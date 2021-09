"Si los frigoríficos no hacen trampa, no debería incidir en las góndolas"

El productor agropecuario y exdirector de la Federación Agraria Argentina (FAA), Pedro Peretti, afirmó que la apertura en la exportación de vaca conserva a China “no debería incidir en el precio de la carne en la góndola” de los supermercados. “Yo creo que no tendría que incidir en la góndola para nada porque hablamos de una vaca que acá prácticamente no se consume”, dijo en Rebeldes sin cauce (Nacional Santa Rosa). “No debería incidir –insistió- si se controla y los frigoríficos no hacen trampa y cumplen el acuerdo”.

DESCARGAR

Este martes, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, y el jefe de Gabinete, Juan Manzur, anunciaron que a partir del próximo lunes se liberarán las exportaciones de vaca conserva y manufactura a China.

Peretti habló además del precio de la leche y de la Mesa de Enlace. “Cada pueblo de La Pampa tiene que tener un tambo vinculado con los municipios. Hay que terminar que un litro de leche recorra mil, 600 o 700 kilómetros. Con la cantidad de campos que hay eso tiene que cambiar. Ya lo hicimos, hay que volver a eso”, planteó.

Finalmente dijo que “no confiaría" en la Mesa de Enlace. "Me parece un organismo totalmente politizado; es una sucursal de Cambiemos que hace política partidaria, no gremial. Yo no prestaría mucha atención a lo que dice la Mesa de Enlace porque no la considero una opinión calificada sino estrictamente política y así la tomo", agregó.

Programa: Rebeldes sin cauce

Conducción: Facundo Baraybar y Carolina Moldes / Mariana Cornejo y Matías Sapegno

Días y horario: lunes a viernes, de 8 a 12 hs.

Emisora: LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa (AM 730 y FM)