua y luz, y hacemos las presentaciones que están dentro de nuestra competencia con la posibilidad de dar respuestas a la población. También ayudamos a quienes sufrieron pérdidas de electrodomésticos por los cortes, y le pedimos a Secheep la eliminación de algunos requisitos que exige”, señaló el Defensor del Pueblo del Chaco, Bernardo Voloj.

Laborales | Volver al inicio

LT 14 Paraná

El pago de los haberes de enero para activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará el martes. Así se informó desde el Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas. El detalle.

LT 11 Comodoro Rivadavia

El Centro de Empleados de Comercio presentó una denuncia judicial contra el grupo Garbarino y, tras esto, el secretario general de la entidad, José González, se refirió a la problemática que viven los trabajadores de la empresa.

Géneros | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Silvana Frederic, integrante de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual a nivel nacional, se refirió a los reclamos que recibe el organismo, con relación a novelas que se emiten en la actualidad por canal Telefe, las cuales no cuentan con una perspectiva de género, y tampoco se “adecúan a los valores y normativas de la sociedad argentina”. En este sentido, la funcionaria indicó que la Defensoría no tiene poder sancionatorio y ya se inició un canal de diálogo con Telefe, con el objetivo de resolver la situación.

“Intentamos buscar en conjunto, algún tipo de medida que considere el derecho de las audiencias y que permita fortalecer el rol de los medios, en la prevención, sobre todo en la violencia contra las mujeres”, explicó Frederic.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 23 San Juan

La banda sanjuanina conformada por Lucas Orellano en guitarra y voz, Agustín Díaz en guitarra y voz, Mateo Weichafe en bajo y voz, Valeria Marra en guitarra, coros y teclados y Gastón Vargas en batería, comienza el año con el lanzamiento de su último tema "El Límite", con una propuesta audiovisual interesante. Cabe recordar que el último lanzamiento audiovisual de la banda fue en el 2020, con el videoclip de "El verano de San Juan", con la participación del cantautor Fabricio Pérez.

Al aire de Radio Nacional San Juan, Agustín Díaz dio detalles de la Avant Premiere que será este próximo viernes 28, en el Patio de las Artes del IOPPS. "Pospusimos el estreno por las inclemencias climáticas, pero vamos a darle una vuelta también al evento. Vamos a hacer la proyección del videoclip de El límite y también habrá proyección de videos de otras bandas sanjuaninas. La idea es juntarnos todes a disfrutar una tarde-noche de música sanjuanina".

LRA 17 Zapala

Alejandro Orlando Artista plástico zapalino confirmó la fecha para la concreción de la 10° edición de Arte más Arte 2022 que se llevará a cabo desde el 21 al 27 de marzo.

Orlando informó que la pandemia no impidió pensar en alternativas para realizar la 8° y 9° edición, fue así que se combinó virtualidad y semi-presencialidad aquí en Zapala. Fueron 75 artistas de todo el país que participaron de “Arte más Arte”.

El evento, que fue declarado de interés nacional por el Ministerio de Cultura, ofrecerá exposiciones, charlas, capacitaciones y pintura en vivo.



LV 19 Malargüe

La última noche de la XXXV edición del festival malargüino tuvo como invitados dos grupos musicales de lujo: Los Tekis y Sele Vera, junto a Los Pampas.

El cierre de la fiesta más importante de Malargüe se desarrolló en un marco de pura celebración y, según informó el comisario inspector Hugo Alcalde, perteneciente a la Comisaría 24, en la última noche asistieron alrededor de 40.000 personas. Desde las 20 horas en el escenario “Asencio Villar” desfilaron artistas y bandas malargüinas, y también se entregaron los premios del Certamen de Canto y Baile y de la Jura de la Expo Caprina y Ovina.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

River Plate, aún con bajas por jugadores cedidos a los seleccionados sudamericanos en esta fecha de eliminatorias, le ganó este sábado con claridad a Platense, por 3-0, en ensayo de preparación previo al comienzo de la Copa de la Liga Profesional de fútbol (LPF).

Con el pretexto de disputar la Copa Ángel Labruna, emblema ineludible en la historia ‘millonaria’ y otrora exitoso DT también de la entidad de Vicente López, el equipo del entrenador Marcelo Gallardo edificó un rendimiento convincente y terminó imponiéndose con nitidez.

Braian Romero (Pt. 15m.), Enzo Fernández (St. 12m.) y el colombiano Jorge Carrascal (St. 33m.) convirtieron los tantos del equipo de Núñez, apoyado en esta templada tarde por casi 30 mil simpatizantes que concurrieron al estadio Monumental.

LRA 1 Buenos Aires

San Lorenzo igualó 2-2 con Nacional de Uruguay en el Gran Parque Central y se quedó con la Copa José Sanfilippo en la definición por penales por 3-1. Ricardo Centurión y Agustín Martegani marcaron para el Ciclón, mientras que Juan Ignacio Ramírez y Emmanuel Gigliotti convirtieron para el Bolso.

LRA 1 Buenos Aires

Este sábado estuvo plagado de amistosos preparatorios para el inicio de la Liga Profesional de Fùtbol de Primera Divisiòn donde Racing volvió a perder y Boca venció a Atlanta con minutos en cancha para Darío Benedetto.

El gol del equipo de Battaglia para vencer al "Bohemio" lo marcó Eduardo Salvio. En tanto, en Avellaneda, Racing Club perdió ante Atlético Tucumán, por 4 a 2, cuando ganaba por 2 a 0, en los primeros 12 minutos de juego.

Los goles del local los señalaron el defensor ecuatoriano Gustavo Gustavo Cortez (uno de los refuerzos llegado en la temporada pasada y que aún no debutó) y Enzo Copetti; mientras que para el equipo tucumano los hicieron Ramiro Carrera (dos, uno de tiro penal), Leonardo Heredia y Augusto Lotti.

En Victoria, en un partido sin mayores situaciones de riesgo empataron sin abrir el marcador Tigre y Huracán.

Banfield le ganó a Arsenal de Sarandí por 2 a 0 como local en el estadio Florencio Sola. Los goles del conjunto de Diego Dabove los señalaron Agustín Urzi y Giuliano Galoppo.