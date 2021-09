Diario de Radio Nacional 29/09/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - El Gobierno anunció la jubilación anticipada: "Es un acto de justicia", señaló JUAN MANZUR

LRA 1 Buenos Aires - ROSARIO LUFRANO: "El aspecto más destacado de Quino es su dimensión de humanidad"

LRA 1 Buenos Aires - JORGE LAGNA: Anuncios para combatir la inseguridad y el narcodelito

LRA 7 Córdoba - RODOLFO ZUNINO: "Hay un Presidente y un Vice en la Corte elegidos mediante un decreto”

LU 4 Patagonia - ALFREDO LUENZO: “Hoy la conectividad es un derecho humano”

LRA 1 Buenos Aires - MARIO WAINFELD: "Jubilaciones anticipadas. Lo que vale, cuesta"

LRA 1 Buenos Aires - Ciudad de Buenos Aires: Buscan ampliar las competencias del Tribunal Superior de justicia

LRA 1 Buenos Aires - JOSE FERNANDEZ: Comenzó la construcción de la vivienda para Maxi Sánchez

LRA 8 Formosa - Obras de conectividad: Insfrán y el titular del ENACOM firmaron importantes convenios

LRA 1 Buenos Aires - Sismo en Mendoza: 5,2 grados en la escala Richter

Nacional Rock - IRENE WAIS: ¿Qué pasa en el Río Paraná?

LRA 1 Buenos Aires - SILVINA TAMOUS: “Se debe realizar un gran acuerdo para bajar la violencia en Santa Fe”

LRA 1 Buenos Aires - CAMILA VALLEJO: La Cámara de Diputados de Chile aprobó la despenalización del aborto

LT 12 Paso de los Libres - ALEJANDRO DE CERCHIO: "Valora tu vida, cuida tu corazón"

LV 8 Libertador - Salud y Género: En el Día Mundial del Corazón recuerdan cómo cuidarlo

LRA 1 Buenos Aires - Reportaron 1.496 casos: 93 muertes en las últimas 24 horas

LRA 19 Puerto Iguazú - ADOLFO SAFRAN: Piden la quita del IVA en compras de extranjeros

LT 14 Paraná - Entre 12 a 17 años: Octubre será el mes para vacunar a los adolescentes sin factores de riesgo

LRA 1 Buenos Aires - SONIA MARTORANO: "En terapia Covid solo hay 4 pacientes en toda la provincia de Santa Fe"

LRA 25 Tartagal - LEONARDO ROSAS: Destituyeron al intendente de Rosario de Lema

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - FEDERICO SCIURANO: Se evalúa presentar un proyecto de Ley para modificar el SIRCREB

LU 4 Patagonia - CARLOS LINARES: “Lo que viene es un nuevo proceso electoral que se larga de cero”

LRA 23 San Juan - MARIANA TELLECHEA: Un nuevo aniversario de la desaparición forzada de Raúl Tellechea

LRA 1 Buenos Aires - MARIO GIORGI: "Mañana, la realidad nos golpeará de nuevo"

LU 23 Lago Argentino - PABLO CERIANI: Aerolíneas Argentinas sumará más vuelos a El Calafate

LRA 18 Río Turbio - VALERIA GALINDO: "El Estado en Tu Barrio" estará en 28 de Noviembre

LRA 5 Rosario - TOMAS LAYUS: El gobierno flexibilizó la exportación de carne a China

LRA 21 Santiago del Estero - RODOLFO LEGNAME: Se presentó a Santiago Ciudad como destino turístico

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas - MARTIN PEREZ: Pérez aseguró que el presupuesto 2022 está orientado a la obra pública

LRA 42 Gualeguaychú - Programa PreViaje: Nación acordó un incentivo turístico para Gualeguaychú

LRA 30 Bariloche - DAIANA NERI: Organizan el PreViaje para jubilados y jubiladas

LV 4 San Rafael - MAURICIO SAT: Propone un subsidio en la tarifa eléctrica para riego agrícola

LRA 26 Resistencia - Inversión de 4 mil millones de pesos: Chaco anunció medidas de ayuda para reactivar la economía

LRA 1 Buenos Aires - Acuerdo Nación-Mesa de Enlace: A partir del lunes, se liberará la exportación de vaca conserva a China

LRA 3 Santa Rosa - PEDRO PERETTI: "Si los frigoríficos no hacen trampa, no debería incidir en las góndolas"

LRA 1 Buenos Aires - DOMINGO BUSSI: “Domínguez tendió un puente al campo, es una buena señal”

LRA 1 Buenos Aires - SEBASTIAN CAMPO: "Hay una propuesta federal de producción"

LRA 21 Santiago del Estero - SEBASTIAN ARGIBAY: "Descubrimos empresas fantasmas que eludían el pago de impuestos"

LRA 1 Buenos Aires

El jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), Fernanda Raverta, anunciaron hoy la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley, les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraban desocupadas al 30 de junio de 2021.

"Se trata de un acto de justicia, de saldar una deuda tenía la Argentina", dijo Manzur al presentar la iniciativa en el Museo del Bicentenario, junto a los ministros de Trabajo, Claudio Moroni, y de Interior, Eduardo “Wado” de Pedro.

"Mandemos un aplauso al presidente Alberto Fernández, quien dio la instrucción para que esto se ponga en marcha, porque tiene claro hacia dónde vamos. En momentos muy difíciles, el Presidente mantuvo firme el timón del barco. Somos un equipo", dijo Manzur al anunciar la medida.

LRA 1 Buenos Aires

Desde Mendoza, la presidenta de Radio y Televisión Argentina. Rosario Lufrano se refirió a la figura de Joaquín Salvador Lavado Tejó "Quino" y dio detalles del acto que se llevará adelante este jueves, durante el cual LRA 6 incorporará al historietista a su nombre.

En ese sentido, expresó que "su aspecto más destacado es su dimensión de humanidad" y destacó que "alcanzó una universalidad y un nivel de ternura en el modo de ver el mundo".

Asimismo adelantó que el acto será transmitido tanto por la emisora como por la TV Pública y que contará con la participación de artistas, su familia y la comunidad.

LRA 1 Buenos Aires

El Ministro de Seguridad de Santa Fe, Jorge Lagna, se mostró optimista y esperanzado en que los anuncios del Gobierno Nacional, para desplegar de manera inmediata efectivos de las fuerzas federales, “permita mejorar la seguridad de los vecinos y terminar con el delito de guante blanco".

Lagna valoró la respuesta recibida desde Nación respecto a “la necesidad de una ayuda y un trabajo más fuerte de las fuerzas federales con la policía local”, luego de haber “heredado una situación de más de una década de crecimiento del narcodelito y la violencia que conlleva eso”.

Identificó como uno de los grandes desafíos “recomponer la policía provincial, que tiene pocos efectivos, y potenciar la investigación criminal” y destacó la creación del destacamento móvil número 7 de Gendarmería, a partir de marzo en la ciudad de Rosario “que va a trabajar sobre el delito complejo, es decir el narcolavado, narcotráfico y lavado de activos.

LRA 7 Córdoba

El integrante de la Cámara del Trabajo de Córdoba y miembro de ´Justicia Legítima´, Rodolfo Zunino, analizó la actual situación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación citando conceptos que expresó “Justicia Legítima” en un comunicado.

El pronunciamiento público había señalado que “nadie en esa contienda palaciega plantea respuestas serias para la profunda crisis institucional del sistema de justicia argentino y algunos fueron partícipes necesarios en maniobras destinadas a posibilitar desplazamientos irregulares de jueces en el Consejo de la Magistratura”.

LU 4 Patagonia

Alfredo Luenzo, Senador del Frente de Todos, se refirió al inicio del tratamiento de la telefonía e internet como servicios públicos y después se refirió a la futura agenda parlamentaria.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó el anuncio del Gobierno de la implementación de un plan de jubilaciones anticipadas para personas que cuenten con los 30 años de aportes requeridos por ley, les faltan cinco años o menos para alcanzar los límites de edad y se encontraran desocupadas al 30 de junio de 2021.

"Para entrar en el beneficio se necesitan al menos 30 años de aporte y estar sin trabajo. La decisión es que se jubilen antes de los plazos establecidos por la ley. Estiman que al menos 20 mil personas entraran en el beneficio", sostuvo el conductor. "Para resolver los grandes problemas de la Argentina necesitamos medidas más amplias". ta/

LRA 1 Buenos Aires

La legislatura porteña debate un proyecto que busca ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional y que es rechazado por el Frente de Todos por considerarlo como un intento de "control político" sobre la justicia.

Desde el Frente de Todos (FdT) cuestionaron tanto el contenido del proyecto que apunta a ampliar las competencias del TSJ porteño con la pretensión de habilitarlo a entender en causas iniciadas en juzgados nacionales, como la forma en que obtuvo dictamen de mayoría en Comisión y quedó en condiciones de ser votado en el recinto.

LRA 1 Buenos Aires

En diálogo con Radio Nacional Tartagal, el referente de la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi (UTD), José Pepino Fernández manifestó que, como gesto solidario, construirán una casa para Mario Maximiliano Sánchez, el joven wichí nominado al Global Student Prize 2021.

LRA 8 Formosa

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó el acto en el cual se firmaron distintos convenios para la realización de obras de infraestructura relacionadas con internet, junto con la entrega de tablets y tarjetas telefónicas por parte del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), a través de su presidente, Claudio Ambrosini.

LRA 1 Buenos Aires

Minutos antes de las cinco de la mañana de hoy se registró en Mendoza un sismo de 5,2 grados en la escala de Richter. El periodista de Radio Nacional Mendoza Sebastián Abella describió cómo se vivió el temblor y señaló que el epicentro fue en el sudoeste de la provincia a 31 kilómetros de Rivadavia y tuvo 14 kilómetros de profundidad. En tanto, señaló que hasta el momento no se registraron heridos ni daños materiales.

Tras el primer temblor ocurrido a las 4.53 de la mañana, minutos más tarde, a las 5.04 hubo una réplica de 2,9 que tuvo 10 kilómetros de profundidad.

Nacional Rock

En el Peor Día de la Semana, Vero Castañares entrevistó a Irene Wais, profesora universitaria e investigadora del CONICET que durante 17 años estudió el Río Paraná. Analizamos las causas del fenómeno y nos preguntamos qué podemos hacer todos nosotros desde nuestro lugar.

LRA 1 Buenos Aires

Luego del anuncio del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, del despliegue de 575 efectivos de fuerzas federales entre los próximos 15 y 20 días en Santa Fe, Silvina Tamous señaló que se deberían juntar algunas soluciones y “realizar un gran acuerdo para bajar la violencia, que es lo que más preocupa” en la zona.

LRA 1 Buenos Aires

Con 75 votos a favor, 68 en contra y dos abstenciones, Chile avanzó en la Cámara de Diputados a la despenalización del aborto hasta las 14 semanas de gestación. Luego pasará al Senado. La diputada por el Partido Comunista de Chile expresó su alegría en un día que fue histórico.

“Fue una batalla dura y larga que tuvo diferentes etapas”, sentenció la funcionaria del país vecino y adelantó que buscan legalizar la interrupción voluntaria del embarazo.

Camila Vallejo destacó el trabajo que realizaron junto a organizaciones y agrupaciones feministas que impulsaron la iniciativa. Por otra parte, al respecto de la aprobación de diferentes proyectos en Chile, declaró que el sistema parlamentario está “más permeable a las necesidades del país”. Sin embargo, alertó que tienen problemas en la Cámara Alta: “Nos trancan mucho las iniciativas”.

LT 12 Paso de los Libres

El doctor Alejandro De Cerchio, Jefe del Servicio de Hipertensión Arterial del Instituto Cardiológico de Corrientes, indicó: "La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud celebran hoy, 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón", y luego destacó: "En este último año y medio el coronavirus ha matado 4.100.000 personas, y si vamos a las enfermedades cardiovasculares, se producen 18 millones de muertes al año".

LV 8 Libertador

Tal fue el tema de diálogo durante el programa ´Muchas Gracias´, donde se explicó que las y los especialistas advierten sobre la importancia de los controles en quienes saben que poseen factores de riesgo como diabetes, hipertensión y sobrepeso, entre otros. Así lo expresó el Director del Instituto de Cardiología y Cirugía Cardiovascular del Hospital Universitario Fundación Favaloro, doctor Oscar Mendiz.

LRA 1 Buenos Aires

93 personas fallecieron y 1.496 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en la Argentina, con lo que suman 115.130 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional, 5.255.261 los contagiados totales y 5.116.274 los pacientes recuperados desde el inicio de la pandemia, informó el Ministerio de Salud.

En ese sentido, la cartera sanitaria indicó que son 1.160 los internados en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 37.1% en el país y del 41.7% en la Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA).

En referencia a las vacunas, ya se han inoculado 51.516.131 de personas en todo el país, de los cuales 29.585.448 han recibido la primera dosis, y 21.930.683 la segunda dosis.

En total, se han distribuido en todos los distritos del país 56.337.504 de vacunas.

LRA 19 Puerto Iguazú

Analizando la apertura gradual de las fronteras, el Ministro de Hacienda de Misiones, comentó los alcances de la reunión con la Cámara de Comercio e Industria de Posadas. “Uno de los pedidos es la devolución del 21 % del IVA a la compra que realicen extranjeros en la ciudad”, señaló Safrán.

LT 14 Paraná

Carina Reh, Secretaria de Salud de Entre Ríos, se refirió a la baja sostenida de casos de coronavirus en la provincia y destacó el trabajo articulado para poder dar respuesta ante la pandemia, recordando que octubre será el mes para aplicarles las vacunas a los adolescentes de entre 12 a 17 años sin factores de riesgo. Luego, la funcionaria se refirió a la variante Delta, la cual podría llegar con la reapertura gradual de las fronteras.

LRA 1 Buenos Aires

La ministra de Salud de Santa Fe describió la actual situación epidemiológica y destacó que "en terapia Covid solo hay 4 pacientes en toda la provincia". Tras recordar que "la situación fue muy crítica", la funcionaria resaltó que "se está saliendo adelante con la vacunación" y subrayó que "se trabajó de manera federal, buscando siempre unificar los criterios". En ese sentido, Martorano expresó que "se empezó a trabajar muchísimo en todo lo que es la agenda no Covid".

LRA 25 Tartagal

En Concejo Deliberante de Rosario de Lema resolvió destituir al intendente Enrique Martínez, como parte de un juicio político, luego de registrar siete causales contra la administración pública. La denuncia fue presentada por la concejala Griselda Galleguillo.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El legislador se refirió al pedido de informe sobre el Sistema de Recaudación y Control de Acreditaciones Bancarias en la Provincia (SIRCREB). “A veces debitan un monto que no corresponde y la devolución tiene una cierta demora”, puntualizó Sciurano.

LU 4 Patagonia

Los candidatos a senadores y diputados del Frente de Todos por Chubut fueron recibidos ayer por el Presidente Alberto Fernández.

Tras el encuentro, el candidato a senador Carlos Linares relató los temas que se trabajaron con el mandatario, expresando: “Lo que viene es un nuevo proceso electoral que se larga de cero. El Gobierno nacional escuchó el enojo de la gente, un enojo lógico que uno puede explicar, pero con eso no basta. Ahora se ataca fuertemente lo que la gente necesita que es, fundamentalmente, llegar a fin de mes y poder programar su vida hacia adelante”, indicó Linares.

LRA 23 San Juan

A 17 años de la desaparición forzada del ingeniero, familiares y amigos convocan a una nueva manifestación para pedir justicia. "Si bien tenemos el logro de la elevación a juicio aún nos queda un largo camino", señaló Mariana Tellechea.

LRA 1 Buenos Aires

Mario analizó las proyecciones previstas ante la inminente difusión de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares, que mide la pobreza e indigencia en el primer semestre de 2021, y permitirá dimensionar el impacto de dos años de pandemia y cuatro previos del gobierno de Mauricio Macri.

LU 23 Lago Argentino. Calafate

El presidente de la línea de bandera remarcó los esfuerzos que se están haciendo para ampliar la conectividad en el marco de la reactivación económica. “Destaco la importancia que tienen los vuelos para el desarrollo de la actividad turística", señaló Ceriani.

LRA 18 Río Turbio

La titular de Distrigas S.A. informó sobre el dispositivo "El Estado en tu Barrio", que se desplegará en 28 de Noviembre con el objetivo de acercar los programas y líneas de acción a los vecinos y vecinas de la localidad.

LRA 5 Rosario

Tras una reunión con la Mesa de Enlace, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, comunicó ayer que habrá una apertura de exportaciones desde el próximo lunes para la carne que se exporta a China, que estaba cuotificada en un 50%. "Para la Sociedad Rural de Rosario es un hecho muy auspicioso", señaló Layús.

LRA 21 Santiago del Estero

La Capital presentó a Santiago Ciudad como destino turístico y en representación de la intendenta, Norma Fuentes, estuvieron el secretario de gobierno, Néstor Machado y el subsecretario de Turismo, Rodolfo Legname.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

El intendente de Río Grande habló sobre la presentación del presupuesto 2022 que realizó el secretario de Finanzas Públicas, Diego López, en el Concejo Deliberante de esa ciudad y aseguró que está orientado a la obra pública que “es motor para la economía local”.

LRA 42 Gualeguaychú

El intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, y la Presidenta del Consejo Mixto de Turismo, Pía Gavagnin, participaron de un encuentro con el Ministro de Turismo, Matías Lammens. Piaggio, explicó el alcance del Programa y el fomento al turismo interno que puede activar las economías regionales del país. “Es un plan que universaliza una gran inversión del gobierno nacional al territorio turístico de la Argentina”, indicó el intendente.

LRA 30 Bariloche

La coordinadora ejecutiva de PAMI Río Negro, se refirió a los importantes anuncios realizados esta semana. Por un lado, el convenio entre PAMI e INTECNUS, que permitirá la internación de sus afiliados y afiliadas, y por otro lado el PreViaje para los y las jubilados/as y sus beneficios.

LV 4 San Rafael

El Senador del Frente de Todos, Mauricio Sat, presentó un proyecto cuyo objetivo es otorgar un descuento del 30% en la tarifa eléctrica para el sector productivo, de modo de incentivar la re funcionalización de pozos en el marco de la crisis hídrica que afecta a Mendoza.

“La manera de abordar la crisis hídrica es a través de la impermeabilización de canales y créditos blandos para que los productores puedan sumar tecnología a su riego, con el sistema por goteo y la re funcionalización de pozos”, expresó el legislador.

LRA 26 Resistencia

“El gobierno provincial puso en marcha varias líneas de apoyo para las demandas más urgentes de la sociedad, especialmente en lo referido a lo económico, y para eso hemos llegado a un acuerdo con el sector supermercadista con la finalidad de atender el tema de precios, que es uno de los más urgentes. Asimismo, se asistirá en aspectos impositivos con planes de facilidades que se establecerá a través de la Administración Tributaria Provincial (ATP), la cual comunicará aspectos específicos de los mismos”, señaló el Ministro de Producción, Industria y Empleo del Chaco, Sebastián Lifton.

LRA 1 Buenos Aires

La medida fue anunciada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el Jefe de Gabinete, Juan Manzur, luego de una reunión con los presidentes de las entidades integrantes de la Mesa de Enlace.

Los embarques de vaca conserva y manufactura se encontraban restringidos hasta el 50% de lo que se había exportado el año pasado.

Según estimaciones de la cartera rural, hay unas 140.000 cabezas de esta categoría en los campos argentinos y unas 50.000 toneladas en las cámaras de los frigoríficos que podrán ser exportadas.

También participaron de la conferencia y del encuentro con los ruralistas el ministro de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, y los gobernadores de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de Santa Fe, Omar Perotti; de Entre Ríos, Gustavo Bordet; y de Santiago del Estero, Gerardo Zamora.

LRA 3 Santa Rosa

El productor agropecuario y ex Director de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, afirmó que la apertura en la exportación de vaca conserva a China “no debería incidir en el precio de la carne en la góndola de los supermercados, porque hablamos de una vaca que acá prácticamente no se consume. No debería incidir si se controla, y los frigoríficos no hacen trampa y cumplen el acuerdo”.

LRA 1 Buenos Aires

El ex presidente de la Federación Agraria explicó la nueva decisión del gobierno de la liberación en la exportación de la vaca conserva a China. “Hubo un acto de sensatez y ordenamiento”, declaró al respecto de la reunión que tuvo el ministro de Agricultura, Julián Domínguez, junto a la Mensa de Enlace.

Eduardo Buzzi contó que ese segmento no se consume en el país y que quedan pocos cortes con limitación. A su vez, señaló que por la medida oficial se logró estabilizar el precio del alimento.

LRA 1 Buenos Aires

El secretario general de Federación Agraria Argentina en Pergamino celebró la reunión entre ministros del Gabinete, gobernadores y representantes de la Mesa de Enlace. "A todos nos quedó un sabor dulce después de la reunión de ayer. Este acercamiento viene a proponer un cambio más profundo en el diálogo con señales concretas y esperamos que se apunte a mejorar la producción", sostuvo Campo, al tiempo que afirmó: "Hay una propuesta federal e integral de producción".

LRA 21 Santiago del Estero

El juez federal brindó detalles de la defraudación millonaria a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que derivó en una serie de allanamientos en domicilios particulares y en la propia sede del organismo nacional.

LRA 22 Jujuy

La titular del gremio de los docentes privados en Jujuy, Silvia Valverde, detalló los temas en los cuales avanzaron en la última reunión paritaria, y luego cuestionó los anuncios realizados sobre el porcentaje real de la recomposición salarial para los docentes: "Esto es muy claro. Cuando se hablan de porcentajes, se hablan de porcentajes anuales y sobre algunas sumas. Uno ve el salario de un docente que cobra $30.000 y creía que a partir de octubre iba a cobrar un 45% más, y esto no es así”.

LRA 27 Catamarca

“Es un gran logro ya que es uno de los sectores más castigados por la pandemia. Esto consiste en que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre pueden inscribir a su empleada doméstica los hogares que están por debajo del mínimo no imponible de Ganancias. El Gobierno nacional le va a hacer una cuenta sueldo gratuita en el Banco Nación, donde va a depositar como máximo $ 15.000 para las empleadas”, comentó la delegada del Sindicato de Amas de Casa, Graciela Peressoni, sobre la nueva medida que lanzó el Gobierno nacional, mediante la cual hará un reconocimiento de hasta el 50% en el blanqueo del personal doméstico.

LRA 26 Resistencia

El Gobierno nacional puso en marcha el Programa REGISTRADAS (Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social), que tiene como objetivo reducir la informalidad en el sector de las trabajadoras de casas particulares y contempla el pago por parte del Estado nacional de hasta el 50 por ciento de los sueldos de las nuevas incorporaciones durante seis meses.

“Se da en el marco de las medidas presentadas en todo el país para dar mayor legalidad en un sector conocido como Economía del cuidado, muy feminizado, para formalizarlo y que, según datos del INDEC, tiene un millón de trabajadoras, el cual por la pandemia perdió muchísimos puestos de trabajo”, expresó la vicepresidenta del Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular, Johana Duarte.

LRA 6 Mendoza

Cintia Coronel, apoderada de la Unión del Personal Auxiliar de Casas Particulares, se refirió a la importancia del Programa REGISTRADAS para el sector y explicó que el Gobierno pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras que sean blanqueadas, a cambio de que la parte empleadora las registre y abone sus aportes.

LRA 29 San Luis

El gobierno pagará durante seis meses hasta la mitad del sueldo de las trabajadoras de casas particulares que sean regularizadas. A cambio, la parte empleadora deberá registrarlas y pagar sus aportes. Un intento de reencauzar una actividad feminizada.

LRA 51 Jáchal

La funcionaria comentó que los cursos “Trayectorias de Formación Profesional” están retrasados porque esperan el envío de la resolución oficial que avala y jerarquiza la capacitación. “Es un sistema de formación inédito en San Juan donde converge el sector privado, estatal y cámaras intermedias en la formación de mano de obra profesional para el sector industrial minero”, comentó Pérez.

LRA 27 Catamarca

“Tenemos la Interrupción Voluntaria del Embarazo como un derecho de las mujeres. El Día de Acción Global por la salud de las mujeres era una fecha que nos reunía a la militancia, a las que pensábamos que teníamos el derecho de decidir sobre nuestro cuerpo sabiendo que cuando hablamos de interrupción voluntaria y de embarazo, estamos hablando de un tema de salud pública”, mencionó la Secretaria de las Mujeres, Géneros y Diversidad de Catamarca, María Carrizo.

LRA 2 Viedma

El secretario de Trabajo de la provincia de Río Negro, presentó el 0800 que busca recepcionar problemáticas de género en el ámbito del Estado provincia. Aseguró que según las estadísticas las denunciantes tienen entre 32 y 52 años de edad.

LRA 25 Tartagal

Roberto Carlos Rejas se fugó del cuartel donde cumplía la condena por la desaparición y asesinato de Milagros Avellaneda y su hijo Benicio Coronel, de 2 años. El gobierno de Tucumán ofrece una recompensa de $2.000.000 a quien aporte información útil para dar con el paradero del femicida.

LRA 29 San Luis

“Por primera vez en el país 4 fiscales federales trabajaran en forma conjunta”, así lo manifestó el abogado Jose D'antona representante de la familia de Guadalupe Belén Lucero. Además confirmó al menos un llamado supuestamente extorsivo a principios del mes de septiembre.

LRA 14 Santa Fe

La funcionaria explicó de qué se trata “Registradas”, un programa de formalización del empleo de las trabajadoras de casas particulares, que busca reducir la informalidad del sector, garantizar la permanencia en un empleo registrado y promover la bancarización.

LRA 24 Río Grande

María Elena Delgado y Fabián Herrera recordaron el día en que desapareció su hija Sofía en un camping a 60 km de Río Grande. Hace 13 años que la buscan y esperan respuestas de la justicia. “No voy a dejar de buscar a mi hija, siempre la estamos esperando", señaló Delgado.

LRA 27 Catamarca

Cada 28 de septiembre se conmemora en todo el mundo el Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. En este marco, la ginecóloga Marina Villagra señaló: "Este día surge como forma de campaña en 1990 para adherirse a otras campañas que se venían haciendo desde distintas organizaciones y redes y exigirle a los gobiernos el acceso al aborto, disminuyendo las muertes maternas”.

LRA 4 Salta

Desde los primeros días de septiembre los vecinos y vecinas de Leopoldo Cuenca no tienen agua. Sufren temperaturas de 41°C y hay instituciones educativas que dejaron de funcionar por esta problemática. En caso de que el intendente no de respuestas, los vecinos prevén cortar la ruta.

LRA 4 Salta

Continúa la búsqueda del joven que se extravió en la Quebrada del Toro. Más de medio centenar de personas de la Policía, Gendarmería y el Ejército Argentino trabajan en terrenos escarpados a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, con una importante amplitud térmica.

LRA 23 San Juan

Especialistas del INPRES se refirieron al movimiento sísmico registrado en Mendoza durante la madrugada de hoy. “El temblor se registró a las 04:53:45 de la madrugada y su epicentro se determinó en el departamento Rivadavia en la provincia de Mendoza”, comentó el licenciado.

LRA 43 Neuquén

La abogada querellante en el juicio que condenó al policía Sergio Palominos por lesiones contra el dirigente social Raúl Godoy se mostró conforme con el veredicto del juzgado. “La condena debe mostrar que la actitud de Palominos es la de toda la policía provincial, en una tierra que sabe de represiones y asesinatos", señaló Hormazabal.

LRA 57 El Bolsón

Desde la Asamblea emitieron una carta a la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, solicitándole "anular todo permiso de cambio de uso del suelo y todo pedido de aguas para loteos". Es por la preocupación que genera un posible loteo en Pampa de Ludden, de Mallín Ahogado.

LRA 52 Chos Malal

El referente dio su visión sobre lo que sucedió en Chile en relación a las agresiones que sufrieron inmigrantes venezolanos. "Este gobierno inoperante de Piñera, no ha tenido ninguna política frente a la inmigración que no sea la expulsión, la persecución y criminalización", expresó Romero Fuente.

LRA 53 San Martín de los Andes

Aunque todavía la provincia de Neuquén no definió si se adherirá o no al decreto del Poder Ejecutivo Nacional que relaja las medidas de prevención sanitaria, las comisiones organizadoras del tradicional festival musical de San Martín de los Andes pusieron en marcha el armado de la fiesta.

LRA 54 Ing. Jacobacci

El agrónomo se refirió al inicio de la temporada de forestación en la región. Señaló que junto a la Municipalidad están plantando árboles en el camino de las chacras hacia el pueblo. Enumeró los cuidados que los árboles necesitan y manifestó que la sequía es el principal problema.

LRA 22 Jujuy

Con la habilitación oficial del paso Cristo Redentor en Mendoza y el paso de Iguazú en Misiones, aumentaron las expectativas por la normalización de la circulación por las fronteras terrestres que tiene Jujuy. Sobre el particular, el delegado de Migraciones en la provincia, Carlos de Aparici, aclaró: "el Estado nacional y sus diferentes organismos trabajan en función de eso. El concepto es que esa apertura se vaya produciendo de manera gradual y cuidada, sobre todo por razones de seguridad, y también de seguridad sanitaria”.

LRA 28 La Rioja

La Secretaria de Planeamiento e Innovación Educativa, Karen Navarro, celebró la decisión del gobernador riojano, Ricardo Quintela, quien confirmó en las redes sociales el regreso presencial a las escuelas a partir del 1° de octubre próximo, garantizando la continuidad pedagógica de todo el sistema educativo provincial.

LRA 3 Santa Rosa

La empresa Dumas Cat presentó un colectivo de prueba motorizado a GNC en el recorrido Santa Rosa-Toay. En tanto Lorena Romero, quien será la conductora, expresó: “Nunca pensé que iba a tener tanto vuelo y tanta prensa. No lo tomo tanto como que estoy haciendo historia, no caigo. Sí soy consciente de lo que logré y en que llegué adonde quería llegar”.

LRA 5 Rosario

El concejal presentó un proyecto de ordenanza para crear un área específica en la Municipalidad de Rosario. Tendrá presupuesto propio y herramientas de monitoreo y acompañamiento para las personas sin vivienda.

LRA 24 Río Grande

El comedor que pertenece a la Organización Barrios de Pié experimentó un crecimiento en la demanda que se hace necesario solicitar la ayuda de la comunidad para sostener el almuerzo y la merienda que brindan una vez a la semana. Piden colaboración.

LRA 18 Río Turbio

El funcionario habló sobre actividades que se llevan a cabo por el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. “Desde el 17 de septiembre estamos llevando adelante actividades, jornadas de limpieza y concientización en el marco de cuidado del ambiente”, señaló Gómez.

LRA 6 Nacional Mendoza Quino

Cuando Quino tenía tres años fue deslumbrado por los dibujos de su tío Joaquín Tejón, que le abrió la puerta al mundo de la imaginación.

LRA 6 Nacional Mendoza Quino

Quino atribuyó al hombre, como sujeto histórico, las responsabilidades de los reiterados errores que hacen al mundo un lugar decepcionante. Por eso, hizo humor.

LRA 6 Nacional Mendoza Quino

La tira cómica fue rechazada en todos los medios gráficos donde fue ofrecida, por su estrategia publicitaria encubierta pero el cajón en el que quedó guardada no sería su fin.

LRA 6 Nacional Mendoza Quino

Hijo de inmigrantes andaluces y republicanos y nieto de una abuela comunista, Quino se hizo de convicciones fuertes y las sostuvo siempre.

LRA 26 Resistencia

Por decisión de Rosario Lufrano, Presidenta de Radio y Televisión Argentina (RTA), LRA 6 Radio Nacional Mendoza pasará a llamarse ´Quino´, apelativo con el cual era conocido Joaquín Salvador Lavado, quien falleció el 30 de septiembre del año pasado.

“Será una ceremonia que se efectuará en el aniversario de su desaparición, transmitida por todas las emisoras de Radio Nacional y la Televisión Pública, la cual contará con la presencia de Rosario Lufrano y el Director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica”, indicó el periodista Sebastián Abella.

LU 4 Patagonia

Mariana Olguín, Directora de LRA 6 Radio Nacional Mendoza, comentó que ultiman detalles para el nombramiento de la radio. “Artistas dirigidos por Miguel Rep están realizando cuatro murales en homenaje a la obra de Joaquín Salvador Lavado ´Quino´. La obra es preciosa porque los colores siempre dan alegría. Mañana será el acto de nombramiento y tomamos el nombre ´Quino´ con mucho respeto y la autorización de la familia. A partir de mañana, tenemos nueva identidad”, sostuvo Olguín.

Archivo Presente: Día X Día

El 29 de septiembre de 1964 fue presentada en sociedad la tira cómica del dibujante y humorista gráfico “Quino”, seudónimo de Joaquín Salvador Lavado Tejón.

Apareció por primera vez en "Gregorio", el suplemento de humor de la revista "Leoplán", y comenzó a publicarse todas las semanas en "Primera Plana", de Buenos Aires.

Nacional Folklórica

Oscar “Cholo” Gómez Castañón mantuvo una intensa entrevista con Juan Martín Leguizamón, hijo mayor del Cuchi Leguizamón, con motivo de un nuevo aniversario de su nacimiento. el 27 de septiembre de 1917.

Comenta sobre su padre que siempre fue un hombre apasionado y curioso, investigador, no sólo fue abogado, también diputado provincial.

Recuerda el Concierto de campanas, realizadas en Salta, donde con las campanas de las iglesias coordinadas interpretó Zamba el pañuelo, y en Tucumán repitió la experiencia con La Felipe Varela y La Zamba de Vargas.

“La relación con Manuel J. Castilla era muy especial, era un gran show donde se divertían mucho, se sentían muy cercanos en su expresión artística, además de la amistad que los unía, que perdura en la relación de los hijos, seguimos siendo amigos desde siempre, además que se conocieron en una etapa muy destacada de la bohemia salteña”.

LV 8 Libertador

Pepe Cibrián Campoy presenta por primera vez en Mendoza su logrado unipersonal ´¡Habla Marica!´, mediante tres funciones en el Cine Teatro Imperial de Maipú, en el Teatro Mendoza y en el Departamento de Tunuyán.

“Para mi Mendoza es muy especial, desde muy chiquita iba al teatro Independencia y mi preocupación era la boletería. Mendoza es muy entrañable para mí”, expresó Pepe, y luego comentó detalles de su recorrido artístico en el principio de su carrera.

Entrevista Federal

El exponente del folklore argentino conversó con periodistas de todo el país, en una nueva edición de Entrevista Federal, sobre sus inicios en el mundo de la música tradicional desde muy joven, acompañado por sus “maestros de la vida”, quienes lo acompañaron y ayudaron para que se convierta en el artista que es hoy.