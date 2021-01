“Hay bodegas que venden un litro de vino al precio del salario de un obrero”

Trabajadores vitivinícolas auto convocados preparan para este lunes una movilización en reclamo de mejoras salariales, Ricardo Fernández, uno de los organizadores del plan de lucha contó que lo que están reclamando “es el sueldo de miseria que tenemos, estamos el inicial en 24.000 y a partir de febrero sube a 28.000 cuando una canasta básica esta a más de 53.000 pesos, hay mucha indignación, no sentimos que nuestro sindicato nos esté representando y esté haciendo una pelea por nosotros, hay bodegas grandes que han comprado mas bodegas y no tienen para darnos aumentos, para darnos lo que tienen que ser”.

En el programa Vamo que venimo, Fernández se quejó que “ si no hubiera sido por un decreto que lanzó el Gobierno nacional de 4.000 pesos, eso fue todo lo que hemos cobrado todo el año, después en julio nuestro gremio arregló un 20 por ciento mas, pero lo pagan en negro, mas 3.000 pesos en negro, que recién ahora en febrero se van a sumar al sueldo”.

“Es un cinismo, los únicos que no ven eso son los empresarios y los sindicatos, no están hablando del básico que tenemos, que es una burla, no damos más”, explicó Fernández.

Escuchá la nota completa acá.