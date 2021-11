Diario de Radio Nacional 28/11/2021

Títulos de tapa | Coronavirus | Semana Wainfeld | Economía | Semana Giorgi | Política | Sociedad | Laborales | Semana Nacional| Géneros | Derechos Humanos | Historias | Suplemento Cultural | Deportes | Humor

LRA 1 Buenos Aires - CRISTINA FERNANDEZ: La decisión de un acuerdo con el FMI "siempre la tuvo" el Presidente

LRA 1 Buenos Aires - MATIAS KULFAS: "Cuidar los dólares, es un acto de responsabilidad social"

LRA 1 Buenos Aires - PABLO STEFANONI: La fragmentación política en Chile y la extrema derecha en Latinoamérica

LRA 17 Zapala - SEBASTIAN SALGADO: Polémica por declaraciones de AMLO sobre China

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL ARROYO: El acuerdo con el FMI "debe incluir a los 45 millones de argentinos"

LRA 1 Buenos Aires - El asesinato de Elías Garay: La responsabilidad del gobierno rionegrino

LRA 1 Buenos Aires - Crimen de Lucas González: Detienen a otros seis policías por encubrimiento

LRA 6 Mendoza Quino - Violencia institucional: Denuncian a miembros del servicio penitenciario por violencia de género

LRA 1 Buenos Aires - PAULA LITVACHKY: Funcionamiento de las fuerzas de seguridad: “Problemas importantes”

LRA 1 Buenos Aires - SANDRA MIHANOVICH: Charlas con Piero y Palito Ortega

LRA 1 Buenos Aires - “Colorado” Vázquez, amigo de Fontanarrosa: La enfermedad "lo agarró en su mejor momento creativo"

LRA 26 Resistencia - HUGO PIZZI: "Atentos a lo que ocurra en Europa con la variante Ómicron"

LRA 6 Mendoza Quino - Informe del instituto de histología y embriología: “Las vacunas que se aplican son seguras y efectivas”

PUNTO SUR - ERNESTO RESNIK: "La nueva variante sudafricana es motivo de alerta y preocupación"

LRA 23 San Juan - GRACIANA PEÑAFORT: "El odio vende y también mata"

LT 14 Paraná - Vitivinicultores emprendedores: Presentación de “Entre Ríos entre viñas”

LRA 19 Puerto Iguazú - Fondos aportados por Nación: Inversión de 350 millones de pesos, en obras de energía

LRA 12 Santo Tomé - FERNANDO RAMIREZ: Docentes correntinos preparan medidas de fuerza

LRA 1 Buenos Aires - Iniciativa del Gobierno: Se despliega una campaña internacional para visibilizar los derechos sobre Malvinas

LRA 1 Buenos Aires - DANIEL SCIOLI: La carta de CFK "Pone las cosas en su lugar desde el punto de vista institucional"

LRA 1 Buenos Aires - La producción de la industria manufacturera creció 11,8% en agosto en la Provincia de Buenos Aires

LRA 1 Buenos Aires

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, consideró que la decisión sobre un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) "siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación" y pidió que "a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina", en una carta publicada en sus redes sociales.

En ese sentido, Fernández se pronunció de ese modo en una misiva titulada "De silencios y curiosidades. De leyes y responsabilidades", que publicó en su cuenta de Twitter y en su página oficial, en la que se refiere a la deuda que dejó el Gobierno de Mauricio Macri, el rol de la oposición y los medios de comunicación.

En el texto, aludió al título de una nota periodística que decía: "El FMI, la lapicera de Cristina Kirchner y la disputa que recrudece de Alberto Fernández con la vicepresidenta".

Asimismo, señaló que "vale la pena aquí parafrasear y corregir el título al que hiciéramos mención al comienzo de este texto: la lapicera no la tiene Cristina" y dijo que "siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación".

"Y no lo digo yo, lo dice la Constitución Nacional", expresó y pidió que "a nadie lo engañen sobre quién decide las políticas en la Argentina".

LRA 1 Buenos Aires

Kulfas defendió la decisión de limitar el financiamiento de las compras en cuotas con tarjetas de crédito de pasajes y servicios de turismo al exterior, y sostuvo que “cuidar los pocos dólares" de la economía argentina "es un acto de responsabilidad social”.

“En este contexto de restricciones inéditas por dos crisis que no provocamos -la de 2018-19 y la de la pandemia-, cuidar los pocos dólares que dispone nuestra economía es un acto de responsabilidad social”, afirmó el funcionario nacional a través de su cuenta en la red social Twitter.

En ese marco, agregó: "Sería irresponsable que el Estado financie una actividad que nos cuesta tantos dólares, sobre todo teniendo en cuenta que cuantos menos dólares tengamos, más riesgos hay de devaluación; y como vimos en 2018 y 2019, ya sabemos el impacto que ésta tiene sobre las familias”.

LRA 1 Buenos Aires

El periodista y actual jefe de redacción de la Revista Nueva Sociedad, reflexionó acerca de las extremas derechas en Latinoamérica y los resultados de las elecciones chilenas.

Se refirió a su libro “¿La rebeldía se volvió de derecha?”, el cual escribió durante la primera parte de la pandemia: “Me interesé en este nuevo tipo de derechas alternativas, que con el triunfo de Trump lograron una difusión mucho mayor y que las diferencias de las derechas que ya conocíamos”

“Creo que, en Chile, de manera esquemática, lo que vimos es que la extrema derecha se comió a la centro derecha, lo que remite al segundo escenario de mucha fragmentación política”.

Además, se refirió al apoyo de la centro izquierda a Gabriel Boric, refiriéndose al soporte que brindará la fundación de Bachelet al candidato.

LRA 17 Zapala

Resultados de la reunión del T MEC, que nuclea que son los países de América del Norte, EEUU, Canadá y México.

LRA 1 Buenos Aires

El diputado nacional electo por la provincia de Buenos Aires Daniel Arroyo (Frente de Todos) dijo hoy que "está claro que tenemos que ir a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional" pero que se debe dar en el marco de "un esquema de equilibrio dónde estemos adentro los 45 millones de argentinos".

"Esto no se trata de ajustar, más allá de poder estirar el pago y discutir las tasas de interés, hay que llegar a un esquema de equilibrio dónde haya racionalidad económica y estemos adentro los 45 millones de argentinos", se explayó el diputado en declaraciones radiales.

En este sentido, el exministro de Desarrollo Social indicó que espera que se puedan "generar concesos en el Parlamento" y para esto se deben "aprovechar los años no electorales".

LRA 1 Buenos Aires

Desde LRA 54 Radio Nacional Ingeniero Jacobacci, Río Negro, la periodista Claudia Huircan se refirió al conflicto que terminó con el asesinato de Elías Garay el pasado 21 de noviembre.

“La hipótesis de la fiscal, la que se maneja por estas horas, es que estas dos personas ingresaron al territorio y dieron muerte con armas de fuego a Elías Garay e hirieron gravemente a Gonzalo Cabrera”

Ahondó en la hipótesis de la fiscal, la cual se fundamenta en los dichos de Gonzalo Cabrera y los vecinos de la zona: “Pudo explicar que estaban recorriendo el territorio en el que están ejerciendo la recuperación territorial, que se encontraron con dos personas armadas, le pidieron que se retiraran y tras una brevísima discusión, termino con el asesinato de Elías y la herida con intención de matar a Gonzalo”.



LRA 1 Buenos Aires

Seis efectivos de la Policía de la Ciudad fueron detenidos esta tarde como acusados de encubrir el crimen de Lucas González, el adolescente de 17 años que fue asesinado de un balazo por miembros de una brigada de la misma fuerza la semana pasada en el barrio porteño de Barracas, informaron fuentes judiciales.

LRA 6 Mendoza Quino

La doctora Laura Colonia, abogada de la licenciada en psicología María Teresa Turela, dio detalles sobre las denuncias efectuadas por hostigamientos, mobbing laboral y violencia de género recibidos durante ocho años, tanto por jefes del Servicio Penitenciario como por los de la Inspección General de Seguridad.

LRA 1 Buenos Aires

La directora ejecutiva del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), se refirió al accionar de las fuerzas policiales y a la necesidad de una reforma para evitar casos de violencia institucional.

En este sentido destacó: “Venimos siguiendo con mucha preocupación estos casos. Claramente hay problemas de fondo muy importantes sobre cómo funcionan las fuerzas de seguridad”.

“Se dieron una sucesión de casos muy graves, lo que muestran es la necesidad de seguir conversando y la necesidad de trabajar sobre las reformas policiales” expresó.

“Existe la continuidad de ciertas prácticas de la policía de la ciudad. Hay problemas que se vienen arrastrando muy profundo y el Gobierno de la Ciudad no está dispuesto a abrirse a conversación” resaltó.

LRA 1 Buenos Aires

El equipo de Soy Nacional recordó la entrevista que le realizaron al músico y cantautor italiano, Piero, quinen habló de su pasar durante la pandemia y de cómo aprovecharla “para salir de la angustia y del pánico”.

Sumado a eso, Sandra Mihanovich revivió la conversación que tuvo con el compositor musical, Palito Ortega, quien habló de sus inicios como cantante cuando era niño, mientras vendía diarios en su provincia natal, Tucumán.

LRA 1 Buenos Aires

El “Colorado” Vázquez, amigo del alma de Fontanarrosa que lo acompañó siempre, recordó al enorme escritor con anécdotas y reflexiones acerca de sus cuentos.

Se refirió al fallecimiento del gran escritor: “Lo agarró en su mejor momento creativo”. “Yo que me reía de los gardelianos que dicen que Carlitos cada día cantaba mejor, me pasa lo mismo con el Negro, sus cuentos cada vez me gustan más. Fue una enfermedad muy desgraciada, pero por allí eso le permitió llevarse en vida tanto reconocimiento de la gente”.

LRA 1 Buenos Aires

El Gobierno nacional desplegará una campaña internacional para visibilizar los derechos de la Argentina sobre las Islas Malvinas, que tendrá su punto de apoyo inicial en Perú, donde días atrás se constituyó en forma presencial el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas, como se denomina al reclamo argentino frente a la ocupación británica de ese territorio, que data de 1833.

El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, viajó esta semana a Perú para constituir en forma presencial el Grupo de Apoyo a la Cuestión Malvinas, que reúne a personalidades como el excanciller Diego García Sayán, el catedrático Miguel Rodríguez Mackay y el especialista en energía Humberto Campodónico.

LRA 1 Buenos Aires

El embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, calificó hoy de "impecable" a la carta publicada ayer por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la que cuestionó "la irresponsabilidad política" que tiene la dirigencia de Juntos por el Cambio (JxC) sobre la deuda que la Argentina contrajo con el FMI y en la que aseveró que la decisión sobre un acuerdo con el organismo "siempre la tuvo, la tiene y la tendrá el Presidente de la Nación".

"El Congreso de la Nación es el corazón de nuestra democracia, como ha hecho referencia ayer en su carta la vicepresidenta de la Nación, que me pareció impecable y pone las cosas en su lugar desde el punto de vista institucional cada uno de los roles, oficialismo, oposición, el Congreso de la Nación y la investidura presidencial", dijo Scioli.

LRA 1 Buenos Aires

La producción de la industria manufacturera bonaerense registró en agosto un crecimiento de 11,8% interanual, mientras que en los primeros ocho meses del corriente año la mejora acumulada es del 19%, informó hoy el Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial.

“La industria bonaerense continúa dando señales de recuperación y de crecimiento, rompiendo definitivamente el techo de la pre-pandemia y registrando dinamismo industrial de forma integral y diversificada. Agosto es el 3° mes consecutivo que se ubica por encima del nivel equivalente de 2019, confirmando que la recuperación va más allá de la pre-pandemia", destacó el ministro de Hacienda, Pablo López.

LRA 26 Resistencia

El médico infectólogo se refirió a la nueva variante del Covid-19, denominada Ómicron. Señaló que “esta nueva variante sudafricana tiene muchas posibilidades de mutar, entrar y evadir anticuerpos, pero hoy el desafío es la Delta, por la que Europa está colapsando”. Y recomendó "volver a todos los hábitos higiénicos que hemos aprendido".

En cuanto a la cepa Delta, el médico indicó que “en casi todas las provincias se empezó a hacer el estudio exhaustivo en 10 y ya había circulación comunitaria, así que creo que hay muchos más casos”. “En Córdoba la circulación ya supera el 50%”, sostuvo.



LRA 6 Mendoza Quino

La doctora María Isabel Colombo, directora del Instituto de Histología y Embriología de Mendoza, se refirió al estudio realizado para determinar el grado de efectividad que poseen las vacunas que han sido aplicadas en la provincia.

PUNTO SUR

Resnik, científico y biotecnólogo argentino que reside en Minnesota, Estados Unidos y trabaja en el desarrollo de anticuerpos monoclonales en una empresa de biotecnológica internacional, dialogó con Punto Sur sobre la pandemia y la eficacia e importancia de las vacunas.

El profesional se refirió a la nueva variante sudafricana del Covid19 señalando que “es motivo de alerta y preocupación hasta saber más”.

"Lo que va a pasar con las nuevas variantes de Covid 19 es que al tener el sistema inmune preparado en gran medida, el virus puede cambiar un poco pero no el ciento por ciento", explicó.

LRA 23 San Juan

Hoy en #NILOSCHOCOS Ariel Sampaolesi entrevistó a Peñafort, quien reflexiono sobre la idea del proyecto de ley para sancionar los discursos de odio que circulan en la sociedad, que estigmatizan y legitiman esas violencias a ciertos colectivos.

Es primordial la necesidad de una ley, que sancione con una multa, y que se da la discusión sobre cómo sanear los odios. Nunca se va a combatir el odio si no lo podés identificar, "el odio vende y también mata".

LT 14 Paraná

En Paraná se presentó “Entre Ríos entre viñas”, una propuesta de encuentro de todos los responsables relacionados al sector del vino entrerriano para difundir los aromas y los sabores del territorio. En tanto, Fernando Caviglia, secretario de Industria y Comercio de la provincia, destacó que hay alrededor de 70 viñedos y cuatro bodegas participando del evento, cuyo objetivo es dar a conocer la nueva rama productiva.

LRA 19 Puerto Iguazú

Guillermo Aicheler, titular de Electricidad de Misiones S.A. (EMSA), habló en Iguazú sobre las inversiones de unos 350 millones de pesos en obra pública, Energía de Misiones continúa trabajando en toda la provincia para garantizar la energía eléctrica en cada rincón de la provincia.

Así mismo dijo que hoy en Puerto Piray se está retomando el trabajo en una planta transformadora con la financiación nacional, con una gestión de la provincia la puesta en funcionamiento de una planta que abastecerá a parte de la zona norte de la provincia de Misiones.

LRA 12 Santo Tomé

El secretario general de SUTECO, Fernando Ramírez, se refirió a las medidas de fuerzas que se están preparando, “porque la ministra de Educación de Corrientes no da respuestas, no discute y no participa. Es inédito en cualquier negociación salarial que la titular de la cartera de educación no se siente en ese cónclave", enfatizó el referente de SUTECO.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó en torno a recientes situaciones que demuestran el alineamiento de parte del Poder Judicial en favor del ex presidente Mauricio Macri, vinculadas a la causa en la que se lo investiga por el espionaje a los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi recordó a Diego Maradona, a un año de su “despedida prematura”, reparó en sus marcas singulares y destacó el homenaje que le hizo la revista española Panenka, que dedica su ejemplar de noviembre al jugador.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi analizó el mapa político regional, la incidencia de las diferencias ideológicas, el impacto que tendría la asunción en Chile del “Pinochet Siglo XXI” y, ante este panorama, advirtió que “está en juego la democracia en la región”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó sobre la necesidad de erradicar “prácticas individuales o colectivas” de violación de los derechos humanos, “resabios del accionar del estado terrorista” y lo identificó “como una deuda de la democracia”.

LRA 1 Buenos Aires

Mario Giorgi reflexionó en torno a los proyectos a debatir en el marco de la extensión de sesiones ordinarias del Congreso Nacional, las discusiones que se anticipan en el armado de las nuevas comisiones, las internas por los cargos parlamentarios y el rol que tendrá la oposición a partir del 10 de diciembre.

LRA 1 Buenos Aires

Alicia Barrios conversó con el escritor Carlos Battilana para homenajear al poeta canonizado, Baldomero Fernández Moreno y asimismo analizar el momento de la poesía en nuestro país.

En el segundo bloque, Alicia entrevista Gustavo López Torres, secretario de gobierno de la localidad de Sauce viejo, sede del Festival del Pescador, quien analizó la problemática de la bajada del Paraná, las dificultades que esto acarrea a la comunidad y se expresó respecto a la ayuda económica que se está brindando a nivel nacional y provincial para quienes viven de la explotación pesquera en la zona.

Gustavo también dio detalles acerca de la fauna ictícola de la zona, la forma de consumo de algunas de las especies y formas de preparación.



LT 11 Concepción del Uruguay

Stefanolo, vicepresidente del Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación (COPITEC), habló sobre el acta firmada en Concepción del Uruguay de manera conjunta con UADER, que corresponde al "Ecosistema Científico-Tecnológico y Productivo Mesopotámico", y que la UADER conformará junto al municipio uruguayense y otras universidades con asiento en la ciudad, más COPITEC, la Cámara del Software, el INTA y el INTI.

LT 14 Paraná

Es el “Stracco”, creación de Juan Mendoza en Toro Pujio, Córdoba, que compitió con 4.080 quesos del mundo. Es la primera vez que un queso nacional participa en el Mundial y que una jueza argentina, la experta Beatriz Coste, integra el jurado internacional.

LRA 26 Resistencia

Comenzó en Resistencia el juicio por abuso sexual simple agravado por la situación de resguardo contra un catequista del colegio San José Obrero, ocurrido en 2017.

“Las expectativas que tenemos son que la justicia sea equitativa, aun cuando ya pasaron cinco años de los hechos y los niños siguen sufriendo. El imputado es Salvador Medina, quien nunca estuvo detenido, y el proceso es muy lento”, indicó la madre denunciante, Mariana Oliveira.

LRA 1 Buenos Aires

Laura Castillo, integrante del área de política ambiental de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), se refirió a la importancia de los humedales y salares para el medio ambiente e hizo hincapié en el momento crítico para la sanción de una ley de protección de los mismos.

Explicó que son los humedales: “Son zonas de tierra que tienen presencia de agua temporal o permanente, lo que los distingue son ciertas particularidades físicas y flora y faunas adaptadas”. “Sustentan el 40% de la vida del planeta y los estamos perdiendo de forma exponencial”

“Estamos en un momento muy crítico porque tenemos la oportunidad de que el Congreso sancione una ley que proteja los humedales del país” expresó la integrante de FARN.

LRA 1 Buenos Aires

Hace unos días, con el apoyo de la ONU, se creó la primera Red de Editoras de Género.

La iniciativa busca impulsar el rol que desempeñan las editoras en los principales medios gráficos, televisivos y radiales del país.

En “Mujeres…¡de acá!” charlamos con dos de sus integrantes: Silvina Molina de la agencia de noticias Télam y Marina Abiuso de Canal 13 y TN.

LRA 1 Buenos Aires

De la ciudad de Bariloche, la compositora de folklore fusión, Maia Bogner, formada musicalmente en Suiza y con recorrido por varios continentes como artista de circo. Desde La provincia de San Juan, Claudia Moreno con el disco “Mujer Cuyana”. También desde Bariloche, Graciela Novelino, especializaba en la obra de Piazzolla, con el tema “María de Buenos Aires”.

La artista trans, Susy Shock presenta a “Ferni” quien logró dejar atrás la diferencia entre artista femenino y masculino en el festival de Cosquín unificando los géneros en una sola categoría.

En el segmento de “Hombres que cantan mujeres”, Pedro Aznar interpreta a la Tucumana Leda Valladares y asimismo se reproduce una entrevista en la que Aznar explica el impacto de la música de Valladares.

También se presentó a Majo Clutet de la ciudad de Rosario y la artista de Trap, Cazzu, musicalizando el poema “Romance de la venganza” de Alfonsina Storni.



LRA 30 Bariloche

"Las voces de Pilca" es un grupo folclórico de Pilcaniyeu con Juan Carlos Martínez (primera guitarra y voz), Oscar Payalef (guitarra y voz), Daniel Desurko (guitarra y voz) y Jorge Martínez (voz y bombo).

Grabaron el disco "Las Voces de Pilca" donde se destaca la canción "Zamba para mi pueblo" con letra escrita por Bristela Hermosilla, oriunda de la localidad, y con música de “Las Voces de Pilca”.

LRA 1 Buenos Aires

De la década del '60 al nuevo siglo, sin escalas. En la segunda parte de este especial dedicado a la obra de Charles Lloyd, Litto Nebbia toma el material del álbum Jumping the Creek (2005) para enseñar cómo evolucionó la música del saxofonista, que, cuatro décadas después, aún no ha perdido su estilo.

LRA 4 Salta

Flor Avila, biker oranense, que logró consagrarse en el mountain bike y tuvo un año con muchos logros en su carrera, en comunicación con Fernanda Navarro, en el programa Gambeta de Dama, habló de sus logros y la diferencia entre mujeres y varones en las carreras. ”Cuando empecé no había mujeres, tenía que competir en la categoría hombres porque no se llegaba a cumplir con el cupo femenino y tenía que correr sola. Después de a poco se fueron sumando y ahora la competencia con las mujeres es bastante alta. Falta que se sigan sumando, animando y sobre todo del interior”, dijo.

LRA 1 Buenos Aires

Un histórico jugador de River, que brilló tras su pase en el ‘65, el exfutbolista uruguayo, Roberto Matosas recordó grandes momentos y compañeros de su carrera en dialogo con Alejandro Apo.

Al respecto de sus inicios en el fútbol contó: “Empecé a los 18 años en las divisiones inferiores, ya en los 19 tuve la suerte de escalar al primer equipo y debutar, con la fortuna de ganar la Copa Libertadores”.

LU 4 Patagonia

Nicolás Díaz Maidana, diseñador y el creador de las cartas de truco con gráficas de Diego Maradona, expresó: “Cuando paso lo de Diego empecé a hacer dibujos de él, usando una imagen del Mundial de 1990, en la cual está insultando a todo el mundo. Encontré tantos Diegos que eso me fascinó. Sus cambios de estilos: flaco, gordo, con una línea amarilla en el pelo y con rulos. Era increíble como se podían ver tantos Diegos distintos y no pude parar de dibujar”.