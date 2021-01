Lalo Mir: “Ser locutor es un oficio y no paro de aprender”

Elizabeth Vernaci y Lalo Mir son las nuevas voces institucionales de la Radio Pública.

Lalo Mir dialogó con Quique Pesoa sobre el rol del locutor y cómo es el trabajo diario. “Yo no puedo leer cualquier cosa, no grabo si estoy en total desacuerdo. No grabo textos de ideología política y cuestiones comerciales dudosas para mi. Esto es un oficio, el de la lectura y uno se va nutriendo porque no para de aprender”, destacó.

“Hetitor (Larrea) se toma un respiro y está bárbaro que piensen en mi para Radio Nacional y creo que en estas épocas estaba bueno que haya una mujer por eso pensamos también en Elizabeth Vernaci. Habrá un valor agregado y también nos vamos a divertir, seremos tiernos y federales. Además es una radio que se oye en todo el país. Es un proyecto ambicioso que se va a ir descubriendo al aire”, destacó Lalo.