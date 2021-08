Claudio Lozano: “Estaríamos generando 670.000 puestos de trabajo”

El director del Banco de la Nación y precandidato a diputado en CABA reflexionó acerca de la reducción de la jornada laboral y destacó que “las condiciones laborales de la Argentina merecen una revisión importante”

DESCARGAR

En este sentido expresó: “Es un planteo que viene a cuento de toda la discusión que se ha abierto, una discusión muy productiva respecto al tema de reducir la jornada laboral, es un tema que nace fundamentalmente a partir del debate de economías más desarrolladas y asociado al impacto tecnológico”

El precandidato a diputado de CABA resaltó: “Se plantea una manera razonable en la que para que se utilice ese excedente de producción y para eso se requeriría un cambio en la jornada, reduciéndola. Si alguien tiene la capacidad de producir más en menos tiempo es lógico que trabaje menos horas con el mismo sueldo

“Cuando uno mira el caso argentino, no se tiene la densidad de cambio tecnológico que tienen las economías más importantes del mundo, esto no quiere decir que no hayan estos avances, pero son más restringidos”. “Lo que sí tiene nuestro país es que cuando uno mira el mundo laboral, uno ve lo que se trabaja y se desempeñan 54 horas semanales”

En este sentido destacó: “Esto tiene que ver con un fenómeno de fuerte precarización y sobreexplotación que se desempeña tanto en el terreno de la informalidad como también en los trabajadores en blanco”

“Si los sindicatos articulados con el estado discutieran las jornadas de estos sectores en blanco, ese excedente horario se podría distribuir para generar más empleo”. A su vez, hizo hincapié en que “de esta manera estaríamos generando 670.000 puestos de trabajo”

“Las condiciones laborales de la Argentina merecen una revisión importante” afirmó.

Además, se refirió a las declaraciones del ministro de Economía Martín Guzmán al respecto de la deuda externa, afirmando que “no ha habido endeudamiento en dólares durante la gestión actual”.