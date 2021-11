Piero y Palito Ortega charlaron con Sandra Mihanovich

El equipo de Soy Nacional recordó la entrevista que le realizaron al músico y cantautor italiano, Piero, quinen habló de su pasar durante la pandemia y de cómo aprovecharla “para salir de la angustia y del pánico”.

“La música es sanadora en la medida en que la usemos para eso”

Sumado a eso, Sandra Mihanovich revivió la conversación que tuvo con el compositor musical, Palito Ortega, quien habló de sus inicios como cantante cuando era niño, mientras vendía diarios en su provincia natal, Tucumán.

“Yo de chico cantaba solo, me hacía el sonido de los aplausos y me pedía cantar otra, o imitaba a un locutor de radio y me presentaba a mi mismo con los diarios bajo el brazo”, detalló.

Soy Nacional, todos los sábados de 19 a 21 hs

Con Sandra Mihanovich, Sandra Corizzo y Carla Ruíz.