Julieta Díaz: “Hay que traspasar la propia sombra para llegar a la luz”

La actriz y cantante Julieta Díaz presentó El revés de la sombra, su primer disco junto al músico Diego Presa. “El revés de la sombra simboliza algo que hace un tiempo estoy empezando a sentir en mi vida, en lo cotidiano, y como artista, y es que no se puede encontrar la luz de una, la parte luminosa, la parte sana, la parte que intuye bien y está conectada, si no se le da espacio a la sombra. Hay que traspasar la propia sombra para llegar a la luz. Hay algo de eso en el título de este disco”, contó Julieta Díaz y agregó: “Es el estar buscando como una forma de vida. Como me dijo Daniel Fanego, tan buen actor e intérprete, él me dijo una vez que a veces las preguntas son más importantes que las respuestas. A veces una lanza una pregunta al aire y a veces te guía mucho más que tener una certeza que te deje tranquilita ahora, ya”.

En esta nota, Julieta Díaz repasó su recorrido artístico, habló de su escritura, habló de feminismo y ambientalismo. Asimismo, contó qué la impulsó a contar la historia de Precoz - la obra que está realizando sobre la novela de Ariana Harwicz- y también se refirió a la serie Pequeña Victoria y a las diversas formas de armar una familia. Al ser consultada sobre lo que dicen las redes sociales cuando la postulan como la actriz que debería interpretar a Cristina Kirchner cuando se realice una película sobre su vida, Julieta Díaz respondió: “Me gustaría, por supuesto. Es difícil. Tiene que ser un muy buen guión, tiene que ser un guión justo. Me encantaría hacerlo. Pero tengo una sensación, tiene que ser Nancy (Dupláa), de acá a Japón”. Julieta Díaz, quien ha interpretado a Eva Perón en cine, contó en esta nota las propias películas que recomienda: Refugiado (“una película que hicimos con Diego Lerman, habla de una mujer que escapa junto a su hijo por la violencia del padre, es una road movie”), No soy tu mamá (“es una película que filmé con Pablo Echarri, el marido de Nancy, es una linda comedia”) y La forma de las horas (“es una película independiente que hicimos cuando no se estaba pudiendo filmar en Argentina. Salimos un grupo de cineastas, entre amigos pusimos la plata, nos prestaron los equipos, la hicimos en diez días. Fuimos a la casa de una amiga en la costa argentina y filmamos, fui con mi hija, es una película muy preciosa con la música de Leo Sujatovich y la misma directora de Juan y Eva (Paula de Luque)”.

“Mi papá es cantor, escribe poesía, escribe canciones, todo viene de ahí, claramente”, contó Julieta Díaz en Radio Nacional.

Radio Cuaderno, de lunes a viernes, de 17 a 18 /Conduce Jimena Arnolfi