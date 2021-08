Diario de Radio Nacional 29/08/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

Agenda Nacional

LRA 1 Buenos Aires – LEANDRO SANTORO: “Un modelo ayuda al crecimiento y otro beneficia a los poderosos”

LV 8 Libertador – MARTIN GUZMAN: “El país está viviendo una recuperación económica sólida”

LRA 1 Buenos Aires – CLAUDIO LOZANO: “Estaríamos generando 670.000 puestos de trabajo”

LRA 26 Resistencia – LILIANA ESTRADA: “Hay familias de Villa Río Bermejito que viven en extrema pobreza”

LRA 1 Buenos Aires – FRANCO CASTIGLIONI: “Ha sido una derrota de Estados Unidos 20 años después”

LRA 16 La Quiaca – Cargos públicos: Presentan proyecto para que no accedan quienes tengan condenas

LRA 1 Buenos Aires – Por la tortura y muerte de siete personas: Juzgarán a Etchecolatz y Garachico

LRA 1 Buenos Aires – JUAN ENRIQUE ROMERO: La problemática de los carpinchos en Nordelta

LRA 1 Buenos Aires – Sin muertos por coronavirus: San Juan vive este cuadro por primera vez en seis meses

LRA 14 SANTA FE – AGUSTIN ROSSI: La interna, las PASO, los proyectos

LRA 1 Buenos Aires – Respecto a julio de 2020: La industria pyme creció un 36,3%

LRA 9 Esquel – Chef de Trevelin: Entre los 3 mejores emprendimientos gastronómicos del país

LRA 26 Resistencia – DIEGO ROTUNDO: Contención a personas en temas relacionados a consumos problemáticos

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa – OSMAR CAPOLUNGO: “Este año la bronquiolitis nos está desbordando”

LRA 1 Buenos Aires – Francisco, ocho años después: El Papa de la hermandad

LRA 1 Buenos Aires – ENRIQUE KONSTANTINIDIS: Transición energética, una etapa que comprende a todo el planeta

LRA 26 Resistencia – En Resistencia y el interior: Continúan las campañas para aumentar la donación de sangre

LRA 9 Esquel – CRISTIAN GOROSITO: Científico de Esquel obtuvo beca del CONICET para investigara las aves

LRA 1 Buenos Aires – SAMPEDRO-MARCELA OJEDA: Las mujeres en el Islám

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas – SOFIA BARBISAN: Abuso sexual en la Armada: “Yo hubiese pedido 10 años”

LRA 1 Buenos Aires – LITTO NEBBIA: Los Gatos, interpretados por otros

LRA 1 Buenos Aires – ANABELLA ZOCH: Música de todas las voces del país para todos los oídos del mundo

LRA 1 Buenos Aires – FABIAN GALLARDO: Presentó “Ajenos”, su nuevo trabajo musical

LRA 7 Córdoba – Recordando a Lois Blue: La primera dama del jazz argentino

LRA 21 Santiago del Estero – JORGE CARABAJAL: Los festivales santiagueños serán promocionados en el exterior

LT 14 Paraná – Nuevo trabajo de Pablo Russo: Libro sobre la migración luxemburguesa

LRA 1 Buenos Aires – SABORIDO-MIGUEZ: Cuándo quisieron matar a San Martín y el primer tren del país

NORTE GRANDE – SERGIO GALLEGUILLO: El 2 de octubre presentará su disco “Volver”

LRA 9 Esquel – LUCIANO SCAGLIONE: El disco de Attaque 77 grabado durante la cuarentena

LRA 1 Buenos Aires – INDEPENDIENTE 3-COLON 0: El Rojo goleó para volver a la punta

LRA 1 Buenos Aires – También lo hará el Torito Rodríguez: Los Romero rescinden su contrato

DIARIO NACIONAL: Claudio Orellano y Sonia Ferraris, de lunes a viernes de 03:00 a 06:00.

Títulos de Tapa | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

El precandidato a diputado nacional del Frente de Todos Leandro Santoro aseguró hoy que en estas elecciones hay dos modelos en disputa que son “un Estado que se hace cargo, que trata de ayudar en el proceso virtuoso de crecimiento de la economía y la distribución del ingreso y otro que garantiza negocios sólo a los poderosos”, como sucedió en el Gobierno de Mauricio Macri.

En una entrevista, Santoro también opinó que hubo “un giro de la derecha hacia la ultraderecha con un endurecimiento del discurso político” y analizó que el pase de la exgobernadora María Eugenia Vidal a la Ciudad de Buenos Aires generó “desilusión” entre los votantes de Juntos por el Cambio de cara a las PASO del próximo 12 de septiembre.

LV 8 Libertador

Así lo aseguró el ministro de Economía, Martín Guzmán, en el encuentro ´Producción, Economía y Futuro´, que tuvo lugar en Mendoza junto a candidatas y candidatos provinciales del Frente de Todos. El ministro también destacó que esa recuperación se da mientras “crece la actividad económica, la producción, el empleo registrado y las inversiones. Se está construyendo cada una de las condiciones que necesitamos para tener una Argentina que genera trabajo, que le agrega valor a la producción y de cada vez mayor estabilidad”.

LRA 1 Buenos Aires

El director del Banco de la Nación y precandidato a diputado en CABA reflexionó acerca de la reducción de la jornada laboral y destacó que “las condiciones laborales de la Argentina merecen una revisión importante”

En este sentido expresó: “Es un planteo que viene a cuento de toda la discusión que se ha abierto, una discusión muy productiva respecto al tema de reducir la jornada laboral, es un tema que nace fundamentalmente a partir del debate de economías más desarrolladas y asociado al impacto tecnológico”.

El precandidato a diputado de CABA resaltó: “Se plantea una manera razonable en la que para que se utilice ese excedente de producción y para eso se requeriría un cambio en la jornada, reduciéndola. Si alguien tiene la capacidad de producir más en menos tiempo es lógico que trabaje menos horas con el mismo sueldo.

LRA 26 Resistencia

Lo comentó Liliana Estrada, auxiliar docente qom de la escuela 138 ´Nicolás A. Fernández´ de esa localidad. “Quiero contar la historia de Daniel, alumno de la escuela que después de mucho tiempo en que se dieron clases virtuales se presentó a su aula con zapatos rotos en un día de mucho frío. Publiqué una foto en las redes sociales y le comuniqué a la Dirección que elevaría una nota a las autoridades de Educación. Visité su casa y comprobé la situación de extrema pobreza y abandono de la familia. Al conocerse este tema por las redes sociales comenzó a llegar ayuda de personas particulares, e intervino la Defensoría del Pueblo”, indicó Estrada.

LRA 1 Buenos Aires

Castiglioni estuvo en contacto con el equipo de En qué juego estamos, donde se refirió a la cantidad de inscriptos en las universidades y reflexionó acerca de la situación en Afganistán.

En tanto a los inscriptos en tiempos pandémicos expresó: “Con la pandemia tuvimos serios problemas porque en gran mayoría son sectores de primera generación que entra en la universidad, pero con carencias básicas. Para el territorio es un cambio extraordinario, son sectores populares que han llegado a la universidad, son conscientes de que la mano del estado es fundamental para equiparar”

Con relación a la situación en Afganistán: “El problema es que en 20 años ese estado no se había construido, Estados Unidos va con la idea de transformarlo de raíz cultural”. “Biden tuvo el discurso del otro día en el que dice que ganaron y eso no es cierto, lo vemos con el atentado del otro día, ha sido una derrota 20 años después”.

LRA 16 La Quiaca

La diputada Mariela Ferreira habló acerca de un proyecto de transparencia partidaria, expresando que “al entender que las personas que ocupan cargos públicos y cargos electivos tienen que ser lo mejor de la sociedad, decidimos presentar el proyecto de transparencia partidaria para que se cumplan con todas las normas de conducta y las normas legales que amerita el cargo.Por ejemplo, no podrán ser candidatos quienes tengan condenas penales o pena preventiva de libertad, delitos vinculados a violencia de Género, delitos contra la administración pública y contra las personas. Tampoco quienes hayan cometido delitos contra la integridad sexual, deudores alimentarios, morosos alimentarios, delitos contra la propiedad y la libertad, poderes públicos y orden constitucional”.

LRA 1 Buenos Aires

La Justicia Federal de La Plata juzgará desde el próximo lunes al represor Miguel Etchecolatz y el exjefe policial Julio Garachico por las torturas y crímenes cometidos durante la última dictadura militar contra siete víctimas, entre ellas el albañil Jorge Julio López y un estudiante secuestrado durante “La Noche de los Lápices”, que permanece desaparecido.

LRA 1 Buenos Aires

A raíz de la notoriedad que ha cobrado la presencia de carpinchos en la zona del barrio Nordelta, Alicia Barrios conversa con el médico veterinario Juan Enrique Romero, quien explica las particularidades de esta especie, su valor como especie protegida dentro de la fauna local y asimismo cuenta sobre las características de los humedales, territorio habitual para esta especie.

Romero relata que las recientes apariciones de estos animales se deben a que tras el último emprendimiento inmobiliario de la zona se produjeron desmontes que originaron un desplazamiento de animales y asimismo como consecuencia de que los vecinos cerraron los accesos a las lagunas, es que se producen las apariciones de animales excluidos de su ambiente natural. Destaca que no se trata de una especie agresiva, ya que es un animal herbívoro sin características de depredador por lo que también sufren el ataque de las mascotas de los vecinos.

Coronavirus | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 23 Radio Nacional San Juan, Gustavo Martínez, conductor del programa “¿Quién lo dice?” se refirió a la actualidad sanitaria en la provincia.

Política | Volver al inicio

LRA 14 SANTA FE

El precandidato a senador nacional del Frente de Todos (FdT) visitó los estudios de Radio Nacional Santa Fe y expresó los postulados, iniciativas y lecturas en el marco de la campaña electoral con vistas a las próximas PASO.

Agustín Rossi comenzó contando sus vínculos -“muchos”- y paso por la radio, “con un programa en LT8” de Rosario, en el piso de Nacional Santa Fe en diálogo con “Nacionalmente”.

En este marco de pandemia -”claramente distinto”-, comentó que en la actual campaña electoral no ve “que haya rechazo ni indiferencia. Recuerdo la campaña de 2017, hecha a pulmón, absolutamente identificado con el kirchnerismo y la foto con Cristina y yo siento que hoy hay una mayor amigabilidad”, comparó.

Economía | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

La producción de la industria de las Pequeñas y Medianas empresas en la Argentina creció un 36,3 % en julio frente a igual mes de 2020 y su actividad un 3,8 % respecto a junio pasado, según un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa.

De igual forma destacaron la normalización de las actividades, el repunte de las exportaciones, la performance del agro y de la construcción.

“La tasa de ganancia de las empresas muestra una evolución positiva. Hay un 38% de industrias que no obtuvo rentabilidad en julio, lo que implica una mejora del 17% en relación a igual indicador del mes anterior”, señalaron desde la entidad.

Además, aclararon que si bien el 48,7% de las pymes consultadas calificaron la situación de su empresa hoy “como regular o mala”, la proporción de industrias con planes de inversiones a futuro se mantuvo en 27%, un nivel muy elevado en relación a los últimos 5 años.

LRA 9 Esquel

La chef de TrevelinPaula Chiaradia fue premiada en la tercera edición del Prix de Baron B-EditionCuisine. Se trata de una idea que destaca los mejores proyectos gastronómicos integrales del país a partir de parámetros basados en una visión transformadora. Entre más de 50 emprendimientos que se postularon, Fonda Sur fue uno de los 3 elegidos para competir en la final. María Florencia Rodríguez, de Jujuy, resultó la ganadora y Chiaradia se llevó el premio Corcho de Plata.

Semana Bruschtein | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Luis habló sobre el festejo de cumpleaños de la dirigente de la Coalición Cívica Elisa Carrió, quien fue denunciada ya que en diciembre pasado en medio de la pandemia celebró junto a otras 70 personas en su chacra de Capilla del Señor. “La oposición hizo un caballito de batalla electoral muy fuerte de la reunión que se organizó en la quinta de Olivos en su momento. Se plantearon cosas graves, se hicieron encuestas anunciando que la imagen presidencial se había caído estrepitosamente, hubo mucha gente que se dio por ofendida. Y ahora nos sorprendemos que la misma gente que se daba por ofendida, participó en una fiesta mucho más populosa y más transgresora de las pautas sanitarias que estaban establecidas”, expresó.

LRA 1 Buenos Aires

En su habitual columna, el periodista habló sobre la manipulación de las cifras por parte de ciertos medios para presentar una realidad de la campaña de vacunación opuesta a la que percibe la mayoría.

“Ha habido una campaña velocísima, eficaz, abarcadora y masiva. No sé si todo el mundo tiene consciencia de las dificultades que implica una operación de esa envergadura, donde intervienen millones de personas que tienen que ser vacunados. Al mismo tiempo que se discute a nivel internacional el acceso a determinadas vacunas y que se arma una logística para que las mismas lleguen y sean distribuidas”.

Sociedad | Volver al inicio

LRA 26 Resistencia

“Trabajamos en el Dispositivo Territorial Comunitario de la Municipalidad de Fontana, que incluye a Centros Preventivos Asistenciales, gratuitos, de abordaje integral y ambulatorio para personas sin cobertura médica o de vulnerabilidad en temas relacionados con el consumo de sustancias”, indicó Diego Rotundo, de SEDRONAR Chaco.

LRA 15 Tucumán Mercedes Sosa

Especialistas en pediatría advierten que la bronquiolitis, que principalmente afecta a niños y niñas recién nacidos hasta los dos años, se ha vuelto un problema en este 2021. “En Tucumán, el año pasado, hablando siempre en pediatría, la bronquiolitis dio un respiro, pero este año no porque nos están desbordando los espacios, tanto de hospitales como de sanatorios, hay muchos casos de bronquiolitis y ya se han dado casos de bronquiolitis con Covid. Cuando entra un paciente con síndrome febril, se los está estudiando para buscar ambos virus. Hemos encontrado pacientes con bronquiolitis y con Covid. La bronquiolitis es una patología seria en los niños desde el nacimiento hasta los dos años. Después de los dos años la bronquiolitis no da una insuficiencia respiratoria, pero sí puede complicar con un cuadro laringe o un estado de tipo gripal”, alertó el médico especialista Osmar Capolungo.

LRA 1 Buenos Aires

Radio Nacional celebra el octavo aniversario del pontificado del Papa argentino con un nuevo ciclo semanal: “Francisco, el Papa de la esperanza”, un recorrido por sus encíclicas, audios históricos y sus pensamientos.

LRA 1 Buenos Aires

Enrique Maurtua Konstantinidis, asesor senior en política climática de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), reflexiona acerca de esta problemática y destacó que “las energías renovables hoy son la generación de energía más económica”

En este sentido expresó: “Estamos en una situación de una crisis ecológica y climática que justamente nos está poniendo en una necesidad inminente ya hace varios años, pero una necesidad más inminente de cambiar cómo consumimos y producimos la energía”

“El 80% de la energía a nivel mundial viene de los combustibles fósiles, por esto mismo es un cambio muy grande el que hay que hacer”. “Transicionar es expresamente abandonar ese tipo de industria, es no producir más petróleo ni gas ni consumirlo, son cambios muy significativos” afirmó.

LRA 26 Resistencia

Lo expresó José Mohalem, técnico del Centro Provincial de Hemoterapia, diciendo que “por suerte en esta última semana aumentó considerablemente la cantidad de donantes de sangre y eso es muy positivo, sobre todo por la posibilidad de asistir a quienes la necesitan. Trabajamos con postas fijas de donación en los hospitales cabeceras de toda la provincia”.

LRA 9 Esquel

Cristian Gorosito, investigador del Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), fue el ganador de una beca post doctoral para continuar su investigación sobre las especies de aves de nuestro país, y en concreto, de la región.

El científico contó que cursó la Licenciatura en Ciencias Biológicas en la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), sede Esquel, luego realizó el doctorado en la Universidad de Buenos Aires y luego se dedicó a estudiar la biología productiva del fío-fío silbón. Se trata de una especie migratoria que durante la primavera y el verano está en la cordillera chubutense.

Géneros | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Un programa que se propone poner la lupa sobre la situación de las mujeres en Afganistán y en los países islámicos.Conversamos con Teresa Bo, periodista argentina, corresponsal de Al Jazeera, principal canal de noticias del mundo árabe.

Bo cubrió las guerras de Afganistán e Irak pos 2001 y el conflicto en Gaza, entre otros.

También dialogamos con Carolina Bracco, doctora en culturas árabe y hebrea y politóloga de la UBA.

Actualmente es profesora del Seminario “Mujeres y lucha anticolonial en Medio Oriente y el Norte de África” y del Seminario de Doctorado “Género, feminismo y modernidad en el Mundo Árabe”.

LRA 10 Ushuaia e Islas Malvinas

Sofía Barbisán, abogada de Lucía, -como eligió llamarse la víctima de abuso para resguardar su identidad-, habló en Radio Nacional Ushuaia sobre el pedido de condena por parte del fiscal Eduardo Urquiza a Reynaldo Cardoso de 3 años de prisión en suspenso por los delitos de abuso sexual simple en concurso ideal con amenazas coactivas y expresó que “esperábamos más”.

La Dra. Barbisán aseguró que “hubiese pedido cerca de 10 años y con el agravante. Podría haber ido por más y configurar dentro de las pruebas el acceso carnal pero no se pudo probar porque el único testimonio era el de ella, no había pruebas materiales que pudieran demostrar esto”.

La letrada contextualizó que “la primera denuncia se dio a dos años de esto y la segunda denuncia se dio después de dos años más. Nosotras considerábamos que faltaban dos testimonios y no nos dieron lugar, luego se le dio traslado a la fiscalía y nuestro pedido quedó extemporáneo, se presentó fuera de fecha por eso no se me permitió dar mi alegato”.

Suplemento Cultural | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Las canciones de Los Gatos son, dentro del rock nacional, de las más reversionadas por otros artistas. Por eso, en esta nueva emisión de “Planeta Nebbia”, Litto, uno de los integrantes del grupo fundamental del género en Argentina, seleccionó un “manojo” de temas del conjunto interpretados por otros. Versiones instrumentales, boleros y más.

LRA 1 Buenos Aires

Anabella comenzó el programa brindando un solemne homenaje a Nelly Omar, a quien definió como “La Voz del Tango, la rebelde, talentosa, multifacética y cantora por excelencia, que fue mucho más que todo eso, ya que fue quien marcó el camino para muchas mujeres que querían inclinarse por el género y que no se animaban”.

“Una empoderada del arte que rompió todo tipo de prejuicios t, además de todo eso, a sus 101 años, uno antes de fallecer, aún seguía copando los escenarios con su energía y su pasión, junto a su característico pocho rojo y negro”, agregó.

En la columna especial de hombres que cantan mujeres, se pudo escuchar a Jorge rojas cantando las letras de Silvia Mujica, en su canción “Milagro de amor”.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Soy Nacional, charló con el compositor argentino de rock, quien presentó su nuevo trabajo, Ajenos, un disco compuesto por canciones propias, así como también prestadas.

Según él, el mismo se llama así, “como también podría llamarse “las canciones que me hubiese gustado componer””, debido a su completo interés por las obras de otros artistas.

“Que los temas que no sean tuyos es un peso menos para un artista, mucha menos responsabilidad”, agregó.

LRA 7 Córdoba

Lucía Montero, la hija de Lois Blues,recordó a la icónica voz del jazz del país.Lucía Claudia Augusta Bolognini Míguez nació el 23 de agosto de 1912 y fue bautizada por el ambiente jazzero como Lois Blue. En tanto, Lucía se refirió a la faceta musical y a los aspectos de madre de la artista, recordando su osadía para ganar terreno en un territorio dominado por los hombres.

LRA 21 Santiago del Estero

El organizador del festival nacional de la chacarera brindó su opinión sobre las expectativas de la promoción y proyección turística de la provincia en el exterior, que cuenta con un fuerte apoyo de la Nación a través del secretario ejecutivo del Improtur, el santiagueño Ricardo Sosa.

LT 14 Paraná

El libro “Luxemburgueses en la Argentina. Historia de una migración”, del escritor e investigador Pablo Russo, será presentado en Paraná el próximo 24 septiembre. La cita será en la Casa de la Cultura de Entre Ríos a las 20.30 horas, según anticipó Héctor Fischbach, presidente de la Asociación Argentina Luxemburguesa. Asimismo, el trabajo de investigación contará con otras cinco presentaciones en distintos lugares del país.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Mundo Disperso, comenzó el programa contando las historias de los tres intentos de asesinato que sufrió el General San Martín.

Luego contaron la historia del primer ferrocarril que comenzó a circular por la Argentina un 29 de agosto de 1857. El presidente de la Confederación Argentina era Justo José de Urquiza quien gobernaba desde Entre Ríos, Paraná, ya que Buenos Aires estaba separado de la Confederación.

NORTE GRANDE

Sergio Galleguillorecordó el lugar donde nació y cómo fueron sus raíces en Campamento Vespucio, repasando luego su carrera musical. “El folclore es una forma de vida, en la actualidad existe una forma más cómoda para hacer música, pero el folclorista tiene que salir para triunfar llevando sus raíces y su cultura para que no se pierdan los valores”, expresó Sergio y luego indicó que “mi vuelta será el próximo 2 de octubre desde Buenos Aires al país, presentado mi disco ´Volver´”.

LRA 9 Esquel

Luciano Scaglione, bajista de Attaque 77, se refirió al último disco que lanzaron durantela pandemia, llamado ´Sesiones Pandémicas´, y a su presente personal, diciendo que este trabajo reversiona clásicos de la banda y se transformará en un vinilo que estará disponible en todas las plataformas digitales.

Deportes | Volver al inicio

LRA 1 Buenos Aires

Los goles del Partido en el Relato de Eladio Arregui por Radio Nacional.

LRA 1 Buenos Aires

Hay acuerdo de palabra entre el club y los hermanos Romero. Los “Melli” rescinden su contrato, quedan con el pase en su poder y a cambio, el club abona la deuda cercan al millon de dólares en 10 cuotas a pagar desde marzo 2022.

Otro que sorpresivamente seguirá el mismo camino es Diego “Torito” Rodriguez quien fue titular el último partido del equipo. El volante también tendría un acuerdo de palabra para quedar en libertad de acción y así interrumpir el contrato que tenía con San Lorenzo hasta fines de 2023.

Pensando en el partido del lunes ante Patronato, Paolo Montero probó con varios cambios: Torrico; Peruzzi, Donatti, Zapata, Herrera; Cerutti, Ortigoza, Rosané, Fernandez Mercau; “Uvita” Fernandez y Di Santo.

Humor | Volver al inicio

Feliz Día a los Abogados

29 de agosto. Desde este humilde espacio, vaya nuestro agradecimiento por su labor, si gana el juicio en el que nos representa… Caso contrario agregar lo que corresponda.

Me acuerdo un profesor de Derecho Civil, que un día le dijo a sus alumnos:”Para que tengan en cuenta durante toda su carrera.Los juicios se ganan y se pierden.Eso sí siempre se cobran”.

Chocolate por la noticia