Proponen la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios

La diputada nacional por el Frente de Todos, Jimena López, autora del proyecto de ley para crear un Registro Nacional de Deudores Alimentarios, expresó sobre el mismo que, "actualmente no existe un proyecto centralizado, ya que solo hay algunos registros provinciales, y con esto buscamos generar algunas consecuencias ante la falta de quienes tienen una responsabilidad de cuidar a sus hijos o hijas”.

Acerca de las consecuencias, ejemplificó con la “no renovación de las tarjetas de crédito, la imposibilidad de acceder a créditos o la imposibilidad de renovar el pasaporte o el registro de conducir” si no pagan las cuotas alimentarias.

“Hay una marca en la sociedad que parecería que la paternidad no es tan importante como la maternidad. Hay un sistema judicial que sigue la tendencia de que “las mujeres podemos con todo” y hay una educación en los varones que parece que no importa no pasarles plata a sus hijos o que no se la pasan porque “se la va a gastar ella””, explicó López sobre las posibles raíces del del problema que motivó este proyecto.