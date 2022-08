"Esto estaba armado, querían esta foto y ahí tienen un preso político"

Para conocer detalles sobre la forma en que se está llevando a cabo la defensa del secretario general de ATE, luego de su detención, Ariel Robert, Emilio Vera Da Souza, Carolina Quiroga y Javier Costarelli entrevistaron a Sergio Vignau en el programa Muchas Gracias.

El letrado explicó que “Artículo 194 del Código Penal que se refiere a que se sancionará a quien perturbare el transporte y los servicios en la vía pública. Acá hay una serie de irrregularidades en las que ha incurrido el Ministerio Público. Esta figura ha sido analizada por la Corte en donde ha valorado los derechos en general y ha priorizado el derecho a la huelga en sí mismo. De ninguna manera, el ministerio público ha podido probar nada en contra de Macho”.

La detención de ayer tiene en cuenta dos expedientes en relación a la presencia de Macho en una manifestación en la que él no se encontraba, sino que estaba reunido con el ministro de gobierno.” Lo pongo como ejemplo porque es uno de los dos expedientes por el que se detiene a Macho. El fiscal Giunta pide la detención pero no era el fiscal que entendía en estos hechos, sino que era la Fiscal Cobos. Cada vez que nos convocaban nos presentamos y pedíamos que no se hiciera lugar a la detención para permitir la participación en la paritaria, el 1 de agosto toma Giunta y genera los decretos. Hemos presentado un control jurisdiccional porque consideramos que esta detención es ilegítima, el tribunal superior ya se ha expedido sobre esto”.

Ayer se aprendieron a 4 personas, tres mujeres y Macho. “Todos por la misma causa, obtuvieron la libertad 3 de ellas y a Adriana Iranzo se le puso una caución. Roberto Macho queda preso, en conclusión, que quiero decir, que querian verlo a Roberto Macho preso y hoy tienen a un preso político. No hay justificativo para que siga privado de la libertad.

ATE es un gremio nacional, ayer estaba muy preocupado el consejo directivo nacional por la situación procesal de Roberto Macho. No creo que ATE no articule ninguna medida en perjuicio de aquellos que están haciendo un manejo ilegítimo de la justicia”.

