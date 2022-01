Piden resarcimiento a SECHEEP Y SAMEEP por cortes en los servicios

En las últimas semanas se conocieron diferentes propuestas para que las empresas que brindan el servicio de energía eléctrica y de agua potable hagan un resarcimiento a quienes tuvieron cortes: “esto se da frente a la problemática existente en el suministro de agua y luz y hacemos las presentaciones que están dentro de nuestra competencia y la posibilidad de dar respuestas a la población, también ayudamos a quienes sufrieron pérdidas de electrodomésticos por los cortes y pedimos a Secheep la eliminación de algunos requisitos que exige. Estamos trabajando alternativas y convocaremos tanto a Secheep como a Sameep para que eso se traduzca en un resarcimiento por estas situaciones. Si la pérdida se da por picos de tensión, existen varios requisitos que parecen complicados pero no lo son y están detallados en las páginas de internet de Secheep que está dando algunas respuestas, pero más allá de esto y en casos prolongados de falta de servicios se faculta para que generen una recomposición y eso presenta varias alternativas, y desde la Defensoría nos ponemos a disposición para ayudar a quienes lo requieran. En este tema estamos en una situación complicada no sólo en el Chaco sino en todo el país y es por eso que pedimos a las grandes empresas proveedoras y distribuidoras que adopten medidas para que en el futuro no se repitan”, dijo el Defensor del Pueblo del Chaco.

