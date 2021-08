Abuso sexual en la Armada: “Yo hubiese pedido 10 años”, dijo la abogada

Sofía Barbisán, abogada de Lucía, -como eligió llamarse la víctima de abuso para resguardar su identidad-, habló en Radio Nacional Ushuaia sobre el pedido de condena por parte del fiscal Eduardo Urquiza a Reynaldo Cardoso de 3 años de prisión en suspenso por los delitos de abuso sexual simple en concurso ideal con amenazas coactivas y expresó que “esperábamos más”.

La Dra. Barbisán aseguró que “hubiese pedido cerca de 10 años y con el agravante. Podría haber ido por más y configurar dentro de las pruebas el acceso carnal pero no se pudo probar porque el único testimonio era el de ella, no había pruebas materiales que pudieran demostrar esto”.

La letrada contextualizó que “la primera denuncia se dio a dos años de esto y la segunda denuncia se dio después de dos años más. Nosotras considerábamos que faltaban dos testimonios y no nos dieron lugar, luego se le dio traslado a la fiscalía y nuestro pedido quedó extemporáneo, se presentó fuera de fecha por eso no se me permitió dar mi alegato”.