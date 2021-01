Diario de Radio Nacional 30/01/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Economía | Política | Sociedad | Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

Buenos Aires – NICOLAS TROTTA: “El objetivo es priorizar la presencialidad en nuestras aulas”

Paraná – DISPO: Continuará hasta el 28 de febrero

Catamarca – ENACOM: Trabaja para ofrecer planes de telefonía e internet más accesibles

El Bolsón – Lof Kelluwen: “El fuego arrasó con todo”

Buenos Aires – RAUL MARAN: Relatos de un cirujano en guerra

Buenos Aires – LALO MIR: “Ser locutor es un oficio y no paro de aprender”

Catamarca – YANINA VAZQUEZ: “Cada vez es más difícil de interpretar la forma de contagio”

Paraná – Ya fueron vacunados: Casi diez mil trabajadores de la Salud fueron vacunados

Formosa – Prevención: Instan a la población a realizarse los hisopados

Formosa – HERNAN BRIENZA: “Capacitación desde un intercambio de experiencias”

Tucumán Mercedes Sosa – SEBASTIAN MURGA: “Debemos pensar en las próximas generaciones”

Buenos Aires – ALEJANDRO NATO: ¿Cómo es el trabajo de la Defensoría del Pueblo de la Nación?

Paso de los Libres – Financiamiento de Nación: Obra histórica generó más de 60 puestos de trabajo

Paraná – Bolsa de Cereales: Buscar darle impulso a la oferta exportable de Entre Ríos

Puerto Iguazú – SEBASTIAN ORIOZABALA: Actividades para beneficios impositivos

Paraná – Informe del SIBER: El rinde promedio del maíz oscilaría en 6 mil kilos por hectárea

Buenos Aires – Congelamiento de alquileres: Extendieron hasta el 31 de marzo

Mendoza: JULIETA MIRANDA: “Se necesitan entre 60 mil y 70 mil viviendas para la provincia”

Buenos Aires – Buscan sumar frutas y verduras: Oferta de cortes de carne a precios rebajados

Paraná – CARLOS IANNIZZOTTO: “Son necesarias políticas estratégicas para extender la ganadería”

Paraná – Después de la crisis: Una cooperativa textil que congrega a 100 asociados

Paraná – JULIO RODRIGUEZ SIGNES: “Generaba un privilegio inaceptable”

Mendoza – R. FERNANDEZ: “Bodegas venden un litro de vino al precio del salario de un obrero”

Buenos Aires – Después de 25 años: Centro Cultural Borges vuelve a ser parte de Cultura

Buenos Aires – “Lo Escucho”, una comedia teatral: Con el “Puma” Goity y Jorge Suárez

Buenos Aires – CARLOS ROTTEMBERG: “Con el ojo que mejor vea, tengo que mirar la salud”

Mendoza – “El mejor oficio del mundo”: GONZALO RUIZ, ganador el premio Vendimia de novela

Títulos de tapa

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, expresó por Radio Nacional que tiene una mirada “altamente positiva” respecto del retorno a la presencialidad en las aulas de una forma “segura” y que espera que en los primeros días de marzo haya una “buena base” de asistencias que permita “recuperar esa normalidad arrebatada por la pandemia”.

“El objetivo es priorizar la presencialidad en nuestras aulas. Es importante dejar en claro el compromiso del Estado Nacional pero la decisión de cómo será la presencialidad corresponderá a cada provincia pero también dentro de cada territorio la modalidad epidemiológica es diferente”, aseguró Trotta.

LT 14 Paraná

El gobierno nacional oficializará este fin de semana la extensión en todo el país del Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), desde el 1º de febrero hasta el 28 del mismo mes.

Asimismo, el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) dispondrá el inicio de clases con presencialidad de docentes y alumnos, medida que se instrumentará de acuerdo a los parámetros del Consejo Federal de Educación.

LRA 27 Catamarca

Desde que el ENACOM hizo pública la resolución que le permite a los usuarios elegir planes de telefonía, internet y televisión más baratos, el organismo, junto a otras instituciones como PAMI y UDAI, trabaja para lograr que esta medida se aplique efectivamente.

Con respecto a quiénes pueden acceder a esta nueva propuesta, el ingeniero Rubén Dusso, delegado del ENACOM provincial, dijo que “potencialmente son unos 110 mil catamarqueños y catamarqueñas. Pueden ser jubilados, pensionados y personas cuyos ingresos no superen los dos sueldos mínimos”.

LRA 57 El Bolsón

La comunidad Mapuche de Cuesta del Ternero, Lof Kelluwen, sufrió la perdida de animales, gallineros, galpones, mangueras y tanques de agua, luego de lo que fue el paso de las llamas, salvando sólo su vivienda. “El fuego arrasó con todo”, afirmó Newen Loncomán, consejero zonal de Desarrollo de las Comunidades Indígenas.

Loncoman denunció la falta de control (por parte de las instituciones pertinentes) de los pinos insertados en la zona (en este caso pino Oregón), a los que calificó de “bomba de tiempo”.

LRA 1 Buenos Aires

Raúl Marán es Cirujano especialista en Ortopedia y traumatología y voluntario de la organización Médicos Sin Fronteras. Por Radio Nacional presentó su libro “Código rojo, relatos de un cirujano en guerra”. Desde 2013 Marán hace misiones para Médicos sin Fronteras (dos misiones en Afganistán). Terminó en abril de 2014 una misión de dos meses en la República Democrática del Congo, en la provincia de Nort Kivu. Luego Marruecos en febrero de 2015 otra misión en Aden, República de Yemen.

“Médicos sin Fronteros es una ONG fundada a fines de 1960 por un grupo de médicos franceses con el objetivo de hacer un grupo médico independiente de Gobiernos y políticas. La función inicial era intervenir en todo tipo de desastres mundiales sin presiones para ayudar a la gente que lo necesite de forma gratuita en cualquier lugar del mundo”, expresó el médico cirujano en diálogo con Atilio Bleta.

LRA 1 Buenos Aires

Lalo Mir dialogó con Quique Pesoa sobre el rol del locutor y cómo es el trabajo diario. “Yo no puedo leer cualquier cosa, no grabo si estoy en total desacuerdo. No grabo textos de ideología política y cuestiones comerciales dudosas para mí. Esto es un oficio, el de la lectura y uno se va nutriendo porque no para de aprender”, destacó.

“Hetitor (Larrea) se toma un respiro y está bárbaro que piensen en mi para Radio Nacional y creo que en estas épocas estaba bueno que haya una mujer por eso pensamos también en Elizabeth Vernaci. Habrá un valor agregado y también nos vamos a divertir, seremos tiernos y federales. Además es una radio que se oye en todo el país. Es un proyecto ambicioso que se va a ir descubriendo al aire”, destacó Lalo.

Coronavirus

LRA 27 Catamarca

La médica cardióloga e integrante del Centro de Operaciones de Emergencia (COE) Catamarca, Yanina Vázquez, brindó un panorama general con respecto al COVID-19, expresando que “cada vez es más difícil interpretar la forma de contagio. No sólo se trata del contacto estrecho, tenemos circulación comunitaria y se pierde el nexo”.

LT 14 Paraná

El Ministerio de Salud de Entre Ríos precisó que en un mes fueron inmunizados casi diez mil agentes con el primer componente de Sputnik V, y más de mil de ellos con el segundo.

Inicialmente, la inmunización empezó en los cuatro establecimientos cabecera de las regiones sanitarias (ubicados en Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú), y luego se incorporaron otros hospitales, Centros Regionales de Referencia (CRR), Centros de Atención Primaria y establecimientos privados (clínicas y sanatorios) de los distintos Departamentos de Entre Ríos.

LRA 8 Formosa

El médico epidemiólogo Mario Romero Bruno se refirió a quienes, presentando síntomas de COVID-19 o teniendo dudas sobre esto, mantienen cierto temor de hisoparse, debido a declaraciones sobre presuntos malestares que se han exteriorizado en las redes sociales. Sin embargo, el especialista aclaró que se trata de una leve incomodidad y que “es menos molesto que ponerse una inyección”.

Política

LRA 8 Formosa

“Seminarios de capacitación política para la gestión local, mediante programas dirigidos a los agentes de estados municipales, secretarios de gobiernos, concejales y funcionarios en general de las intendencias son los módulos sobre los que trabaja la preparación que se realizará de manera virtual para Formosa, Chaco, Misiones y Corrientes”, expresó Hernán Bienza, titular del Instituto Nacional de Capacitación Política (INCaP)

“Queremos aportar capacitación desde un intercambio de experiencias del Estado nacional, llegando a todas las agencias de los ministerios”, expresó finalmente Brienza.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El 17 de julio de 2020 se creó un nuevo espacio político llamado CREO, integrado por jóvenes dirigentes. En diálogo con el programa Cada Tarde, el empresario Sebastián Murga, referente del nuevo espacio expresó: “CREO es un partido político, una expresión de rebeldía, de cansancio de que la clase política no de respuestas de nada y creemos que los tucumanos merecemos una oportunidad, Estamos aprendiendo mucho y dispuestos a meternos en el área política”.

LRA 1 Buenos Aires

La Defensoría del Pueblo de la Nación, no tiene una autoridad desde hace más de 11 años, sin embargó Nató contó que se sigue adelante a pesar de no tener designado un Defensor del Pueblo. “Es un órgano que existe en el mundo y está para tutelar derechos humanos y ejerce el mecanismo de control. Es independiente de cualquier autoridad política”, contó el coordinador de la oficina de gestión de conflictos del Defensor del Pueblo de la Nación.

Economía

LT 12 Paso de los Libres

La gestión del intendente Martín Ascúa puso en marcha otra obra pública a pedido de los vecinos de Paso de los Libres. En este caso, se trata de una bicisenda de 4.200 metros, más iluminación y desagües, mediante una inversión de más de 30,8 millones de pesos financiados por la Nación, hecho que generó alrededor de 60 puestos de trabajo.

La secretaria de Desarrollo Económico del Municipio, Verónica Zini, explicó que todas las obras de la gestión municipal están dirigidas a modernizar la ciudad y crear una comunidad sustentable. “Estamos hablando de plantar muchísimas especies autóctonas en todas las obras que estamos por ejecutar, con los beneficios ambientales que esto trae”, aseguró la funcionaria.

LT 14 Paraná

La Bolsa de Cereales provincial participó de la firma de un convenio marco con el Ministerio de Producción de Entre Ríos, el cual busca la promoción del desarrollo económico, el crecimiento del comercio exterior y el fomento de las inversiones. El presidente de la Bolsa, Diego Maier, dijo que “la idea es desarrollar las exportaciones de la provincia y crear una oferta exportable para darle empuje”.

LRA 19 Puerto Iguazú

Después de la reunión entre el Ministro de Desarrollo productivo de la nación, Matías Kulfas y el gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, donde también participó el Ministro del agro, Sebastián Oriozabala, donde se dio apertura para comenzar a trabajar en la reglamentación del artículo 10 de la Ley Pyme, funcionarios provinciales se reunirán el lunes para evaluar que actividades pedirán a nación que reciban un rápido beneficio impositivo apuntando a la reactivación económica.

Oriozabala adelantó que por un compromiso de nación les presentarán un diseño de actividades específicas que puedan recibir con celeridad una reducción impositiva. “Comenzar a pensar la reglamentación del artículo 10 de la Ley pyme como un mecanismo paliativo porque tampoco va a ser posible cubrir lo que teníamos pensado en todo el sistema productivo de Misiones”.

LT 14 Paraná

El área cultivada con maíz de primera para el ciclo 2020/2021 es de unas 360 mil hectáreas, según reportó el Sistema de Información de Bolsa de Cereales de Entre Ríos (SIBER).

Al respecto, la ingeniera Evangelina Spengler indicó que el rinde promedio del cereal estimado para la provincia oscilaría entre 5.500 y 6 mil kilos por hectárea.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional prorrogó la declaración de la Emergencia Pública hasta el 31 de marzo de este año prorrogando por ese lapso la duración de los contratos, la suspensión de los desalojos y el congelamiento de los precios de los alquileres, en virtud de la pandemia por el coronavirus. Lo hizo mediante el decreto 66/2021 publicado en el Boletín Oficial bajo la firma del presidente Alberto Fernández, y los ministros que conforman el gabinete nacional. De esta forma continuará vigente por otros dos meses el beneficio para los inquilinos que se encuentren ocupando una vivienda única.

Además, la norma amplía de 6 a 12 el número de cuotas que los inquilinos tienen para pagar deudas de locación y promueve una instancia de mediación para resolver los conflictos.

LRA 6 Mendoza

Miranda se refirió al decreto para extender la vigencia del congelamiento de los precios en los alquileres, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de enero, diciendo que “es un gran alivio para nosotros”.

Tras esto, Miranda indicó que “si bien no hay un dato concreto de cuantas personas alquilan en Mendoza, se necesitan entre 60 mil y 70 mil viviendas para cubrir las necesidades de la provincia”.

LRA 1 Buenos Aires

Los cortes de carne a precios rebajados comenzarán a venderse la semana próxima en el Mercado Central y 1.600 bocas de expendio en todo el país. Al mismo tiempo, Nación trabaja para alcanzar acuerdos similares para frutas, verduras y hortalizas. Se trata de ocho cortes con bajas de hasta 30% respecto de octubre: tira de asado a $399 el kilo, vacío $499, matambre $549, tapa de asado $429, cuadrada/bola de lomo $489, carnaza $359, falda $229 y roast beef $399, que se suman a los dos cortes incluidos en Precios Cuidados (carne picada $265 y espinazo $110 pesos).

Con un volumen de oferta de 6.000 toneladas por mes, los cortes estarán disponibles en las grandes cadenas de supermercados en todo el país -Carrefour, Jumbo, Disco, Vea, Coto, Walmart, La Anónima, Día, Libertad-, en carnicerías Friar y en el Mercado Central.

En el Mercado Central, los cortes promocionales se venderán todos los días; mientras que en los supermercados la campaña será los primeros tres miércoles y fines de semana de cada mes.

LT 14 Paraná

Tras el anuncio del gobierno de una rebaja de precios de hasta el 30% en cortes de carne vacuna en supermercados, el presidente del Consejo Directivo de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO), Carlos Iannizzotto, destacó la medida, aunque consideró que “son políticas a corto plazo que sirven para una gran parte de la población muy necesitada”. Luego, Iannizzotto remarcó que “son necesarias políticas estratégicas para extender la ganadería a todo el país”.

Laborales

LT 14 Paraná

La Cooperativa de Trabajo del Centro Limitada está dedicada a la fabricación y comercialización de indumentaria de trabajo y uniformes. El emprendimiento nació en Paraná con el objetivo de enseñar un oficio y generar empleo, y hoy es un ejemplo por la calidad del trabajo que llevan a cabo. Diego Gómez, actual presidente de la cooperativa, contó cómo fueron los inicios del proyecto, y luego destacó la expansión nacional que tuvo la venta de los productos.

LT 14 Paraná

El fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, destacó el fallo del Superior Tribunal de Justicia que rechazó la medida cautelar contra los descuentos de la Ley de Emergencia Solidaria a los empleados judiciales. “Generaba un privilegio inaceptable para el resto de los empleados públicos”, sostuvo el fiscal. “La ley de Emergencia está pensada para que la administración pueda funcionar más o menos normalmente en el marco de la pandemia. Lo importante de la sentencia es que acompaña esta posición”, remarcó Rodríguez Signes.

LRA 6 Mendoza

Trabajadores vitivinícolas auto convocados preparan para el próximo lunes 1° de febrero una movilización en reclamo de mejoras salariales. Ricardo Fernández, uno de los organizadores del plan de lucha, informó que las demandas surgen por “el sueldo de miseria que tenemos. El inicial se encuentra en 24 mil pesos y a partir de febrero sube a 28 mil, cuando una canasta básica está a más de 53 mil pesos”.

Sociedad

LRA 52 Chos Malal

En Verano de Nacional, se dialogó con el Presidente de la Asociación de Fomento Rural del paraje Leuto Caballo, Guillermo Aravena, quien nos comentó sobre la visita del Ministro Producción de la Provincia del Neuquén, Facundo López Raggi y a la Subsecretaria Amalia Sapag, que se llevó a cabo el día 27 de enero.

LRA 24 Río Grande

La Licenciada en Nutrición Daniela Moscato, desde Tolhuin hace su presentación en este espacio saludable. En esta primera charla, la profesional desarrolló el tema educación alimentaria nutricional, describiendo que “son experiencias y aprendizajes que está diseñados para facilitar que las personas adopten conductas alimentarias”.

También explicó que “la educación alimentaria nutricional trabaja en varias áreas de la salud, pero principalmente en la prevención, bregando para que adquieren hábitos saludables”.

LRA 27 Catamarca

Catamarca, a través de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, participó del primer encuentro técnico del año junto a otros representantes del Noroeste Argentino, con la intención de avanzar en un plan estratégico que ponga en marcha el convenio firmado a principios de enero de 2021 entre las capitales de la región. En relación al tema, la secretaria de Turismo de la capital provincial, Inés Galíndez, expresó que “estamos muy contentos con esta alianza estratégica para poder potenciarnos y crecer. La idea es que las regiones cambien de manera más integrada, y para esto es importante que los municipios concreten algunos acuerdos con el objetivo de ordenar y facilitar la vida del turista”.

LRA 26 Resistencia

El médico neonatólogo Medardo Ávila, coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados y de la Red Universitaria de Ambiente y Salud, realizó un análisis de las causas y consecuencias de la pandemia, afirmando que “es un fenómeno único, que es producto de la invasión del hombre a los ámbitos del animal. Es un reflejo del daño que le hacemos a la naturaleza, y se vuelve contra del hombre con estas infecciones que no se pueden parar”.

LRA 1 Buenos Aires

En un nuevo programa de Todo el País con Carla Ruiz viajamos a Bahía Blanca con Marcelo Dunetz periodista de LRA 13. Nos contó cómo está la situación frente al Covid-19. “En promedio hay 100 casos por día, no hay riesgo de saturación por la ocupación de camas”.

Luego fuimos a San Rafael (Mendoza) con el periodista Daniel Lorenzo de LV4. “Para llegar al lugar no hace falta presentar un examen de PCR, pero hay que tener los papeles correspondientes”.

Recorrimos Tucumán con Gustavo Llabra periodista de LRA15. Nos dio detalles sobre el festival nacional de la empanada.

Adrían Moreno de LRA 57 El Bolsón nos contó cómo sigue la situación tras los incendios en el lugar. El incendio forestal, afectó a 8.000 hectáreas en Río Negro. Erica Barrionuevo, periodista de LRA 28 La Rioja detalló la situación epidemiológica y el turismo en la provincia.

LRA 20 Las Lomitas

El concejal Pablo Basualdo hizo entrega formal de las carpetas que acreditan el otorgamiento de Pensiones No Contributivas (PNC) a nuevos beneficiarios de la zona.

La gestión ha sido llevada a cabo por un grupo de jóvenes que prestan servicios en el Centro de Atención al Vecino, el cual funciona de lunes a viernes de 8 a 12.30 horas.

LRA 1 Buenos Aires

Dialogamos con Diego Zigiotto, periodista, escritor y agente de viaje sobre el turismo en Buenos Aires en tiempos de pandemia. “Hay muy poco turismo y las agencias de viajes estamos cada vez peor. Es todo muy complejo y no hay un horizonte cercano. Los protocolos se cumplen, pero hay mucha gente que está con miedo”, destacó.

Zigiotto presentó su último libro que salió en medio de la cuarentena y se llama “Historias de Buenos Aires –unidas entre sí”.

Suplemento Cultural

LRA 1 Buenos Aires

El Ministerio de Cultura de la Nación comenzará el proceso de restitución del Centro Cultural Borges, uno de los espacios emblemáticos del arte y de la cultura en América Latina, con el objetivo de profundizar su carácter patrimonial y de sumarle una importante participación federal.

El anuncio fue difundido hoy por la cartera a cargo de Tristán Bauer, “después de una importante y cordial negociación con la Fundación para las Artes”, que desde 1995 gestiona el espacio ubicado en la calle Viamonte 525.

De esta manera, el Centro Cultural Borges, que aloja cuatro auditorios, salas de exposición, área de talleres, espacios para espectáculos, seminarios y conferencias en los más de 10.000 metros cuadrados que lo componen, vuelve al Ministerio de Cultura, que anunció a través de un comunicado de prensa que “tiene previsto desarrollar importantes proyectos: siguiendo su tradición histórica, realizando una puesta en valor cultural y estética, e incluyendo una profunda dimensión federal”.

LRA 1 Buenos Aires

En la previa del fin de semana, Alejandro Rodríguez Bodart trae a Radio Nacional, todas noticias del mundo del espectáculo. El próximo domingo a las 22, vía streaming, se podrá ver en todo el país la obra de teatro “Lo escucho”, con Gabriel “Puma” Goity y Jorge Suárez.

LRA 1 Buenos Aires

El empresario y productor teatral, Carlos Rottemberg, estuvo en Tierra adentro y habló sobre la atípica temporada en la Ciudad de Buenos Aires y en Mar del Plata. En diálogo con Radio Nacional, explicó que la situación no es la misma en todas las plazas teatrales -citó el caso de Carlos Paz- y sostuvo que en la ciudad balnearia hay una especie de “no temporada”, dado que, prácticamente, todas las salas están cerradas. “Los protocolos permiten un 30% de espectadores y eso hace inviable la ecuación de apertura de salas”, señaló.

LRA 6 Mendoza

El periodista Gonzalo Ruiz ganó el premio Vendimia de Novela con su obra titulada ´El mejor oficio del mundo´. En las diferentes categorías, el jurado seleccionó a seis ganadores, que recibirán un premio de 40 mil pesos en efectivo, la publicación de la obra en papel y el 30% de la tirada de la totalidad de los ejemplares. Ruiz se refirió a su libro, a su futuro inmediato y a lo que sintió cuando fue notificado por el premio que obtuvo.

RAE

Ámsterdam-Holanda

Omar Mollo homenajeó a Piazzolla

El músico argentino protagonizó un homenaje a Astor Piazzolla en la capital holandesa, en el marco de los festejos por los 100 del nacimiento del genial intérprete