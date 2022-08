Puericultura para acompañar la lactancia y crianza

En la semana mundial de la lactancia materna hablamos con Paula Diaz y María del Carmen Vargas , futuras puericultoras. "En el tiempo de puerperio y lactancia es muy normal que una se sienta sola, con muchas dudas y a veces es muy difícil encontrar las respuestas. Como Puericultora siento que puedo acompañar y contender a esa familia para que el proceso sea más llevadero y puedan tener una lactancia más agradable", comentó Paula.

Por su parte, María del Carmen señaló que "con el nacimiento de mi hija me nació el amor por la puericultura. los pediatras me recetaban leche de formula y una puericultora me salvó la lactancia". Para comunicarse con las puericultoras lo pueden hacer por Instagram gestandoycriandoiguazu .

DESCARGAR

LE MBARETÉ los martes de 19 a 20

María Leal, Daniela Ingaramo, Daniela Lamattina, María Fernanda Correa y Noelia Villa