Sergio Galleguillo: “Todo se reduce a cantar con el corazón“

El exponente del folklore argentina conversó con periodistas de todo el país, en una nueva edición de Entrevista Federal, sobre sus inicios en el mundo de la música tradicional desde muy joven, acompañado por sus “maestros de la vida”, quienes lo acompañaron y ayudaron para que se convierta en el artista que es hoy.

“Son gente que está en mi corazón y jamás me voy a olvidar de ellos. Me enseñaron, no solamente a estudiar, también a vivir y a ser una mejor persona. Ellos y la música me salvaron”, contó.

En referencia a la cancelación de sus shows musicales por la pandmeia del coronavirus, Galleguillo manifestó que, “me agarró una tristeza gigante, especialmente por no poder hace sonar mi guitarra, por las lejanías de mis cercanos y del sufrimiento ajeno”.

“Es por eso que pensé salir con la pandemia y no de ella, por eso empezamos de cero”, agregó.

Asimismo, habló de su última producción Volver, lanzado en el 2019 y la cual no pudo sonar arriba de los escenarios por la pandemia; es por eso que el músico anunció la vuelta a los espectáculos para “revolver el tintero y recordar todas las canciones”.

Además, contó cómo son sus cumpleaños, por los cuales, aseguró "ha llegado a durar días y hasta hemos tenido que cortar la calle para recibir a la multitud" que se junta para celebrar con él.

En tanto, el “Gaio Riojano”, contó lo que es para él la esencia del norte argentino: “El norte tiene el corazón caliente que te recibe con la puerta abierta. La magia de los lugares, los paisajes, los aromas; te permite acercarte para apreciar la tierra”.

“Mi pasión es por la música y la gente. Mi casa está construida con instrumentos para que siempre tenga a mano algo para tocar y la gente siempre me inspiró y acompañó con mi música”, declaró.

Participaron de la entrevista a Sergio Galleguillo, de LRA 1 Buenos Aires, Fernando Pedernera; de LRA 20 Las Lomitas, Mónica Rojas; de LRA 25 Tartagal, Joaquín Carrizo; de LRA 15 Tucumán, Laura Barrionuevo; de LRA 24 Río Grande, Rosario Vázquez; de LRA 55 A. Río Senguer, Soledad Larena; de LV 4 San Rafael, Evangelina Zapata; de LRA 9 Esquel, Valeria Gutiérrez; de LRA 51 Jachal, Domingo Jofré; de LRA 28 La Rioja, Karina Tejada y de LRA 43 Neuquén, Daniel Arroyo.