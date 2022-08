Diario de Radio Nacional 3/8/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - El Presidente le tomó juramento al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa

LRA 1 Buenos Aires - MARTIN SORIA: "Los fiscales parecen periodistas de TN y LN+"

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Visitó un proyecto minero litífero de la provincia

LRA 1 Buenos Aires - MARIANO RECALDE: “Los medios participaron en la redacción del alegato contra CFK”

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: "La oposición está muy corrida por un discurso de extrema derecha"

LRA 1 Buenos Aires - HUGO YASKY: "Necesitamos el aporte de las tres principales cabezas del Gobierno"

LRA 13 Bahía Blanca - OMAR PLAINI: “No podemos tener 45 % de pobreza, nos debe avergonzar a todos”

LRA 1 Buenos Aires - CANCILLERIA: Argentina detectó vuelos irregulares a Malvinas desde Chile

LRA 26 Resistencia - JORGE RACHID: “Estados Unidos busca destruir a los gobiernos populares”

LRA 42 Gualeguaychú - NESTOR ESPOSITO: "Si la idea es la proscripción, los tiempos judiciales no dan"

LT 12 Paso de los Libres - JORGE ANTONIO ROMERO: Por primera vez la Cámara de Diputados tendrá a una mujer como presidenta

LRA 7 Córdoba - SERGIO CHOUZA: "Me parece sano que se descomprima con una figura como Massa"

LRA 6 Mendoza Quino - MARISA UCEDA: Sobre leyes urgentes y el repudio a Suárez por las persecuciones

LRA 7 Córdoba - FERNANDO CASTRO: "Hay políticas para agroexportadores y nosotros la vemos pasar"

LRA 26 Resistencia - LUCRECIA CARDOSO: "Vamos a estar acercando las políticas públicas para todos los chaqueños"

LRA 9 Esquel - El Gobierno chubutense: Asistirá con forraje a los productores de las comunas rurales

LRA 27 Catamarca - Visita presidencial: Exposición sobre el Corredor Bioceánico

LU 4 Patagonia - Abogada de los familiares del ARA San Juan: Denunció maltrato en Comodoro Py

LRA 1 Buenos Aires - LUIS ALBERTO QUEVEDO: La pasión por entender a las multitudes

LRA 42 Gualeguaychú - PEDRO PERETTI: "Bahillo debería negociar con todos, no solo con la Mesa de Enlace"

LRA 1 Buenos Aires - ERNESTO MATTOS: “Argentina necesita una recuperación del salario y capacidad de compra”

LRA 1 Buenos Aires

Alberto Fernández le tomó juramento al nuevo ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura y señaló que la argentina atraviesa "un tiempo para que todos unamos esfuerzos para salir adelante".

LRA 1 Buenos Aires

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación consideró que "a la vicepresidenta Cristina Fernández le tiraron por la cabeza causas inventadas, truchas y armadas para el linchamiento mediático, político y judicial".

Martín Soria señaló que "los fiscales parecen periodistas de TN y LN+" y expresó: "La idea de Clarín y La Nación, perdón, la idea de los fiscales es que esto dure muchos días".

En ese sentido, cuestionó al fiscal federal Diego Luciani luego de que este confirmara que acusará por "asociación ilícita" a la exmandataria en el juicio por el supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz.

"Es la cuarta causa en donde acusan a la vicepresidenta por asociación ilícita", recordó el funcionario, y agregó: "Esta causa va a terminar como las anteriores".

Nacional Rock

En Rosca N' Roll hablamos con Mariano Recalde, senador nacional y presidente del PJ Ciudad, quien expresó su opinión en el marco de los alegatos por la Causa de Obra Pública en la que está acusada la vicepresidenta.

El senador confesó que no tiene la menor duda que la sentencia está escrita en colaboración entre el Poder Judicial y el poder mediático y apuntó contra los fiscales Luciani y Mola: “No fueron dos alegatos judiciales, fueron discursos políticos de campaña. Se están politizando los fallos judiciales”. Recalde hizo especial hincapié en la relación del Poder Judicial con los partidos políticos: “El Poder Judicial garantiza la impunidad de Macri y del macrismo de manera escandalosa”.

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 27 Catamarca, la periodista Beatriz Carreño compartió detalles de la presencia del presidente Alberto Fernández en la provincia que incluyó una recorrida por Tres Quebradas (3Q), en la localidad de Fiambalá, proyecto que requerirá una inversión de 380 millones de dólares y producirá 20 mil toneladas de carbonato de litio al año.

La periodista precisó que la recorrida que realizó el primer mandatario fue acompañada por el gobernador local Raúl Jalil y el mandatario de La Rioja, Ricardo Quintela.

En su recorrida por el polo industrial-minero, la comitiva estuvo acompañada por autoridades de la compañía china Zijin Mining, que generará un total de 1.000 puestos de trabajo en forma directa e indirecta mediante la contratación de personal en la planta principal, oficinas administrativas y el empleo de servicios proporcionados por empresas fiambalenses y tinogasteñas.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado del Frente de Todos (FdT) destacó que la Cámara Baja votó ayer como presidenta del cuerpo legislativo hasta diciembre a la legisladora bonaerense del FdT Cecilia Moreau, en una elección en la que el interbloque de Juntos por el Cambio y la izquierda decidieron abstenerse, luego de que se aceptara la renuncia de Sergio Massa, designado como ministro de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y diputado nacional del Frente de Todos, habló sobre la asunción de Sergio Massa al frente del Ministerio de Economía y consideró que "despierta expectativa de poder estabilizar la situación". Además, destacó su aporte como presidente de la Cámara de Diputados.

Asimismo, consideró que "la foto de Cristina con Massa da una certidumbre de que las tres principales cabezas están en la cabina de mando", algo que consideró necesario para "dar pasos sobre seguro".

En otro orden, el dirigente informó que la CTA trabaja para la realización de la marcha del 17 de agosto contra la especulación junto a otras centrales obreras y organizaciones sociales.

LRA 1 Buenos Aires

El director General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires recordó a la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez, al cumplirse ayer 4 años de su muerte, causada por una explosión por un escape de gas en la Escuela 49 del partido de Moreno.

Alberto Sileoni expresó que "no debe convertirse en una efeméride vacía" y afirmó que "fueron muertes evitables".

En ese sentido, el funcionario manifestó que ambos fallecimientos son el resultado de "la desinversión del Estado y la falta de control", al referirse a la gestión de la entonces gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

LRA 13 Bahía Blanca

Plaini dijo que “uno de los temas que hablamos con la vicepresidenta (Cristina Kirchner) es cómo resolver la informalidad en el campo laboral”.

El legislador de la provincia de Buenos Aires participó de una reunión en la que estuvieron Cristina Kirchner y los sindicalistas Pablo Moyano (Camioneros), Walter Correa (Obreros Curtidores) y Mario Manrique (Mecánicos): “Fuimos a conversar algunos temas que tienen que ver con lo sindical como el de los trabajadores que no son alcanzados por el ingreso familiar”.

El secretario general del Sindicato de Canillitas también manifestó que “es clave generar empleo” y propuso que se converse con los proveedores del Estado para que incorporen trabajadores “de acuerdo a la envergadura de la empresa” y puedan continuar sus contratos.

LRA 1 Buenos Aires

El referente del Movimiento Evita y diputado nacional del Frente de Todos opinó sobre la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, Producción y Agricultura y los aportes que dará el nuevo ministro al gobierno nacional.

"Tenemos un excelente vínculo con Massa y venimos trabajando hace mucho tiempo. Su bloque apoyó en su momento la emergencia social cuando gobernaba Macri y nosotros necesitábamos reunir las voluntades de todo el arco opositor. Massa jugó muy bien y apoyó las demandas de los movimientos sociales", recordó. Y agregó: "La expectativa para todo el Frente de Todos es mucha, Massa es un cuadro político muy formado y con capacidad de poder resolver parte de la crisis que tenemos".

LRA 1 Buenos Aires

Voceros de Cancillería indicaron que el embajador argentino en Chile, Rafael Bielsa, entregó una solicitud de información sobre este tema a las autoridades trasandinas.

Por su parte, el gobernador de Tierra del Fuego, Antártida e Islas de Atlántico Sur, Gustavo Melella, consignó en las últimas horas que la provincia dispuso "todos los protocolos" a fin de confirmar o descartar versiones sobre una "posible invasión del espacio aéreo argentino por parte de aeronaves procedentes de Chile con supuesto destino a nuestras Islas Malvinas".

LRA 26 Resistencia

Sobre el tema, Rachid agregó: “Esto es el diseño de los Estados Unidos sobre América Latina. Estamos hablando de persecución y desarme de lo que ellos llaman ´gobiernos hostiles´, o sea los que no se alinean con sus políticas colonizadoras, y los ejemplos de varios países configuran un marco emergente que tratarán de desarmar”.

LRA 42 Gualeguaychú

El juicio sobre las rutas de Santa Cruz continuó con la segunda jornada del alegato del fiscal Diego Luciani, quien responsabiliza a Cristina Fernández y a Néstor Kirchner de haber organizado una estructura de corrupción de alto nivel.

En tanto, Néstor Espósito, periodista especializado en temas judiciales, explicó cómo seguirá el juicio y estimó que el veredicto se presentará mientras se esté jugando el Campeonato Mundial de fútbol, tras lo cual sostuvo: "Si la idea es la proscripción, los tiempos judiciales no dan”.

LT 12 Paso de los Libres

En relación al tema, Romero indicó que la asunción de Cecilia Moreau es un hecho histórico para la Nación, “porque por primera vez la Cámara de Diputados tendrá, después de 158 años, una presidenta mujer”.

LRA 7 Córdoba

Sobre esto, Chouza señaló: “Massa es una figura que va a unificar las medidas económicas, y el objetivo será terminar de lograr la estabilidad para evitar la corrida, junto a una agenda de más largo aliento”.

LRA 6 Mendoza Quino

Uceda se explayó a cerca de las leyes urgentes que trabaja con el legislador Adolfo Bermejo. Entre ellas "el fondo para el Fondo", la normativa que crea un plan para recuperar el dinero que se fugó del país en forma de evasión con el destino específico de pagar "el préstamo descomunal que pidió Mauricio Macri al FMI".

Finalmente, la legisladora se sumó a la ola de repudios contra el gobernador mendocino, Rodolfo Suárez, y el senador Alfredo Cornejo por la persecución y criminalización que llevan a cabo en Mendoza contra los sindicalistas.

LRA 7 Córdoba

Productores rurales nucleados en la rama Agraria de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular se movilizaron al Congreso de la Nación para exigir el tratamiento de la ley de Acceso a la Tierra, el fomento a la agroecología y la reglamentación definitiva de la ley de Reparación Histórica de la Agricultura Familiar.

Sobre el tema, Fernando Castro, referente del MTE Rural, afirmó: "La agricultura familiar es fundamental para el país, porque es la que provee alimentos para la población. Se han desarrollado un montón de políticas hacia los industriales y las agroexportadoras, pero nosotros la vemos pasar".

LRA 26 Resistencia

Al respecto, Cardozo dijo: “Es muy importante la idea de que estos cuatros días el Ministerio de Cultura va a estar en el Chaco con todos sus organismos, acercando lo que son las políticas públicas para los chaqueños. El trabajo consiste en casi 50 actividades orientadas a los distintos sectores de la cultura en las diferentes industrias culturales, porque cada industria cultural son muy distintas entre sí”.

LRA 9 Esquel

Leandro Cevasco, ministro de Agricultura, Ganadería, Industria y Comercio de Chubut, brindó detalles de la asistencia para los productores que se vieron afectados por el último temporal de nieve, debido a que el Gobierno provincial adquirió forraje para los productores ganaderos minifundistas de las comunas rurales afectadas por las nevadas.

LRA 27 Catamarca

Una de las actividades que el presidente Alberto Fernández llevó a cabo durante su visita a Fiambalá consistió en un encuentro con empresas mineras, comerciantes de la región e intendentes de los municipios del oeste catamarqueño.

En la oportunidad, Rubén Dusso, vicegobernador provincial, expuso sobre los beneficios de la concreción del Corredor Bioceánico por el Paso de San Francisco.

LU 4 Patagonia

Valeria Carreras, abogada querellante de un grupo de familiares de los tripulantes del ARA San Juan, aseguró que su trabajo personal esa siendo afectado por las barreras que le ponen en Comodoro Py, tras lo cual expresó: “El lunes pedí el acompañamiento del Colegio Público de Abogados debido a que no puedo ejercer mi profesión eficazmente, porque en Comodoro Py me maltratan y hacen una diferencia muy ostensible. A mí me tardan cinco días para leer un escrito, pero a los abogados de Macri se lo resuelven en una hora. Eso no puede ser así y por eso pedí que intervenga el Colegio de Abogados”.

LRA 1 Buenos Aires

Quevedo conversó con Horacio Embón acerca de la pasión por entender a las multitudes, el desafío de vivir en sociedad, el impacto del Covid 19 y el origen de esta ciencia tras las revoluciones del siglo XVIII.

El sociólogo destacó los adelantos técnicos que moldearon las sociedades modernas, el rol del conocimiento a través de los tiempos, e hizo un repaso a su carrera docente. Asimismo, recordó la decisión de instalarse en Buenos Aires para finalizar su carrera tras el cierre de la facultad de sociología por parte de la dictadura uruguaya.

También, indicó el potencial argentino en materia de desarrollo científico y recursos naturales, repasó la historia de distintos países de Sudamérica y reflexionó sobre el valor de la educación.

Política

LT 12 Paso de los Libres

Lorena Battistiol, directora nacional de Sitios y Espacios de Memoria, habló sobre el recorrido que realizó al Regimiento de Infantería 9 de Corrientes “Coronel Vicente Pagola”, donde funcionó un ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, sitio que será reconvertido en un Espacio de Memoria y Promoción de los Derechos Humanos.

Economía

LRA 42 Gualeguaychú

Peretti indicó que le gustaría que Bahillo entienda que la Mesa de Enlace es una organización política partidaria al servicio de Cambiemos, motivo por el cual también debería negociar con otras agrupaciones que componen la base del campo.

Luego, el ex director de la Federación Agraria agregó: "Hay que segmentar las retenciones y fortalecer a los pequeños productores".

LRA 5 Rosario

VICENTIN: La Corte Suprema de Santa Fe ratificó la suspensión del concurso de acreedores

El máximo tribunal hizo lugar al proceso de avocamiento presentado por Rafael Gutiérrez, presidente del cuerpo, y rechazó la apelación de la agroexportadora. "Los ministros de la Corte van a revisar los 52 cuerpos y determinarán si hubo anomalías", dijo Spiller.

LRA 13 Bahía Blanca

La subsecretaria de Educación de la provincia de Buenos Aires, Claudia Bracchi, dijo que las aulas talleres móviles (ATM) “tienen como objetivo garantizar instancias de capacitación. En el caso de Bahía, en las energías renovables”.

LRA 29 San Luis

Entrevistamos a la senadora provincial María Angélica Torrontegui en diálogo con Radio Nacional San Luis dio detalles de la sesión en donde finalmente se aprobaron las cuentas de inversión de 2021.

En 2021 se recaudaron $129.166.621.773, las erogaciones fueron de $122.960.041.759, lo que da un superávit presupuestario de $6.206.580.014. Esto significa un 5,5% de ahorro sobre los gastos.

LRA 1 Buenos Aires

El economista Ernesto Mattos, Director del Instituto para el Desarrollo Productivo y la Innovación de la Universidad Nacional de José C. Paz, analizó la actual coyuntura la conformación del equipo de trabajo que acompañará a Sergio Massa en el Ministerio de Economía, Producción y Agricultura, tras los nombramientos de las y los funcionarios de su gabinete y las expectativas en torno a las medidas que anunciará esta misma tarde, tras la jura. En ese marco, indicó que “el contexto aún no es claro”.

LRA 25 Tartagal

Ante la polémica generada por la suba en los boletos urbanos en la ciudad de Tartagal, el edil repudió el aumento y consideró que se debe llamar a licitación de transporte público.

LRA 29 San Luis

Tras la oficialización en San Luis se presentó el Observatorio de la Deuda Pública (ODP) a especialistas de la casa de San Luis en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo a cargo del gobernador, Alberto Rodríguez Saá; la ministra, Alicia Bañuelos, y el director del ODP, Alejandro Olmos Gaona.

LRA 23 San Juan

En el marco de la asunción de Sergio Massa, el ministro dijo que esperan continuar con el diálogo con el ministerio nacional. "Dependemos de ellos para poder concretar muchos de nuestros proyectos", afirmó Lucero.

Coronavirus

LRA 54 Ing. Jacobacci

La médica se refirió a la etapa de preparación para la vacunación en bebés a partir de 6 meses hasta 3 años. “La población pediátrica fue la menos afectada porque aún no inician su circulación social en las instituciones”, dijo García.

LRA 21 Santiago del Estero

La médica explicó que las vacunas pediátricas del laboratorio Moderna permitirán inmunizar la franja etaria que va desde los 6 meses hasta los 3 años. “Estas vacunas también son de dos dosis con un intervalo de 28 días entre dosis”, aclaró Coronel.

Laborales

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

El exfuncionario encabezó una conferencia en Tucumán sobre “Nuevas Tecnologías Aplicadas al Trabajo”. Habló de temas relacionados al derecho laboral y de las posibles reformas que se quieren introducir. “Hay algunas que son buenas en mi lectura y otras que son terribles”, dijo Recalde.

LRA 43 Neuquén

El referente gremial habló del accidente en el que un operario de la empresa SIMA recibió una fuerte descarga eléctrica que motivó su internación y posterior traslado al Policlínico Neuquén. "No se puede construir Vaca Muerta con la vida de los trabajadores", dijo Rucci.

LV 8 Libertador

Sobre el tema, Vignau, defensor de Roberto Macho, secretario General de ATE, quien se encuentra detenido, aseveró: “El artículo 194 del Código Penal se refiere a que se sancionará a quien perturbare el transporte y los servicios en la vía pública, por lo cual acá hay una serie de irregularidades en las que ha incurrido el Ministerio Público, ya que de ninguna manera han podido probar nada en contra de Macho”.

LV 8 Libertador

Con el apoyo de distintos sindicatos provinciales y dirigentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a nivel nacional, se desarrolló una movilización en el centro de la ciudad de Mendoza.

Tras esto, Roberto Podio, secretario de Comunicación de ATE, brindó detalles sobre las acciones a desarrollar en reclamo de un pago de 40 mil pesos y de la liberación del secretario General del gremio, Roberto Macho.

LRA 12 Santo Tomé

Luego, Ramírez expresó que el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes (SUTECO) retomará el plan de acción gremial para demandar mejoras salariales y laborales, tras lo cual señaló: “Se acabaron las mentiras y se acabaron las excusas”, en relación a los ingresos récord en coparticipación federal que recibió el Tesoro de Corrientes en lo que va de 2022.

LRA 24 Río Grande

Este miércoles se cumplió una jornada de paro y movilización por parte de los docentes del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación Fueguina (SUTEF). La consigna es el reclamo de un régimen jubilatorio con 25 años de antigüedad sin límite de edad.

LRA 3 Santa Rosa

Milton Fernández, secretario General del Sindicato de Prensa Zona Sur, hizo referencia al paro que realizaron este miércoles trabajadoras y trabajadores de prensa en reclamo a una recomposición salarial y al pago por zona patagónica.

LRA 1 Buenos Aires

Desde La Plata, la periodista Verónica Urriolabeitia dio detalles del pedido formulado por los diversos sindicatos provinciales de docentes y de las declaraciones del Director General de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, quien anticipó la convocatoria a una instancia de negociación para "adelantar algunos tramos" de lo acordado oportunamente, frente al impacto de la inflación.

La periodista precisó que las declaraciones formuladas por Sileoni se dieron en el marco de un nuevo aniversario del fallecimiento de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez por un incendio en una escuela de Moreno, hace cuatro años, durante la gestión de María Eugenia Vidal como gobernadora de la provincia.

Sociedad

LRA 2 Viedma

El ufólogo hizo un repaso por la actividad que realizan desde el año pasado en la provincia, particularmente en la zona de La Lobería, pero también en la línea sur. Contó la experiencia vivida en Cerro Policía.

LRA 1 Buenos Aires

Los pueblos indígenas del Noroeste del país celebramos esta costumbre ancestral de gratitud a la tierra, un mes que nos reúne a través de nuestra forma de ser y de expresarnos… de sentir, de valorar y sobre todo respetar a la madre tierra…

La palabra Pachamama hace referencia a un concepto proveniente de la lengua quechua. Pacha es universo, mundo, espacio, tiempo, lugar, mientras que Mama es madre, generadora de la vida, símbolo de fecundidad, generosidad, madurez del entorno del ser humano en su totalidad.

Para los pueblos andinos la Pachamama no es únicamente la tierra en sí, sino que es un concepto mucho más amplio.

LRA 19 Puerto Iguazú

En la Semana Mundial de la Lactancia Materna, las especialistas hablaron de la puericultura, la crianza, cuidado y desarrollo de las infancias. “En el tiempo de puerperio y lactancia es muy normal que una se sienta sola, con muchas dudas y a veces sin respuestas", comentó Díaz.

LRA 17 Zapala

Según la mirada andina, agosto es el mes más pobre porque se acabaron las riquezas del suelo en función de las cosechas. El informe aborda el cuidado del medio ambiente, de los cultivos y los alimentos con una mirada de género.

LRA 26 Resistencia

En referencia al tema, Sandoval agregó: “Diariamente recibimos informes del Servicio Meteorológico que nos ponen en situación de cada zona, debido a que hace dos meses que no tenemos lluvia y hay pasto seco diseminado en el territorio provincial, a lo que se suman los campos con barbecho después de la cosecha. Por eso, cualquier incendio a la vera de la ruta tiene una rápida propagación”.

Suplemento Cultural

Punto Sur

María Rosenfeldt, Directora del centro de interpretación y educativo sobre tecnología, ciencias e historia, habló con Punto Sur sobre el trabajo de recuperación que se sigue realizando y que significó la recepción de más de 240 mil personas durante las vacaciones de invierno.

“Estamos muy motivados de que Tecnopolis vuelva a recibir los estudiantes de todo el país”, aseguró.

LRA 6 Mendoza Quino

LRA 6 presentó la tercera temporada del podcast “Libertarias: Mujeres que dejan huella”. En tanto, Penélope Moro, productora general de la propuesta, contó de qué se trata esta edición 2022, la cual contará con ocho episodios destinados a visibilizar a las hechiceras y originarias que durante el colonialismo inicial volcaron sus hazañas de conjuros e inteligencia estratégica en el combate contra el cristianismo, el arma que usaron los usurpadores de la llamada civilización para doblegar voluntades.

LRA 3 Santa Rosa

Federman, director y autor de la obra ´Néstor. El presidente militante´, explicó cómo fue el desafío de llevar a Néstor Kirchner al teatro y la resignificación de su imagen, diciendo: “Néstor torció muchas cosas que estaban establecidas".

En tanto, la obra se presentará este viernes 5 de agosto a las 21 horas en el Teatro Español.

LRA 1 Buenos Aires

“Esplendor Volumen 2” se llama su más reciente trabajo, parte de las canciones que compuso durante la pandemia. Mauro Conforti, músico, cantante y compositor, explicó cómo surgió el proyecto, que saldrá en cuatro discos separados.

“Estoy grabando mis cuatro estaciones, como buen tano”, afirmó Conforti, al anticipar que otros dos discos vienen en camino.

Mauro Conforti presentará “Esplendor Volumen 2” junto a su banda, “La Vida Marciana”, e invitados especiales el viernes a las 23 en Café Berlín, avenida San Martín 6656, en Villa Devoto, en la Ciudad de Buenos Aires.

LRA 1 Buenos Aires

Tocará los temas de su disco más reciente, “Cést Moi!” y repasará parte de su extensa discografía. Este concierto tendrá un formato de trío ya que Chambouleyron estará acompañado por Gabriel Spiller en batería y el Mono Hurtado en contrabajo.

LRA 1 Buenos Aires

La poeta, editora y docente, Gabriela Franco, ganadora de la segunda edición del Premio Storni de Poesía por su libro "Por las ramas", habló de las reglas, las convenciones, los modos y las improvisaciones no convencionales, pero necesarias, para la composición de poemas.

Asimismo, Franco profundizó sobre su libro “En orden de aparición”, basado en la búsqueda de su hermano desaparecido en el año 2013.

Géneros

LRA 1 Buenos Aires

Se inició hoy en la sala del Tribunal en lo Criminal N° 2 de Bahía Blanca el juicio por jurados contra el profesor Juan Matías Bongiovanni, quien está acusado por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por la guarda de la víctima y abuso sexual en perjuicio de 2 alumnas. Si bien eran más las denuncias originales muchas no llegaron a este juicio porque prescribieron.

Durante la primera jornada se escucharon los alegatos de la fiscal Marina Lara; del abogado César Sivo, quien junto a la abogada Mónica Fernández Avello representa a las denunciantes y a la abogada Bárbara Saguer, defensora del imputado junto al abogado Leonardo Gómez Talamoni.

LRA 14 Santa Fe

Se desarrolló el primer plenario presencial de la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género en el Ministerio de Economía de la Nación del que participaron más de 40 funcionarias de todo el país con el objetivo de debatir y achicar la brecha de desigualdades.

LRA 4 Salta

Se trata de una adulta que fue abusada desde que tenía 11 años por quien en ese momento era pareja de su madre. Cuando la víctima cumplió 18 años, la obligó a casarse con él. El viernes, un tribunal condenó al acusado a catorce años de prisión.

LRA 1 Buenos Aires

Una mujer de 30 años y madre de dos hijos que está presa hace ocho meses, será juzgada en la localidad correntina de Goya acusada de homicidio agravado por el vínculo y alevosía, tras tener un aborto espontáneo en su casa de la localidad de Esquina y de hallarse el feto enterrado en el patio familiar. La defensa sostiene que la mujer "sufrió un parto domiciliario de un feto muerto" y asegura que se está "criminalizando un evento obstétrico".

Zeta Cufre, integrante de la Comisión Libres Las Queremos de la campaña nacional por el Derecho al Aborto legal, seguro y gratuito se refirió a la situación que padece la joven de la localidad correntina de Esquina, quien continúa detenida tras sufrir una emergencia obstétrica en su casa.

Deportes

LRA 1 Buenos Aires

Escuchá los goles del partido en el Relato de Jorge Arcapalo por Radio Nacional.