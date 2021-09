"Había gran ilusión de los docentes pensando que el aumento sería del 45%".

DESCARGAR

La titular del gremio de los docentes privados en Jujuy, detalló en qué temas avanzaron en la última reunión parutaria, y cuestionó los anuncios realizados en cuanto a cual sería el porcentaje real de recomposición salarial para los docentes: "Esto es muy claro. Cuando se hablan de porcentajes, se hablan de porcentajes anuales y sobre algunas sumas. Uno ve el salario docente que cobra $30.000 y creía que a partir del mes de Octubre iba a cobrar un 45% más, y esto no es así. Por empezar que son sumas, porcentajes al básico o en algunos ítems del salario docente, y es un porcentaje anual, con lo cual no supera los $1.200 de aumento. Esto hay que tenerlo muy claro, y es lo que le manifestamos a nuestros compañeros docentes cuando salen los anuncios. Cuando sale el anuncio del ministro de Hacienda diciendo esto, había una gran ilusión dentro de los docentes pensando que iba a ser un aumento del 45%, cuando esto no es así".

