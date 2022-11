Diario de Radio Nacional 3/11/2022

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires - GABRIELA CERRUTI: El Gobierno impulsará el proyecto de impuesto a renta extraordinaria

LRA 1 Buenos Aires - ALBERTO FERNANDEZ: Cuestionó la liberación de los integrantes de Revolución Federal

LRA 1 Buenos Aires - ATENTADO CONTRA CRISTINA FERNANDEZ: Piden "medidas de prueba urgentes" en relación a Milman

LT 14 Paraná - Medios de comunicación: Rosario Lufrano presentó en Paraná un documental sobre Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MARIO SECCO: “Habrá otra aparición de Cristina este mes y tendrá una magnitud mayor”

LRA 1 Buenos Aires - Peppo visitó Pilar: Construirán un puente entre Argentina y Paraguay

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A MICAELA SANCHEZ MALCOLM: Todo lo que hay que saber sobre Tina, la asistente virtual del Estado

LRA 6 Mendoza Quino - Tres perpetuas: Sentencia de lesa humanidad en San Rafael

LT 12 Paso de los Libres - Acampe por tiempo indeterminado: Policías retirados se encadenaron en reclamo por mejoras salariales

LRA 26 Resistencia - KEVIN NIELSEN: Encuentro Regional de Prevención de la Tortura

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A GUSTAVO LOPEZ: "Estamos viviendo una democracia de muy baja intensidad y pocos valores"

LRA 26 Resistencia - FERNANDA MOLFINO: Historia del nieto recuperado Guillermo Amarilla Molfino

LRA 7 Córdoba - EDUARDO BARCESAT: “La Corte es parte del problema, y no la solución”

LT 12 Paso de los Libres - JORGE ROMERO: “Buscamos una ley de Humedales con un justo equilibrio para todas las provincias”

LRA 54 Ing. Jacobacci - RUBEN PABLOS: El Congreso Nacional por Malvinas se lleva a cabo en Bariloche

LRA 17 Zapala - SOLEDAD SALABURU: Promueven cambios a la Ley que prohíbe la pirotecnia

LRA 43 Neuquén - RODOLFO TAILHADE: "La justicia federal muestra que no le interesa investigar"

LRA 52 Chos Malal - SILVIA URRUTIA: Neuquén tiene "Ley de Empleo Joven"

LRA 2 Viedma - ARIEL ZVENGER: Uso del agua del río Negro

LRA 1 Buenos Aires - ENTREVISTA A YANINA MARTINEZ: Destacada participación de la Argentina en la II Edición de Binómico

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta de la Nación participará el viernes por la tarde de un acto organizado por la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) en Pilar, donde hablará por primera vez en una concentración pública después del intento de asesinato que padeció el pasado 1 de septiembre.

En ese sentido, el secretario general de seccional Quilmes de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Adrián Pérez sostuvo que "Cristina representa, no solo la esperanza de volver a recuperar los puestos de trabajo, sino que, los de su gobierno fueron, desde la vuelta de la democracia, los salarios más altos y con mayor poder de compra".

"En el 2003 la UOM tenía 50 mil trabajadores y, cuando terminó el gobierno de Cristina, eramos 250 mil", expresó el dirigente y agregó que "cuando Mauricio Macri deja su gobierno, nos dejó con 70 mil trabajadores menos. Hoy estamos a 10 mil de volver a recuperar esos 250 mil, pandemia de por medio. Queda claro lo que el macrismo le hizo a nuestra actividad".

El acto, que comenzará a las 17, tendrá lugar en el Microestadio Municipal de Pilar y será el cierre de los Congresos Regionales que el gremio metalúrgico desarrolló en todo el país.

LRA 1 Buenos Aires

La portavoz de la Presidencia reafirmó que desde el Gobierno se impulsará el proyecto de impuesto a la renta extraordinaria. "Respecto a la agenda del Congreso, en este momento hay otros temas más prioritarios. Por ejemplo la renta inesperada, que es un proyecto que grava el excedente de la renta y la ganancia que han tenido los empresarios. Necesitamos que se apruebe porque esto significa mayores ingresos para las arcas del Estado, que podrán ser redistribuidos en las políticas que muchos sectores están reclamando", dijo.

Sobre la canasta de precios congelados que impulsan desde el ministerio de Economía, la funcionaria dijo: "Nadie se tiene que sentir presionado por un gobierno que lo que hace es cuidar el bolsillo de los argentinos y las argentinas. Los empresarios deben entender que si no crece toda la comunidad, por más ganancias que ellos tengan, no van a poder llevar adelante la vida que desean. Deben entender que no tienen un lugar diferenciado en la sociedad, y tiene que cumplir con todas las leyes vigentes".

Por otro lado, Cerruti se refirió acerca de la posición del Gobierno respecto a mantener las PASO de cara a 2023. "Hay una buena ley vigente, que implica más democracia, más participación y que acompañamos en el momento en que fue votada", expresó. Aunque advirtió que es un tema que no define el Poder Ejecutivo y es el Congreso el que debe definir "su agenda".

LRA 1 Buenos Aires

A través de una serie de mensajes por la red Twitter, el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, se manifestó en contra de la resolución de la Cámara Federal 1, que liberó a los 4 detenidos integrantes de la agrupación Revolución Federal por amenazar a la Vicepresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

LRA 1 Buenos Aires

La querella de Cristina Fernández de Kirchner pidió "medidas de prueba urgentes" en la causa que investiga el intento de asesinato de la vicepresidenta el 1 de septiembre, ante una "serie de acontecimientos que refuerzan, indudablemente, la línea de investigación vinculada con Gerardo Milman".

LT 14 Paraná

La presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), y Bernarda Llorente, presidenta de la Agencia Télam, presentaron un trabajo sobre Malvinas en el Auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación de Paraná.

Sobre esta actividad, Lufrano sostuvo: “Tras los 40 años de Malvinas decidimos llevar adelante grandes producciones para transitarlo, realizando programas y contando sobre las mujeres ocultadas de la guerra. Luego, comenzamos a preguntarnos desde qué otro lugar podíamos relatar una historia conocida, y fue ahí donde Bernarda Llorente propuso hablar de cómo los medios de comunicación nos contaron Malvinas”.

LRA 1 Buenos Aires

El intendente de Ensenada adelantó que, si bien mañana hablará Cristina Fernández en la UOM, “no será la única vez que aparezca en estos días o este mes y tendrá una magnitud más grande. Se viene algo lindo y mucho más grande”.

A su vez habló del Mercado Municipal de Ensenada. Es un espacio que promueve el vínculo directo entre productores regionales y vecinos con el objeto de garantizar precios accesibles en alimentos y bienes básicos.

“Lo hicimos porque a la gente le sale barato, lo que estamos hablando sí cuesta mucho dinero para el municipio”, expresó Mario Secco y agregó: “Se logró que todos los otros comercios hagan sus propuestas. El Estado cuando empieza a regular dice el pollo vale tanto y se replica”.

“El tema de las PASO es una discusión innecesaria, a la gente le interesa otra cosa. Yo creo que tenemos un año para llegar a las elecciones y trabajar incansablemente para la gente. Si realmente somos competitivos, la gente nos va a votar”, reflexionó.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador de Argentina en Paraguay, Domingo Peppo, visitó Pilar, capital del departamento de Ñeembucú. El diplomático llegó en la balsa Rafaela y luego se reunió con el intendente Fernando Ramírez (ANR) y repasaron la agenda en común entre ambos países, principalmente los planes de interés de Pilar y Puerto Cano, distrito ubicado en la costa argentina del río Paraguay.

El jefe comunal, Ramírez, dijo que hablaron del sueño largamente acariciado por los pilarenses: la construcción de un puente entre Pilar y Puerto Cano.

“Hablamos de la posibilidad de construcción del puente de integración entre Pilar y Puerto Cano -Argentina. Hay grandes posibilidades que el Banco de Desarrollo de América latina (exCAF-Corporación Andina de Fomento) para financiar a través de una cooperación técnica no reembolsable el diseño del puente. Una vez que se tenga el diseño se podría llamar a licitación”, expresó Ramírez.

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Innovación Pública brindó detalles sobre Tina, el chatbot del Estado Nacional que brinda asistencia en más de 200 trámites de organismos nacionales en todo el país. “No va a pedir datos personales por Whatsapp ni información bancaria ni una contraseña”, aclaró.

“Es una planilla única digital con procedimientos de inteligencia artificial y, además, hay detrás mucho trabajo humano que identifica la información para que esté disponible”, agregó Micaela Sánchez Malcolm.

La asistente virtual está disponible en Mi Argentina, Argentina.gob.ar y WhatsApp. En la última app mencionada se encuentra agendando el número 11-3910-1010. Allí cuenta con una insignia verde junto al nombre del contacto, tal como sucede con todas las cuentas auténticas y verificadas.

Quienes utilicen “Tina” podrán obtener información y realizar trámites vinculados a los siguientes temas: Salud, con información sobre vacunación y Covid-19; inclusión y derechos, con servicios sociales, tarifas sociales, becas; justicia, los Centros de Acceso a la Justicia (CAJ) y asesoramiento jurídico.

LRA 6 Mendoza Quino

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 de Mendoza emitió sentencia para un grupo de genocidas en el sur provincial mediante el juicio de lesa humanidad que se dio a conocer como "Ocampo y acumuladas".

Se juzgaron las 16 desapariciones ocurridas en barrios populares de San Rafael entre 1976 y 1983, en tanto María Esther Dauverne, quien fue una presa política durante su embarazo, analizó las sentencias emitidas por el tribunal interviniente.

LT 12 Paso de los Libres

Policías y agentes penitenciarios de Corrientes marcharon frente a la Casa de Gobierno y se encadenaron por un reclamo salarial, debido a que el 80% del personal policial y penitenciario está por debajo de la línea de pobreza, en tanto Corrientes es considerada la provincia con los sueldos más bajos del país.

LRA 26 Resistencia

Se realiza en Resistencia y participan representantes de los comités de Misiones, Corrientes, Salta, Jujuy, Santiago del Estero y Tucumán.

Al respecto, Kevin Nielsen, presidente del Comité para la Prevención de la Tortura del Chaco, dijo: “Trabajamos con inspecciones y un diagnóstico de la realidad carcelaria, pero también trabajamos en la violencia institucional y, por primera vez, los representantes del Norte Grande articulamos el intercambio de estrategias para la prevención de las torturas y los malos tratos”.

Política | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El vicepresidente de ENACOM Gustavo López, habló sobre los discursos de odio que se sucedieron en redes sociales a partir de la aparición de los integrantes de Revolución Federal en medios de comunicación masivos tras su excarcelación.

"Veo con preocupación nuestra democracia y los valores de hoy, se resquebraja nuestro pacto democrático. Me preocupa que el sistema político no lo reformule y vuelva a tener uno para los próximos 40 años", expresó.

LRA 26 Resistencia

Molfino rememoró el momento en que se conoció la identidad de Guillermo Amarilla Molfino, señalando: “El 30 de octubre de 2009 Estela de Carlotto nos pidió que viajáramos a Buenos Aires, comunicándonos la posibilidad de conocerlo y, en su momento, él contó su experiencia, diciendo: ´Mis padres se casan en Resistencia en 1977, pasan al exilio y regresan en 1979, siendo secuestrados el 17 de octubre, y aún continúan desaparecidos. Nací en Campo de Mayo, fui apropiado por un Servicio de Inteligencia del Batallón 601 y restituido por Abuelas de Plaza de Mayo el 2 de noviembre de 2009. De esa manera pude conocer a mi familia, todos chaqueños, y la restitución significa encontrarse con mi propia historia´”.

LRA 7 Córdoba

El martes 1° de noviembre fue noticia la liberación de los integrantes de ´Revolución Federal´, tras lo cual Eduardo Barcesat, quien es abogado constitucionalista, señaló: "Demuestran que no tenemos justicia, en el sentido de que el Poder Judicial es útil para divorcios de cónyuges, cobrar pagarés e hipotecas, pero muy inútil para resguardar la supremacía de la Constitución Nacional".

LT 12 Paso de los Libres

Al respecto, Romero, expresó que el plenario de Comisiones de la Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de ley de Humedales en una reunión en la que parte del Frente de Todos y de los bloques minoritarios intentarán emitir dictamen.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El director de Veteranos de Guerra de Río Negro se refirió al Congreso Nacional por Malvinas y por la Soberanía Nacional que se realizará en San Carlos de Bariloche. “El congreso es la culminación de todas las actividades que se desarrollaron por los 40 años de Malvinas”, señaló Pablos.

LRA 17 Zapala

La funcionaria habló del proyecto de modificación a la Ley 2833 para lograr la prohibición total de la pirotecnia en Neuquén. “Se propone que se prohíba en toda la provincia la utilización, tenencia, acopio, exhibición, fabricación y expendio al público de pirotecnia y cohetería”, dijo Salaburu.

LRA 43 Neuquén

El integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia aseguró que la justicia federal estableció un sistema de lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner. "Esta estrategia muestra que no hay voluntad de profundizar en la investigación", señaló Tailhade.

LRA 52 Chos Malal

La Cámara de Diputados aprobó con amplia mayoría la denominada Ley de "Empleo Joven" para fomentar el trabajo formal y registrado de personas de 18 a 35 años en Neuquén. "La idea es promover la inserción laboral y el emprendedurismo en jóvenes de la provincia", dijo Urrutia.

LRA 2 Viedma

El presidente del bloque Frente de Todos Patagones habló de la sesión del miércoles en la que se trató el uso de agua del río Negro y del pedido de pago del 40 por ciento de zona patagónica realizado a la provincia de Buenos Aires.

LRA 4 Salta

LEONARDO GROSSO, diputado por el Frente de Todos y autor del proyecto de Ley de Humedales

El presidente de la comisión de Recurso Naturales lamentó la ausencia del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en el plenario donde se analizó el tema. “La norma busca establecer estándares ambientales mínimos y no tendría por qué que generar problemas en la provincia”, dijo Grosso.

LRA 29 San Luis

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, finalizó la gira por La Calera, Los Manantiales, Nogolí y Villa de la Quebrada luego de recorrer las obras que se desarrollan. “Estas obras generan empleo, desarrollo e inclusión para los vecinos de toda la región”, dijo Rasmussen.

LRA 24 Río Grande

Durante el análisis del presupuesto provincial para el 2023 la ministra de Salud de Tierra del Fuego expuso y explicó los alcances de la cartera sanitaria. "Fue una jornada de diálogo donde pudimos contar un poco lo realizado en este año, y lo proyectado para el año próximo", señaló la funcionaria.

LRA 14 Santa Fe

El sábado 29 de octubre fue visto por última vez el menor de 2 años de edad, Noah Santiago Beltrán Sesma, en la capital santafesina. Desde ese día comenzó una incansable búsqueda para dar con su paradero, ya que algunas fuentes informaron que se lo vio en la zona de la terminal de ómnibus.

LRA 21 Santiago del Estero

El foro tendrá lugar en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma) y es impulsado por el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh-Unesco), el Gobierno y un Comité Organizador Nacional (CON). Del evento participarán más de 100 países.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La secretaria de Promoción Turística de la Nación en Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, Yanina Martínez, habló de la exitosa participación de la Argentina en el cierre de la II edición de Binómico, el único congreso gastronómico iberoamericano de Europa.

“Llevamos desde Marca País trabajando en un plan estratégico que venimos abordando para contar sobre la gastronomía nacional de manera integral; profundizando en nuestra cocina autóctona, en cómo surge desde los campos y los océanos, hasta llegar a la mesa de las familias”, relató Martínez y agregó: “Fuimos a contar al mundo que somos mucho más que un asado y creo que eso se vio reflejado en la diversidad de cocineros y cocineras que pudieron mostrar las distintas regiones del país y lo que hacen con cada producto de nuestra región”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Letrista, escritor, locutor, uno de los poetas más representativos del Nuevo Cancionero del folclore argentino; autor de grandes éxitos, como Canción de las simples cosas, Canción Azul y Canción con Todos, un himno de América Latina.

Armando Tejada Gómez había nació el 21 de abril de 1929 en Guaymallén, provincia de Mendoza y falleció el 3 de noviembre de 1992, en Buenos Aires, con apenas 63 años.

LRA 1 Buenos Aires

El primer número de Satiricón vio la luz el 10 de noviembre de 1972 y el último llegó a los quioscos en marzo de 1976, a pocas horas del golpe cívico-militar. Desde España, la periodista y escritora Alicia Gallotti -quien fue una figura central de la publicación-, dio detalles sobre la mítica revista que se convirtió en uno de los hitos del periodismo y el humor gráfico de la década de 1970 y desde sus páginas retrató el clima de una época.

LV 8 Libertador

En su columna de todos los jueves en el programa ´Muchas Gracias´, Pedro Saborido habló de su nuevo libro denominado ´Una historia de la vida en el capitalismo´, expresando: “La obra explica la vida propiamente dicha en el capitalismo y se desarrollan una serie de cuentos para ver cómo habitamos. Estamos hechos del capitalismo”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 53 San Martín de los Andes

El consejo Federal de Salud recomendó la incorporación de un tercer refuerzo de vacuna Covid-19 respetando un intervalo mínimo de 120 días del segundo refuerzo. “Se priorizará a personas de 50 años o más y de 18 años o más con condiciones de riesgo”, dijo Morales.

LRA 57 El Bolsón

Este viernes 4 y el sábado 5 de noviembre se llevará a cabo la Noche de los Museos en San Carlos de Bariloche bajo el título "Los dueños de la tierra". La primera jornada contará con la participación de “El Viejo Almacén” de El Foyel, ubicado sobre la Ruta 40.

LRA 25 Tartagal

Así lo manifestó la jefa de bomberos de la policía de Salta. Apuntó a la irresponsabilidad y falta de conciencia de la población por la quema de pastizales y basura. Al mismo tiempo, advirtió sobre el impacto ambiental.

LT 14 Paraná

Marcos Bachetti, subsecretario de Redes Integradas de Salud de Entre Ríos, informó que se iniciará un tercer refuerzo de la vacuna contra el COVID-19 en grupos determinados, y luego recordó que “hoy la prioridad es la vacunación a las infancias contra el sarampión, la poliomielitis, la rubeola y las paperas”.

LRA 1 Buenos Aires

La diputada nacional por el Frente de Todos, Jimena López, autora del proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, expresó sobre el mismo que, "actualmente no existe un proyecto centralizado, ya que solo hay algunos registros provinciales, y con esto buscamos generar algunas consecuencias ante la falta de quienes tienen una responsabilidad de cuidar a sus hijos o hijas”.

Acerca de las consecuencias, ejemplificó con la “no renovación de las tarjetas de crédito, la imposibilidad de acceder a créditos o la imposibilidad de renovar el pasaporte o el registro de conducir” si no pagan las cuotas alimentarias.

LRA 42 Gualeguaychú

Antes de la proyección en el auditorio ´Rodolfo Walsh´ de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) de ´Los medios de la guerra´, el documental coproducido por Télam y Radio y Televisión Argentina (RTA) sobre el tratamiento comunicacional de los medios argentinos y extranjeros en el conflicto en el Atlántico Sur, los participantes rescataron la propuesta de crear un Código de Ética realizado por RTA.

En tanto, Aiza Boeykens, decana de la Facultad de Educación, manifestó: "Es un camino a transitar para construir una información creíble".

LRA 11 Comodoro Rivadavia

Daniel Loncon, en la columna “Kume Muyawun”, perteneciente al programa “Hoja de ruta”, habló de un tema insoslayable como es el desalojo de la comunidad mapuche en Villa Mascardi, la detención de mujeres con niños, de embarazadas y el posterior traslado de cuatro de ellas a la ciudad de Buenos Aires.

LRA 42 Gualeguaychú

Este viernes 4 de noviembre se llevará a cabo la tradicional expresión de los estudiantes en defensa del ambiente y contra las pasteras, mientras que Gilda de Veronesi, representante de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, dio detalles de la marcha e invitó a los vecinos a participar de esta convocatoria.

LRA 42 Gualeguaychú

Desde la reserva ´Las Piedras´, donde se desarrolla una jornada más del II Congreso Nacional de Alimentación y Ambiente, el cual se lleva a cabo en Gualeguaychú, Cerdá expuso sobre las virtudes de producir sin tóxicos, diciendo: "Cada vez son más los productores que quieren trabajar sin agroquímicos".

LRA 28 la Rioja

Azulay mostró su preocupación por los distintos focos ígneos e instó a la comunidad a evitar el uso del fuego bajo cualquier circunstancia, mientras que Ricardo Quintela, el gobernador provincial, escribió en su cuenta de Twitter: "Cuidemos nuestra provincia y seamos precavidos con el uso del fuego. Ayudemos a prevenirlos y cuidemos el ambiente".

Laborales | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Reunió a representantes de gremios, federaciones y centrales sindicales, además de funcionarios de Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el marco del Observatorio de Prácticas Comunicacionales e Informativas sobre trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales cuyo director dio detalles de los lineamientos trazados y del informe elaborado sobre la cobertura periodística a partir de un relevamiento de 172 noticias entre mayo y agosto de este año.

Christian Dodaro, Doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la UNDAV y la UBA, señaló que el Observatorio “es un trabajo conjunto del Estado y comunidad organizada, compuesto por gremios y federaciones de las dos centrales sindicales” que pensamos “de qué manera podríamos tener una correcta representación frente a una puja sindical”.

LT 14 Paraná

Los docentes aceptaron la propuesta salarial ofrecida por el Gobierno de Entre Ríos, que consiste en un 22% de aumento, el cual se abonará a través de un 7% con los haberes de octubre y el 18% restante con los de noviembre.

Tras esto, Pagani, secretario General de la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER), expresó: “Es un muy buen acuerdo que, además, nos ubica como una de las mejores paritarias”.

Géneros | Volver al inicio

LV 8 Libertador

Sobre el tema, Pena señaló: "Comienza el mes del orgullo LGBTI, y es una respuesta política a la vergüenza a la que la sociedad somete a las personas que no son heterosexuales", y luego agregó: “Esto es muy importante porque en cada localidad la comunidad se expresa, se visibiliza y tiene tantos reclamos como celebraciones”.

LRA 5 Rosario

La abogada repudió la imputación por doble homicidio calificado a una mujer que abortó en Cañada de Gómez, Santa Fe, y quedó presa. La letrada lamentó el papel del Estado ante esta situación. "Nos sorprendió esta calificación. Fue prematura", aseguró Chaumet.

LRA 1 Buenos Aires

El 1 de mayo el Presidente y un grupo de Ministros anunciaron el envío al Congreso del proyecto de ley “Cuidar en igualdad”. El proyecto contempla la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina.

Crea un sistema integral de cuidados con perspectiva de género (SINCA). Esto es un conjunto de políticas y servicios que aseguran la provisión, la socialización, el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que todas las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidados en condiciones de igualdad.

Deportes | Volver al inicio

LT 14 Paraná

Bordet volvió a manifestar su descontento con la decisión de la AFA, que informó que el partido entre el Santo y Boca no se jugará en los Emiratos Árabes, y luego destacó el “logro” de Patronato, que significa “un hito para la historia de la provincia” al quedarse con la Copa Argentina.

Finalmente, el mandatario provincial aseguró que “es un objetivo prioritario” que la Copa Libertadores se pueda jugar en el estadio ´Presbítero Bartolomé Grella´”.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

La Selección Nacional de fútbol de talla baja hizo historia al consagrarse campeón de la Copa de Europa, torneo que se disputó en España. “Una experiencia única porque no me imaginaba que íbamos a salir campeones de nuevo”, comentó Chazarreta.